飛東京看WBC吃什麼？5家東京必吃拉麵推薦：鴨湯、牛骨、雞白湯看了口水直流！

2026-03-05 18:00 女子漾／編輯王廷羽
飛東京看WBC吃什麼？5家東京必吃拉麵推薦：鴨湯、牛骨、雞白湯看了口水直流！
飛東京看WBC吃什麼？5家東京必吃拉麵推薦：鴨湯、牛骨、雞白湯看了口水直流！圖片來源：鱼の日记、I AM VERONE@小紅書

2026 年世界棒球經典賽在東京熱血開打，不少台灣球迷紛紛飛往日本應援中華隊。除了衝進東京巨蛋看球賽，把應援氣氛拉到最滿之外，當然也不能錯過東京的各種美食！說到日本必吃，拉麵絕對是榜上常客，因此如果你正在搜尋「東京拉麵推薦」，這篇一定要收藏！本回編輯特別精選 5 家到東京必吃的超人氣拉麵店，從濃郁系豚骨、清爽系醬油到排隊名店通通有，看完比賽後直接安排一碗熱騰騰拉麵，才算是完整的東京行程！

    • 東京拉麵推薦 1. 楢製麵 nara seimen

    如果你自認是雞湯系信徒，那這間位於西新宿與代代木之間的神級店舖「楢製麵」絕對要收藏。他們家最有名的視覺擔當就是那「一整條竹筍」雞湯拉麵，光看就超吸睛！店家主打誠意滿滿的無添加精神，店員衣服上大大的「無添加」就是品質保證。湯頭部分是重口味也會愛上的香濃雞白湯，配上軟而不爛、掛湯力一流的細麵，每一口都是精華。肉食怪也不用擔心，一碗就能吃到雞胸、豬里脊和厚實五花肉三種叉燒，口感層次超豐富。最後老司機才懂的隱藏吃法：一定要加那罐靈魂「藤椒粉」，鮮味直接原地升華！雖然店面小小的只有吧台位，但翻桌快且下午不休息，逛累了隨時衝一波都行

    nara seimen

    地址：2 Chome-26-2 Yoyogi, Shibuya, Tokyo 151-0053 日本

    東京拉麵推薦 2. homemade 麦苗拉麵

    如果你是醬油拉麵派，這間在拉麵迷之間討論度超高的「Homemade 麦苗」絕對值得排進東京拉麵清單！店家在日本美食評價網站 Tabelog 的東京拉麵百大榜單中名列第 3，可說是許多拉麵控心中的朝聖名店。雖然地點已經接近川崎、離東京市區有點距離，但人氣依舊高到不行，招牌醬油拉麵金黃色清澈湯頭看似清爽，實際卻藏著滿滿功夫，湯底以雞高湯為基底，融合柴魚與多種海鮮熬製而成，入口能感受到層層堆疊的鮮甜與自然油潤感，純粹用食材堆出深度。配料部分則鋪上微微炙烤過的牛肉與豬肉叉燒，粉嫩色澤看起來就讓人食慾大開，肉質軟嫩、香氣十足，整體風格是典型又精緻的東京系醬油拉麵！

    homemade 麦苗拉麵

    地址：6 Chome-11-10 Minamioi, Shinagawa City, Tokyo 140-0013 日本

    東京拉麵推薦 3. 鴨 to 葱

    主打鴨湯拉麵的人氣名店「鴨 to 葱」在東京拉麵圈一直都有超高討論度，晚餐時段幾乎天天排隊爆滿，但好在店家 24 小時營業，想避開人潮可以選擇半夜來吃宵夜，像是凌晨時段通常只要等十幾分鐘就能順利入座。招牌鴨湯拉麵一上桌就先用香氣攻擊味蕾，第一口湯頭鴨香直接撲鼻而來，濃郁卻不油膩，瞬間讓人眼睛一亮。喝到後面風味會慢慢變得溫和順口，雖然層次不是走爆擊型，但整體屬於舒服耐喝的類型，冷冷的天氣來上一碗真的很療癒。搭配軟嫩鴨肉與熱騰騰麵條，整碗就是典型的「comfort food」代表！

