2026-03-05 18:00 女子漾／編輯王廷羽
飛東京看WBC吃什麼？5家東京必吃拉麵推薦：鴨湯、牛骨、雞白湯看了口水直流！
2026 年世界棒球經典賽在東京熱血開打，不少台灣球迷紛紛飛往日本應援中華隊。除了衝進東京巨蛋看球賽，把應援氣氛拉到最滿之外，當然也不能錯過東京的各種美食！說到日本必吃，拉麵絕對是榜上常客，因此如果你正在搜尋「東京拉麵推薦」，這篇一定要收藏！本回編輯特別精選 5 家到東京必吃的超人氣拉麵店，從濃郁系豚骨、清爽系醬油到排隊名店通通有，看完比賽後直接安排一碗熱騰騰拉麵，才算是完整的東京行程！
如果你自認是雞湯系信徒，那這間位於西新宿與代代木之間的神級店舖「楢製麵」絕對要收藏。他們家最有名的視覺擔當就是那「一整條竹筍」雞湯拉麵，光看就超吸睛！店家主打誠意滿滿的無添加精神，店員衣服上大大的「無添加」就是品質保證。湯頭部分是重口味也會愛上的香濃雞白湯，配上軟而不爛、掛湯力一流的細麵，每一口都是精華。肉食怪也不用擔心，一碗就能吃到雞胸、豬里脊和厚實五花肉三種叉燒，口感層次超豐富。最後老司機才懂的隱藏吃法：一定要加那罐靈魂「藤椒粉」，鮮味直接原地升華！雖然店面小小的只有吧台位，但翻桌快且下午不休息，逛累了隨時衝一波都行nara seimen地址：2 Chome-26-2 Yoyogi, Shibuya, Tokyo 151-0053 日本
東京拉麵推薦 1. 楢製麵 nara seimen
如果你是醬油拉麵派，這間在拉麵迷之間討論度超高的「Homemade 麦苗」絕對值得排進東京拉麵清單！店家在日本美食評價網站 Tabelog 的東京拉麵百大榜單中名列第 3，可說是許多拉麵控心中的朝聖名店。雖然地點已經接近川崎、離東京市區有點距離，但人氣依舊高到不行，招牌醬油拉麵金黃色清澈湯頭看似清爽，實際卻藏著滿滿功夫，湯底以雞高湯為基底，融合柴魚與多種海鮮熬製而成，入口能感受到層層堆疊的鮮甜與自然油潤感，純粹用食材堆出深度。配料部分則鋪上微微炙烤過的牛肉與豬肉叉燒，粉嫩色澤看起來就讓人食慾大開，肉質軟嫩、香氣十足，整體風格是典型又精緻的東京系醬油拉麵！homemade 麦苗拉麵地址：6 Chome-11-10 Minamioi, Shinagawa City, Tokyo 140-0013 日本
東京拉麵推薦 2. homemade 麦苗拉麵
主打鴨湯拉麵的人氣名店「鴨 to 葱」在東京拉麵圈一直都有超高討論度，晚餐時段幾乎天天排隊爆滿，但好在店家 24 小時營業，想避開人潮可以選擇半夜來吃宵夜，像是凌晨時段通常只要等十幾分鐘就能順利入座。招牌鴨湯拉麵一上桌就先用香氣攻擊味蕾，第一口湯頭鴨香直接撲鼻而來，濃郁卻不油膩，瞬間讓人眼睛一亮。喝到後面風味會慢慢變得溫和順口，雖然層次不是走爆擊型，但整體屬於舒服耐喝的類型，冷冷的天氣來上一碗真的很療癒。搭配軟嫩鴨肉與熱騰騰麵條，整碗就是典型的「comfort food」代表！鴨 to 葱地址：6 Chome-4-15 Ueno, Taito City, Tokyo 110-0005 日本
東京拉麵推薦 3. 鴨 to 葱
如果你是濃郁系拉麵愛好者，「Ramen Jazzy Beats」很值得排進東京拉麵清單。店鋪距離東京地鐵日比谷線的中目黑站步行約 5 分鐘，是人氣店 Ramen Break Beats 去年新開的三號店。延續品牌一貫的質感風格，店內主打「雞煮干拉麵」，一上桌就先被精緻擺盤吸引，湯面浮著細緻泡沫，透出煮干特有的卡其色澤，香氣撲鼻。入口後會發現和印象中的煮干拉麵不太一樣，少了常見的苦味，整體更圓潤順口，碗緣灑上的香料也巧妙增加層次感，讓味道更立體。慢煮叉燒軟嫩不油膩、溏心蛋濃郁滑順，連餛飩與海苔等配料都相當加分，距離中目黑逛街區也非常近，如果剛好在附近走逛，記得留個胃給這碗不少人願意連吃兩餐的高水準拉麵！Ramen Jazzy Beats地址：日本〒153-0051 Tokyo, Meguro City, Kamimeguro, 3 Chome−5−25 中目黒高架下 59
東京拉麵推薦 4. Ramen Jazzy Beats
想找一碗視覺與味覺都超有衝擊力的拉麵，可以把「牛骨拉麺磯川」加進清單！這間店主打少見的「100% 牛骨湯」，搭配粗麵條打造出相當有個性的拉麵風格。一上桌就會先被份量震住，肉片幾乎鋪滿整個碗緣一整圈，誠意滿到不行，光吃三分之一碗就已經很有飽足感。湯頭以牛骨長時間熬製，香氣濃郁卻不會過於油膩，喝起來厚實又順口；搭配帶有嚼勁的粗麵條，每一口都很有存在感。配料部分更是豪華，和牛叉燒、溏心蛋一起入口時香氣直接爆開，肉香與濃厚湯頭完美融合，讓人越吃越上癮。如果敢吃辣，也很推薦點帶麻辣風味的版本，香氣更有層次；若偏好清爽一點，則可以選牛白湯，再加上一點店家自炒辣椒提味。重點是價格相對親民，整體 CP 值直接拉滿！牛骨拉麺磯川地址：2 Chome-1-10 Ueno, Taito City, Tokyo 110-0005 日本
東京拉麵推薦 5. 牛骨拉麺磯川
