MSC榮耀號高雄母港盛大首航 創開港最大載客量郵輪紀錄 加碼推夏季航次

2026-03-12 08:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
（左起）臺灣港務公司總經理王錦榮、MSC 榮耀號船長 Roberto Leotta、高雄市政府祕書長郭添貴及 MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲。　圖：MSC地中海郵輪／提供
（左起）臺灣港務公司總經理王錦榮、MSC 榮耀號船長 Roberto Leotta、高雄市政府祕書長郭添貴及 MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲。　圖：MSC地中海郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球第三大郵輪企業「MSC 地中海郵輪」旗下「MSC 榮耀號」（MSC Bellissima）首個以高雄為母港的航次，已於03/08載著超過4500名旅客盛大啟航，前往日本沖繩，展開5天4夜的上假期。

「MSC 榮耀號」於高雄母港正式首航，不僅創下歷年造訪高雄港最大規模的郵輪紀錄，更象徵「MSC 地中海郵輪」正式跨足南臺灣，提供臺灣旅客更多元、便利的郵輪體驗，為高雄郵輪旅遊揭開全新篇章。

2026年夏季航程持續熱銷中，在原計劃9個航次基礎上加開2個、共計推出11個航次，由基隆港出發，分別前往日本與韓國等熱門旅遊地，無論是想提前規劃暑假親子旅遊或是想體驗海上假期魅力，「MSC 榮耀號」集結眾多娛樂休閒體驗與豐富的設施服務，將為旅客帶來難忘的歐式郵輪度假體驗。

▲MSC 榮耀號船長 Roberto Leotta 與臺灣港務公司總經理王錦榮交換銘牌。　圖：MSC地中海郵輪／提供
▲MSC 榮耀號船長 Roberto Leotta 與臺灣港務公司總經理王錦榮交換銘牌。　圖：MSC地中海郵輪／提供

▲MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲致贈禮物予高雄市政府祕書長郭添貴。　圖：MSC地中海郵輪／提供
▲MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲致贈禮物予高雄市政府祕書長郭添貴。　圖：MSC地中海郵輪／提供

MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲女士表示，「很高興 MSC 榮耀號正式於高雄母港首航，為 MSC 地中海郵輪在臺灣寫下重要里程碑。隨著郵輪旅遊產業持續蓬勃發展，我們對於臺灣郵輪市場充滿期待，在積極拓展高雄南部新市場的同時也持續深耕北部市場，加碼推出更多精彩航程；此外，我們也持續聆聽台灣旅客的喜好與需求，在 MSC 榮耀號高品質硬體基礎之上不斷優化產品與服務，針對2026年新航季，全新升級涵蓋餐飲、娛樂及 AI 智能服務等多元體驗，邀更多南北兩地臺灣旅客一同感受歐式海上假期。」

「MSC 榮耀號」為「MSC 地中海郵輪」斥巨資所打造的海上頂級度假勝地，代表艦隊最高品質與標竿。郵輪總噸位達17.2萬噸，最大載客量5,686人，共規劃2,217間高質感艙房，集結美饌、設計、奢華住宿、親子設施、豐富娛樂、智慧科技與環保理念等旗艦級特色於一身。

▲標誌性「榮耀大道」。　圖：MSC 地中海郵輪／提供
▲標誌性「榮耀大道」。　圖：MSC 地中海郵輪／提供

▲「施華洛世奇水晶旋轉樓梯」閃耀動人。　圖：MSC 地中海郵輪／提供
▲「施華洛世奇水晶旋轉樓梯」閃耀動人。　圖：MSC 地中海郵輪／提供

歐式奢華設計：位於郵輪中心的「榮耀大道「素有「海上香榭麗舍大道」之美名。這條長達96公尺的空間集娛樂、餐飲、購物於⼀體，其上方的80公尺 LED 天幕是亞洲最⼤的海上多媒體藝術載體之一，精彩絕倫的天幕秀將在這裡輪番上演；船上最具指標性的「施華洛世奇水晶旋梯」，擁有超過75階階梯，鑲嵌逾50,000顆施華洛世奇水晶，每一步都閃耀動人，盡顯細膩奢華質感。

