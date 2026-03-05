帶著全家去旅行 精選美國50大體驗清單 親子旅遊景點大公開

親子共賞亞利桑那州令人驚嘆的響尾蛇峽谷。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】親子旅遊正成為全球旅遊潮流，美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）近日公佈全美50個適合家庭同遊的亮點體驗，精選各地適合親子與多世代同行的觀光景點，從自然探索到文化體驗，歡迎全家一起來美國玩樂。

Brand USA 總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「2026年美國將迎來建國250週年紀念活動、66號公路百年慶典，以及世界盃賽事、球迷嘉年華與觀賽活動等全球矚目盛事。此外，全美超過60座壯麗國家公園、充滿歡樂的主題樂園、迷人的海濱度假勝地，以及文化底蘊深厚的城市，共同構築出適合全齡共享的多元旅遊版圖，使美國成為家庭旅遊的首選目的地。」此次公布的50項精選體驗橫跨美國各大區域，讓旅行成為凝聚情感與世代共享的珍貴時光。

▲感受美國職棒現場的熱烈氛圍與跨世代共享的運動體驗。 圖：美國國家旅遊局／提供

東北地區／寓教於樂體驗

位於緬因州布斯貝的「濱海緬因植物園」（Coastal Maine Botanical Gardens, Boothbay, Maine）以寬敞步道、互動式兒童花園與適合野餐的草地空間，營造輕鬆友善的親子氛圍。

麻薩諸塞州的「舊史特布里奇村」（Old Sturbridge Village, Sturbridge, Massachusetts）則透過活歷史展示重現19世紀新英格蘭生活樣貌，讓旅程成為寓教於樂的時光之旅。

在新罕布夏州「克拉克熊樂園」（Clark’s Bears, Lincoln, New Hampshire）結合動物表演、小火車與文物展示，為親子家庭帶來娛樂教育體驗；「Buddy Paw 雪橇犬犬舍」（Buddy Paw Sled Dog Kennel, Jefferson, New Hampshire）則讓旅客全年皆能近距離透過帶輪雪橇體驗感受極地探險魅力。

來到佛蒙特州，「比林斯農場與博物館」（Billings Farm & Museum, Woodstock, Vermont）提供真實農場生活體驗與動物互動，深受孩童喜愛；而「Ben & Jerry’s冰淇淋工廠」（Ben & Jerry’s Factory Tour & Flavor Graveyard, Burlington, Vermont）則為旅程增添甜蜜與創意驚喜，讓全家在共享時光中留下難忘回憶。

▲位於紐約州「國家玩具博物館」提供親子共遊的娛樂選項。 圖：美國國家旅遊局／提供

中大西洋地區／文化探索與城市娛樂雙饗

位於紐約州艾利斯島的「家庭歷史中心」（Family History Center, Ellis Island, New York）透過多達6,500萬筆歷史資料，讓遊客追溯經由艾利斯島入境的祖先足跡，深入了解移民故事。

紐約市百老匯劇院區的「新勝利劇院」（New Victory Theater, New York City, New York）長年推出戲劇、馬戲與國際表演，並提供年齡分級建議與免費活動日，讓藝術欣賞更貼近家庭旅客。

鄰近紐約的「美國夢購物中心」（American Dream Mall, East Rutherford, New Jersey）集購物與娛樂於一體，全美最大的 Toys “R” Us 玩具反斗城設有互動遊戲區與小火車體驗；園區內的「尼克兒童頻道宇宙樂園」（Nickelodeon Universe）則為西半球最大的室內主題樂園。

賓夕法尼亞州匹茲堡的「國家鳥類館」（National Aviary, Pittsburgh, Pennsylvania）提供沉浸式步行觀賞環境，讓旅客近距離觀察鳥類並可能與樹懶相遇。

華盛頓特區的「史密森尼學會博物館群」（Smithsonian Institutions, Washington, District of Columbia）則匯集17座免費博物館與國家動物園，其中「史密森尼夜宿計畫」可以在博物館過夜，堪稱特殊的學習體驗。

美中西地區／創意無限的歡樂冒險

印第安納州印第安納波利斯的「印第安納波利斯兒童博物館」（Children’s Museum of Indianapolis, Indianapolis, Indiana）為全球最大的兒童博物館，五層樓展區涵蓋恐龍化石、歷史火車頭與科學體驗，讓孩子在玩樂中學習。

