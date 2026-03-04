東京 | 百變怪大舉出沒！《Pokémon Pokopia》上市宣傳活動於東京Metro半藏門線展開

押上站

首先是可以從地下連通道直達東京晴空塔的「押上」站。

只見月台柱子上的半藏門線變成了半藏「mon」線，連標誌也加上了百變怪。

宛如從後方探出頭來的百變怪

因為半藏門線的代表色本來就是紫色，所以加上百變怪真的毫無違和感（笑）。

而押上站因為是半藏門線的終點站，所以也比較容易拍到空景。

現場實際拍攝照片

站名附近也可以看到不同表情動作的百變怪。

巧妙隱身在紫色線條中有夠可愛！

現場實際拍攝照片

手扶梯兩側也有喔！

半藏門站

接下來是「半藏門」站。





同樣可以在站名附近看到百變怪。

而半藏門站最大的特色是照片中的柱面百變怪！

有不少人帶著自己的寶可夢玩偶來合照。

另外牆磚上的百變怪表情跟押上站的不太一樣。

現場實際拍攝照片

以為看到果然翁（笑）。

澀谷站（一部分延長至3月15日）

最後是「澀谷」站。因為人很多的緣故沒辦法仔細尋找百變怪的身影，所以只有在驗票口附近的柱面上看到。

為了不影響其他人的行動所以經過時速速拍個照！