至臻環球美味：精心打造海上舌尖饗宴，設有5間免費餐廳、8間付費特色餐廳，以及「地中海遊艇會」專屬餐廳，供應超過300道精緻菜色。從兼具品質和儀式感的主餐廳到20小時開放的自助餐廳，從純正墨西哥風味料理、美式牛排屋，到充滿亞洲風味的壽司吧等特色餐廳，多元選擇滿足旅客的用餐需求。美食之外，船上更擁有20間特色酒吧與酒廊，搭配現場樂團演出，讓喜愛小酌的旅客在悠閒氛圍中盡享各式香醇美酒。

親子歡聚勝地：無論是孩子還是大人，都能在這片廣闊的天地中，找到屬於自己的世界。升級版「樂高海上樂園」設有各具特色的7間分年齡段兒童活動室，包含樂高幼兒俱樂部、樂高兒童俱樂部和更多樂高主題體驗，更提供專業郵輪大使看護服務，讓孩子盡情探索玩樂、揮灑創意，家長也能輕鬆享受專屬悠閒時光；「亞利桑那水上樂園」設有3條酷炫滑水道，可以體驗海上奇幻漂流的暢快；除此之外還配備了各式特色泳池、標準保齡球道、XD 互動影院、室內運動館等眾多娛樂場地。

多元化娛樂休閒設施：喜愛觀看娛樂演出的旅客可前往「倫敦大劇院」，那裡將每日呈現原創的百老匯級大秀，或前往旋轉木馬劇場，感受海上訂製視聽饗宴。在第16層甲板，根據專業級賽車1:1等比而建造的兩台 F1模擬賽車，將讓旅客化身職業賽車手，盡情體驗極速飄移的快感。而對於養生健康愛好者，「水療美容中心」（MSC AUREA SPA）讓旅客身心得以放鬆；也可在「泰諾健（Technogym®）健身中心」，感受高端海上運動體驗的同時，欣賞270°無敵海景。

▲亞利桑那水上樂園。　圖：MSC地中海郵輪／提供
▲亞利桑那水上樂園。　圖：MSC地中海郵輪／提供

▲MSC 地中海遊艇會。　圖：MSC 地中海郵輪／提供
▲MSC 地中海遊艇會。　圖：MSC 地中海郵輪／提供

海上安心府邸：船上共配備2,217間高品質艙房，包括性價比一流的內艙房、價格適中且可觀海景的海景房、配備私享陽臺且可供2-4人居住的陽臺房，可滿足大部分擁有一位孩童及二位孩童的家庭需求。此外，還提供能容納多達10人入住、適合多代大家庭的超級家庭房，致力於滿足不同客群需求。

品牌首創「船中船」奢華體驗：對於追求更為奢華旅行體驗的賓客，「MSC 地中海郵輪」傾情打造海上私人空間－「MSC 地中海遊艇會」，為全船僅4%的貴賓提升私密、專享、奢華的貴族式度假體驗。旅客持地中海遊艇會手環便可自由出入位於船頭的私人天地，盡情享受包括優雅寬敞的奢華套房、專屬高端餐廳、專屬景觀酒廊、奢雅泳池和陽光甲板在內的一系列設施。在享受「MSC 地中海遊艇會」提供的私密、寧靜空間的同時，旅客也能盡情享受船上其他區域的豐富設施和娛樂活動。

為滿足臺灣各年齡對於郵輪旅遊的需求，「MSC 榮耀號」還針對2026年新航季持續推出多樣升級的服務，涵蓋餐飲、娛樂及智能服務等豐富體驗。在餐飲部分，旅客能在海上喝到道地的珍珠奶茶，品嘗由義大利 Lavazza 咖啡主題館現泡的精品級咖啡，更可以享受純正義大利美食與創意雞尾酒飲品，豐富旅客的各式味蕾。此外，更推出全新「AI智能管家」，提供24小時的管家服務，可隨時預訂餐廳、查詢活動表演等，帶來科技感的海上度假體驗。

