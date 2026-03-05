奧捷深度體驗(2) 不單看風景，更有難忘的六個特別體驗

奧地利與捷克兩國有深厚的文化底蘊，讓喜歡人文歷史的人迷戀不已，主打深度旅遊的好漾旅行社，在行程中安排六個讓人難忘的特別體驗，像是喝溫泉、探險地底鹽礦、搭乘復古電車及百年觀景齒軌火車，更有穿古裝的宴會及專業攝影師旅拍，擁有前所未有的感受，詳細旅遊行程請參閱：https://pse.is/8rqva3。

特別體驗1：用特殊溫泉杯喝溫泉

捷克的卡羅維瓦利以溫泉療養聞名，這裡最特別的不是泡溫泉而是喝溫泉，傳統認為此處溫泉水可幫助消化系統新陳代謝，因而18～19世紀歐洲貴族流行來此飲水療養。旅客可在當地商店購買專用的溫泉杯，多種波希米亞陶瓷或玻璃製成的杯子可供選擇，手把處設計成吸管，是件非常特別的紀念品。溫泉水味道偏鹹帶有礦物味，口味特別讓人難忘。

特別體驗2：攝影師旅拍擁有專屬大片

在布拉格這座美麗的城市，若只負責心無旁騖地微笑，就能留下值得紀念的美照該有多好！ 好漾旅行社特別安排專業攝影師旅拍，讓旅客毋須煩惱取景，只要放鬆欣賞眼前美景，讓攝影師透過鏡頭，捕捉旅客最自然動人的瞬間。旅遊照片最動人的是不刻意擺姿勢，而是能自然在風景中的模樣，攝影師能讓每個人都能擁有如雜誌般的專屬「布拉格大片」。

特別體驗3：搭乘布拉格復古電車

復古電車追求的是回憶，帶人慢速品味時光，旅客像是坐進20世紀初的車廂中，感受木質座椅、黃銅扶手及老式窗框帶來的歲月感，特有的鈴聲在老城區石板路上迴盪，在古老的車軌上，看著布拉格慢慢流動，那種畫面讓人分不清楚是現代還是古代呢！

特別體驗4：穿中世紀古裝參加饗宴

好漾旅行社安排旅客穿上古裝，參加中世紀變裝宴會，品嚐道地的捷克佳餚，欣賞傳統音樂、舞蹈和精彩表演，彷彿穿越到古代，沉浸在古時歐洲的氛圍，感受中世紀的風情，那晚旅客不是觀光客，而是歐洲故事裡的角色，這種角色扮演帶來的真實感，是旅行中最難忘的回憶。

特別體驗5：乘坐百年觀景齒軌火車

比起瑞士現代化的登山火車，搭乘奧地利百年景觀齒軌火車，多了一點復古氣息，齒軌嚙合的喀噠聲，若幸運搭到復古蒸汽班次，還可以看到窗外白煙混合著煤煙味與草地的清香，讓人彷彿瞬間回到從前。35分鐘垂直爬升至觀景台，視野的變化從湖泊到雲端，站在高處俯瞰多座湖泊，猶如寶石般鑲嵌在山谷中，是一種上帝視角的極致體驗。

特別體驗6：穿礦工衣坐溜滑梯到地底鹽礦探險

在阿爾卑斯山腳下，地底深藏了超過500年的「白色寶藏」，貝斯特希加登地底鹽礦是德國現存最古老，仍開放參觀的鹽礦場。入內前，旅客會穿上礦工連身服，增加臨場感，探險從搭乘地底入礦小火車揭開序幕。進入地底核心，近距離觀察鹽結晶，挑戰坐上礦工使用的溜滑梯，飛速滑進地底礦坑，是最刺激也是最受歡迎的環節。之後搭乘小船穿越地下鹽湖，燈光投射在鹽壁上，美得如地底水晶宮。

在奧捷這片被歷史浸潤的土地上，旅行不是單純看風景，旅客更不是旁觀者，而是能從地底鹽礦到湖區山巔，從溫泉小鎮到中世紀宴會，觸摸歷史真實感受，創造了無法複製的體驗，你也想感受嗎？