在密蘇里州堪薩斯市的「兔子洞」（The Rabbit Hole, Kansas City, Missouri）打造沉浸式童書奇幻世界，聖路易斯的「城市博物館」（City Museum, St. Louis, Missouri）則以回收建材打造充滿溜滑梯與攀爬結構的創意遊樂空間，深受親子家庭喜愛。

明尼蘇達州聖保羅的「明尼蘇達州博覽會」（Minnesota State Fair, St. Paul, Minnesota）被稱為「The Great Minnesota Get-Together」結合娛樂表演、美食與現場活動，展現熱鬧嘉年華氛圍。

威斯康辛州「威斯康辛戴爾斯」（Wisconsin Dells, Wisconsin）為譽為世界水上樂園之都，多座室內外水上樂園全年開放。

肯塔基州路易維爾的「路易維爾超級洞穴」（Louisville Mega Cavern, Louisville, Kentucky）則提供地下滑索與冒險挑戰，為家庭旅程增添互動場景。

▲佛羅里達州Fun Spot Kissimmee主題樂園搭乘「礦坑鼓風機」木製雲霄飛車。 圖：美國國家旅遊局／提供

美國南部／互動娛樂與自然探索同行

佛羅里達州雷克布埃納維斯塔的「迪士尼世界」（Walt Disney World, Lake Buena Vista, Florida）擁有四大主題樂園，從適合全齡同遊的經典設施到蒸汽火車與文化主題遊船，讓不同世代都能共享歡樂時光。

同樣位於佛羅里達州的「威基瓦奇泉州立公園」（Weeki Wachee Springs State Park, Weeki Wachee, Florida）以現場美人魚水中表演聞名，並提供划獨木舟與河道巡航體驗。

北卡羅來納州羅利的「多蘿西亞迪克斯公園」（Dorothea Dix Park, North Carolina）設有以回收材料打造的巨型巨魔雕塑與大型冒險遊樂場，另，外林維爾的「祖父山」（Grandfather Mountain, Linville, North Carolina）則以橫跨山谷的 Mile High Swinging Bridge 與藍嶺山脈景致聞名。

在阿拉巴馬州莫比爾「克羅蒂達號：特展」（Clotilda: The Exhibition, Mobile, Alabama）透過博物館展示訴說美國歷史的重要篇章。

密西西比州斯塔克維爾的「臘腸狗大賽」（Starkville Dachshund Derby, Starkville, Mississippi）則以熱鬧趣味的公益賽事吸引家庭共襄盛舉。

而田納西州鴿子谷的「多莉塢樂園」（Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee）坐落於大煙山間，提供超過50項遊樂設施。

德克薩斯州奧斯汀的「國會大道橋」（Congress Avenue Bridge, Austin, Texas）每年春夏可觀賞數百萬隻蝙蝠黃昏齊飛的壯觀景象。

阿拉巴馬州亨茨維爾的「美國太空與火箭中心」（U.S. Space & Rocket Center, Huntsville, Alabama）則以實體火箭與互動展覽，啟發孩子對太空的偉大夢想。

▲寧靜濕地水域划獨木舟，沉浸美國東南部自然生態體驗。 圖：美國國家旅遊局／提供

美國西南部／原民傳統對決西部精神

美國西南部展現濃厚的牛仔文化與原住民傳統，為家庭旅客帶來兼具趣味與文化深度的旅程。德克薩斯州休士頓的「休士頓牛仔競技秀」（Houston Livestock Show and Rodeo, Houston, Texas）是全球規模最大的牛仔競技盛會之一，設有兒童嘉年華遊樂區、動物展示與趣味十足的「Mutton Bustin’」比賽，讓小朋友騎乘綿羊，場面熱鬧逗趣。

同樣位於德州的「Buc-ee’s」全球最大分店（Buc-ee’s, Luling, Texas）以各式零食、美味燒烤與紀念商品聞名，並擁有極為乾淨的洗手間與長達255英呎的洗車隧道，成為公路旅行中不可錯過的亮點。

新墨西哥州阿布奎基的「印第安普韋布洛文化中心」（Indian Pueblo Cultural Center, Albuquerque, New Mexico）透過傳統舞蹈、文化展覽與手作體驗，呈現普韋布洛族群的歷史與生活文化，館內餐廳供應印地安炸麵包等原民經典料理，讓旅客從味覺到文化全面體驗在地特色。

