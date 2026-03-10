花蓮親子景點【遠雄海洋公園】擁有水族館，全台唯一美人魚表演，海豚海獅表演，結合遊樂設施與海洋生態教育。我覺得是全台灣最美的遊樂園!

安排花蓮旅遊，不要忘了安排這個景點，

我個人認為是全台灣最美的遊樂園-遠雄海洋公園。

上一次去已經是6年前，當時苳才快6歲，

相隔6年再次踏入，多了新的美人魚表演。

這是我第三次造訪了，每次去都還是覺得它真的好美!

遠雄海洋公園擁有大型水族館、全台唯一的美人魚表演、海豚海獅秀，

再加上多項遊樂設施與海洋生態教育，是一個非常適合親子同遊的主題樂園。

遠雄海洋公園 地理位置與交通方式

遠雄海洋公園位於花蓮縣壽豐鄉台11線的濱海公路上，

它面向太平洋，整座園區建在山與海之間。

旁邊便是一望無際的太平洋，去過的人一定能懂，

我為什麼說它是全台灣最美的遊樂園。

可惜我們去的這天是陰天，不然海看起來會更美。

自行開車前往的話，平面式停車場就在樂園裡面。

如果是搭乘大眾運輸，可以在花蓮火車站轉乘公車，車程約半小時。

官網的交通資訊提供給大家參考:https://www.farglory-oceanpark.com.tw/traffic

遠雄海洋公園 全台唯一美人魚表演

一入園，我們直奔海洋探索館，要看全台唯一的美人魚真人秀。

這個表演是需要額外付費的，並且採預約制，有興趣的朋友要留意一下。

我們這趟去遠雄海洋公園，最期待的就是美人魚表演。

雖然去富國島時看過了，但第一次在台灣也能看，感覺很特別。

遠雄海洋公園斥資百萬，打造全台唯一具燈光舞台效果的水中表演，搭配人魚華麗新服裝。

表演者穿著美人魚尾巴，在水中優雅游動，

搭配燈光與音樂，整個畫面彷彿置身在童話故事的粉紅泡泡裡。

我每次看美人魚表演都忍不住疑惑，到底他們怎麼有辦法在水中閉氣這麼久啊?

表演結束會開放觀眾，可以到最前方玻璃窗前與美人魚合影喔!

遠雄海洋公園 海豚與海獅秀

來到遠雄海洋公園，除了新的美人魚表演以外，

絕對不能錯過的還有海豚及海獅表演。

海豚傳說-跳浪奇緣

海豚表演是有故事的，雖然這故事跟我們6年前看的時候，一模模一樣樣。

它不只是純粹海豚跳來跳去的表演，在講述動人的故事之餘，

還夾雜了關於海洋環境汙染，請大家一起守護海洋，富有教育意義。

海獅巡警隊

海獅表演則是跟海豚完全不同的風格，故事走可愛逗趣路線。

但一樣有知識藏在其中喔!

看得出來遠雄海洋公園十分重視海洋教育，

讓遊客在玩樂的同時，也能認識海洋生態，寓教於樂。

遠雄海洋公園 探險島水族館

看到復活島的神秘巨石人像，往前走便可進入探險島水族館。

雖然水族館整體面積不算大，

但以一個建置在遊樂園裡的水族館來說，我覺得也算是有點規模了。

至少裡面看到的海洋生物，夠多樣性。

園區內不少的水族展示區，

而且如果你是夏天造訪，更是需要這裡，因為有冷氣吹!

我們家本身對水族館很喜歡，

雖然我明明對魚沒有特別好感，但就很喜歡去各個地方的水族館。

遠雄海洋公園的水族館，小巧精美，

逛到最後有一個電扶梯的海底隧道，蠻好拍照的。

遠雄海洋公園 遊樂設施

靜態的體驗完，我們來點刺激的吧!

雖然遠雄海洋公園的遊樂設施，比較屬於普遍級，

稱得上刺激的設施，基本上不多。

不過相對來說，就很適合我們這種親子家庭客。

晴空纜車 The Sky Lift

記得一定要坐它們的纜車喔!

纜車從海拔20M拉昇到120M，可以由高空俯瞰園區及東海岸景觀。

這種視野，跟走在路上看到的感覺又不同了。

碰碰船

我們當天排隊排最久的設施，就是碰碰船了，哈哈!

看來大家都對開船很有興趣，可以自行駕乘水上碰碰船，

我們一家三口一人坐一台，互撞得很開心。

海國王號

比較多的設施都在專為兒童設計的海底王國，這區域有著可愛的海洋造景。

海國王號是用海馬獨特的身形，模擬海中的波浪，讓遊客有乘風破浪的感受。

海底探險家

這個設施應該是全遊樂園裡，最刺激的一項。

如果喜歡挑戰的人，就鎖定這個，坐到飽就對了!

小藍鯨探險記

這是一艘飛艇造型的雲霄飛車，苳連坐了三次，直說好好玩。

邊坐雲霄飛車還能邊欣賞海景，台灣也只有在遠雄海洋公園可以達成吧!

大鬍子海盜船

遊樂園怎麼可以沒有海盜船呢?

海盜船迷們，記得把花蓮的這艘海盜船也征服起來。

愛情摩天輪

除了纜車，第二個不能錯過的還有摩天輪。

高達33公尺的摩天輪，到最高點時，大約是海拔101M的高度。

在此遠眺太平洋與整座主題樂園，那幅景象讓人難忘。

這也是讓我願意一去再去，三訪依然覺得值得的主要原因。

嘉年華歡樂踩街遊行

園區的餐廳，有一部分集中在歡樂大街這一區。

這裡將十九世紀英國碼頭嘉年華會熱鬧街景重現，

全長約250公尺的嘉年華大街，結合色彩艷麗的樓閣與尖塔。

每天會有踩街歡樂遊行(雨天取消)，

伴隨著吉祥物海豚、海獅、鯊魚、美人魚等家族成員穿梭其間，繽紛絢麗的一場海洋嘉年華會。

遠雄海洋公園 推薦與三訪原因

前面有說，這已經是我們第三次來到遠雄海洋公園了。

第一次的時候，我跟林恰恰還是男女朋友，那時苳還沒出生呢!

我自己這麼喜歡它，不外乎就是被它的景色驚艷。

樂園直接面向太平洋，站在園區高處往外看，就是一整片藍色海洋。

遊樂園、海景、藍天白雲，畫面真的很漂亮。

不只是孩子會玩得開心，大人也會留下很好的回憶。

再來它又有精彩的表演可以欣賞，精緻的水族館可以參觀，

讓遊樂園除了玩遊樂設施以外，還能學習到海洋保育的知識。

我也很推薦可以入住它們自己的遠雄悅來飯店，兩天待在裡面，玩好玩滿。

(點連結可看我們2020的住宿文)

或者參加經典水族夜未眠活動，

直接睡在水族館裡，與魚兒共眠。

遠雄海洋公園 相關資訊

很多景點去過一次就差不多，但遠雄海洋公園美到讓我一去再去。

如果你正在安排花蓮旅行，

真的很推薦把遠雄海洋公園排進行程裡喔!

遠雄海洋公園

地址:花蓮縣壽豐鄉福德189號

官方網站:https://www.farglory-oceanpark.com.tw/