『台灣航海王-陳懷璞』即將以無動力帆船，橫越南冰洋遠征極地

有著「台灣航海之光」之稱的陳懷璞，昨日（5）在亞果遊艇集團、台積電青年築夢計畫與教育部青年發展署的支持下，宣布將展開橫越南冰洋與南大西洋的挑戰。

亞果遊艇集團 鄭寶蓮 副董事長致贈象徵航行順利的「安平平安劍獅掛布」。(圖/亞果遊艇集團 提供)

若此次遠征順利完成，將是他繼跨越北大西洋後又一壯舉，更會成為台灣、甚至亞洲首位完成極地長航的探險家，於亞洲航海史留下濃墨重彩的一筆。

南極海域長年被視為全球最嚴峻的航行場域之一。自探險家時代以來，這片海域便象徵著人類對極限的挑戰與未知的追尋。強風、低溫、浮冰與難以預測的洋流彼此交織，使南冰洋與南大西洋至今仍被視為人類探險版圖上的最後疆界之一。

最快樂的探險家 陳懷璞。 (圖/亞果遊艇集團 提供)

本次航行將深入南半球中高緯度海域，穿越極其強勁且穩定的西風帶——「咆哮四十度」（Roaring Forties）與「狂暴五十度」（Furious Fifties）。長年不息的西風在無遮蔽的洋面上推動巨大的湧浪，浪高動輒超過10公尺，對船體結構、操帆技術與團隊合作皆構成嚴苛考驗。極低體感溫度與長時間濕冷環境，更是對體力與心理韌性的雙重挑戰。

為因應此高難度航程，團隊除進行長期體能與航海技術訓練外，亦完成縝密的專業航前準備，包括四大核心海圖系統：磁場圖、氣象圖、水深圖與天文航海圖。磁場圖協助校正羅盤誤差，確保在高緯度地區仍能維持準確航向；氣象圖分析鋒面與低壓系統動態，掌握風場與浪況變化；水深圖判讀海床地形，避開暗礁與淺灘；天文航海圖則在電子設備失效時，成為最原始卻可靠的定位依據。多重備援機制，象徵在未知汪洋中對安全與專業的最高標準。

左起：國立海洋科技博物館 林青海 副館長、教育部 青年發展署 陳雪玉 署長、最快樂的探險家 陳懷璞、亞果遊艇集團 鄭寶蓮 副董事長、保利馬 品牌行銷總監 賴淑怡、台積電青年築夢計畫 業師、基隆市 產業發展處 許又今 科長。 (圖/亞果遊艇集團 提供)

過往完成此航線者多為歐美資深探險家，本次挑戰不僅是一段跨越南冰洋與南大西洋的航程，更具有指標性意義——向世界證明亞洲航海者同樣具備挑戰極限海域的能力與視野。這不只是一次航行，更是一場對人類邊界的提問：當科技與勇氣交會，我們是否仍願意直面未知？南冰洋與南大西洋，仍是地圖上遼闊而空白的一隅。而這趟航程，正是在風暴與浪湧之間，為亞洲航海者寫下屬於自己的極地篇章。

陳懷璞說明，航程預計於3月25日自南美洲福克蘭群島（Falkland Islands）出發，行前會先在島上進行為期兩週的訓練，啟程後不依賴 GPS，僅憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海（Astro-navigation），並以無動力風帆船航行至南冰洋與南大西洋海域，將航跨七千公里的浩瀚汪洋，估計於5月抵達南非好望角。

長期投入海洋運動發展的亞果遊艇集團，此次亦全力支援裝備與後勤。亞果遊艇集團副董事長鄭寶蓮表示，這並非雙方首次合作，「我至今還記得懷璞去年成功航越北大西洋時，那份與有榮焉的感動。」她回憶，陳懷璞當時寄了一張明信片至亞果遊艇集團，上頭寫道：「期許未來我們能攜手讓台灣成為海洋大國，人人都能親近海洋。」她很慶幸這份初心未變，促成雙方再次合作。

「航向大西洋」 紀錄片截圖。 (圖/亞果遊艇集團 提供)

鄭寶蓮強調，支持本次極地計劃不僅在於陪伴陳懷璞完成創舉，更期望藉此提升台灣與亞洲在國際航海領域的能見度，並鼓勵更多年輕世代走向海洋，培養面向世界的冒險精神與實踐力。隨著這趟旅程即將啟航，祝福陳懷璞與團隊航程順利的同時，期盼共同見證亞洲航海史寫下嶄新篇章。