【小蘋果の民宿】竹山紫南宮旁的超可愛親子民宿！蠟筆小新房＋室內遊戲室，小孩玩到不想回家

這次來到南投竹山旅行，我們入住了一間讓人覺得很溫馨又充滿童趣的親子民宿——小蘋果の民宿，民宿位置就在竹山鎮，最讓人驚喜的是，距離超人氣景點紫南宮竟然非常近，從民宿步行大約五分鐘就能抵達，想要早起去拜拜或是順道走走都很方便。

抵達民宿後，我們直接把車停在一樓車庫，對於開車旅行的家庭來說真的很方便，不用再另外找停車位。

一下車走進屋內，門口鞋櫃就先讓人會心一笑，因為居然準備了「蠟筆小新拖鞋」，真的太可愛了！管家也特別提醒，室外鞋要記得收進屋內，因為附近偶爾會有調皮的野狗出沒，如果鞋子放在外面可能會被叼走，這個提醒真的蠻有趣也很貼心。

一樓公共空間有一排像是小學教室的課桌椅，上面擺滿了各種小玩具。

紜紜一看到立刻被吸引過去，東摸摸西看看，完全停不下來。

民宿準備了防蚊液，讓孩子在戶外活動時可以先噴一下，避免被蚊子叮咬。

還有準備咖啡包、茶包和一籃餅乾小點心，旅客隨時都可以拿來配著聊天或休息時享用，這種小小細節，真的會讓人覺得很放鬆。

一樓樓梯轉角還設置了一間廁所，公共空間使用起來很方便。

接著我們沿著樓梯往上走，先參觀了兩間不同主題的房型，一間是哆啦A夢房，另一間則是米奇房，每一間都有不同的卡通風格，看得出來民宿在佈置上花了不少心思。

而我們當天入住的，是超可愛的「蠟筆小新房」，一打開房門真的會忍不住驚呼，整個房間幾乎都是蠟筆小新的元素，從牆面到小裝飾都充滿童趣。身為蠟筆小新迷的我完全被擊中，真的有一種「哇！也太可愛了吧」的感覺。

房間採光很好，白天陽光灑進來很舒服，外面還延伸出一個小小的戶外陽台，可以簡單透透氣。

床型是一張雙人床加一張單人床，對於我們一家三口來說剛剛好。床墊躺起來是偏適中的支撐感，不會過軟，睡起來還蠻舒服的。

房間裡最吸引紜紜的，當然就是那座「迷你城堡溜滑梯」，它就設在床旁邊，紜紜超喜歡鑽進去裡面，從溜滑梯滑下來，就像找到屬於自己的小天地一樣，一個人在裡面玩了好久都不膩。

房間裡還有一張「阿呆罰跪矮桌」，那個造型實在太有記憶點，可愛到讓人忍不住一直看，甚至會有一種「好想帶回家」的衝動。

住宿部分有提供浴巾，不過其他一次性備品需要旅客自行準備，這點大家來之前可以稍微留意一下。

浴室是乾濕分離的設計，空間乾淨明亮，裡面有提供洗髮精和沐浴乳，還準備了乾濕兩用的洗臉巾。

洗手台旁邊還出現了「裸體版蠟筆小新」，那個表情真的太逗趣，每次看到都會忍不住笑出來。

對親子家庭來說，最加分的是浴室還提供寶寶澡盆和小玩具，讓孩子洗澡的時候也不會無聊，整個過程變得像在玩水一樣。

參觀完房間之後，我們又來到民宿的親子遊戲室，這裡真的有點像迷你版的室內遊樂場，一走進去就看到盪鞦韆、球池、溜滑梯、益智遊戲板、獨木橋，還有小朋友很愛的跳跳床，紜紜一進來就像開始探險一樣，爬上爬下、走來走去，每一個設施都要試一下。

旁邊還有軟積木、化妝玩具和繪畫板等各種玩具，小朋友可以慢慢探索，整個空間就是孩子放電的好地方。

隔天早餐部分，民宿會提供附近「初咖啡」的早餐抵用券，早餐價格其實蠻經濟實惠的，我自己最推薦的是薯餅漢堡，簡單又好吃，搭配一杯飲料，剛好開啟一天的旅程。

整體住下來的感覺，其實真的會有一種「來朋友家玩」的輕鬆氛圍，房間主題可愛、親子設施豐富，小朋友有地方玩，大人也可以好好休息，加上地點離紫南宮非常近，如果是安排竹山、鹿谷或杉林溪一帶的旅行，其實蠻適合把【小蘋果の民宿】當作住宿據點。

如果你正在找一間竹山的親子民宿，又希望孩子可以玩得開心、爸媽也能放鬆一下，這裡真的會是一個讓人覺得出乎意料有趣的小小住宿選擇。

小蘋果の民宿

電話：0938-675-502

地址：南投縣竹山鎮集山路一段1633巷3號

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61586242217564

