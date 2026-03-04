2026-03-04 23:03 Enhsin
東京 | 百變怪大舉出沒！《Pokémon Pokopia》上市宣傳活動於東京Metro半藏門線展開
為了宣傳即將於3月5日上市的《寶可夢》系列新遊戲《Pokémon Pokopia》，官方與東京Metro合作，於3月2日~3月8日把半藏門線變成了半藏「mon」線。不只在三個車站可以看到百變怪出沒，還有裝飾列車等著大家來搭乘！而今天就要來看看三個車站的百變怪們啦！
押上站
首先是可以從地下連通道直達東京晴空塔的「押上」站。
只見月台柱子上的半藏門線變成了半藏「mon」線，連標誌也加上了百變怪。
因為半藏門線的代表色本來就是紫色，所以加上百變怪真的毫無違和感（笑）。
而押上站因為是半藏門線的終點站，所以也比較容易拍到空景。
站名附近也可以看到不同表情動作的百變怪。
巧妙隱身在紫色線條中有夠可愛！
手扶梯兩側也有喔！
半藏門站
接下來是「半藏門」站。
同樣可以在站名附近看到百變怪。
而半藏門站最大的特色是照片中的柱面百變怪！
有不少人帶著自己的寶可夢玩偶來合照。
另外牆磚上的百變怪表情跟押上站的不太一樣。
澀谷站（一部分延長至3月15日）
最後是「澀谷」站。因為人很多的緣故沒辦法仔細尋找百變怪的身影，所以只有在驗票口附近的柱面上看到。
為了不影響其他人的行動所以經過時速速拍個照！
以上就是我在三個車站拍的照片，此外3月2日~3月15日還有裝飾電車可以搭乘。除了車內廣告是《Pokémon Pokopia》的之外，把手也變成了百變怪！因為是不定期行駛而且僅限18000系車型，所以完全就是可遇不可求（汗）。如果剛好最近在東京旅遊，有興趣的話不妨就來尋找百變怪的可愛身影吧！
