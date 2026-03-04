4月開山！立山黑部住宿該怎麼選擇？懶人包速速看～

2026-03-04 14:06 FunTime旅遊比價
富山康福特飯店。圖 ／ agoda
富山康福特飯店。圖 ／ agoda

立山黑部是日本北陸、長野地區著名的風景區之一，也是許多台灣人到日本旅行時會到訪的地點，其中最著名的就是「雪之大谷」，可以親手觸摸雪壁，感受大自然的壯麗，非常震撼！立山黑部每年開山時間約在4月中旬~11月底，而對於準備來場立山黑部自由行的旅人來說，立山黑部住宿該怎麼選？住哪裡最方便？這篇就幫大家整理好囉！並且附上精選的必住清單，讓你規劃行程輕輕鬆鬆！

看詳細全文連結：【立山黑部住宿攻略】玩黑部立山要住哪?富山、信濃大町等精選住宿一次看

立山黑部必看攻略：交通、景點、氣候總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


立山黑部2026年開山時間： 4/15(三) 至 11/30(一)

❤小編偷偷說： 立山黑部和黑部立山指的都是同一個地方！只是因出發地不同而有稱呼上的差別：通常從扇澤進、富山出稱為黑部立山，反之則稱為立山黑部。


快速導覽｜立山黑部住宿地圖

立山黑部住宿地圖
立山黑部住宿地圖。

立山黑部的住宿區可以分為富山側的富山車站區、立山區；海拔較高的室堂/彌陀高原區及長野側信濃大町區，而除了以上住宿區外，立山黑部旅遊也可以考慮住在金澤！搭北陸新幹線到富山車站僅需25分鐘，或者還可以選擇往返機場方便的名古屋，而且名古屋也是許多立山黑部一日遊行程的出發點哦，推薦給大家！


立山黑部住宿小撇步：

1.立山黑部大多住宿及富山、信濃大町車站有提供行李寄送服務，如有需有可以先和飯店確定或先做好功課哦！

2.入住富山市區的飯店可以向櫃台索取免費的電車乘車券，千萬別忘記了喲！


立山黑部飯店推薦｜富山車站周邊

富山車站周邊是立山黑部住宿選擇最多的區域，因此北陸幹線通車後，越來越多遊客會把富山當作前往立山黑部的中繼站，無論前後要前往金澤、小松、東京等都非常方便。此外富山車站附近有多個商場、機能非常好，搭乘富山電鐵約一小時可以抵達立山站入山口！


希爾頓逸林酒店-富山｜全球飯店集團ｘ大浴場

希爾頓逸林酒店-富山(DoubleTree by Hilton Toyama)
希爾頓逸林酒店-富山。圖 ／ agoda

希爾頓逸林酒店-富山(DoubleTree by Hilton Toyama)
希爾頓逸林酒店-富山。圖 ／ agoda

希爾頓逸林酒店-富山(DoubleTree by Hilton Toyama)於2023年開幕，一樣就在車站旁！希爾頓集團的飯店品質與服務不在話下，房間以富山山脈做為設計靈感，整體空間寬敞明亮又乾淨，行李箱打開開沒問題，也很適合親子入住呦！而且樓下就是Lawson非常方便，最重要的是還有大浴場可以泡湯！無論是作為旅程的開始或結束都超級適合，推薦給大家～


訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：JR富山站步行約4分鐘


東橫INN - 富山站新幹線出口2｜平價首選ｘ免費早餐

東橫INN - 富山站新幹線出口2(Toyoko Inn Toyama-eki Shinkansen-guchi No.2)
東橫INN - 富山站新幹線出口2。圖 ／ agoda

東橫INN - 富山站新幹線出口2(Toyoko Inn Toyama-eki Shinkansen-guchi No.2)
東橫INN - 富山站新幹線出口2。圖 ／ agoda