    鴨 to 葱

    地址：6 Chome-4-15 Ueno, Taito City, Tokyo 110-0005 日本

    東京拉麵推薦 4. Ramen Jazzy Beats

    如果你是濃郁系拉麵愛好者，「Ramen Jazzy Beats」很值得排進東京拉麵清單。店鋪距離東京地鐵日比谷線的中目黑站步行約 5 分鐘，是人氣店 Ramen Break Beats 去年新開的三號店。延續品牌一貫的質感風格，店內主打「雞煮干拉麵」，一上桌就先被精緻擺盤吸引，湯面浮著細緻泡沫，透出煮干特有的卡其色澤，香氣撲鼻。入口後會發現和印象中的煮干拉麵不太一樣，少了常見的苦味，整體更圓潤順口，碗緣灑上的香料也巧妙增加層次感，讓味道更立體。慢煮叉燒軟嫩不油膩、溏心蛋濃郁滑順，連餛飩與海苔等配料都相當加分，距離中目黑逛街區也非常近，如果剛好在附近走逛，記得留個胃給這碗不少人願意連吃兩餐的高水準拉麵！

    Ramen Jazzy Beats

    地址：日本〒153-0051 Tokyo, Meguro City, Kamimeguro, 3 Chome−5−25 中目黒高架下 59

    東京拉麵推薦 5. 牛骨拉麺磯川

    想找一碗視覺與味覺都超有衝擊力的拉麵，可以把「牛骨拉麺磯川」加進清單！這間店主打少見的「100% 牛骨湯」，搭配粗麵條打造出相當有個性的拉麵風格。一上桌就會先被份量震住，肉片幾乎鋪滿整個碗緣一整圈，誠意滿到不行，光吃三分之一碗就已經很有飽足感。湯頭以牛骨長時間熬製，香氣濃郁卻不會過於油膩，喝起來厚實又順口；搭配帶有嚼勁的粗麵條，每一口都很有存在感。配料部分更是豪華，和牛叉燒、溏心蛋一起入口時香氣直接爆開，肉香與濃厚湯頭完美融合，讓人越吃越上癮。如果敢吃辣，也很推薦點帶麻辣風味的版本，香氣更有層次；若偏好清爽一點，則可以選牛白湯，再加上一點店家自炒辣椒提味。重點是價格相對親民，整體 CP 值直接拉滿！

    牛骨拉麺磯川

    地址：2 Chome-1-10 Ueno, Taito City, Tokyo 110-0005 日本

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

2026-03-02 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
示意圖／Shutterstock

過年開工不能沒有的補水神器！

年假就像一場絢爛煙火，還來不及多看幾眼就悄悄散場。紅包發完、年菜清盤，只剩下開工鬧鐘準時響起。這時若辦公桌上多了一支顏值在線、手感剛好的保溫瓶，就像替自己按下「續航鍵」。早上裝咖啡替腦袋開機、下午泡花茶為情緒降噪，順手補水，也替日常留住剛剛好的溫度。

不過，保溫瓶可不只是比外型。容量是否貼合通勤與辦公節奏？保溫、保冷的效能不能撐過一整天？瓶口設計是否順口防漏？內膽材質是否安全耐用？就連重量與握感，都會左右每天使用的心情。若打算當作禮物送給朋友或同事，品牌口碑更是關鍵，畢竟送禮送的是心意，也是面子。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱烈討論的保溫瓶品牌TOP 10，從設計質感、保溫效能到網友評價，幫你挑出最符合需求的那一款，讓開工與日常，都多一分恰到好處的溫度。

No.10 CookPower 鍋寶

翻攝官網／鍋寶好食光鍋寶以販售廚房家電、鍋具、餐廚用具為主，其中保溫瓶的種類琳瑯滿目，像是內膽有陶瓷、304、316不鏽鋼可選擇，也有不同毫升數的容量，更有吸管、手提、把手、旋蓋式及彈蓋式款式，滿足所有消費者的使用需求。

日前鍋寶推出「真空內陶瓷珍珠粗吸管杯」，不僅採雙飲杯蓋設計，附贈手搖飲專用粗吸管、抗污防塵吸管套，內層也特別使用304不鏽鋼與釉黑陶瓷，保留飲品風味、耐酸鹼更好清洗。夏天保冰、冬天保熱，900毫升大廣口、大容量裝手搖飲料也不成問題，產品通過SGS檢驗合格，讓人更安心使用。

No.9 Corelle Brands 康寧餐具

翻攝官網／Corelle Brands 康寧餐具美國品牌康寧餐具保溫瓶以「IP聯名」系列深受不少人喜愛。像是SNOOPY露營趣鋅動輕瓷大容量不鏽鋼手提保溫杯，以《花生漫畫》人氣角色點綴杯身，結合雙飲口設計與貼心提把、靜音防滑底墊，無論通勤、露營或日常外出都相當便利。內膽採用鋅陶瓷易潔層材質，通過7H鉛筆硬度測試，使用時無金屬味、不易卡色，清洗更省力。在保溫與保冰效能方面，運用真空、雙層隔熱技術，根據官方實測結果，95.6°C熱水經6小時後，仍可維持56.2°C的溫度，產品亦符合食品容器安全規範。

