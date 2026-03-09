聚焦東京 邀您走進世界最酷街區──「東京神保町」！圖為ギャラリー珈琲店 古瀬戸





2026世界棒球經典賽，於昨(8)日與韓國苦戰，在第10局延長賽，以5：4贏了韓國，也代表中華隊在東京巨蛋的小組預賽已經全部結束，今(9)日台灣民眾不僅要為韓國加油，還得為澳洲加油，希望讓韓澳比數達到預期，能送給台灣八強門票！而現在許多國人這幾日都在日本東京，為此，為在東京的國人，推薦幾次「玩點」，除了淺草寺、SHIBUYA SKY 展望台、晴空塔、東京鐵塔、​華納兄弟哈利波特影城、​東京迪士尼樂園 、​明治神宮、新宿等、2月甫開幕的「寶可夢樂園 PokéPark KANTO」、2024 年後陸續完工的「豐洲千客萬來」、日本第一高樓的「麻布台之丘」等知名景點遊逛外，不妨前往在2025年獲英國權威雜誌《Time Out》評選為「世界最酷街區（The Coolest Neighbourhoods）」排行榜第一名──「東京神保町」！







這座備受國際矚目的文化聚落──「神保町」的魅力，並非來自單一景點，而是在日常生活中層層累積的文化風景，這座以古書與咖哩聞名的街區，街道兩側，古書店如星羅棋布的知識綠洲，紙墨氣息承載著百年人文底蘊；咖哩名店密集成陣，香料氣味在街區間交織流動，成為神保町獨有的味覺記憶；昭和風格的懷舊喫茶則讓時間放慢腳步，藝術與日常在此交會，不妨至這一處「世界最酷街區」，感受低調卻深刻的城市樣貌。







※.150 多間古書店串起的閱讀街區──神保町的知性人文──









矢口書店





位於東京市中心的神保町，以歷史悠久的「古書街」聞名。街道兩旁林立著約150間以上的古書店，收藏範圍橫跨古今中外，涵蓋文學、歷史、藝術及次文化等各式專門領域書籍。漫步其中，彷彿穿梭於迷你博物館，徜徉日本文學與歷史文化的知識之海。此外，每年秋季自10月底至11月初舉辦「東京名物—神田古書祭」，2025年已迎來第65屆。主要活動「青空掘寶書市」沿靖國通道排列約100多台貨車，延伸約500公尺，宛如浩瀚無邊的書卷長廊。期間還會舉辦「特選古書即售展」，蒐羅平時店內難以取得的珍貴書籍，為訪客提供別具魅力的文化體驗。其中，創立於1918年的矢口書店，是百年歷史的古書店代表之一。店內遍布古典文學、絕版文本、戲劇與電影小冊子、演員傳記及個人隨筆、舊樂譜等，堪稱「文海寶庫」。其中復古建築風格與獨幟一格的招牌看板，散發濃厚的神保町情調。









矢口書店







※.香料在街區裡盛開──神保町的咖哩交響曲──









共榮堂







東京與咖哩，這看似難以聯想的組合，卻提供了理解東京城市風貌的獨特視角。神保町因咖哩店密集而聞名，長期以來是東京咖哩文化的重要聚落，也被譽為「咖哩街道」的代表。這一特色的形成並非偶然，街區內文創出版社與書店林立，學區集中，文教氣息濃厚。正是在這樣的文化氛圍下，外食文化自然而然地孕育出獨特風格，也為咖哩專門店的聚落發展提供了深厚淵源。





神保町咖哩街的歷史可追溯至1978年，某間歐風咖哩店開業後，迅速吸引大量饕客。1980至1990年代，多家咖哩專門店陸續進駐，使街區逐漸形成密集的咖哩專門店聚落。2000年代以後，媒體與網路廣泛報導，加上自2011年起舉辦的神田咖哩大賽，每年吸引數萬人次參與，使神保町「咖哩街」的形象更加鞏固，聲名遠播。





另有流傳的軼聞提到，喜愛閱讀的人為了能一邊閱讀書本、一邊方便地進食，可單手以湯匙食用的咖哩便是最佳選擇，咖哩逐漸成為神保町的獨特象徵，並與古書街的氛圍相映成趣。如今，神保町的咖哩店據說超過400家，且風味多元，包括：歐風咖哩、日式咖哩、香料咖哩，還有以印度與尼泊爾為代表的南亞系咖哩，甚至創意咖哩烏龍麵、咖哩拉麵等類型豐富、系譜多元。