東橫INN - 富山站新幹線出口2(Toyoko Inn Toyama-eki Shinkansen-guchi No.2)是日本相當知名的平價商務飯店，一樣就在富山車站前，走3分鐘就到！房間裝潢雖然比較陽春，但設備及備品皆應有盡有，整潔跟品質也有一定水準，高樓層還有機會看到立山的風景哦！而富山站還有一間東橫INN1號店，距離車站約步行11分鐘，雖然相對較遠但價格也會稍微低一些，也可以參考參考喲！


訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：JR富山站步行約3分鐘


立山黑部飯店推薦｜立山車站周邊

立山車站為立山黑部富山側入山口，住宿選擇雖不多，不過住在附近可以省下不少搭車往返時間，非常適合想睡飽再出發的人！


立山森之風飯店｜免費接駁ｘ必泡溫泉

立山森之風飯店
立山森之風飯店。圖 ／ agoda

立山森之風飯店
立山森之風飯店。圖 ／ agoda

立山森之風飯店(Hotel Morinokaze Tateyama)為提供一泊二食的溫泉渡假村，這裡的溫泉為pH值9.8的鹼性硫磺溫泉，又被稱為「美膚之湯」，這裡有附按摩浴缸的室內浴場、可以欣賞點點繁星的露天溫泉及個人湯屋等泡湯選擇；泡泡湯洗去疲勞真的在幸福部過了！最後也是最重要的，飯店距離立山站車程約6分鐘，只要提前一天和飯店預約接駁服務，隔天一早就可以輕鬆前往立山站進入立山黑部！


訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：提供接駁車服務


立山黑部飯店推薦｜彌陀高原

彌陀高原與室堂同屬立山高海拔區，擁有全線飯店中最好的景觀、最有名的景點雪之大谷就在這裡！不過房價也相對最高、加上由於山上資源有限，因此選擇不多，隨著室堂指標性的「日本最高飯店」 - 立山飯店宣布將於2026年8月底暫停營業後，立山高海拔區域的飯店更是寥寥可數。


彌陀原飯店｜專人導覽ｘ一泊二食

彌陀原飯店
彌陀原飯店。圖 ／ agoda

彌陀原飯店
彌陀原飯店。圖 ／ agoda

彌陀原飯店(Midagahara Hotel)位於海拔1,930公尺的高原，搭乘立山高原巴士到彌陀原站後步行約兩分鐘即可抵達，房型有2~4人房及榻榻米和室房。在這裡除了可以享受高原美景外，每天四點還會有專人導覽帶你走彌陀高原，晚上天氣好時還會有觀星活動，滿天星斗陪著你完全不無聊！（不過都是日文導覽就是了><)，彌陀原飯店的住宿費用雖然較高，不過還包含了晚餐及早餐所以還蠻值得的，而且餐點一點都不馬虎，吃過的都說好！


訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：立山高原巴士「彌陀原站」步行時間約2分鐘


立山黑部飯店推薦｜信濃​大町/大町溫泉鄉

搭乘 JR 從長野側進出立山黑部的旅客，FunTime推薦可以入住信濃大町站周邊的飯店，從信濃大町搭乘巴士至入山口「扇澤站」的路程約 40 分鐘，或是選擇巴士途經的大町溫泉鄉住上一晚，來溫泉鄉泡泡湯放鬆，無論是作為旅行開端或結束都非常的完美！


ROUTE飯店-信濃大町站前｜免費早餐ｘ大浴池

ROUTE飯店-信濃大町站前
ROUTE飯店-信濃大町站前。圖 ／ agoda

ROUTE飯店-信濃大町站前(Hotel Route Inn Shinano Omachi Ekimae)
ROUTE飯店-信濃大町站前。圖 ／ agoda

ROUTE飯店-信濃大町站前(Hotel Route Inn Shinano Omachi Ekimae)就在JR信濃大町站、往扇澤方向的巴士站前，往返立山黑部非常方便！房間有單人房及雙人房可以選擇，空間算是寬敞，而且備品也非常齊全，洗面乳、乳液等通通有，除此之外還有免費的自助早餐可以享用！菜單種類豐富、讓你吃飽飽再出發超貼心～最後不能不提的還有ROUTE飯店的大浴池，從早上5點就開始營業了！晚上時段也會營業至凌晨2點，完全不用擔心泡不到！


訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：JR信濃大町站前，步行時間約2分鐘


立山黑部阿爾卑斯路線非常壯觀！穿越日本的屋頂‒立山，利用各式各樣的交通工具橫越標高差距2400公尺的富山縣與長野縣之間。在一趟的登山旅程中，可以看到各種不同的景色，是個相當值得的旅遊勝地。小編介紹的9間熱門飯店，不知道各位是否已經訂好房、準備飛去一探究竟了嗎？


金澤住宿攻略：住這超方便！金澤飯店推薦一次看

名古屋住宿攻略：就在車站旁！名古屋精選飯店大公開

東京住宿攻略：東京旅遊不知道要住哪？看這篇就對了～

FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#住宿 #名古屋 #黑部立山

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

最新文章

K-POP迷必衝！「TMA VR展」登台，SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN在眼前開唱

K-POP迷必衝！「TMA VR展」登台，SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN在眼前開唱

#演唱會 #韓星 #展覽 #SEVENTEEN #ENHYPEN

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.04 17
4月開山！立山黑部住宿該怎麼選擇？懶人包速速看～

4月開山！立山黑部住宿該怎麼選擇？懶人包速速看～

#住宿 #名古屋 #黑部立山

FunTime旅遊比價 2026.03.04 12
女神月萬歲 凱撒飯店連鎖推出「專屬」優惠，最低38折起！

女神月萬歲 凱撒飯店連鎖推出「專屬」優惠，最低38折起！

#板橋凱撒 #手作課程 #假期

旅遊經 2026.03.04 9
原來福岡這麼好玩！解鎖藏在九州市區的職人體驗與繽紛樂園之親子景點

原來福岡這麼好玩！解鎖藏在九州市區的職人體驗與繽紛樂園之親子景點

#景點 #親子 #小朋友

FunTime旅遊比價 2026.03.04 18
【春日限定美景】 「老梅綠石槽」綠境已開，來趟北海岸「綠野鮮蹤」小旅行！

【春日限定美景】 「老梅綠石槽」綠境已開，來趟北海岸「綠野鮮蹤」小旅行！

#北海岸 #老梅綠石槽 #富基漁港

旅遊經 2026.03.04 26
大巨蛋/松菸美食推薦｜鳥作洋食 超好吃爆漿起司漢堡排歐姆蛋咖哩 松菸必吃日式漢堡排！寵物友善餐廳推薦 慶生聚餐首選！

大巨蛋/松菸美食推薦｜鳥作洋食 超好吃爆漿起司漢堡排歐姆蛋咖哩 松菸必吃日式漢堡排！寵物友善餐廳推薦 慶生聚餐首選！

#日式料理 #信義區

貝ㄦ貪食怪 2026.03.04 13
城市輕旅行：道地台菜精饌料理，和長輩聚餐首選【兄弟飯店蘭花廳】（四）

城市輕旅行：道地台菜精饌料理，和長輩聚餐首選【兄弟飯店蘭花廳】（四）

#日本料理 #餐廳 #長輩

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.03.04 31
花蓮元宵夜熱鬧滾滾！起源火舞震撼登場 陳鴻攜商圈創意上菜 10萬好禮掀高潮

花蓮元宵夜熱鬧滾滾！起源火舞震撼登場 陳鴻攜商圈創意上菜 10萬好禮掀高潮

#燈會 #花蓮

享民頭條 2026.03.04 17
2026內湖草莓季盛大開幕！春季採果新體驗等您來享受

2026內湖草莓季盛大開幕！春季採果新體驗等您來享受

#草莓 #草莓園

旅遊經 2026.03.04 22
起司瀑布對決莎莎辣醬！南港LaLaport米與多蜜更新菜單　白飯殺手醬汁引話題

起司瀑布對決莎莎辣醬！南港LaLaport米與多蜜更新菜單　白飯殺手醬汁引話題

#墨西哥 #漢堡

引新聞 2026.03.04 21
18+