先前康寧餐具與全聯福利中心合作，推出Miffy保溫杯、保溫瓶等餐廚小物，廣受網友好評，「私心大推一定要把Miffy鋅陶瓷保溫杯帶回家，不僅有兩種可愛圖案、更有超方便滑蓋設計，真空設計更能保冰保熱」。

No.8 WOKY 沃廚

翻攝官網／WOKY台灣保溫杯品牌WOKY沃廚，主理人是五金代工廠第三代，希望將時間淬煉的工藝延續，以「吃進嘴裡的安心原味」為核心，開發一體成型陶瓷內膽，並融入美學設計元素，成為不少消費者的選擇。例如純鈦Ti保溫杯、VERVE零秒瓶、渾圓杯MOZU系列等都是網友近年熱烈討論的款式。

日前WOKY與QA美感合作社攜手推出「鈦陶瓷保溫瓶+冷水瓶」，主打彈蓋即飲、注水孔設計，喝水、補水不費力。保溫瓶內膽為韓國研發10%鈦陶瓷易潔塗層，好清洗也不易留異味，三層真空還能幫助阻隔外部溫度，並通過SGS檢測零重金屬、零塑化劑，輕巧瓶身方便手提或肩背。網友表示，「孩子帶去上學，自己開蓋補水，蓋子到處放，這款水壺完美解決這問題」。

No.7 Oolab 良杯製所

翻攝官網／Oolab良杯製所Oolab良杯製所創立於2019年，以「共感、共情、共好」的經營理念提供保溫瓶、隨行杯、吸管杯、手把杯等商品。品牌曾推出三麗鷗、《哈利波特》、《飛天小女警》、《葬送的芙莉蓮》等系列授權款式。

良杯製所將台灣文化納入現代品味，繼大甲鎮瀾宮系列受到好評，最近也獻上白沙屯媽祖系列不鏽鋼陶瓷易潔層隨行杯與飲料隨行斜背袋。隨行杯分為光明黃的永福款、超跑粉的典藏款，內膽特別使用硃砂紅，寓意平安與祝福，杯身則繪有媽祖像。除了可以根據情境選擇就口或加購吸管飲用，大廣口、大容量、雙層真空結構、內膽陶瓷易潔層、底部防滑杯底墊，還能將隨行杯裝進斜背袋，非常可愛又實用。今年想要跟隨白沙屯媽祖徒步進香的信眾，不妨也可以參考看看囉！

No.6 STANLEY

翻攝IG／@stanley1913_taiwan一名外國網友愛車遭烈火吞蝕，STANLEY保溫瓶內的冰塊卻完好如初的短影片，讓美國百年保溫瓶品牌STANLEY在全球迅速竄紅。

2025年9月STANLEY與韓國女團BLACKPINK成員Jennie聯名系列造成網友轟動！Quencher® Luxe Tumbler吸管隨手杯、All Day Slim Bottle曲線隨行瓶，以全黑霧面搭配底部雕花為主題，搭配質感銀色金屬光澤，展現低調奢華、率性優雅風格。瓶身均採用18/8再生不鏽鋼、雙層真空隔熱設計，標榜不含雙酚A（BPA）。其中吸管隨手杯使用FlowState™ 三段式旋轉杯蓋、Tritan™ 提把、可拆式柔軟矽膠防滑底墊，並附贈由Jennie親自設計的水豚圖案主題吊飾組；曲線隨行瓶則有防漏結構、可拆式瓶口環，輕巧尺寸方便攜帶，讓網友直呼，「真嘟很好看」。

No.5 THERMOS 膳魔師

翻攝官網／THERMOS 膳魔師德國膳魔師是不少消費者熟悉的品牌，保溫瓶種類更是推陳出新：例如全新上市的人魚漢頓系列吸管保溫瓶，大口徑設計適合盛裝飲料，另附有小百合造型吸管塞；彈蓋保溫瓶則是一按即開，兩款瓶身均採用304不鏽鋼，購買禮盒還贈送人魚漢頓限定吊飾，收藏價值滿分！膳魔師也與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的投手孫易磊聯手推出不鏽鋼真空吸管隨行瓶，透明上蓋、滑蓋開關、防滑握把與底座的細節設計，加上304不鏽鋼搭配真空斷熱層，發揮6小時保溫58度C以上、保冷9度C以下的效果，絕對是球迷不可或缺的日常小物！

今年1月30日起至11月30日止，消費者手上只要擁有不鏽鋼材質的舊保溫杯瓶就能參與舊換新活動，符合資格者即可獲得官網電子折價券200元一張，每月限領取一張，想換保溫瓶的人千萬別錯過。

