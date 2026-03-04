春季甜點新品推薦！COLD STONE×紅葉蛋糕、OREO甜甜圈、統一布丁泡芙必吃

圖片來源：COLD STONE、beard papa’s提供

春天一到，各大甜點品牌也紛紛推出新口味。像是 COLD STONE 把經典蛋糕變成冰淇淋、Krispy Kreme 把整塊 OREO 餅乾搬進甜甜圈裡，beard papa’s 則把大家熟悉的國民布丁做成泡芙內餡，各種創意甜點輪番登場，每一款都讓人看了就想試試。這篇整理2026春季甜點新品清單，甜點控快收藏起來！

COLD STONE×紅葉蛋糕聯名！黑森林冰淇淋、楓糖核桃新口味

冰淇淋品牌 COLD STONE 這次攜手台灣經典蛋糕品牌 紅葉蛋糕 與鮮奶油品牌 CREAM CO.鮮奶油有限公司，推出全新「蛋糕冰品化」系列，把大家熟悉的經典蛋糕風味變成現拌冰淇淋，讓甜點以另一種形式重新登場。

3/6-3/8歡慶新品上市及一起為球員加油，中杯以上冰淇淋第2件10元。圖片來源：COLD STONE提供

其中最受矚目的就是「黑森林狂想曲」，整體風味完整復刻黑森林蛋糕。以黑森林蛋糕風味冰淇淋為基底，拌入濕潤巧克力海綿蛋糕，再搭配鮮奶油、黑苦巧克力削與酒漬櫻桃。入口先是濃郁可可香氣，接著帶出微酸果香與蛋糕鬆軟口感，層次豐富，幾乎就像在吃一整塊冰淇淋版黑森林蛋糕。另一款「楓糖核桃樂園」則把人氣楓糖核桃蛋糕轉化成冰品。楓糖風味冰淇淋混入奶油酥餅與海綿蛋糕，打造酥脆、鬆軟與滑順的多層次口感，上方再撒上海鹽核桃，鹹甜交織讓楓糖香氣更加突出。

COLD STONE攜手紅葉、CREAM CO.推出「黑森林狂想曲」&「楓糖核桃樂園」！202636~38歡慶新品上市，第2件10元。圖片來源：COLD STONE提供

除了聯名新品，COLD STONE也同步推出全新「三球隨選」系列，消費者可以自由挑選三球冰淇淋口味，搭配一款配料與奶油餅乾，每杯甜寵價150元，打造屬於自己的客製冰淇淋。這波季節限定冰品自 2026年3月6日至4月16日 在 COLD STONE 直營門市販售，期間限定、售完為止。

全新「三球隨選」系列，任選三球冰淇淋風味，搭配一款配料與奶油餅乾，甜寵價只要150元。圖片來源：COLD STONE提供

Krispy Kreme×OREO甜甜圈！四款曲奇爆量登場

Krispy Kreme 這一季把全球人氣餅乾 OREO 玩出新花樣，推出「Cookie Blast with OREO! 巧酥曲奇濃捲風」，一次帶來四款重磅甜甜圈。人氣款「濃雪香草巧酥」以白巧克力與 OREO 碎粒為主角，黑白配色視覺吸睛，上面還鑲入整塊香草 OREO 夾心餅乾，一口咬下就是滿滿曲奇香氣。

圖片來源：Krispy Kreme提供

巧克力控則可以試試「極黑可可巧酥」，整顆甜甜圈裹上深黑巧克力，再鋪上大量 OREO 巧克力餅乾塊，最後淋上濃厚巧克力醬，層層堆疊出濃郁風味。「草莓巧酥風暴」則主打果香路線，草莓奶油內餡搭配草莓巧克力與迷你 OREO 餅乾，粉紅外型在社群上相當吸睛；而「經典巧酥重擊」則以白巧克力與 OREO 香草夾心餅乾為主軸，再搭配黑巧克力淋醬，打造濃厚又經典的巧酥口感。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：Krispy Kreme提供

除了新品口味，活動期間也推出多項優惠，包括新品禮盒折扣、LINE 好友買一送一等活動。這波 「Cookie Blast with OREO!」系列自 2026 年 3 月 4 日起販售至 4 月 15 日，甜甜圈控想嘗鮮可要把握時間。

圖片來源：Krispy Kreme提供

beard papa’s布丁泡芙回歸！焦糖蘋果春季限定

日系泡芙品牌 beard papa’s 也在春季推出兩款期間限定口味，主打溫柔療癒的甜點風味。人氣回歸的「布丁泡芙」已經是第六度登場，內餡使用國民甜點「統一布丁」，將香草卡士達、鮮奶油與焦糖凍混合後，再加入布丁攪拌成滑順綿密的布丁奶霜。搭配酥脆泡芙外皮，一口咬下就是熟悉的蛋奶香與焦糖甜韻，彷彿把整顆布丁變成泡芙。

布丁+焦糖泡芙。圖片來源：beard papa’s提供

布丁泡芙。圖片來源：beard papa’s提供

另一款「焦糖蘋果泡芙」則是充滿春日感的果香甜點。焦糖卡士達與鮮奶油拌勻後加入蘋果丁，入口先是清爽蘋果香氣，接著焦糖甜味慢慢散開，口感清新不厚重，很適合春季午後享用。

焦糖蘋果泡芙。圖片來源：beard papa’s提供

除了限定口味之外，社群討論度很高的「蜂蜜奶油派皮」也同步回歸。派皮表層刷上蜂蜜奶油後再次烘烤，外殼香甜酥脆，再搭配經典卡士達內餡，濃郁卻不膩口，成為不少粉絲心中的夢幻泡芙。