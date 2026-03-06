魚刺人雞蛋糕正式進入花蓮米崙 80年日式木屋飄出蛋糕香，還有限定款美味！

示意圖／Shutterstock

過年開工不能沒有的補水神器！

年假就像一場絢爛煙火，還來不及多看幾眼就悄悄散場。紅包發完、年菜清盤，只剩下開工鬧鐘準時響起。這時若辦公桌上多了一支顏值在線、手感剛好的保溫瓶，就像替自己按下「續航鍵」。早上裝咖啡替腦袋開機、下午泡花茶為情緒降噪，順手補水，也替日常留住剛剛好的溫度。

不過，保溫瓶可不只是比外型。容量是否貼合通勤與辦公節奏？保溫、保冷的效能不能撐過一整天？瓶口設計是否順口防漏？內膽材質是否安全耐用？就連重量與握感，都會左右每天使用的心情。若打算當作禮物送給朋友或同事，品牌口碑更是關鍵，畢竟送禮送的是心意，也是面子。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱烈討論的保溫瓶品牌TOP 10，從設計質感、保溫效能到網友評價，幫你挑出最符合需求的那一款，讓開工與日常，都多一分恰到好處的溫度。

No.10 CookPower 鍋寶

翻攝官網／鍋寶好食光鍋寶以販售廚房家電、鍋具、餐廚用具為主，其中保溫瓶的種類琳瑯滿目，像是內膽有陶瓷、304、316不鏽鋼可選擇，也有不同毫升數的容量，更有吸管、手提、把手、旋蓋式及彈蓋式款式，滿足所有消費者的使用需求。

日前鍋寶推出「真空內陶瓷珍珠粗吸管杯」，不僅採雙飲杯蓋設計，附贈手搖飲專用粗吸管、抗污防塵吸管套，內層也特別使用304不鏽鋼與釉黑陶瓷，保留飲品風味、耐酸鹼更好清洗。夏天保冰、冬天保熱，900毫升大廣口、大容量裝手搖飲料也不成問題，產品通過SGS檢驗合格，讓人更安心使用。

No.9 Corelle Brands 康寧餐具

翻攝官網／Corelle Brands 康寧餐具美國品牌康寧餐具保溫瓶以「IP聯名」系列深受不少人喜愛。像是SNOOPY露營趣鋅動輕瓷大容量不鏽鋼手提保溫杯，以《花生漫畫》人氣角色點綴杯身，結合雙飲口設計與貼心提把、靜音防滑底墊，無論通勤、露營或日常外出都相當便利。內膽採用鋅陶瓷易潔層材質，通過7H鉛筆硬度測試，使用時無金屬味、不易卡色，清洗更省力。在保溫與保冰效能方面，運用真空、雙層隔熱技術，根據官方實測結果，95.6°C熱水經6小時後，仍可維持56.2°C的溫度，產品亦符合食品容器安全規範。

先前康寧餐具與全聯福利中心合作，推出Miffy保溫杯、保溫瓶等餐廚小物，廣受網友好評，「私心大推一定要把Miffy鋅陶瓷保溫杯帶回家，不僅有兩種可愛圖案、更有超方便滑蓋設計，真空設計更能保冰保熱」。

No.8 WOKY 沃廚

翻攝官網／WOKY台灣保溫杯品牌WOKY沃廚，主理人是五金代工廠第三代，希望將時間淬煉的工藝延續，以「吃進嘴裡的安心原味」為核心，開發一體成型陶瓷內膽，並融入美學設計元素，成為不少消費者的選擇。例如純鈦Ti保溫杯、VERVE零秒瓶、渾圓杯MOZU系列等都是網友近年熱烈討論的款式。

日前WOKY與QA美感合作社攜手推出「鈦陶瓷保溫瓶+冷水瓶」，主打彈蓋即飲、注水孔設計，喝水、補水不費力。保溫瓶內膽為韓國研發10%鈦陶瓷易潔塗層，好清洗也不易留異味，三層真空還能幫助阻隔外部溫度，並通過SGS檢測零重金屬、零塑化劑，輕巧瓶身方便手提或肩背。網友表示，「孩子帶去上學，自己開蓋補水，蓋子到處放，這款水壺完美解決這問題」。