No.4 ZOJIRUSHI 象印

翻攝FB／ZOJIRUSHI 象印日本百年品牌象印主要販售電子鍋、熱水瓶等家電商品，其中保溫瓶在網路上也保有高討論度！以不鏽鋼真空保溫保冷杯（SU-CA35）為例，容量350ml瓶身僅有180公克，隨身攜帶也不沉重。6小時95°C熱水保溫68°C以上、4°C冰水保冷9°C以下，特別使用「究潔耐蝕不鏽鋼」，高耐腐蝕性防鏽處理，可裝含鹽分運動飲料，不易殘留飲品顏色及異味；「一體式中栓」將中栓與墊圈合而為一，清潔簡單也解決放進包包、機車廂容易漏水的問題。晨光白、清雅粉、卡其棕、春草綠、天空藍、烏木黑及不鏽鋼色共七種顏色，讓保溫瓶也能成為日常質感配件。

網友對象印保溫杯評價，「象印那一體中栓設計，沒有零件、縫隙又少，媽媽們就是追求這種好洗好用不漏水的保溫杯啊！真的用過就回不去」。

No.3 Starbucks 星巴克

翻攝官網／星巴克星巴克不只賣咖啡和甜點，就連保溫瓶也是網路上非常搶手的熱門商品！今年適逢馬年，星巴克特別獻上開運達摩系列與柯基系列等商品：像是許願達摩不鏽鋼杯，可愛的小熊店員Bearista做出不同表情、穿上五顏六色的達摩裝扮，跟著星星元素現身於淺藍色杯身，為新的一年帶來滿滿祝福，杯體採用304與316不鏽鋼；科基花見不鏽鋼杯外觀則以溫柔粉色與淡綠層次交織，搭配被櫻花包圍的科基，讓使用者感受春意的到來，材質為304不鏽鋼。兩款保溫瓶最高耐熱溫度均可達95°C。

除了台灣販售的品項之外，國外款式也受到許多消費者推薦，在網路上熱烈討論，「星巴克保溫瓶顏色都很美」、「長效保溫小能手！無論你是愛喝熱的還是冷的，都能通通搞定」。

No.2 TIGER 日本虎牌

翻攝官網／日本虎牌Tiger日本虎牌在台灣保溫杯瓶市場中佔有一席之地，考量人權、健康與環境，強調不使用涉及戰爭的衝突礦石、氟素塗層，也不轉包生產，保溫瓶款式從彈蓋式、直飲式、杯蓋式，到適合小孩、運動使用、3D工藝等應有盡有。以「夢重力直飲型保溫杯」來說，杯身經過獨家旋壓輕量化技術，拿起來重量輕盈，減少外出攜帶負擔，一體成型的上蓋不需拆洗墊圈，回家可直接放入洗碗機、烘碗機進行清潔保養。內膽採用鏡面加工PLUS技術，讓污垢與異味不易殘留。共有三種容量、三種顏色可以選擇，其中500ml標榜6小時後95°C熱水可保溫73°C以上、4°C冷水可保冷8°C以下。

有網友在IG上分享，「很推虎牌保溫瓶這樣輕盈的尺度，有點霧面的質地，配上飽和度中性的顏色，還有好清洗的上蓋，甚至可以洗碗機／烘碗機清洗，又能6小時在外都維持喜歡的溫度，漂亮與實際兼具！」

No.1 LocknLock 樂扣樂扣

翻攝官網／LocknLock 樂扣樂扣LocknLock樂扣樂扣商品跨足鍋具、保鮮盒、水壺與保溫瓶，其中保溫瓶更是讓品牌獲得近一年網路聲量冠軍。有網友推薦「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」，「光看外表就直接給它一百分！這個杯子是絕美漸層設計，而且容量有720ml，手搖飲的大杯直接裝好裝滿，還能滿足你加料的需求！360度可旋轉粗吸管，吸料超順暢。還有保冷14小時、保溫7小時」，也有人分享，「沒看過吸管杯這麼好看的，用了兩個禮拜真的超喜歡，保冰保溫都超有感」。

近期樂扣樂扣推出DINOTAENG一系列周邊商品，像是簡約彈蓋保溫杯共有白色和米黃色兩種顏色，單手即可一鍵開蓋，安全鎖還能有效防止誤觸開關，上蓋好拆卸，清潔沒有死角，杯身使用耐腐蝕的304不鏽鋼材質，適合保溫或保冷，搭配底部防滑降噪的矽膠底墊，可愛造型讓補水成為日常療癒的一部分。

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

