2026「春遊馬祖 戰地記憶」活動 走訪南竿「枕戈待旦」見證戰地歲月與老兵的鐵血柔情 還能領取驚喜好禮
馬祖南竿矗立於福澳港邊山頭上的「福山照壁」，白底紅字「枕戈待旦」四個大字，不僅是馬祖的地標，更是無數馬祖退役老兵心中最深刻的戰地記憶。以前抽中馬祖簽的役男在基隆搭乘軍艦抵達福澳港時，映入眼簾的第一印象就是這四個鮮紅大字。對於退伍老兵來說，這是離開馬祖光榮退伍前最後一眼看到的風景。2026「春遊馬祖 戰地記憶」活動在此設有「枕戈待旦特別展」，這裡也是多項集章、打卡送好禮活動的現場領獎地點，4月15日前馬祖旅遊一定要安排到訪。
「福山照壁」(又稱枕戈待旦) 主體可不是一面牆，而是一棟地下二層、地上五層的長方形建築，面海面是「枕戈待旦」四個大字，背面 (照片) 是勒字的由來。
福山照壁的演變：民國 47年 (1958) 蔣中正總統蒞臨馬祖巡視防務，為嘉勉軍民「不忘復國之志」，親筆題下「枕戈待旦」四字。這與金門太武山的「毋忘在莒」並稱為戰地兩大精神標竿。標語最早刻於馬祖高中東側的小丘上，隨著民國 77年(1988) 福澳港與濱海道路的興建，標語被放大原樣，闢建為現今之規模。
入口一側的坡地上有座三層樓高的「林姑亭」，有關林姑亭的由來與傳說，有二個版本：
官方版本：林姑亭碑文記載，林姑諱名玉英，乃連江管頭鎮人，生於民國十一年 (1922)，父行醫，八歲啟蒙，十四歲助父行醫，兼研藥書，十八歲與王姓漁郎成婚，育有二子一女，篤信神佛，五十四年 (1965) 六月，船出定海，遇颶風，十三人皆滅頂，時林姑身懷六甲，漂至北竿，村民見之，棄之不顧，順流漂至南竿福澳村，村民感其懿德，將其安葬於福山龜穴，香火鼎盛，庇佑村民，經九戴修行，克成正果，與鐵扇公主義結金蘭，並獲楊公八使向玉帝舉薦，敕封「地母娘娘」國軍七十七年 (1988) 建「福山照壁」展示館時，立「林姑亭」供後人瞻仰。
民間傳說版：當年軍方在建枕戈待旦紀念公園時很不順利，連續倒榻三次，軍方長官不得不接受附近居民的勸告，要先處理地下的遺體，當向地下開挖，果然挖到一具女屍骨，經與她溝通請示，答應在左前方為其建一座涼亭，因為是女屍骨故取名「姑」字，為何稱取 「林」？外界不得而知，說來也巧，林姑亭處理完畢，紀念公園也順利完工，但聽說當地人是不上去林姑亭的。
「馬祖媽媽工坊」位於通往觀景台的廊道旁，展售多款項馬祖特色商品與特色酒款，可以試吃值得參觀選購做為伴手禮。
照壁前方的觀景台有遼闊的視野，可俯瞰珠山電廠、珠螺灣、福澳港，並可遠眺北竿與高登，天氣晴朗時極目可見對岸的黃岐。
珠山電廠、珠螺灣。
福澳港
枕戈待旦紀念公園
地址：連江縣南竿鄉福沃村139號
開放時間：全天開放
[春遊馬祖 戰地記憶 - 枕戈待旦特別展]
「戰地記憶 - 枕戈待旦特別展」透過文字與影像的展示，這些泛黃的影像，不只是照片，而是時代留下的痕跡，是青春刻進記憶的證明。老兵在這裡找回青春的輪廓，軍眷們印證丈夫、父兄在茶餘飯後的吹噓與感嘆，遊客也能理解和平的珍貴。
在「枕戈待旦特別展」區，可以換裝軍服，把參觀升級成一場軍事體驗，端起槍 (道具) 體驗哨兵或安全士官勤務。
老兵們也可手寫回憶錄，把說不完的故事寫下來，貼在英雄榜。
現場軍歌挑戰活動，大聲唱出軍歌，就能獲得活動限量紀念品。
[馬祖 2026 MATSU 榮耀路線集章趣]
馬祖，是一座承載無數記憶的戰地島嶼，邀請旅人走進馬祖各島的軍事景點與歷史場域，親身感受曾經守護島嶼的歲月痕跡。
活動時間：即日起至115年4月15日止。
參與對象：非居住於連江縣之遊客。
活動辦法：完成以下任意兩個集章點，即可兌換限量專屬好禮。
集章卡領取點：
南竿 - 機場遊客服務中心
北竿 - 遊客服務中心 (戰爭和平紀念館)
莒光 - 東莒遊客服務中心
東引 - 東引遊客服務中心
集章卡集章點：
南竿 - 枕戈待旦紀念公園
北竿 - 戰爭和平紀念公園主題館 (12據點)
東莒 - 東犬燈塔
西莒 - 中正門
東引 - 東引燈塔、三山據點
紀念品 (鷗霸迷彩保溫杯) 兌換方法：掃描集章卡上 QR Code 上網填寫兌換表單，並上傳機票、船票與已完成二個集章的馬祖集章卡。表單將於 3 - 5個工作天內完成審核，通過者會先以郵件方式通知，禮品將於 4月上旬統一寄送，並於4月15日前寄送完畢。
戰地記憶 - 枕戈待旦特別展
地點：枕戈待旦紀念公園
時間：即日起至115年4月15日止，週一至週日，上午10:00至下午5:00。
[步道主題活動：南竿、北竿徒步慢旅 - 步道打卡換好禮]
「南竿徒步慢旅 - 步道打卡換好禮」活動，以「勝天公園步道」及「 媽祖祈福路線」道為核心路線，結合特色打卡背板，邀請旅人以慢行方式親近山海風景，體驗低碳、永續的馬祖旅遊魅力。
竿徒步慢旅-步道打卡換好禮」活動，以「芹壁聚落」 步道為核心路線，結合特色打卡背板，邀請旅人以慢行方式親近山海風景，體驗低碳、永續的馬祖旅遊魅力。
活動時間：即日起至115年4月15日止。
參與對象：非居住於連江縣之遊客。
活動辦法：任選兩個步道活動牌並按照活動牌指引拍照，於個人社群平台公開上傳貼文 (本人需露臉並公開分享貼文並標註 #春遊馬祖)，完成任務可兌換限量好禮。
限量好禮領取：於活動期間內至南竿枕戈待旦紀念公園，現場填寫兌換表單完成兌換，或線上填寫郵寄表單領取。
春遊馬祖。戰地巡禮，官網：