全新升級的「海上樂高主題巡遊」活動，讓家庭旅客盡享親子時光；更特別邀請華人魔術師精彩表演、打造日夜精彩不停歇的海上娛樂體驗。同時，領先業界推出的全新升級「禮遇陽台暢飲房」房型，提供入住即享高樓層無敵海景、酒水套餐／軟飲套餐、登船日碼頭專屬報到櫃檯、離船日優先離船等尊榮禮遇，提供臺灣旅客更貼心舒適的歐式尊享郵輪體驗。

▲廣受歡迎的「海上樂高®主題巡遊」。　圖：MSC 地中海郵輪／提供
▲廣受歡迎的「海上樂高®主題巡遊」。　圖：MSC 地中海郵輪／提供

從高雄港出發的03/08航線為「MSC 榮耀號」2026年臺灣春季航季的首個航次、亦是高雄母港的首航航次，於傍晚18:00鳴笛緩緩離開高雄港，超過4,500名首航旅客隨船前往日本沖繩。為慶祝高雄母港首航，「MSC 地中海郵輪」特別為旅客打造首航專屬菜單，03/09於主餐廳晚宴時提供：從前菜、湯品到主食、甜點，均薈萃環球經典美味，甄選大西洋龍蝦尾、煙燻鮭魚、法式豬菲力、紅酒慢燉牛小排等高級食材，帶給旅客獨特的美食饗宴。此外，也特別邀請在地的魔術師與插畫家，將高雄港都充滿音樂、藝術文化的活力帶上郵輪，為首航旅客留下滿滿的回憶。

▲「MSC 榮耀號」高雄母港03/08首航。　圖：臺灣港務公司／提供
▲「MSC 榮耀號」高雄母港03/08首航。　圖：臺灣港務公司／提供

本次於高雄港出發的春季航程共有2個航次，首航預計於03/12返回高雄港，並將再次啟程前往沖繩與石垣島，享受為期6天5夜的海上航程。後續2個航次將於基隆港啟航，先後訪問福岡、佐世保及釜山等熱門目的地，南北兩地的臺灣旅客可以就近選擇乘船地點，省去舟車勞頓的交通，享受更悠閒的郵輪假期。

「MSC 榮耀號」2026年夏季航程航線一推出即獲得臺灣市場的熱烈反應，將於06/13以基隆港為母港，展開9個航次的營運，為回應市場需求，更加碼推出2個新航次，共計11個航次，將帶領旅客遊覽日本沖繩、石垣島、宮古島、鹿兒島、佐世保、福岡及韓國濟州島、釜山等熱門郵輪旅遊地。無論是親子、情侶或是好友，都能在「MSC 榮耀號」感受到獨具魅力的歐式頂級海上假期。目前相關航程現正熱烈開賣中，詳情請洽各大合作旅行社及「MSC 地中海郵輪」官網。

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

2026-03-02 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
示意圖／Shutterstock

過年開工不能沒有的補水神器！

年假就像一場絢爛煙火，還來不及多看幾眼就悄悄散場。紅包發完、年菜清盤，只剩下開工鬧鐘準時響起。這時若辦公桌上多了一支顏值在線、手感剛好的保溫瓶，就像替自己按下「續航鍵」。早上裝咖啡替腦袋開機、下午泡花茶為情緒降噪，順手補水，也替日常留住剛剛好的溫度。

不過，保溫瓶可不只是比外型。容量是否貼合通勤與辦公節奏？保溫、保冷的效能不能撐過一整天？瓶口設計是否順口防漏？內膽材質是否安全耐用？就連重量與握感，都會左右每天使用的心情。若打算當作禮物送給朋友或同事，品牌口碑更是關鍵，畢竟送禮送的是心意，也是面子。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱烈討論的保溫瓶品牌TOP 10，從設計質感、保溫效能到網友評價，幫你挑出最符合需求的那一款，讓開工與日常，都多一分恰到好處的溫度。

No.10 CookPower 鍋寶

翻攝官網／鍋寶好食光鍋寶以販售廚房家電、鍋具、餐廚用具為主，其中保溫瓶的種類琳瑯滿目，像是內膽有陶瓷、304、316不鏽鋼可選擇，也有不同毫升數的容量，更有吸管、手提、把手、旋蓋式及彈蓋式款式，滿足所有消費者的使用需求。

