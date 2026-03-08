成真咖啡 ComeTrue CAFE 台北誠品松菸店｜帶閨蜜Ｎ訪松菸誠品隱藏版綠洲🌿絕美室內植生牆讓你一秒飛出國！網美聚餐必看推薦

台北步調快得逼人發瘋😵快樂其實超級簡單喔✨

找個冷氣夠強又美翻天的質感餐廳，跟閨蜜大吃一頓就能把生活怨氣清空，這可是都市生存的最高法則！🔥

藏在松菸誠品裡的成真咖啡，其實我私下已經偷偷造訪過好幾次了，每次來都有截然不同的全新療癒感受，實在太愛這個避風港！！

這次揪好姊妹來放縱，挑選餐廳就像在沙灘尋找最獨特的貝殼，總希望找到最亮眼的那一個，而這裡的環境從來沒有讓我失望過🐚

迎面而來是巨大綠色植生牆，配上陽光灑進大片落地窗的溫柔折射光影，美到讓人瞬間忘記呼吸🌿快門根本停不下來呀！📸

坐在橘色皮椅上，看著眼前這片生機盎然的美麗綠意，煩惱彷彿被抽乾了💨

那些委屈跟瞎忙壓力，瞬間就被巨大綠色吸塵器給徹底吸走，植物芬多精真的太有魔力啦🌲

🥃 典藏愛爾蘭熱咖啡——點燃微醺的華麗魔法

準備迎接浮誇重頭戲🎉

這杯鼎鼎大名的典藏愛爾蘭熱咖啡，絕對是聚會裡讓人尖叫瘋狂的高潮戲碼！

店員會在桌邊直接上演火焰秀XDDDD 拿出噴槍現場來炙烤🪄

炙烤玻璃杯的過程就像是一場神乎其技的魔術表演，透過高溫瞬間逼出濃郁威士忌香，讓人沉醉，空間充滿甜甜幸福感🥰

接著店員再加入靈魂的那杯咖啡，現場一杯精緻的愛爾蘭熱咖啡即完成～

喝下一口身體馬上微熱，連我怕酒怕辣的姊妹都說「這味道很好欸」XD

微醺狀態讓八卦聊得更起勁啦～





🌺 杜鵑——粉紅色的初戀滋味

另一杯飲料也超厲害🍹！也是我之前來就會點、很愛的一杯

絕美漸層冰咖啡可是拿下亞洲冠軍的狠角色，一上桌那夢幻粉橘色調，直接收服我們的脆弱少女心，簡直是頂級味覺饗宴～🏆

一般外面不會出現的味道，只有在成真咖啡出現而已，推薦給愛果香的妳🍑

白桃的清甜與洛神微酸完美交織出奇妙平衡，就像初戀那種酸甜又讓人心跳加速的滋味，跳動的心藏不住💓





🍝 日本生干貝義大利麵——海鮮控的瘋狂狂歡

肚子咕嚕嚕抗議啦🤤

最近可怕物價狂飆真的很煩人，就算荷包大縮水也絕對不能虧待自己的胃，干貝義大利麵端上桌立刻引發驚呼！

麵條吸滿海鮮精華，比五十元硬幣巨大🪙

巨無霸生食級干貝太搶眼，表面煎得金黃微焦，點綴著鮮豔魚卵散發致命誘惑，鮮甜在嘴裡瘋狂爆發出來

減肥明天再說吧，閨蜜吃到直接開心到眼睛都瞇起來啦，這盤麵就像在深海裡舉辦奢華嘉年華會，每一口都充滿奇妙驚喜🌊





🐟 日式鹽烤漬鯖魚——健康與美味的黃金交叉

想吃健康也有好選擇🥗

假設你剛好在飲食控制，日式鹽烤漬鯖魚絕對是首選，旁邊搭配豐富溫沙拉簡直就像是一幅色彩繽紛的風景畫🖼️

蛋白質纖維一次滿足，記得擠上新鮮檸檬🍋

精緻用心擺盤加上超級厚實的烤鯖魚，魚肉在嘴裡化開的滋味有夠讚，這是一道能讓你安心大口吃的完美料理🤤🤤🤤🤤





🧀 辣醬起士薯瓣——讓人無法抗拒的罪惡深淵

怎麼可以忘記炸薯條🍟辣醬起士薯瓣太邪惡😈！

裝在高腳玻璃杯裡的帶皮薯條非常有質感，沾上濃郁微辣的特調起司醬，迷人酥脆的口感就像在舌尖上熱情跳舞～～

這小點有著神奇魔力，手會不聽使喚一直拿，就算肚子有點撐了，還是會很不爭氣地把薯條往嘴巴塞，萬惡澱粉加起司就是天下無敵啦！

減😭肥～～😭這😭件😭事😭太😭難😭了😭





🍵 宇治京都抹茶舒芙蕾——療癒靈魂的綠色瀑布

甜點永遠放在另一個胃🍰

來這裡絕對必點這道👍👍👍

抹茶舒芙蕾是今天姊妹聚會的超級壓軸，我們可是為了這傳說中的神級甜點，特地餓肚子留了專屬的胃部空間🤤

舒芙蕾製作像施魔法，麵糊在烤箱裡慢慢膨脹，這是一道需要耐心等待的精緻藝術品，端上桌時還會隨著盤子超級輕盈地左右晃動著🥞

☁️簡直像在吃柔軟雲朵☁️

朋友迫不期待！直接把抹茶醬像巨大瀑布豪邁地澆淋下去，這畫面超級無敵療癒人心，抹茶苦韻巧妙中和了蛋糕本身的甜味🌿

溫熱鬆軟口感超厲害，搭配醇厚抹茶香氣，每一口都讓人忍不住閉眼享受，將日式風情徹底展現無遺🍡彷彿一秒飛到京都啦～～✈️

偶爾要好好寵愛自己，把時間留給心愛的人💕

大家都需要能讓心靈徹底放鬆的秘密避風港，跟最懂你的好姊妹開懷大吃一頓，這才是體驗人生的終極奧義呀！這裡超級適合來約會🥰

好好吃頓飯把電充飽！第一步先訂位，第二步點滿整桌好料，我們又有滿滿戰鬥能量可以盡情揮霍，去擊敗那些煩人的生活小怪獸啦！👾





地址｜110台北市信義區菸廠路88號B1F

營業時間｜10:00 ~ 22:00 最後點餐21:00

IG: https://www.instagram.com/cometruecafe.10214?igsh=MnZqaHE0ZHYzcTR3&utm_source=qr

FB: https://www.facebook.com/share/1BD1aawAdC/