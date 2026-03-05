【台中太平】班比納.鄉村.居- Bambino Country Life～獨遺在鄉村山中的法式料理餐廳～完全預約制餐廳

生日前突然看到這家『班比納.鄉村.居』很有異國風味又離家不遠的餐廳~

看了一下,原來是提供法式餐點的餐廳,價格上居然也不會很貴

特別的是..每日僅營業午餐時段,又是採完全預約制的,來用餐很有品質

從台中往太平方面,要過一江橋到頭汴坑路段,走136道

一路上會開到懷疑人生,但94不用懷疑一直開

開往的路上會像荒郊野外的道路...但會有不太顯眼可是還看的到『班比納』的路標指示

看到有鐵皮圍牆時就差不多快到了~

看到從鐵皮圍牆變成綠色圍牆時..就是目的地了

『班比納』有停車場,停車場也很寬敞,不用擔心停車問題

停好車後,我們走到對面...餐廳於11:50分營業,我們也差不多在這時間抵達

諾大的庭園彷彿到了異國一樣~

入門後,也像進入另一個世界了,像推開任意門,一秒到歐洲

每一個景都好歐風~

但店家的佈置卻都不會令人覺得刻意..就像真的來到了歐風的鄉居

店內的大桌,讓我想到家庭聚餐也很適合

這裡是我看了最喜歡的位置

好適合和親朋三五好友來聚餐

這像個起居室的地方也讓人很想在這裡拍拍照~

中間的壁爐會讓看倌們也跟我一樣,不禁開始想像窗外已是遍地風雪,但室內柴火燃燒的樣子嗎

Menu

餐廳僅準備4種主餐選擇,所以在預約時,店家會請客人先選好用餐當日的主餐是什麼

套餐有餐前酒、麵包、湯品、沙拉、主餐(四擇一)、甜點、咖啡／茶

餐前酒

餐前酒提供白酒,喝起來溫順好入喉,好友須開車,不能喝酒,所以店家換的是蘋果汽泡飲

※喝酒不開車,開車不喝酒、未滿18歲請勿飲酒

套餐麵包內饀有起司和培根,麵包吃起來外皮酥脆,吃起來不會硬是有嚼勁的麵包

單吃或也可以像我一樣留一半等上湯品時,沾著吃也好吃~

湯品盤飾的好漂亮,湯料也很多~

原諒我金魚腦,有哪些湯料已記不得,再請來自身感受喝看看





沙拉

主餐(四擇一)

法式羊小排 $1790、法式春雞 $1390

※因物價變動，價格請以店家為主

店家的法式春雞,精選皮薄骨頭細小的雞種

春雞肉質鮮嫰再加上鑲入的起司洋芋、鮮菇.. 讓口感帶有細緻濃郁的香氣,也很有飽足感

法式羊小排特選進口小羔羊,無羊臊味。店家也烹調的鮮嫰好就口,美味好吃~

甜點

此次用餐是來慶生的~ 店家會有特緻甜點... 沒想到還有小蠟燭跟一束小鮮花的驚喜

咖啡／茶

我們選擇花草茶,喝了順口解膩又能讓心情舒緩沉靜

店家一天只營業午餐時間到15:00,用餐後我們也在室內外拍拍照

不僅室內佈置優雅,室外的庭園花草也打理的很好,很放鬆又悠閒的用餐環境..用餐的3小時真猶如像出國一般~

很推薦家庭聚餐、約會、慶生,過重要節日可來用餐的餐廳,也很適合包場,若有包場需求可以問問店家~

最後,感謝好友請的生日大餐 ありがとう





FB：班比納.鄉村.居

【店址】台中市太平區長龍路二段南國巷161號

【TEL】04-2275-2837

【營業時間】週一~日 11:50-15:00(週二休)

無服務費／附停車場