日前鍋寶推出「真空內陶瓷珍珠粗吸管杯」，不僅採雙飲杯蓋設計，附贈手搖飲專用粗吸管、抗污防塵吸管套，內層也特別使用304不鏽鋼與釉黑陶瓷，保留飲品風味、耐酸鹼更好清洗。夏天保冰、冬天保熱，900毫升大廣口、大容量裝手搖飲料也不成問題，產品通過SGS檢驗合格，讓人更安心使用。

No.9 Corelle Brands 康寧餐具

翻攝官網／Corelle Brands 康寧餐具美國品牌康寧餐具保溫瓶以「IP聯名」系列深受不少人喜愛。像是SNOOPY露營趣鋅動輕瓷大容量不鏽鋼手提保溫杯，以《花生漫畫》人氣角色點綴杯身，結合雙飲口設計與貼心提把、靜音防滑底墊，無論通勤、露營或日常外出都相當便利。內膽採用鋅陶瓷易潔層材質，通過7H鉛筆硬度測試，使用時無金屬味、不易卡色，清洗更省力。在保溫與保冰效能方面，運用真空、雙層隔熱技術，根據官方實測結果，95.6°C熱水經6小時後，仍可維持56.2°C的溫度，產品亦符合食品容器安全規範。

先前康寧餐具與全聯福利中心合作，推出Miffy保溫杯、保溫瓶等餐廚小物，廣受網友好評，「私心大推一定要把Miffy鋅陶瓷保溫杯帶回家，不僅有兩種可愛圖案、更有超方便滑蓋設計，真空設計更能保冰保熱」。

No.8 WOKY 沃廚

翻攝官網／WOKY台灣保溫杯品牌WOKY沃廚，主理人是五金代工廠第三代，希望將時間淬煉的工藝延續，以「吃進嘴裡的安心原味」為核心，開發一體成型陶瓷內膽，並融入美學設計元素，成為不少消費者的選擇。例如純鈦Ti保溫杯、VERVE零秒瓶、渾圓杯MOZU系列等都是網友近年熱烈討論的款式。

日前WOKY與QA美感合作社攜手推出「鈦陶瓷保溫瓶+冷水瓶」，主打彈蓋即飲、注水孔設計，喝水、補水不費力。保溫瓶內膽為韓國研發10%鈦陶瓷易潔塗層，好清洗也不易留異味，三層真空還能幫助阻隔外部溫度，並通過SGS檢測零重金屬、零塑化劑，輕巧瓶身方便手提或肩背。網友表示，「孩子帶去上學，自己開蓋補水，蓋子到處放，這款水壺完美解決這問題」。

No.7 Oolab 良杯製所

翻攝官網／Oolab良杯製所Oolab良杯製所創立於2019年，以「共感、共情、共好」的經營理念提供保溫瓶、隨行杯、吸管杯、手把杯等商品。品牌曾推出三麗鷗、《哈利波特》、《飛天小女警》、《葬送的芙莉蓮》等系列授權款式。

良杯製所將台灣文化納入現代品味，繼大甲鎮瀾宮系列受到好評，最近也獻上白沙屯媽祖系列不鏽鋼陶瓷易潔層隨行杯與飲料隨行斜背袋。隨行杯分為光明黃的永福款、超跑粉的典藏款，內膽特別使用硃砂紅，寓意平安與祝福，杯身則繪有媽祖像。除了可以根據情境選擇就口或加購吸管飲用，大廣口、大容量、雙層真空結構、內膽陶瓷易潔層、底部防滑杯底墊，還能將隨行杯裝進斜背袋，非常可愛又實用。今年想要跟隨白沙屯媽祖徒步進香的信眾，不妨也可以參考看看囉！

No.6 STANLEY

翻攝IG／@stanley1913_taiwan一名外國網友愛車遭烈火吞蝕，STANLEY保溫瓶內的冰塊卻完好如初的短影片，讓美國百年保溫瓶品牌STANLEY在全球迅速竄紅。

