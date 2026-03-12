MSC榮耀號高雄母港盛大首航 創開港最大載客量郵輪紀錄 加碼推夏季航次

（左起）臺灣港務公司總經理王錦榮、MSC 榮耀號船長 Roberto Leotta、高雄市政府祕書長郭添貴及 MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲。 圖：MSC地中海郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球第三大郵輪企業「MSC 地中海郵輪」旗下「MSC 榮耀號」（MSC Bellissima）首個以高雄為母港的航次，已於03/08載著超過4500名旅客盛大啟航，前往日本沖繩，展開5天4夜的上假期。

「MSC 榮耀號」於高雄母港正式首航，不僅創下歷年造訪高雄港最大規模的郵輪紀錄，更象徵「MSC 地中海郵輪」正式跨足南臺灣，提供臺灣旅客更多元、便利的郵輪體驗，為高雄郵輪旅遊揭開全新篇章。

2026年夏季航程持續熱銷中，在原計劃9個航次基礎上加開2個、共計推出11個航次，由基隆港出發，分別前往日本與韓國等熱門旅遊地，無論是想提前規劃暑假親子旅遊或是想體驗海上假期魅力，「MSC 榮耀號」集結眾多娛樂休閒體驗與豐富的設施服務，將為旅客帶來難忘的歐式郵輪度假體驗。

▲MSC 榮耀號船長 Roberto Leotta 與臺灣港務公司總經理王錦榮交換銘牌。 圖：MSC地中海郵輪／提供

▲MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲致贈禮物予高雄市政府祕書長郭添貴。 圖：MSC地中海郵輪／提供

MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲女士表示，「很高興 MSC 榮耀號正式於高雄母港首航，為 MSC 地中海郵輪在臺灣寫下重要里程碑。隨著郵輪旅遊產業持續蓬勃發展，我們對於臺灣郵輪市場充滿期待，在積極拓展高雄南部新市場的同時也持續深耕北部市場，加碼推出更多精彩航程；此外，我們也持續聆聽台灣旅客的喜好與需求，在 MSC 榮耀號高品質硬體基礎之上不斷優化產品與服務，針對2026年新航季，全新升級涵蓋餐飲、娛樂及 AI 智能服務等多元體驗，邀更多南北兩地臺灣旅客一同感受歐式海上假期。」

「MSC 榮耀號」為「MSC 地中海郵輪」斥巨資所打造的海上頂級度假勝地，代表艦隊最高品質與標竿。郵輪總噸位達17.2萬噸，最大載客量5,686人，共規劃2,217間高質感艙房，集結美饌、設計、奢華住宿、親子設施、豐富娛樂、智慧科技與環保理念等旗艦級特色於一身。

▲標誌性「榮耀大道」。 圖：MSC 地中海郵輪／提供

▲「施華洛世奇水晶旋轉樓梯」閃耀動人。 圖：MSC 地中海郵輪／提供

歐式奢華設計：位於郵輪中心的「榮耀大道「素有「海上香榭麗舍大道」之美名。這條長達96公尺的空間集娛樂、餐飲、購物於⼀體，其上方的80公尺 LED 天幕是亞洲最⼤的海上多媒體藝術載體之一，精彩絕倫的天幕秀將在這裡輪番上演；船上最具指標性的「施華洛世奇水晶旋梯」，擁有超過75階階梯，鑲嵌逾50,000顆施華洛世奇水晶，每一步都閃耀動人，盡顯細膩奢華質感。

至臻環球美味：精心打造海上舌尖饗宴，設有5間免費餐廳、8間付費特色餐廳，以及「地中海遊艇會」專屬餐廳，供應超過300道精緻菜色。從兼具品質和儀式感的主餐廳到20小時開放的自助餐廳，從純正墨西哥風味料理、美式牛排屋，到充滿亞洲風味的壽司吧等特色餐廳，多元選擇滿足旅客的用餐需求。美食之外，船上更擁有20間特色酒吧與酒廊，搭配現場樂團演出，讓喜愛小酌的旅客在悠閒氛圍中盡享各式香醇美酒。

親子歡聚勝地：無論是孩子還是大人，都能在這片廣闊的天地中，找到屬於自己的世界。升級版「樂高海上樂園」設有各具特色的7間分年齡段兒童活動室，包含樂高幼兒俱樂部、樂高兒童俱樂部和更多樂高主題體驗，更提供專業郵輪大使看護服務，讓孩子盡情探索玩樂、揮灑創意，家長也能輕鬆享受專屬悠閒時光；「亞利桑那水上樂園」設有3條酷炫滑水道，可以體驗海上奇幻漂流的暢快；除此之外還配備了各式特色泳池、標準保齡球道、XD 互動影院、室內運動館等眾多娛樂場地。

