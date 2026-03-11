陽平西厚里之林：追尋BTS足跡，走入芬多精療癒秘境

西厚里之林，就藏在韓國的陽平郡裡，不是那種一眼望穿的小公園喔。它其實是一座佔地廣闊的私人森林，裡頭樹種超多樣，從白樺樹、楓樹到水杉，根本就是個活生生的自然圖鑑，而且聽說都維護得好好，去了才知道什麼叫真正的「森林浴」！

「為什麼它突然就紅起來了？」老實說，我猜除了它本身夠美之外，很大的原因就是「BTS」啦！沒錯，就是那個紅遍全球的防彈少年團！聽說他們曾經來這裡拍過寫真，所以啊，不少粉絲就開始把它當作朝聖地，一下子讓這個原本有點低調的森林，變成大家爭相打卡的「韓劇級」景點了。就連不是粉絲的人，看到那些夢幻般的照片，也會忍不住想去一探究竟，感受一下偶像們呼吸過的空氣，對吧？（這點真的超有魔力！）

好啦，聊到這裡，就來看看大家去過之後，都有些什麼「真心話大公開」吧！我幫妳整理了好多韓國跟外國網友的評論，直接把重點畫給妳～

好評區：大家都在誇什麼？

「真的太滿足了！」 有位網友MY LIM說，她逛了兩個多小時，拍了好多照片。就算夏天去，因為林蔭多，也不會太熱，還有潺潺溪水聲，超涼快～（這點對怕熱的姊妹來說是不是超加分！）

「空氣好，超清爽！」 另一位網友또잉直接寫著「入場費7000韓元，但超清爽，超喜歡！」她還說BTS拍照的地方「真的好漂亮！」，根本熱到忘記，只顧著拍照。而且她特別誇獎說，這裡「一點垃圾都沒有！」，沒有食物異味，只有植物的芬芳，連蟬鳴都好聽，完全沒有奇怪的蟲子，超適合家庭放鬆的！

「白樺樹林是必看！」 dearsindy這位外國網友提到，這裡有A（30分鐘）和B（1小時）兩條路線，B路線會通往最著名的白樺樹林。她說沿途有很多不同種類的樹林，春秋兩季一定很美，她在夏末秋初去時，雖然還綠油油的，但也看到一些葉子開始轉色了。路上有很多長椅可以休息，讓妳盡情享受大自然。（聽到這就想衝了，好想感受那個悠閒氛圍啊！）

「四季皆宜，芬多精滿滿！」 很多評論都提到，不論是炎熱的夏天，還是秋天的楓紅，甚至是早春的新綠，這裡都有它獨特的美。特別是ambilove Kang說，平日去的話，就能獨享鳥語花香的特權！想想看，在工作日遠離人群，獨自漫步在森林裡，那畫面多美啊～

「咖啡廳也超讚！」 dearsindy還特別提到了入口處的「Seohuri Forest Cafe」，裝潢得很美，她還喝到了一種很特別的「韓國香瓜冰沙」（驚！從來沒聽過這種口味），紅蘿蔔蛋糕也很好吃。坐在戶外區，感覺自己都快融化在大自然裡了。

負評區：溫柔提醒，別踩雷喔！

當然啦，再美的地方也總會有一些小缺點，我們也要先有個心理準備才行。

「入場費有點貴？」 說真的，這點大概是最多人提到的小遺憾了。像변덕환網友就覺得這裡「性價比零」，連一般山都比不上。지니공주님也覺得7000韓元的入場費「太貴了」，覺得3、4千可能比較合理，因為感覺有點像「自家後山」。

「聯外道路超窄！」 這點也好多人說！또잉跟sol park都提到，通往森林的路「非常狹窄」，常常是雙向單線道，如果遇到對向來車，會有點手足無措，需要非常小心駕駛，新手可能要考慮一下囉～（聽到這，我的方向盤都抖了，哈！）

「設施好像還好？」 少部分留言提到，除了售票處和洗手間，感覺整體管理好像還能再加強，甚至有Edden Park網友說10月底去時，除了白樺樹林，其他幾乎沒什麼可看的，覺得入場費有點不值。也有人抱怨廁所太少，只有入口處有。

