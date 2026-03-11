2026-03-11 10:03 旅遊經
南投最新景點「薰衣草森林─南投九九峰園區」 正式試營運 ，八大亮點報你知！
薰衣草森林「南投九九峰園區」_全台唯一一顆氦氣球(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
南投最新景點──「薰衣草森林─南投九九峰園區」，已昨(9)日正式試營運，預計7月正式開幕，園區以「立體維度的森林生活提案型場域」為核心定位，最大亮點為全台唯一168公尺繫留式觀光氦氣球，邀遊客展開一場高空視野體驗，另外園區，也結合南投風土餐桌、療癒美學策展與永續地景設計，從單一觀光景點升級為生活提案平台，「南投九九峰園區」是薰衣草森林25週年全新力作，也正式宣告其品牌正式邁入「薰衣草森林2.0」！
薰衣草森林「南投九九峰園區」門口(攝影：洪書瑱)
中左為薰衣草森林品牌創辦人林庭妃；中右為董事長王村煌(攝影：洪書瑱)
園區一景(攝影：洪書瑱)
薰衣草森林品牌創辦人林庭妃表示，二十五年前我們用薰衣草種下幸福的種子，在台中新社創立薰衣草森林，初衷是為了自己與客人創造一個能感受到「幸福」的地方，是個「起點」，而如今的九九峰是「進化版」，希望讓「療癒」成為一種生活方式。而這座「複合式場域」的薰衣草森林，希望人們帶走的不只是風景，而是一種對土地更溫柔的理解，讓遊客在園區中放慢節奏，感受包含：生活策展、高空體驗、風土饗宴、生態共學及休閒娛樂的五大核心的立體體驗。
周邊_園區吉祥物「山羊奈奈」(攝影：洪書瑱)
※.南投九九峰園區八大亮點：
一、全台唯一繫留式觀光氦氣球 ，168公尺高空視角俯瞰南投、對視九九峰──
氦氣球(攝影：洪書瑱)
「氦氣球」是園區主打的亮點之一，是全台唯一的繫留式觀光氦氣球，在南投遠方處就能看到，從法國引進，目前提供168公尺(約 56 層樓)的高空觀景體驗(最高能到300公尺)，能進行安靜、環保的高空體驗，氦氣球下方吊掛一個類似「甜甜圈」形狀的乘坐艙，採取全程站立式，無座位區，一次最多可容納30 至 35 人（相較於熱氣球僅約 4 人），建議 15 至 20 人最為舒適，總體驗時間約 15 至 20 分鐘，上升與下降各約 3.5 分鐘，在高空滯留看景拍照時間約 8 至 9 分鐘， 近期觀察通常在早上 10:30 之前較有機會飛行，是目前全球現役營運中升空高度最高的氦氣球，在天候允許下，可搭乘能感受升空俯瞰山巒與雲海、夕陽，如：九九峰的礫石惡地地貌以及遠眺南投新景點_鳥嘴潭等，同時還提供晚間搭乘，感受不同的日夜之美。
氦氣球(攝影：洪書瑱)
氦氣球_對視九九峰(攝影：洪書瑱)
氦氣球_遠眺南投新景點_鳥嘴潭(攝影：洪書瑱)
氦氣球可登高望遠(攝影：洪書瑱)
氦氣球，在168公尺可挑戰往下望的心理戰(攝影：洪書瑱)
二、永續地景 順應九九峰火炎山地形 保留原生林相與生態系統的自然共感──
園區順應九九峰礫岩地形規劃，保留逾300株原生喬木，減少約五成混凝土使用量，並導入雨水回收與自然草溝排水系統，匯流至生態池形成微型濕地，營造昆蟲與鳥類棲地。園區內的花園景觀攜手景觀設計團隊「山下植美」導入台灣原生種植物，打造疏落有致的野性花園景觀。步道依坡度延展，保留老樹樹洞轉化為森林故事畫作，讓土地記憶成為環境教育的一部分。
三、森林與原有空間的保留或復原，與蜜源植物的種植，營造豐富的生態環境：
園區生態豐，不僅有香草植物，也有許多蜜源植物，也將以台灣本土植物，來展現台灣在地化(攝影：洪書瑱)
園區生態豐_長穗木(攝影：洪書瑱)
園區開發過程中保留了絕大多數的桃花心木，營造出豐富的生態系，如：獨角仙、鍬形蟲與螢火蟲，也盡力復原環境，也讓當地的「原住民」，如：鼬獾、竹雞、黑枕藍鶲等能安居。除此之外，也種植許多台灣原生種植物與蜜源植物，營造出台灣特色，也能成為蝴蝶、蜜蜂飛舞的天地！另外，園區也推動「野花園」概念，以「野性美學」為底蘊，為建構通透的空間，挑選了白雪木、銀絨野牡丹、銀葉鈕扣樹與紅花玉芙蓉等銀白系植栽，搭配斑葉非洲茉莉、斑葉海桐、斑葉春不老與銀紋沿階草，讓陽光在亮色葉片之間，營造如薄霧般輕盈的流動感。
