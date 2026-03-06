驚艷越南(1)中越—法式莊園、傳統古鎮與熱帶叢林交織成的奇幻之旅

越南地形狹長，身處中央的中越是越南東西方文化的交融處，擁有法式莊園、傳統古鎮與熱帶叢林三種景觀，更有特別的體驗活動，像是手作燈籠、穿越南國服、放水燈及坐桶船等，加上物價親民，是台灣人非常喜歡的旅遊地。永信旅行社中越行程多樣，其中以峴港與會安最熱門，旅遊行程可參閱：https://pse.is/8sj2ph。

峴港—雲端迪士尼「巴拿山」

來峴港一定要來座落於海拔1,487公尺山上的巴拿山太陽世界，這裡過去是殖民時期法國人的避暑勝地，現今則是融合世界紀錄纜車、爆紅佛手金橋、歐式浪漫建築與多項遊樂設施的「雲端迪士尼」。

造型特別令人驚嘆―黃金佛手橋

乘坐纜車約20多分鐘，就能從熱帶城市穿過雲海飛向歐洲山城，此處最著名的景點就是「黃金佛手橋」，由兩隻巨大而布滿青苔的佛手捧著金色的橋，特別的造型設計令人驚嘆！此橋於2018年6月開放，總長約150公尺，在橋上能眺望遠山綠林，令人心曠神怡，因聳立於雲霧之上，讓旅客拍照時雲霧繚繞，像身在仙境之中呢！

彷彿置身在法國小鎮—法國村

法國村的建築設計靈感源自19世紀法國傳教士在此留下的足跡，哥德式大教堂是此處的地標，完美復刻中世紀的教堂風格，加上石板路與露天咖啡廳，讓人誤以為置身於法國，當雲霧瀰漫時，石造建築若隱若現，整個法國村就像漂浮在雲海中的歐洲小鎮。

刺激好玩的遊樂園—夢幻樂園

夢幻樂園是這座法式山城的心臟地帶，是越南最大的室內遊樂園之一，整個樂園建在歐式城堡建築內，擁有多項遊樂設施，更有多種感官影院，讓人身歷其境，探索神秘的地底或飛越巴拿山脈。戶外則有高山雲霄飛車，可自行拉桿控制煞車與加速，在山間疾馳好玩得讓人流連忘返。

會安—世界遺產「會安古城」巡禮

會安古城於17世紀時，是當時越南的主要貿易港，更是東南亞的國際港，來自中國、日本、荷蘭與葡萄牙的商人都在此停留，形成多元文化交融的特色，直至今日仍保留當時的商港風貌，因而被聯合國列為世界遺產，走入古城就像進入一座活生生的博物館。

夢幻水上風光—秋盆河放水燈

進入會安古城街道，可見掛滿色彩繽紛的燈籠，每到夜晚整個古城就像一座巨大的燈籠城鎮，許多旅客會在秋盆河上搭乘傳統木船，船夫用長篙輕輕撥動河水，旅客在河中央放水燈祈福，成千上萬的小紙燈在黑暗的水面上漂浮，宛如整座銀河墜落人間，非常夢幻浪漫。

越南沉浸式體驗—穿國服奧黛

越南國服「奧黛」非常特別，高領、長袖、兩側開叉至腰間的衣裙，內搭一條寬鬆的長褲，上半身貼合胸腰線條，下半身卻有極大的自由度，行走間帶有飄逸感，束縛與放鬆並存的結構，讓儀態瞬間變得端莊且具古典美。穿奧黛不只是拍照留念，更能沉浸體驗越南文化與古城浪漫氛圍中。

獨特的旅遊紀念品—燈籠DIY

會安是一個充滿美麗燈籠的古鎮，來到這裡一定要擁有一個特別的燈籠。永信旅遊安排一家手工藝坊，設在一座200年歷史的古宅內，內有各式不同類型手工藝品的課程及成品銷售，像是刺繡、木刻、燈籠等，在專業老師的教學下，讓旅客製作出獨一無二的手工燈籠，給自己一件充滿回憶的旅遊紀念品。

迦南島：特殊「桶船」遊船體驗

迦南島位於秋盆江臨近出海口的生態寶地，主要以水椰林，蘆葦及原生態自然風光聞名，最特別的是當地人用竹木編制圓桶船，稱為「桶船」或「簸箕船」，可容納2-3人。遊船間會有船家在船上表演絕技，利用手中的搖漿與身體的平衡感，迅速轉動讓船身傾斜，卻能像不倒翁般停留在水面上，精彩表演總能獲得熱烈掌聲。

三晚五星級飯店享受：格蘭德瑞奧海洋渡假村

最後要特別介紹此行有三晚住宿五星級飯店—格蘭德瑞奧海洋渡假村，位於美溪海灘旁，沿越南最美麗的沙灘而建，由日本集團連鎖經營。有私人沙灘、日式溫泉風呂、室外游泳池、健身中心和花園。白天活動後，回飯店可做水療SPA舒緩疲憊的身體，還有兒童俱樂部，旅客可在度假村內好好放鬆身心。飯店早餐提供多樣美食選擇，國際自助餐、日式會席料理、海邊日出西式套餐，並提供免費租借越南奧黛外出拍照。

這趟旅遊真是時空交錯的奇幻之旅，穿越了中世紀的法式莊園、古老的東方港口，最後深入熱帶的水上叢林，擁有特別的旅遊體驗，還住宿渡假村讓身心放鬆，這樣的行程你想來感受嗎？