▲親子漫步歷史西部小鎮維吉尼亞市。 圖：美國國家旅遊局／提供

太平洋西北地區／山林探險與西部傳統交織的家庭戶外旅程

太平洋西北地區以壯麗自然景觀與戶外冒險體驗聞名，適合多世代家庭共享探索樂趣。愛達荷州哈里森的「紅馬山牧場」（Red Horse Mountain Ranch, Harrison, Idaho）提供全包式度假體驗，包含騎馬、滑索與 3D 射箭課程，讓家庭旅客輕鬆規劃西部牧場生活體驗。

奧勒岡州奧勒岡海岸的「804步道」（804 Trail, Oregon Coast, Oregon）為全輪椅可及的濱海步道，鋪設完善的步行路線可飽覽遼闊海景，展現當地重視無障礙旅遊的友善設計。

奧勒岡州姐妹鎮的「姐妹牛仔競技秀」（Sisters Rodeo, Sisters, Oregon）則以溫馨小鎮氛圍與兒童牛仔活動，呈現經典西部文化傳承。

華盛頓州庫格的「猿洞」（Ape Cave, Cougar, Washington）是美國本土最長的熔岩管洞穴之一，旅客可手持頭燈穿越地下通道，展開充滿驚奇的地質探險之旅。

美國太平洋沿岸／創意與想像力的探索

舊金山的「馬戲藝術中心」（Circus Center, San Francisco, California）提供雜耍、翻滾與空中飛人等課程，讓6歲以上學員親身體驗馬戲藝術並登台演出。

洛杉磯備受期待的「盧卡斯敘事藝術博物館」（Lucas Museum of Narrative Art, Los Angeles, California）預計於 2026 年開幕，透過沉浸式展覽展現敘事藝術與影像文化的魅力。

聖塔羅莎的「舒茲博物館」（Charles M. Schulz Museum, Santa Rosa, California）則帶領遊客走進《花生漫畫》溫馨幽默的創作世界。

位於埃斯孔迪多的「聖地亞哥動物園野生動物園區」（San Diego Zoo Safari Park, Escondido, California）新開放的「Denny Sanford Elephant Valley」讓遊客近距離觀察象群與非洲草原生態。

在安納罕「迪士尼樂園度假區」（Disneyland Resort, Anaheim, California）慶祝70週年為全球家庭帶來經典歡樂氛圍。

美國山脈區／壯麗地景的史前冒險

科羅拉多州莫里森的「恐龍嶺」（Dinosaur Ridge, Morrison, Colorado）展示超過250個恐龍化石足跡，並為劍龍骨骼首次發現地，遊客可搭乘導覽接駁車深入了解史前世界。

同樣位於科羅拉多州的「眾神花園」（Garden of the Gods, Colorado Springs, Colorado）以壯麗紅岩景觀與完善步道聞名，適合步行或透過自行車、吉普車與導覽巴士輕鬆探索自然之美。

猶他州帕克城的「猶他奧林匹克公園」（Utah Olympic Park, Park City, Utah）結合冬奧歷史與戶外體驗，孩童可在 Action Tower 攀爬放電，喜愛刺激的旅客則可挑戰滑索、滑道與雪橇車體驗。

蒙大拿州博茲曼的「蒙大拿羊駝農場」（Alpacas of Montana, Bozeman, Montana）提供親近動物的農場體驗，遊客可餵食、散步並與羊駝互動，盡享療癒時光。

美國本土外離島／擁抱陽光海風假期

在波多黎各奧羅科維斯「Toro Verde 高空冒險樂園」（Toro Verde Adventure Park, Orocovis, Puerto Rico）提供刺激的高空滑索體驗，其中「ToroBike」為全球最長的高空自行車滑索路線，帶來驚險又壯觀的空中視野。

夏威夷歐胡島拉耶的「玻里尼西亞文化中心」透過六大島嶼主題村落、傳統舞蹈與文化互動活動，讓家庭深入認識太平洋島嶼文化；水上表演「Huki: A Canoe Celebration」更以歌舞與獨木舟演繹島嶼傳承故事。

關島哈加特納的「拉提石公園」（Latte Stone Park, Hagåtña, Guam）展示古代查莫洛石柱遺跡，步行可達「查莫洛村夜市」（Chamorro Village Night Market）體驗在地文化與美食。

北馬里亞納群島塞班島的「軍艦島/情人島一日遊」（Managaha Island Day Trip, Saipan, Northern Mariana Islands）則以清澈淺海與浮潛環境聞名，適合全家共享悠閒海島時光。

還在煩惱暑假要帶家人去哪裡遊玩嗎？現在就規劃到美國家庭旅遊，收穫世代共享的旅遊體驗。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野