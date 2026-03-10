台中西區｜馨品鄉．2023年榮獲台灣糕點優質獎，拌手禮首選！

身邊的家人朋友都知道我超不愛吃甜食

但是最近要北上拜訪好久不見的朋友

一定要帶個伴手禮比較好，我先買了不同的三款禮盒順便開箱給大家看

另外三盒（一模一樣的禮盒）就是要給朋友的🫶

只要送禮的時候就會想到這家，是我很喜歡的店/馨品鄉/❤️

位於台中西區的馨品鄉是有獲得十大伴手禮的殊榮呀！！

馨品鄉店內除了賣禮盒之外也有麵包、糕點的品項

當然最重要的是焦糖夏威夷莓果塔和牛軋糖呀><

馨品鄉店面

馨品鄉店內環境

馨品鄉

買了焦糖夏威夷莓果塔禮盒、椰棗夏威夷果禮盒、夏威夷果牛軋糖禮盒

不得不說他們家的完全不甜膩，基本上一個人可以吃三個起跳😆

夏威夷莓果塔禮盒ㄧ共有八個，焦糖香搭配夏威夷果仁和蔓越莓

是層層堆疊的口感，香酥脆一應俱全！

椰棗夏威夷果禮盒的椰棗包夏威夷果，本來以為甜度可能偏高

殊不知也是恰到好處的甜，椰棗本身香甜搭配夏威夷果仁的爽脆超MATCH

不黏牙也是一大加分之處👍👍

夏威夷果牛軋糖禮盒入口充滿奶香咬的每一口都很滿足

大人小孩都會很愛的一份，這間馨品鄉推薦給你們喔🥰🥰