「季節限定美景」 有些人冬季或葉子還沒長出來的季節去，會覺得有點失落，因為美景可能不如預期。例如Miyoung (main)網友就撲了個空，因為冬季閉園卻沒公告。

兩極觀點：大家吵翻天的是什麼？

入場費和聯外道路大概就是大家爭議最大的地方了！雖然大家都愛這裡的美，但有些人覺得花這個錢去跟「家裡後山」差不多的地方，還得開一段很考驗技術的山路，心裡難免會有點不平衡。但也有另一派人覺得，為了這樣被細心維護的私人森林，享受那份獨有的寧靜與乾淨，還有BTS加持，花這點錢是值得的，而且它不像其他觀光區那麼人擠人，這份清幽本身就是價值啊！（嗯，這真的是青菜蘿蔔各有所好啦～）

如果決定要去：必做清單！

走遍多樣樹林：白樺林、楓樹林、水杉林，每個區域都有它獨特的魅力，放慢腳步，感受不同樹種帶來的氛圍，絕對能讓妳的心靈瞬間平靜下來。 尋找BTS足跡：粉絲們絕對要跟著BTS的腳步，找出他們拍照的打卡點，想像一下偶像們當時也在這裡的感覺，拍幾張同款照片，超有意義的啦！（非粉絲也可以找找看，說不定會拍出意外的驚喜美照！） 溪邊泡腳＆咖啡廳放鬆：入口處的咖啡廳跟小溪，是讓妳徹底放鬆的好地方。走累了就在溪邊泡泡腳，超舒服～然後點一杯特別的「韓國香瓜冰沙」配紅蘿蔔蛋糕，坐在戶外區，享受那份被森林環抱的愜意。（這絕對是完美的Ending！） 挑對季節去：雖然四季皆美，但如果妳是「視覺系」女孩，建議秋天楓葉轉紅或春天百花盛開時去，那景色真的會讓妳驚豔到說不出話來！夏天去可以避暑，但如果想要色彩豐富，就避開蕭瑟的季節囉。 深呼吸，享受寧靜：這裡最棒的就是那份難得的「寧靜」。沒有都市的喧囂，只有鳥鳴、蟬聲和風吹樹葉的沙沙聲。放下手機，閉上眼睛，好好地吸幾口充滿芬多精的空氣，幫身體和心靈徹底排毒。

拍照攻略：拍出最美網美照！

白樺樹林：這裡就是仙氣爆棚的主場！利用白樺樹那種筆直、潔白的樹幹當背景，隨便拍都像雜誌封面。可以試試仰角拍攝，讓樹林延伸到天際，超級夢幻。

BTS拍照區：他們選的地方一定有道理，跟著偶像的眼光，把那些設有畫架的打卡點都拍一遍吧！

溪邊與木椅：潺潺小溪邊的木椅，是拍出悠閒文青照的好地方。可以坐在上面，或是只拍腳泡在水裡，營造一種無憂無慮的氛圍。

咖啡廳戶外區：利用咖啡廳溫馨的木質建築和周圍的綠意，拍出日雜風的下午茶照片，或是背影照也超好看的！

避開人群小撇步：如果妳不喜歡照片裡有路人甲乙丙，建議可以平日一大早或接近閉園前前往。人少的時候，妳就能更自在地取景，拍出專屬於妳的「秘密森林」大片喔！

結語：給懂生活的妳

總的來說，西厚里之林真的很適合那些渴望從忙碌中抽離、真心想感受大自然力量的妳。如果妳不介意稍微有點挑戰的聯外道路，也覺得為了這份寧靜和獨特的森林體驗，花點入場費是值得的，那這裡絕對不會讓妳失望。特別是喜歡拍照、享受慢活，或是BTS的忠實粉絲，來這裡妳一定會找到屬於自己的那份小確幸。畢竟，好好愛自己，偶爾來趟說走就走的森林之旅，讓心靈放個假，才是懂生活的妳會做的事啊！

連結與免責聲明

Google 評論傳送門：Google Maps 西厚里之林

本文評論整理自 Google 地標及公開評論內容，僅為網友意見彙整與旅遊參考，並非商業評價或事實判斷。

