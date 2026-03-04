2026-03-04 13:41 FunTime旅遊比價
原來福岡這麼好玩！解鎖藏在九州市區的職人體驗與繽紛樂園之親子景點
近年福岡已成為不少人的旅遊首選，因為飛機航程只需要2小時左右，從福岡機場到博多市區更只需要約10分鐘就能抵達，而且觀光客也不會像東京、大阪那麼多，可以大大提升旅遊品質，非常適合帶家中小孩、長輩一起出遊，這次就跟FunTime小編一起來看看福岡有哪些親子景點吧！帶著小朋友玩樂之餘，美食、住宿、行程規劃也很重要，小編奉上這篇福岡旅遊全攻略，帶你一起開心玩福岡！
福岡KidZania
KidZania是為兒童專屬打造的職業體驗城，在這裡小朋友可以變身成壽司師傅，製作美味的壽司，也可以成為急救人員，拯救受傷的病患，其他包含電纜維修人員、宇航員和模特兒等，共有100種職業可以體驗，你想得到、想不到的職業通通有！而且每份工作完成都會有薪水，也真的可以進行消費，除了好玩，還能讓小孩了解自己的興趣、學習新知識及建立金錢觀，這個寓教於樂的福岡親子景點絕對不能錯過呀！
交通：L巴士「LaLaport FUKUOKA」站下車，步行約1分鐘。
開放時間：平日09:00-17:00／假日09:00-14:30、15:30-20:00
門票：成人2,300日圓起、小孩4,300日圓起、3歲以下免費（詳細請參考官網）
2小時體驗門票（假日16:00後限定）：平日成人1,100日圓、小孩2,000日圓、3歲以下免費
福岡麵包超人兒童博物館
福岡麵包超人兒童博物館可以說是小小孩的夢幻天堂～空間不大但是活動真的超多，麵包超人的真人劇場演出、玩偶表演和角色見面會等都是基本，還可以讓小朋友參加帶動跳的活動，喜歡靜態活動的小朋友也可以參與DIY，製作面具和包包喔～館內的遊樂器具、麵包廚房、沙丘和機器人操縱室更是讓小朋友們失心瘋，直接放電放好放滿，福岡親子旅遊必衝！
交通：機場線「中洲川端車站」站下車，步行約2分鐘。
開放時間：10:00-17:00（公休請參考官網）
門票：2,000~2,200日圓（1歲以下免費，詳細請參考官網）
teamLab森林
超人氣團隊TeamLab在福岡以「森林」為主題，創造出充滿光元素的環境，在這裡你可以透過起伏的地面，觀察各種移動的生物，讓每一步都充滿驚喜，也可以走在平衡石上，感受振動及音色的變化，其中小編覺得最有趣的是彈跳球體空間，彷彿在蘑菇上跳躍般，每一跳都能看到不同變化，可能是光的消散，也可能會有其他小驚喜出現，都等著你去探索～另外大家記得提前下載專屬App，可以捕捉和釋放動物，增加趣味性及互動性，是超級適合帶小孩一起玩的福岡景點喔！
交通：地鐵「唐人町」站下車，步行約15分鐘。
開放時間：平日11:00-20:00、假日10:00-20:00
門票：成人2,400日圓起、學生2,000日圓起、孩童1,000日圓起、3歲以下免費（詳細請參考官網）
福岡Sea Dragoon
福岡Sea Dragoon就藏在海之中道海濱公園中，是outdoor家庭必衝的福岡親子景點之一！除了擁有全日本最高的17公尺運動塔外，塔內一共有92種體驗可以參加，包含空中騎車、攀岩和空中野餐等活動，可以根據自己的喜好選擇不同難度的路線進行挑戰，當然一樓也有專屬於小朋友的體驗設施～不想參與體驗的朋友也可以直接到天空迴廊一覽高空美景喔！
交通：香椎線「海之中道」站下車，步行約19分鐘。
開放時間：3-10月09:30-17:30、11-2月09:30-17:00（公休請參考官網）
門票：大人3,500日圓、小學生2,500日圓、兒童（需滿100公分）1,500日圓
天空迴廊門票（需滿4歲）：500日圓
太宰府遊樂園
帶小朋友或想找刺激遊樂的朋友一定不能錯過太宰府遊樂園！雖然園區不大，但設施多樣，從旋轉木馬、碰碰車到小型雲霄飛車都有，尤其是帶有日式特色的遊樂設計，充滿可愛感。園內環境乾淨整潔，還有咖啡小吃、紀念品店，玩累了可以休息順便拍照。最棒的是，遊樂園距離太宰府天滿宮很近，順便走訪神社、吃太宰府名物梅枝餅，一天行程超豐富！
交通：搭電車至「太宰府」站，步行約10分鐘即可抵達
營業時間：10:00-16:30（星期六、日至17:00）