No.7 Oolab 良杯製所

翻攝官網／Oolab良杯製所Oolab良杯製所創立於2019年，以「共感、共情、共好」的經營理念提供保溫瓶、隨行杯、吸管杯、手把杯等商品。品牌曾推出三麗鷗、《哈利波特》、《飛天小女警》、《葬送的芙莉蓮》等系列授權款式。

良杯製所將台灣文化納入現代品味，繼大甲鎮瀾宮系列受到好評，最近也獻上白沙屯媽祖系列不鏽鋼陶瓷易潔層隨行杯與飲料隨行斜背袋。隨行杯分為光明黃的永福款、超跑粉的典藏款，內膽特別使用硃砂紅，寓意平安與祝福，杯身則繪有媽祖像。除了可以根據情境選擇就口或加購吸管飲用，大廣口、大容量、雙層真空結構、內膽陶瓷易潔層、底部防滑杯底墊，還能將隨行杯裝進斜背袋，非常可愛又實用。今年想要跟隨白沙屯媽祖徒步進香的信眾，不妨也可以參考看看囉！

No.6 STANLEY

翻攝IG／@stanley1913_taiwan一名外國網友愛車遭烈火吞蝕，STANLEY保溫瓶內的冰塊卻完好如初的短影片，讓美國百年保溫瓶品牌STANLEY在全球迅速竄紅。

2025年9月STANLEY與韓國女團BLACKPINK成員Jennie聯名系列造成網友轟動！Quencher® Luxe Tumbler吸管隨手杯、All Day Slim Bottle曲線隨行瓶，以全黑霧面搭配底部雕花為主題，搭配質感銀色金屬光澤，展現低調奢華、率性優雅風格。瓶身均採用18/8再生不鏽鋼、雙層真空隔熱設計，標榜不含雙酚A（BPA）。其中吸管隨手杯使用FlowState™ 三段式旋轉杯蓋、Tritan™ 提把、可拆式柔軟矽膠防滑底墊，並附贈由Jennie親自設計的水豚圖案主題吊飾組；曲線隨行瓶則有防漏結構、可拆式瓶口環，輕巧尺寸方便攜帶，讓網友直呼，「真嘟很好看」。

No.5 THERMOS 膳魔師

翻攝官網／THERMOS 膳魔師德國膳魔師是不少消費者熟悉的品牌，保溫瓶種類更是推陳出新：例如全新上市的人魚漢頓系列吸管保溫瓶，大口徑設計適合盛裝飲料，另附有小百合造型吸管塞；彈蓋保溫瓶則是一按即開，兩款瓶身均採用304不鏽鋼，購買禮盒還贈送人魚漢頓限定吊飾，收藏價值滿分！膳魔師也與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的投手孫易磊聯手推出不鏽鋼真空吸管隨行瓶，透明上蓋、滑蓋開關、防滑握把與底座的細節設計，加上304不鏽鋼搭配真空斷熱層，發揮6小時保溫58度C以上、保冷9度C以下的效果，絕對是球迷不可或缺的日常小物！

今年1月30日起至11月30日止，消費者手上只要擁有不鏽鋼材質的舊保溫杯瓶就能參與舊換新活動，符合資格者即可獲得官網電子折價券200元一張，每月限領取一張，想換保溫瓶的人千萬別錯過。

No.4 ZOJIRUSHI 象印

翻攝FB／ZOJIRUSHI 象印日本百年品牌象印主要販售電子鍋、熱水瓶等家電商品，其中保溫瓶在網路上也保有高討論度！以不鏽鋼真空保溫保冷杯（SU-CA35）為例，容量350ml瓶身僅有180公克，隨身攜帶也不沉重。6小時95°C熱水保溫68°C以上、4°C冰水保冷9°C以下，特別使用「究潔耐蝕不鏽鋼」，高耐腐蝕性防鏽處理，可裝含鹽分運動飲料，不易殘留飲品顏色及異味；「一體式中栓」將中栓與墊圈合而為一，清潔簡單也解決放進包包、機車廂容易漏水的問題。晨光白、清雅粉、卡其棕、春草綠、天空藍、烏木黑及不鏽鋼色共七種顏色，讓保溫瓶也能成為日常質感配件。

