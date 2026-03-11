2026-03-11 13:03 旅遊經
MSC 榮耀號 2026 年「基隆、高雄」雙港齊發，加碼推出夏季航次！
MSC 榮耀號於 3 月 8 日於高雄母港首航（臺灣港務公司提供）
【旅遊經 洪書瑱報導】
MSC地中海郵輪旗下 MSC 榮耀號（MSC Bellissima）日前（8）日，以高雄為母港，展開首航，載著超過 4500 名旅客盛大啟航，前往日本沖繩，展開 5 天 4 夜的海上假期。正式首航不僅創下歷年造訪高雄港最大規模的郵輪紀錄，更象徵 MSC 地中海郵輪正式跨足南臺灣，提供臺灣旅客更多元、便利的郵輪體驗。2026 年夏季航程持續熱銷中，在原計劃 9 個航次基礎上加開 2 個、共計推出 11 個航次，由基隆港出發，分別前往日本與韓國等熱門旅遊地，適合提前規劃暑假親子旅遊或是想體驗海上假期魅力，為旅客帶來難忘的歐式郵輪度假體驗。
MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲女士表示，「很高興MSC 榮耀號正式於高雄母港首航，為 MSC 地中海郵輪在臺灣寫下重要里程碑。針對 2026 年新航季，全新升級涵蓋餐飲、娛樂及 AI 智能服務等多元體驗，邀更多南北兩地臺灣旅客一同感受歐式海上假期。」
MSC 榮耀號為 MSC 地中海郵輪斥巨資所打造的海上頂級度假勝地，代表艦隊最高品質與標竿。郵輪總噸位達 17.2 萬噸，最大載客量 5,686 人，共規劃 2,217 間高質感艙房，集結美饌、設計、奢華住宿、親子設施、豐富娛樂、智慧科技與環保理念等旗艦級特色於一身。
※. MSC 榮耀號六大亮點──
一、歐式奢華設計：位於 MSC 榮耀號中心的榮耀大道素有「海上香榭麗舍大道」之美名。這條長達 96 米的空間集娛樂、餐飲、購物於⼀體，其上方的 80 ⽶ LED 天幕是亞洲最大的海上多媒體藝術載體之一，精彩絕倫的天幕秀將在這裡輪番上演；船上最具指標性的施華洛世奇水晶旋梯，擁有超過 75 階階梯，鑲嵌逾 50,000 顆施華洛世奇水晶，盡顯細膩奢華質感。
「施華洛世奇水晶旋轉樓梯」閃耀動人
標誌性「榮耀大道」
二、至臻環球美味：MSC 榮耀號打造海上舌尖饗宴，設有 5 間免費餐廳、8 間付費特色餐廳，以及地中海遊艇會專屬餐廳，供應超過 300 道精緻菜色。從兼具品質和儀式感的主餐廳到 20 小時開放的自助餐廳，從純正墨西哥風味料理、美式牛排屋，到充滿亞洲風味的壽司吧等特色餐廳，多元選擇滿足旅客的用餐需求。美食之外，船上更擁有 20 間特色酒吧與酒廊，搭配現場樂團演出，讓喜愛小酌的旅客在悠閒氛圍中盡享各式香醇美酒。
三、親子歡聚勝地：大人小朋友們都能在這片廣闊的天地中，找到屬於自己的世界。升級版樂高海上樂園設有各具特色的 7 間分年齡段兒童活動室，包含：樂高幼兒俱樂部、樂高兒童俱樂部和更多樂高主題體驗，更提供專業郵輪大使看護服務，讓孩子盡情探索玩樂、揮灑創意，家長也能輕鬆享受專屬悠閒時光；亞利桑那水上樂園設有 3 條酷炫滑水道，可以體驗海上奇幻漂流的暢快；除此之外還配備了各式特色泳池、標準保齡球道、XD 互動影院、室內運動館等眾多娛樂場地。
廣受歡迎的海上樂高®主題巡遊
亞利桑那水上樂園
四、多元化娛樂休閒設施：喜愛觀看娛樂演出的旅客可前往倫敦大劇院，那裡將每日呈現原創的百老匯級大秀，或前往旋轉木馬劇場，感受海上訂製視聽饗宴。在第 16 層甲板，根據專業級賽車 1:1 等比而建造的兩台 F1 模擬賽車，將讓旅客化身職業賽車手，盡情體驗極速飄移的快感。而對於養生健康愛好者，水療美容中心（MSC AUREA SPA）讓旅客身心得以放鬆；亦可在泰諾健（Technogym®）健身中心，感受高端海上運動體驗的同時，欣賞 270° 無敵海景。
五、海上安心府邸：船上共配備 2,217 間高品質艙房，包括性價比一流的內艙房、價格適中且可觀海景的海景房、配備私享陽臺且可供 2-4 人居住的陽臺房，可滿足大部分擁有一位孩童及二位孩童的家庭需求。此外，還提供能容納多達十人入住、適合多代大家庭的超級家庭房，來滿足不同客群需求。
六、品牌首創「船中船」奢華體驗：對於追求更為奢華旅行體驗的賓客，MSC 地中海郵輪傾情打造海上私人空間 —— MSC 地中海遊艇會，為全船僅 4% 的貴賓提升私密、專享、奢華的貴族式度假體驗。旅客持地中海遊艇會手環便可自由出入位於船頭的私人天地，盡情享受包括優雅寬敞的奢華套房、專屬高端餐廳、專屬景觀酒廊、奢雅泳池和陽光甲板在內的一系列設施， 除了享受私密、寧靜空間的同時，旅客也能盡情享受船上其他區域的豐富設施和娛樂活動。
MSC 地中海遊艇會
為滿足臺灣各年齡對於郵輪旅遊的需求，MSC 榮耀號還針對 2026 年新航季持續推出多樣升級的服務，涵蓋餐飲、娛樂及智能服務等豐富體驗。全新升級的海上樂高主題巡遊活動，邀請華人魔術師精彩表演、打造日夜精彩不停歇的海上娛樂體驗。同時，領先業界推出的全新升級「禮遇陽台暢飲房」房型，提供入住即享高樓層無敵海景、酒水套餐／軟飲套餐、登船日碼頭專屬報到櫃檯、離船日優先離船等尊榮禮遇。
MSC 榮耀號 2026 年夏季航程航線一推出即獲得臺灣市場的熱烈反應， 6 月 13 日將以基隆港為母港，展開 9 個航次的營運，為回應市場需求，更加碼推出 2 個新航次，共計 11 個航次，將帶領旅客遊覽日本沖繩、石垣島、宮古島、鹿兒島、佐世保、福岡及韓國濟州島、釜山等熱門郵輪旅遊地，相關訊息可至各大合作旅行社及 MSC 地中海郵輪官網查詢！
※.MSC 榮耀號春季航程──
※.MSC 榮耀號夏季航程
以上圖片：MSC 地中海郵輪提供