多元化娛樂休閒設施：喜愛觀看娛樂演出的旅客可前往「倫敦大劇院」，那裡將每日呈現原創的百老匯級大秀，或前往旋轉木馬劇場，感受海上訂製視聽饗宴。在第16層甲板，根據專業級賽車1:1等比而建造的兩台 F1模擬賽車，將讓旅客化身職業賽車手，盡情體驗極速飄移的快感。而對於養生健康愛好者，「水療美容中心」（MSC AUREA SPA）讓旅客身心得以放鬆；也可在「泰諾健（Technogym®）健身中心」，感受高端海上運動體驗的同時，欣賞270°無敵海景。

▲亞利桑那水上樂園。 圖：MSC地中海郵輪／提供

▲MSC 地中海遊艇會。 圖：MSC 地中海郵輪／提供

海上安心府邸：船上共配備2,217間高品質艙房，包括性價比一流的內艙房、價格適中且可觀海景的海景房、配備私享陽臺且可供2-4人居住的陽臺房，可滿足大部分擁有一位孩童及二位孩童的家庭需求。此外，還提供能容納多達10人入住、適合多代大家庭的超級家庭房，致力於滿足不同客群需求。

品牌首創「船中船」奢華體驗：對於追求更為奢華旅行體驗的賓客，「MSC 地中海郵輪」傾情打造海上私人空間－「MSC 地中海遊艇會」，為全船僅4%的貴賓提升私密、專享、奢華的貴族式度假體驗。旅客持地中海遊艇會手環便可自由出入位於船頭的私人天地，盡情享受包括優雅寬敞的奢華套房、專屬高端餐廳、專屬景觀酒廊、奢雅泳池和陽光甲板在內的一系列設施。在享受「MSC 地中海遊艇會」提供的私密、寧靜空間的同時，旅客也能盡情享受船上其他區域的豐富設施和娛樂活動。

為滿足臺灣各年齡對於郵輪旅遊的需求，「MSC 榮耀號」還針對2026年新航季持續推出多樣升級的服務，涵蓋餐飲、娛樂及智能服務等豐富體驗。在餐飲部分，旅客能在海上喝到道地的珍珠奶茶，品嘗由義大利 Lavazza 咖啡主題館現泡的精品級咖啡，更可以享受純正義大利美食與創意雞尾酒飲品，豐富旅客的各式味蕾。此外，更推出全新「AI智能管家」，提供24小時的管家服務，可隨時預訂餐廳、查詢活動表演等，帶來科技感的海上度假體驗。

全新升級的「海上樂高主題巡遊」活動，讓家庭旅客盡享親子時光；更特別邀請華人魔術師精彩表演、打造日夜精彩不停歇的海上娛樂體驗。同時，領先業界推出的全新升級「禮遇陽台暢飲房」房型，提供入住即享高樓層無敵海景、酒水套餐／軟飲套餐、登船日碼頭專屬報到櫃檯、離船日優先離船等尊榮禮遇，提供臺灣旅客更貼心舒適的歐式尊享郵輪體驗。

▲廣受歡迎的「海上樂高®主題巡遊」。 圖：MSC 地中海郵輪／提供

從高雄港出發的03/08航線為「MSC 榮耀號」2026年臺灣春季航季的首個航次、亦是高雄母港的首航航次，於傍晚18:00鳴笛緩緩離開高雄港，超過4,500名首航旅客隨船前往日本沖繩。為慶祝高雄母港首航，「MSC 地中海郵輪」特別為旅客打造首航專屬菜單，03/09於主餐廳晚宴時提供：從前菜、湯品到主食、甜點，均薈萃環球經典美味，甄選大西洋龍蝦尾、煙燻鮭魚、法式豬菲力、紅酒慢燉牛小排等高級食材，帶給旅客獨特的美食饗宴。此外，也特別邀請在地的魔術師與插畫家，將高雄港都充滿音樂、藝術文化的活力帶上郵輪，為首航旅客留下滿滿的回憶。

▲「MSC 榮耀號」高雄母港03/08首航。 圖：臺灣港務公司／提供

本次於高雄港出發的春季航程共有2個航次，首航預計於03/12返回高雄港，並將再次啟程前往沖繩與石垣島，享受為期6天5夜的海上航程。後續2個航次將於基隆港啟航，先後訪問福岡、佐世保及釜山等熱門目的地，南北兩地的臺灣旅客可以就近選擇乘船地點，省去舟車勞頓的交通，享受更悠閒的郵輪假期。

「MSC 榮耀號」2026年夏季航程航線一推出即獲得臺灣市場的熱烈反應，將於06/13以基隆港為母港，展開9個航次的營運，為回應市場需求，更加碼推出2個新航次，共計11個航次，將帶領旅客遊覽日本沖繩、石垣島、宮古島、鹿兒島、佐世保、福岡及韓國濟州島、釜山等熱門郵輪旅遊地。無論是親子、情侶或是好友，都能在「MSC 榮耀號」感受到獨具魅力的歐式頂級海上假期。目前相關航程現正熱烈開賣中，詳情請洽各大合作旅行社及「MSC 地中海郵輪」官網。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野