共榮堂







共榮堂



推薦創業於大正13年（1924年）的老字號「共榮堂」，是神保町咖哩文化的經典代表之一。長期以來特別深受文學作家與出版界人士青睞。招牌料理「蘇門答臘咖哩」自創業以來代代相傳，其起源可追溯至明治末期，日本探險家伊藤氏遊歷東南亞各地，從印尼蘇門答臘島學得咖哩製法，並改良以符合日本人口味，逐步形成「共榮堂」獨具風味的咖哩。



「共榮堂」的咖哩最大特色在於不使用麵粉，將20多種香料放入油脂中慢火焙煎，釋放濃郁香氣與成熟韻味，並與蔬菜與肉類長時間燉煮出的鮮味、以及優雅辛香交融，造就口感順滑、層次立體的獨特咖哩醬。店鋪位於神保町老字號啤酒館「Lunchon」所在建築的地下一樓，走下階梯，即可步入靜謐懷舊、香氣縈繞的空間。創業近百年，第三代店主持續守護傳承食譜，使「共榮堂」成為與神保町歷史軌跡共同書寫的經典一隅。





※.沈浸懷舊風的緩緩時光──神保町昭和喫茶的靜謐藝文──







ギャラリー珈琲店 古瀬戸







在神保町散步間，不妨於昭和風格的懷舊喫茶稍作休憩。其中，1988年創業的「藝廊咖啡店 古瀬戶」，穿越昭和美好的懷舊感，與鮮明生動的藝術氣息交織成一座充滿個性、獨一無二的空間。走進店內，首先映入眼簾的是西洋畫家「城戸真亞子」所繪的巨幅壁畫。整面牆彷彿一片茂密的青翠森林，壁畫與紅色牆面、淺藍天花板及藍色桌面的色彩交錯呼應，彷彿走進油畫世界的奇妙氛圍。這幅壁畫自開店初期委託以來，歷經四年的精心創作方告完成，至2011年左右又進行部分重繪。









ギャラリー珈琲店 古瀬戸







ギャラリー珈琲店 古瀬戸



店內同時作為畫廊運營，紅色牆面上排列著照片與畫作。喫茶與展示空間完美融合，使來訪者能一邊品嚐咖啡，一邊自在欣賞藝術作品。另外店內也提供手作戚風蛋糕、泡芙等手工甜點，以及歐風香料咖哩填飽鹹食味蕾。來此盡享藝術的眼福，喝一杯閒情逸致、沉浸懷舊的老時光。







※.資訊站──

矢口書店



地址：東京都千代田区神田神保町2-5-1



交通方式：都營三田線・新宿線／東京メトロ半蔵門線 神保町駅A6出口後步行3分鐘



營業時間：10:30‐18:30(星期日・假日為11:30-17:30)，除了新年期間基本上為全年無休



＊店內嚴禁拍攝「未購買之商品」，敬請配合。



官網：https://yaguchishoten.jp/

蘇門答臘咖哩共榮堂(スマトラカレー共栄堂)



地址：東京都千代田区神田神保町1－6 サンビルＢ1



交通方式: 都營三田線・都営新宿線・営団半蔵門線「神保町駅」Ａ5出口後沿著靖国通り步行約2-3分鐘



營業時間: 11時～20時（19時45分為最後點餐）



定休日: 星期日・假日（除此之外可能也會不定休）



官網：https://www.kyoueidoo.com/＊因店內空間有限且供應皆為熱食，午餐時間、客滿時，以及週末、國定假日時間，10歲以下恕不接待。

藝廊咖啡店 古瀨戶(ギャラリー珈琲店 古瀬戸）



地址：東京都千代田区神田神保町1-7 NSEビル1F



交通方式：地下鐵神保町駅出站後步行約2-3分鐘



營業時間：10:00～20:00（全年無休）



＊店內全面禁煙，支付僅限現金。



官網：https://gallerykoseto.shopinfo.jp/

以上圖片：東京觀光事務所臺灣辦事處提供