迪士尼與Formula 1® 2026賽季將「奇速全開」獨家聯名、體驗激情澳大利亞大獎賽

迪士尼ｘFormula 1® 系列產品。 圖：華特迪士尼公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年 Formula 1®（F1®）賽季開賽在即，迪士尼和 Formula 1® 共同宣佈延續其為期多年的「奇速全開」（Fuel the Magic）合作，將故事講述、 賽車文化、全球大獎賽週末的沉浸式粉絲體驗融為一體。雙方在2025年11月的「拉斯維加斯大獎賽」期間已有亮眼合作，其中米奇在百樂宮噴泉前的亮相尤為突出。

延續上一賽季勢頭，迪士尼和 F1® 將在澳大利亞大獎賽上首發賽車主題連載漫畫，啟動本賽季的「奇速全開」主題活動；隨後在中國大獎賽上加速馳騁，更有伴隨2026賽季的更多規劃。聯名活動將為粉絲帶來原創 WEBTOON 漫畫內容、全新產品及業界領先的娛樂內容，充分彰顯各主辦城市的獨特風采，呈現米奇與好朋友的性格魅力。

▲迪士尼與 Formula 1® 2026賽季將「奇速全開」。 圖：華特迪士尼公司／提供

華特迪士尼公司消費品部總裁費書雅（Tasia Filippatos）表示：「F1® 和迪士尼共同點亮的體驗時刻在全球體驗了廣泛共鳴，而這僅僅只是開始。今年，我們將剎那的火花延續成貫穿整個賽季的故事篇章。全新創作的 WEBTOON 漫畫在週末賽事之間維繫與粉絲們的聯結，而為賽季每一站獨創的產品和特別時刻，則讓故事變得更加栩栩如生。」

F1® 商務長艾米麗．普拉澤（Emily Prazer）表示：「與迪士尼延續的『奇速全開』活動遠超賽事層面的合作，更是 F1® 和迪士尼在沉浸式文化故事講述和娛樂體驗層面上的強強聯手。從獨具特色的產品發佈，到粉絲體驗、數位化內容以及 WEBTOON 漫畫的整合，我們正為各世代觀眾打造別具一格的參與方式，讓他們走進這項運動，並沉浸於賽事體驗的精彩之中。」

▲MickeyｘFormula 1® Racing to the Top！。 圖：華特迪士尼公司／提供

WEBTOON 以澳大利亞大獎賽為始 首發原創賽事主題系列內容

迪士尼和 WEBTOON 共創的全新條漫系列「MickeyｘFormula 1® Racing to the Top！」將在 WEBTOON 全球平台上獨家連載，更新週期貫穿2026年 F1® 賽季。該系列漫畫將於03/06在 F1® 「澳大利亞大獎賽」上首發，後續連載內容伴隨各賽事週末節點同步上線。以新一代粉絲為受眾的系列漫畫將引入全新角色、主題及場景，將米奇與好朋友的創意與想像、F1® 的熱血與張力交相輝映。

這部原創連載漫畫以血脈賁張的激情競速和精英賽車的團隊精神為創作靈感，其中，米奇、米妮、唐老鴨和高飛齊心協力協助一支陷入危機的車隊，展現友誼與合作戰勝困難的力量。

「奇速全開」主題系列產品首發以中國大獎賽為始 後續覆蓋更多F1® 賽事

從03/13-03/15的「中國大獎賽」起，F1® 新賽季的部分賽事將設有「奇速全開」車迷區零售快閃空間，推出以主辦城市為靈感的全新系列產品。粉絲可在 F1® Hub 和車迷區零售快閃空間選購「迪士尼ｘFormula 1®」賽事限定單品及核心系列產品，或登入 F1.com 線上購買。部分賽事週末還將推出特別的迪士尼娛樂內容，帶給粉絲難忘體驗，例如米奇與好朋友以新穎時髦的方式表達自己對 F1® 的熱愛。

▲Gentle Monster 迪士尼ｘFormula 1® 。 圖：華特迪士尼公司／提供

▲Gentle Monster 迪士尼ｘFormula 1® 。 圖：華特迪士尼公司／提供

Gentle Monster 聯名系列搶先看

Gentle Monster 將推出全新2026 Circuit 系列，特別呈現「迪士尼ｘFormula 1®」系列產品，以大膽前衛的視角重新詮釋 F1® 賽車的結構語言。該系列的八款眼鏡使用輕質耐久材料製作，包含三款帶有米奇與好朋友巧思的 F1® 獨家設計款，賽車性能和日常穿搭趣味碰撞出奇妙火花。首爾和上海雙城將伴隨系列發售推出快閃體驗，巨型米奇雕塑將與一輛 F1® 賽車並列而立，「奇速全開」的熱血能量奔湧飛揚。

▲Uniqlo 迪士尼ｘFormula 1® 。 圖：華特迪士尼公司／提供

更多聯名產品即將發售 涵蓋時尚、配飾、潮玩

繼去年在拉斯維加斯發佈迪「迪士尼ｘFormula 1®」首個系列產品後，迪士尼商店本賽季還將發佈更多新品，打頭陣的是「澳大利亞大獎賽」期間的澳大利亞限定款，身穿 F1® 賽車服的米奇毛絨玩偶。該單品計劃在今年稍晚開放全球發售。除線上發售的「迪士尼ｘFormula 1®」核心系列外，Gentle Monster 和 Uniqlo 優衣庫也將發佈新款聯名產品。聯名品類包括服飾、配件、潮玩、毛絨玩具，每款都體現出賽車文化與米奇與好朋友的共同特點。

關注社群媒體 第一時間獲取更多資訊

「奇速全開」活動體現了迪士尼和 F1® 的共同理念：以粉絲為先，結合競速、娛樂體驗和時尚，推廣賽車文化精神。 這一業界領先的合作憑藉原創內容和數位化體驗，讓世界各地的粉絲共用大獎賽週末的澎湃激情。歡迎關注官方相關社群媒體帳號，第一時間獲取最新消息。

