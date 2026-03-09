奧捷深度體驗(3)連泊特色旅宿，讓旅遊輕鬆又享受

選擇旅遊團除了比較行程外，航班及住宿也是一大考量，當初選擇好漾旅行社是因為搭乘阿提哈德航空，從「布拉格進、維也納出」的黃金雙點動線，能一路順遊省下拉車時間，把時間轉化景點的深度旅遊。此外，好漾旅行社貼心安排三家連泊旅館，將移動的辛勞降至最低，詳細旅遊行程請參閱：https://pse.is/8rqva3。

捷克布拉格老城區—國際連鎖五星級飯店(連泊3晚)

在經典景區只住一晚就離開實在很可惜，若能連住幾晚，除了不用天天收行李趕行程，回到旅館夜上或隔天清晨，還能在附近景點走走，能充分利用時間深度旅遊。

好漾旅行社在布拉格安排入住國際連鎖五星級旅宿希爾頓飯店或萬豪酒店，位處老城區交通便利之地，步行即可到達多個著名景點，讓旅客回飯店時，可再次漫步欣賞景點在夜晚或清晨不一樣的風貌。

五星級旅宿1：希爾頓飯店

希爾頓飯店以沉穩的石材外牆與歐式屋頂佇立在古城街道旁，與千年古城只有一門之隔，是現代旅館與歷史城市間的優雅過渡，走出大門不到5分鐘，就能站在「火藥塔」前，欣賞夜間打燈下展現的風情。

走進飯店大廳，映入眼簾的是典雅的裝飾藝術風格設計，大理石與金屬線條營造出低調奢華的氛圍，既現代又帶有古典氣息，與布拉格這座「百塔之城」的懷舊調性非常契合，讓旅客在住宿時既能感受到歷史氛圍，又能享有現代飯店的舒適感。

五星級旅宿2：萬豪飯店

希爾頓飯店帶有華麗的復古感，萬豪酒店則展現出簡約的現代感，整齊排列的窗戶與水平線條，使整體外觀顯得端莊而穩重，與周圍老城區建築形成和諧的城市景觀，大窗戶的設計讓旅客在房內就能充分欣賞老城街景。

酒店經過大規模翻新後，將捷克傳統工藝水晶、編織與原木，以極簡幾何的方式呈現，在布拉格老城區看了一整天繁複的巴洛克雕刻與哥德式尖頂後，這種充滿原木色的空間，多了簡單輕鬆的感覺。

鄰近推薦景點：欣賞清晨時分的「查理大橋」

白天遊船行經查理大橋底部，住在這兩間飯店可在清晨時分步行15–20分鐘，在大批遊客尚未抵達前，到查理大橋上寧靜賞景，欣賞橋上兩側30座巴洛克風格聖者雕像，以及伏爾塔瓦河早晨兩岸風光。

奧地利維也納—文華東方飯店(連泊3晚)

這棟20世紀初的新藝術風格建築，改建保留原有的石材外牆與壯麗的拱窗，與文華東方現代奢華的優雅氣質產生奇妙的化學反應，整體外觀低調優雅，與周圍舊城街道完美融合，呈現歷史都市氛圍。

建築內部擁有一個巨大的中央天井，改建後成為充滿自然光的玻璃頂中庭，讓這座百年老建築內部顯得極其通透。採用極簡奢華風格，搭配吊燈與藝術擺件，營造現代都市酒店的舒適感又具文化底蘊。

鄰近推薦景點：夜晚去「格拉本大街」逛街

離飯店不遠的「格拉本大街」是維也納著名及繁華的步行街道之一，也是舊城區的重要地標，中世紀此處曾是維也納城牆的護城壕，城市改建後護城壕填平，形成如今的步行街。兩旁保留了巴洛克及文藝復興風格建築，是條充滿歷史、藝術與咖啡文化的購物大道，晚上不妨來逛街購物。

奧地利核心湖區—兩湖畔特色飯店(連泊2晚)

奧地利湖區範圍十分龐大，好漾旅行社安排入住世界遺產哈爾斯塔特或聖沃夫岡湖畔旅館，無論是穿梭於童話般的村莊巷弄，還是靜賞湖光山色，都能感受到自然與文化的雙重魅力。

特色住宿1：哈爾斯塔特歷史飯店

由三幢具有數百年歷史卻精心修復的古老民宅組成，保留原始的建築外貌，室內木梁與磚牆可感受古老山城的生活痕跡，多數房間可俯瞰湖泊或村莊，讓旅客住在像明信片般的風景中，打造專屬的湖畔夢幻假期。

鄰近推薦景點：在「哈爾斯塔特」看日出

在哈爾斯塔特看日出是許多人視為一生必看的風景之一，當第一道晨光從群山之間緩緩展露，接著慢慢灑在哈爾斯塔特標誌性的教堂尖頂上，整個小鎮被金色光芒包圍，像是從沉睡中甦醒，湖面映照著山影與屋舍，一切美得令人屏息。

特色住宿2：白馬飯店

坐落於聖沃夫岡湖畔的白馬飯店擁有超過五百年的歷史，是奧地利最具代表性的湖畔歷史飯店之一，建築融合了傳統阿爾卑斯山區建築、湖畔度假風格與歷史旅館特色，隨著時間逐步擴建，每棟建築保留不同年代的歷史風格，形成一個完整的飯店建築群。

鄰近推薦景點：逛逛「聖沃夫岡湖」周邊景點

飯店就在湖畔小鎮核心位置，周邊景點非常多，都能輕鬆以步行抵達。「聖 沃夫岡朝聖教堂」距飯店步行約2分鐘，是鎮上最具象徵性的教堂之一，融合了中世紀宗教與巴洛克建築的元素，是必訪的景點。旅館就在「聖 沃夫岡老鎮」中心，可逛熱鬧的廣場、小巷、咖啡館與商店，湖區周遭也有許多步道，可環湖漫步或到山徑走走。

這是一趟穿梭在「波希米亞優雅」與「阿爾卑斯浪漫」之間的感官盛宴，住在這些擁有百年靈魂的建築裡，旅行不再只是走馬看花，而是把住宿當成景點，能擁有更多時間細細品味眼前與周遭美景，推薦你來親身體驗。