四、15度草坡與森間上 漫步或野餐感受放鬆與休閒：
環境教育區「藍色小精靈林空中步道」(攝影：洪書瑱)
在15度草原、四季花園區，在草坡與森林間漫步，欣賞四季花園區的季節色彩。其中15度草原，在人們最舒服的坡度可以「踏青、躺臥或輕鬆野餐(可自帶、園區亦可購買)。另外，環境教育區「藍色小精靈林空中步道」設於林間，讓孩子在貼近樹梢的高度探索自然，有機會或許能看到黑枕藍鶲的動物，進行一場親子森林探險、生態觀察。
五、生活策展，用美學打造自然生態教育空間：
薰衣草森林＿「療癒＆SOMETHING」策展空間首檔展覽《冉冉森起—山林氣息簿》(攝影：洪書瑱)
園區「療癒 ＆ SOMETHING」策展空間是展覽方式呈現，首檔展覽為《冉冉森起—山林氣息簿》，帶領旅人認識不同海拔的森林樣貌。未來，園區更將以季為單位策劃大型主題、花園展覽與市集活動，讓旅人每次來都有不同新鮮感。
「療癒＆SOMETHING」策展空間首檔展覽《冉冉森起—山林氣息簿》(攝影：洪書瑱)
周邊(攝影：洪書瑱)
周邊(攝影：洪書瑱)
六、森林系手作，打造療癒系體驗及紀念：
薰衣草森林Select手作體驗(攝影：洪書瑱)
薰衣草森林Select手作體驗及Otto2藝術美學空間同步進駐，透過繪畫、調香、香皂DIY、香草鹽等DIY課程，將森林轉化為生活物件。
薰衣草森林Select手作體驗DIY(攝影：洪書瑱)
Otto2藝術美學空間_DIY(攝影：洪書瑱)
七、森林餐桌串聯南投風土，多元餐飲與甜點品牌進駐：
美食_心之芳庭推出「南投壹參。九九宴」(攝影：洪書瑱)
園區餐飲以「食在地、食當令」為核心，串聯南投十三鄉鎮物產。包括：三間主要餐廳，其中「心之芳庭」不僅能化身婚禮宴席，也是中菜品嚐的餐廳，目前推出「南投壹參。九九宴」，以埔里紹興酒、魚池紅茶與筊白筍等在地食材入菜；全新餐廳 「Herbs Table 香草餐桌」，帶來香草入菜的健康西式料理；來自北海道的「就GIO 日式燒肉」則以頂級A5和牛增添精緻味蕾體驗。
心之芳庭婚宴廣場(攝影：洪書瑱)
心之芳庭(攝影：洪書瑱)
香草餐桌(攝影：洪書瑱)
香草餐桌(攝影：洪書瑱)
北海道的「就GIO日式燒肉」(攝影：洪書瑱)
另外，還有微熱山丘全新品牌「樹下吃冰」，提供全蛋白製作，九九峰限定的氦氣球、獨角仙等不同造型雞蛋糕及冰沙等飲品；日式刨冰品牌「古辰希子」同步進駐，打造如九九峰限定氦氣球刨冰等限定商品，為旅程增添甜點時刻。伴手禮空間「帶禮物回家」匯集園區吉祥物「山羊奈奈」周邊商品、聯名商品及南投高山茶與友善農產，在這裡，必須儀式感式的吃一支「薰衣草冰淇淋」！而值得一提的是──被戲稱北海道「邪教咖啡館」──知名獨立咖啡品牌MORIHICO.森彥咖啡，將在園區成立海外首家店，預計於第二季插旗入駐。
樹下吃冰，以蛋白做的雞蛋糕(攝影：洪書瑱)
古辰希子_冰(攝影：洪書瑱)
古辰希子_氦氣球古題冰(攝影：洪書瑱)
要應景品嚐薰衣草冰淇淋(攝影：洪書瑱)
八、不定期舉辦花卉特展與應景活動─ ─
將在園區不定期舉辦花卉特展及森林市集活動，如3月底將登場的「玫瑰主題展」，而且在下(4)月園區也將迎來「甲蟲季」，屆時獨甲仙、鍬型蟲會「大發時刻」，園區亦會安排不同的生活體驗與親子森林活動！同時也預告了7月及12月聖誕節，也都會推出大型的「創新的生活提案」！
「薰衣草森林南投九九峰園區」已於昨(9)日起開始試營運，優惠入園全票99元，預計7月1日正式開幕，全票199元。試營運期間推出氦氣球早鳥預約活動，提前線上預約指定時段(平日09:00 – 10:00、假日08:00 – 10:00)搭乘，可享免費入園優惠，餐飲品牌同步推出折扣。若已購買氦氣球搭乘體驗，因天候因素無法搭乘，可進行退款，讓遊客更有旅遊保障的安全感。
※.薰衣草森林南投九九峰園區 營運資訊
地址：南投縣草屯鎮藝術路258號
官網：https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/
交通資訊──
自行開車：國道6號 → 東草屯交流道下 → 約15分鐘車程即可抵達園區
高鐵＋接駁 / 計程車：高鐵台中站 → 約30分鐘車程抵達