網友對象印保溫杯評價，「象印那一體中栓設計，沒有零件、縫隙又少，媽媽們就是追求這種好洗好用不漏水的保溫杯啊！真的用過就回不去」。

No.3 Starbucks 星巴克

翻攝官網／星巴克星巴克不只賣咖啡和甜點，就連保溫瓶也是網路上非常搶手的熱門商品！今年適逢馬年，星巴克特別獻上開運達摩系列與柯基系列等商品：像是許願達摩不鏽鋼杯，可愛的小熊店員Bearista做出不同表情、穿上五顏六色的達摩裝扮，跟著星星元素現身於淺藍色杯身，為新的一年帶來滿滿祝福，杯體採用304與316不鏽鋼；科基花見不鏽鋼杯外觀則以溫柔粉色與淡綠層次交織，搭配被櫻花包圍的科基，讓使用者感受春意的到來，材質為304不鏽鋼。兩款保溫瓶最高耐熱溫度均可達95°C。

除了台灣販售的品項之外，國外款式也受到許多消費者推薦，在網路上熱烈討論，「星巴克保溫瓶顏色都很美」、「長效保溫小能手！無論你是愛喝熱的還是冷的，都能通通搞定」。

No.2 TIGER 日本虎牌

翻攝官網／日本虎牌Tiger日本虎牌在台灣保溫杯瓶市場中佔有一席之地，考量人權、健康與環境，強調不使用涉及戰爭的衝突礦石、氟素塗層，也不轉包生產，保溫瓶款式從彈蓋式、直飲式、杯蓋式，到適合小孩、運動使用、3D工藝等應有盡有。以「夢重力直飲型保溫杯」來說，杯身經過獨家旋壓輕量化技術，拿起來重量輕盈，減少外出攜帶負擔，一體成型的上蓋不需拆洗墊圈，回家可直接放入洗碗機、烘碗機進行清潔保養。內膽採用鏡面加工PLUS技術，讓污垢與異味不易殘留。共有三種容量、三種顏色可以選擇，其中500ml標榜6小時後95°C熱水可保溫73°C以上、4°C冷水可保冷8°C以下。

有網友在IG上分享，「很推虎牌保溫瓶這樣輕盈的尺度，有點霧面的質地，配上飽和度中性的顏色，還有好清洗的上蓋，甚至可以洗碗機／烘碗機清洗，又能6小時在外都維持喜歡的溫度，漂亮與實際兼具！」

No.1 LocknLock 樂扣樂扣

翻攝官網／LocknLock 樂扣樂扣LocknLock樂扣樂扣商品跨足鍋具、保鮮盒、水壺與保溫瓶，其中保溫瓶更是讓品牌獲得近一年網路聲量冠軍。有網友推薦「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」，「光看外表就直接給它一百分！這個杯子是絕美漸層設計，而且容量有720ml，手搖飲的大杯直接裝好裝滿，還能滿足你加料的需求！360度可旋轉粗吸管，吸料超順暢。還有保冷14小時、保溫7小時」，也有人分享，「沒看過吸管杯這麼好看的，用了兩個禮拜真的超喜歡，保冰保溫都超有感」。

近期樂扣樂扣推出DINOTAENG一系列周邊商品，像是簡約彈蓋保溫杯共有白色和米黃色兩種顏色，單手即可一鍵開蓋，安全鎖還能有效防止誤觸開關，上蓋好拆卸，清潔沒有死角，杯身使用耐腐蝕的304不鏽鋼材質，適合保溫或保冷，搭配底部防滑降噪的矽膠底墊，可愛造型讓補水成為日常療癒的一部分。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月11日至2026年2月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

保溫瓶底「貼紙」不能撕？廠商解釋其實是「這1物」有重要功能：恐影響使用壽命

喝水只能取「晚上的水」？「無毒教母」親曝正確健康飲水秘訣

她遊迪士尼掉水壺...結局暖爆網友讚：夢想成真的地方

雙北十大花店排行榜揭曉！生日送禮、求婚花束、結婚捧花首選是它

手機第三、抹布才排第五名！每天越用越髒的十大生活用品