2025年9月STANLEY與韓國女團BLACKPINK成員Jennie聯名系列造成網友轟動！Quencher® Luxe Tumbler吸管隨手杯、All Day Slim Bottle曲線隨行瓶，以全黑霧面搭配底部雕花為主題，搭配質感銀色金屬光澤，展現低調奢華、率性優雅風格。瓶身均採用18/8再生不鏽鋼、雙層真空隔熱設計，標榜不含雙酚A（BPA）。其中吸管隨手杯使用FlowState™ 三段式旋轉杯蓋、Tritan™ 提把、可拆式柔軟矽膠防滑底墊，並附贈由Jennie親自設計的水豚圖案主題吊飾組；曲線隨行瓶則有防漏結構、可拆式瓶口環，輕巧尺寸方便攜帶，讓網友直呼，「真嘟很好看」。

No.5 THERMOS 膳魔師

翻攝官網／THERMOS 膳魔師德國膳魔師是不少消費者熟悉的品牌，保溫瓶種類更是推陳出新：例如全新上市的人魚漢頓系列吸管保溫瓶，大口徑設計適合盛裝飲料，另附有小百合造型吸管塞；彈蓋保溫瓶則是一按即開，兩款瓶身均採用304不鏽鋼，購買禮盒還贈送人魚漢頓限定吊飾，收藏價值滿分！膳魔師也與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的投手孫易磊聯手推出不鏽鋼真空吸管隨行瓶，透明上蓋、滑蓋開關、防滑握把與底座的細節設計，加上304不鏽鋼搭配真空斷熱層，發揮6小時保溫58度C以上、保冷9度C以下的效果，絕對是球迷不可或缺的日常小物！

今年1月30日起至11月30日止，消費者手上只要擁有不鏽鋼材質的舊保溫杯瓶就能參與舊換新活動，符合資格者即可獲得官網電子折價券200元一張，每月限領取一張，想換保溫瓶的人千萬別錯過。

No.4 ZOJIRUSHI 象印

翻攝FB／ZOJIRUSHI 象印日本百年品牌象印主要販售電子鍋、熱水瓶等家電商品，其中保溫瓶在網路上也保有高討論度！以不鏽鋼真空保溫保冷杯（SU-CA35）為例，容量350ml瓶身僅有180公克，隨身攜帶也不沉重。6小時95°C熱水保溫68°C以上、4°C冰水保冷9°C以下，特別使用「究潔耐蝕不鏽鋼」，高耐腐蝕性防鏽處理，可裝含鹽分運動飲料，不易殘留飲品顏色及異味；「一體式中栓」將中栓與墊圈合而為一，清潔簡單也解決放進包包、機車廂容易漏水的問題。晨光白、清雅粉、卡其棕、春草綠、天空藍、烏木黑及不鏽鋼色共七種顏色，讓保溫瓶也能成為日常質感配件。

網友對象印保溫杯評價，「象印那一體中栓設計，沒有零件、縫隙又少，媽媽們就是追求這種好洗好用不漏水的保溫杯啊！真的用過就回不去」。

No.3 Starbucks 星巴克

翻攝官網／星巴克星巴克不只賣咖啡和甜點，就連保溫瓶也是網路上非常搶手的熱門商品！今年適逢馬年，星巴克特別獻上開運達摩系列與柯基系列等商品：像是許願達摩不鏽鋼杯，可愛的小熊店員Bearista做出不同表情、穿上五顏六色的達摩裝扮，跟著星星元素現身於淺藍色杯身，為新的一年帶來滿滿祝福，杯體採用304與316不鏽鋼；科基花見不鏽鋼杯外觀則以溫柔粉色與淡綠層次交織，搭配被櫻花包圍的科基，讓使用者感受春意的到來，材質為304不鏽鋼。兩款保溫瓶最高耐熱溫度均可達95°C。

除了台灣販售的品項之外，國外款式也受到許多消費者推薦，在網路上熱烈討論，「星巴克保溫瓶顏色都很美」、「長效保溫小能手！無論你是愛喝熱的還是冷的，都能通通搞定」。

No.2 TIGER 日本虎牌

翻攝官網／日本虎牌Tiger日本虎牌在台灣保溫杯瓶市場中佔有一席之地，考量人權、健康與環境，強調不使用涉及戰爭的衝突礦石、氟素塗層，也不轉包生產，保溫瓶款式從彈蓋式、直飲式、杯蓋式，到適合小孩、運動使用、3D工藝等應有盡有。以「夢重力直飲型保溫杯」來說，杯身經過獨家旋壓輕量化技術，拿起來重量輕盈，減少外出攜帶負擔，一體成型的上蓋不需拆洗墊圈，回家可直接放入洗碗機、烘碗機進行清潔保養。內膽採用鏡面加工PLUS技術，讓污垢與異味不易殘留。共有三種容量、三種顏色可以選擇，其中500ml標榜6小時後95°C熱水可保溫73°C以上、4°C冷水可保冷8°C以下。

