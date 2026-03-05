【台中南區】愛吃男子 從夜市到店面～台中必吃咖哩飯、丼飯、午間便當 還有特製唐揚雞、花生醬薯條～

『愛吃男子』是一家從夜市小攤子起家~ 撐過疫情後..現在居然有店面了~

在台中若還沒吃過『愛吃男子』,你各位的咖哩板塊就不完整了!!

【南區】愛吃男子S.Man 必吃銅板美食～走過路過不能錯過的好吃唐揚雞、花生醬薯條、咖哩飯、丼飯 自取飯食紅茶免費 每週都有餐盒特價ing 《現為店面》

從夜市開賣到小攤子到店門~ 就可以知道『愛吃男子S.Man』有多受歡迎

要是到現在還沒吃過...真的不能大聲說出愛吃咖哩這句話哦!! やれやれ!!

也不只咖哩!! 他們家的炸物也是好吃到不行

『愛吃男子』之前的攤子離中興大學很近,現在變成店面..在台中高工斜對面

來用餐,內用小菜和味噌湯免費續...憑學生證還有免費加飯,這對學生們也太優惠了~~

用餐於二樓,空間很溫馨~

雖然桌數不多,但也很推薦大家可以外帶...目前外帶／外送全品項9折哦!!

不收服務費,用餐完請大家再把餐盤端到這裡會有店員來收回

Menu

有蓋飯、咖哩飯、炸物小品、飲料湯品...餐飲的選擇很多~

套餐加點

+$75 蔬菜可樂餅1入+私藏紅茶

+$85 美式薯條+私藏紅茶

+$89 香料雞柳3入+私藏紅茶

(可更換飲品補差價)

飯食加點~溏心蛋、滑蛋、蔬菜可樂餅、手拍牛餅、厚切豬排、海老炸蝦、咖哩醬、香Q米飯

(各有加點價)

※因物價變動，價格請以現場為主

霸王唐揚雞咖哩飯、牛豬雙拼蓋飯、香料雞柳、蔬菜可樂餅

炸物拼盤(唐揚雞、脆薯、洋蔥圈、雞翅)、花生醬薯條、海老炸蝦、私藏紅茶、可爾必思

霸王唐揚雞咖哩飯(肉量升級) $225、牛豬雙拼蓋飯 $190、香料雞柳、蔬菜可樂餅、私藏紅茶 $50、可爾必思 $65

套餐加點..我們選了蔬菜可樂餅和雞柳條,在價格上很划算~可以吃到炸物小品和飲品

霸王唐揚雞咖哩飯(肉量升級)

『愛吃男子』的唐揚雞也是招牌餐點,特別推薦!! 我們點了霸王唐揚雞，還可以升級肉量，吃得非常過癮~~



店家選用新鮮的雞肉,經過精心醃製裹粉,炸到金黃酥脆,鎮住了肉汁的鮮美

唐揚雞口感外層酥脆,內部多汁柔軟,每一口都讓人欲罷不能~

製作咖哩醬的食材使用台灣在地的小農蔬果,都是每天從西螺直送...

讓食材不僅保證了咖哩醬的新鮮度和口感,讓來用餐的客人們都吃得健康美味

香氣濃郁的咖哩醬,無論是搭配白飯還是單獨享用、或是搭配唐揚雞一起吃,都讓人吃得好幸福~

牛豬雙拼蓋飯

色香味俱全的牛豬雙拼丼飯~ 配菜有...脆綠的青花椰、嫩口的茄子、炙燒玉米筍和金黃酥脆的薯塊,豐富的食材令人食指大動!! (配菜皆以當日蔬食採買為主)

雙拼結合了鮮嫩多汁的牛肉與香嫩可口的豬肉，雙重美味一次滿足😋😋

香料雞柳條、蔬菜可樂餅

套餐的香料雞柳條會給3塊,而且是3大塊!!

佈滿獨特風味香料的雞柳條,外層麵衣薄脆酥脆,雞肉鮮嫩多汁...

喜愛吃肉肉的客倌們也要把這香料雞柳條來上一份~

所附的黃芥末沾醬,微甜微辣,沾著吃解膩又提升風味

蔬菜可樂餅

套餐是一份蔬菜可麗餅,蠻大一個的也很有厚度~

口感上外層的麵衣酥脆可口,一咬就能聽到咔啦咔啦的酥脆聲

內餡有摻雜著細碎蔬菜的薯泥綿密細緻,入口即化~

不管當作點心還是主食,都很適合細細品嚐蔬菜的自然甜味與薯泥的香滑完美結合

炸物拼盤(唐揚雞、脆薯、洋蔥圈、雞翅) $219

炸物拼盤是我每次吃『愛吃男子』都會點上一份的綜合炸物

炸物拼盤包含了多種經典的炸物品項,不僅是我的最愛,也是許多人心中的人氣選擇

尤其這麼多樣以及這樣的份量,價格相當平價實惠

花生醬薯條 $85

這是花生控和薯條控絕不能錯過的完美結合!!

愛吃男子的薯條是脆薯,加上特選的花生醬與棉花糖,這經典又創新的的口味~

Bravo! 簡直絕配!!

花生醬淋上後因為薯條的溫度,會將花生醬的香氣更擴散出來,濃郁的花生香氣撲鼻~

而醬料也不會讓薯條過於軟爛,每一口都充滿了香脆的口感和獨特的味道

海老炸蝦 $99

海老炸蝦酥脆的麵衣有誘人的金黃色澤

炸蝦大隻且蝦肉也是大隻蝦子等級,不像有些炸蝦,中間的蝦子是一小隻的

吃起來鮮嫩緊實,令人感受到海洋的鮮美~

要是問我『愛吃男子』哪個餐點推薦~ 我一定毫不猶豫的說"每樣都推"!!

每一道餐點和炸物都美味可口，讓人吃得大大滿足

不論是與朋友聚餐還是單獨享受,『愛吃男子』是一個值得來放鬆用餐的餐廳

從美味的料理到溫馨的氛圍,每一個細節都讓人感受到用心的款待

可讓人放鬆心情、享受美好的用餐時光~

【店址】台中市南區高工路150號

【TEL】0933-292-164

【營業時間】週一~六 10:30~13:30 16:00~20:00 (週日休)