台中火鍋控必看！五權路這家「粗吼鍋」太狠了，$599 加購直接給你整隻龍蝦海鮮船 🦞？爆炒石頭鍋香到隔壁條街，還有超獵奇「花生紅龜粿」火鍋料 🐢？吃完再送木瓜牛奶霜淇淋＆紅包袋 🧧，CP 值高到阿嬤都怕你餓！寒流來襲這鍋必須衝一波 🔥！

這陣子台中天氣真的很有事，白天還好好的，晚上那個冷風一吹，真的是會讓人想直接原地縮成一團 🥶

這種時候，身體就像內建了什麼導航系統一樣，腦袋還沒想好要吃什麼，雙腳已經自動往那種冒著白煙、有爆炒香氣的地方走去了

老實說，我也不是什麼專業的美食家，單純就是一個怕冷、愛吃、又很重視CP值的路人甲

但在五權路上看到那個亮黃色、充滿朝氣的招牌，還有門口那個看起來憨厚又熱情的公仔，我就知道，今天的晚餐有著落了！

這家「粗吼鍋」，光聽名字就覺得很有親切感，像是阿嬤怕你餓，一直叫你「吃乎好、吃乎好」的那種感覺

走進去還真的有一種穿越時空回到小時候的錯覺，但桌上的點餐設備又是最新的科技，這種「復古 VS 科技」的衝突感，我還挺喜歡的 ✨🍲





就像阿嬤家廚房飄出來的那個味道 👵🔥

一坐下來，那個石頭火鍋特有的香氣就直撲鼻腔，不是那種假假的化學味，而是洋蔥、蒜頭在熱油裡跳舞的味道，你知道就是那種讓人瞬間分泌唾液的「鑊氣」

我這次二話不說點了招牌石頭火鍋搭配羊雪花

這種經典組合就像是周杰倫配方文山一樣，基本上是不會出錯的 🎵

湯頭滾起來的時候，那個金黃色的色澤真的會讓人看著發呆

喝下一口，哇...那個鮮甜味是在舌根回甘的！

羊雪花涮下去不用太久，帶一點粉嫩色的時候撈起來，入口那種油脂化開的感覺，真的會讓人想閉上眼睛享受一下 🤤

完全沒有令人害怕的羊羶味，只有滿滿的肉香和湯底的厚度交織在一起，這就是冬天的救贖啊！

如果你跟我一樣，有時候想吃辣但又怕隔天屁股受不了（你懂的），那你絕對要試試他們的剝皮辣椒火鍋🌶️

這鍋底我是配梅花豬

真的，這個剝皮辣椒的湯頭很有層次，剛入口是微微的甜，接著那個辣味是緩緩地從喉嚨暖上來，不是那種刺痛的辣，是一種溫柔的擁抱感 🤗

梅花豬的厚度切得剛剛好，吸滿了那個甘甜微辣的湯汁，咬下去 Q 彈 Q 彈的

完全不需要沾醬就很有味道，這種天氣喝這碗湯，真的會讓人忍不住嘴角上揚

覺得人生其實也沒那麼難嘛～





只有過年才有的那種奢華感 🦞✨

本來想說簡單吃個鍋就好，但看到菜單上那個海鮮拼盤加購價只要 $599

那個貪吃鬼的靈魂瞬間就被召喚出來了 😈

心裡想著「反正快過年了嘛，對自己好一點不為過吧？」

結果一端上來我真的嚇傻... 這哪裡是小拼盤，這根本是海龍王開派對吧？！

那隻龍蝦就這樣霸氣地躺在中間，旁邊圍繞著鮮蝦、魚片還有大蛤蜊，這畫面太美我不敢看（但還是拿手機狂拍 📸）

把龍蝦丟進石頭鍋裡煮，那個湯頭瞬間升級成高級海鮮湯，蝦肉緊實彈牙，吃得出來是非常新鮮的，蛤蜊也是顆顆飽滿，咬下去會爆汁的那種

這種痛風餐的快樂，真的是成年人樸實無華的享受啊～

而且一定要跟你們分享一個超可愛的新品，叫做「逮丸燒小拼盤」🐢

一開始我以為只是一般的火鍋料，結果仔細一看，居然是草仔粿、紅龜粿造型的！

還有那個像小鞭炮一樣的鑫鑫腸，光看就覺得年味滿滿 🧨

最驚喜的是那個紅龜粿，煮完之後外皮軟糯軟糯的，咬開裡面竟然流出香濃的花生餡！

草仔粿裡面是芝麻餡，這種鹹甜鹹甜的滋味在火鍋裡出現，聽起來很怪，但吃起來意外地搭

就像是在吃熱呼呼的麻糬一樣，超級療癒，真的會讓人忍不住一口接一口





喝著回憶，吃著快樂 🥤🍦

吃火鍋怎麼能沒有飲料？這裡居然有懷舊彈珠汽水！

拿到手裡那個玻璃瓶的冰涼感，還有用力把彈珠「波」一聲壓下去的那個瞬間，真的覺得自己好像回到小學放學後的時光

喝一口那個刺刺的氣泡感，剛好解了火鍋的熱氣，爽度一百分 💯

而且吃飽喝足還沒結束喔，記得到櫃檯去，因為還有木瓜牛奶霜淇淋在等你！

這真的太犯規了，把台灣最經典的飲料做成霜淇淋，綿密的口感帶著濃濃的木瓜香和奶香，甜度剛剛好

作為這一餐的收尾，簡直是完美，這不是幸福什麼才是幸福？🥰





不拿白不拿的隱藏版小確幸 🧧🥩

對了，最後一定要跟精打細算的你們報個好康，這種時候臉皮薄就輸了！

現在只要在店裡完成一個小任務，就能拿到超喜氣的紅包袋，而且裡面是有獎的喔！

不管是追蹤他們的 IG 並發個限動，還是在臉書打卡，或是最簡單的去 Google 地圖留個五顆星寫句「好呷」，阿公阿嬤就會送你紅包袋一組，真的是人人有獎，沒在跟你客氣的

而且如果你完成上述任何一個打卡動作，還直接送你一盤肉（五花牛或梅花豬二選一）！

這種送肉送到心坎裡的活動，不參加真的對不起自己的胃，我當然是手機拿出來立刻打卡，多賺一盤肉的感覺就是特別香

你們來吃的時候千萬不要忘記這個步驟，反正都要滑手機了，不如滑個肉盤回來，是不是很划算？😏👍