有網友在IG上分享，「很推虎牌保溫瓶這樣輕盈的尺度，有點霧面的質地，配上飽和度中性的顏色，還有好清洗的上蓋，甚至可以洗碗機／烘碗機清洗，又能6小時在外都維持喜歡的溫度，漂亮與實際兼具！」

No.1 LocknLock 樂扣樂扣

翻攝官網／LocknLock 樂扣樂扣LocknLock樂扣樂扣商品跨足鍋具、保鮮盒、水壺與保溫瓶，其中保溫瓶更是讓品牌獲得近一年網路聲量冠軍。有網友推薦「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」，「光看外表就直接給它一百分！這個杯子是絕美漸層設計，而且容量有720ml，手搖飲的大杯直接裝好裝滿，還能滿足你加料的需求！360度可旋轉粗吸管，吸料超順暢。還有保冷14小時、保溫7小時」，也有人分享，「沒看過吸管杯這麼好看的，用了兩個禮拜真的超喜歡，保冰保溫都超有感」。

近期樂扣樂扣推出DINOTAENG一系列周邊商品，像是簡約彈蓋保溫杯共有白色和米黃色兩種顏色，單手即可一鍵開蓋，安全鎖還能有效防止誤觸開關，上蓋好拆卸，清潔沒有死角，杯身使用耐腐蝕的304不鏽鋼材質，適合保溫或保冷，搭配底部防滑降噪的矽膠底墊，可愛造型讓補水成為日常療癒的一部分。

❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

MSC榮耀號高雄母港盛大首航 創開港最大載客量郵輪紀錄 加碼推夏季航次

MSC榮耀號高雄母港盛大首航 創開港最大載客量郵輪紀錄 加碼推夏季航次

台北喜來登辰園新主廚新氣象 出身傳統粵菜世家，受米其林三星中餐廳洗鍊，端出「乾式熟成」中菜！

台北喜來登辰園新主廚新氣象 出身傳統粵菜世家，受米其林三星中餐廳洗鍊，端出「乾式熟成」中菜！

東京 | 東京晴空塔WBC紀念點燈 3/18還看得到！

東京 | 東京晴空塔WBC紀念點燈 3/18還看得到！

初韻白色情人節甜點登場，限量推出『草莓舒芙蕾花束』

初韻白色情人節甜點登場，限量推出『草莓舒芙蕾花束』

抹茶控衝了！辻利茶舖「櫻花祭」5大必吃亮點，抹櫻拿鐵、巴斯克蛋糕一次收

抹茶控衝了！辻利茶舖「櫻花祭」5大必吃亮點，抹櫻拿鐵、巴斯克蛋糕一次收

[7-ELEVEN]自有品牌【Simple-Fit】鮪魚雞蛋蔬菜捲餅 #202505已上市過

[7-ELEVEN]自有品牌【Simple-Fit】鮪魚雞蛋蔬菜捲餅 #202505已上市過

馬祖南竿 北海坑道 夜間搖櫓藍眼淚保證班 黑暗中綻放的仙女火花

馬祖南竿 北海坑道 夜間搖櫓藍眼淚保證班 黑暗中綻放的仙女火花

日本橫濱港未來21變身德國春祭村！為期17天免費入場

日本橫濱港未來21變身德國春祭村！為期17天免費入場

不只看見更要體驗 荷美遊輪推「阿拉斯加海陸套裝」之旅

不只看見更要體驗 荷美遊輪推「阿拉斯加海陸套裝」之旅

「2026阿里山花季」正式登場 面具藝術「春，櫻與音的對話」進入奇幻森林儀式之旅！

「2026阿里山花季」正式登場 面具藝術「春，櫻與音的對話」進入奇幻森林儀式之旅！

