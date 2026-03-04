原來福岡這麼好玩！解鎖藏在九州市區的職人體驗與繽紛樂園之親子景點

2026-03-04
V-World AREA。圖／klook
V-World AREA。圖／klook

近年福岡已成為不少人的旅遊首選，因為飛機航程只需要2小時左右，從福岡機場到博多市區更只需要約10分鐘就能抵達，而且觀光客也不會像東京、大阪那麼多，可以大大提升旅遊品質，非常適合帶家中小孩、長輩一起出遊，這次就跟FunTime小編一起來看看福岡有哪些親子景點吧！帶著小朋友玩樂之餘，美食、住宿、行程規劃也很重要，小編奉上這篇福岡旅遊全攻略，帶你一起開心玩福岡！

看詳細全文連結：【2026福岡親子景點】14個福岡親子遊景點推薦

福岡景點全攻略：福岡吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


福岡KidZania

福岡KidZania
福岡KidZania。圖／klook

KidZania是為兒童專屬打造的職業體驗城，在這裡小朋友可以變身成壽司師傅，製作美味的壽司，也可以成為急救人員，拯救受傷的病患，其他包含電纜維修人員、宇航員和模特兒等，共有100種職業可以體驗，你想得到、想不到的職業通通有！而且每份工作完成都會有薪水，也真的可以進行消費，除了好玩，還能讓小孩了解自己的興趣、學習新知識及建立金錢觀，這個寓教於樂的福岡親子景點絕對不能錯過呀！


交通：L巴士「LaLaport FUKUOKA」站下車，步行約1分鐘。

開放時間：平日09:00-17:00／假日09:00-14:30、15:30-20:00

門票：成人2,300日圓起、小孩4,300日圓起、3歲以下免費（詳細請參考官網

2小時體驗門票（假日16:00後限定）：平日成人1,100日圓、小孩2,000日圓、3歲以下免費


福岡麵包超人兒童博物館

福岡麵包超人兒童博物館
福岡麵包超人兒童博物館。圖／IG, yangmei0814

福岡麵包超人兒童博物館可以說是小小孩的夢幻天堂～空間不大但是活動真的超多，麵包超人的真人劇場演出、玩偶表演和角色見面會等都是基本，還可以讓小朋友參加帶動跳的活動，喜歡靜態活動的小朋友也可以參與DIY，製作面具和包包喔～館內的遊樂器具、麵包廚房、沙丘和機器人操縱室更是讓小朋友們失心瘋，直接放電放好放滿，福岡親子旅遊必衝！


交通：機場線「中洲川端車站」站下車，步行約2分鐘。

開放時間：10:00-17:00（公休請參考官網

門票：2,000~2,200日圓（1歲以下免費，詳細請參考官網


teamLab森林

teamLab森林美術館
teamLab森林美術館。圖／klook

超人氣團隊TeamLab在福岡以「森林」為主題，創造出充滿光元素的環境，在這裡你可以透過起伏的地面，觀察各種移動的生物，讓每一步都充滿驚喜，也可以走在平衡石上，感受振動及音色的變化，其中小編覺得最有趣的是彈跳球體空間，彷彿在蘑菇上跳躍般，每一跳都能看到不同變化，可能是光的消散，也可能會有其他小驚喜出現，都等著你去探索～另外大家記得提前下載專屬App，可以捕捉和釋放動物，增加趣味性及互動性，是超級適合帶小孩一起玩的福岡景點喔！


交通：地鐵「唐人町」站下車，步行約15分鐘。

開放時間：平日11:00-20:00、假日10:00-20:00

門票：成人2,400日圓起、學生2,000日圓起、孩童1,000日圓起、3歲以下免費（詳細請參考官網


福岡Sea Dragoon

福岡Sea Dragoon
福岡Sea Dragoon。圖／klook

福岡Sea Dragoon就藏在海之中道海濱公園中，是outdoor家庭必衝的福岡親子景點之一！除了擁有全日本最高的17公尺運動塔外，塔內一共有92種體驗可以參加，包含空中騎車、攀岩和空中野餐等活動，可以根據自己的喜好選擇不同難度的路線進行挑戰，當然一樓也有專屬於小朋友的體驗設施～不想參與體驗的朋友也可以直接到天空迴廊一覽高空美景喔！


交通：香椎線「海之中道」站下車，步行約19分鐘。

開放時間：3-10月09:30-17:30、11-2月09:30-17:00（公休請參考官網

門票：大人3,500日圓、小學生2,500日圓、兒童（需滿100公分）1,500日圓

天空迴廊門票（需滿4歲）：500日圓


太宰府遊樂園

太宰府遊樂園
太宰府遊樂園。圖／ IG, jimmy_lee_95

帶小朋友或想找刺激遊樂的朋友一定不能錯過太宰府遊樂園！雖然園區不大，但設施多樣，從旋轉木馬、碰碰車到小型雲霄飛車都有，尤其是帶有日式特色的遊樂設計，充滿可愛感。園內環境乾淨整潔，還有咖啡小吃、紀念品店，玩累了可以休息順便拍照。最棒的是，遊樂園距離太宰府天滿宮很近，順便走訪神社、吃太宰府名物梅枝餅，一天行程超豐富！


交通：搭電車至「太宰府」站，步行約10分鐘即可抵達

營業時間：10:00-16:30（星期六、日至17:00）


福岡住宿攻略：博多天神飯店整理

福岡旅遊景點整理：福岡必訪景點一次看

福岡必備地圖：九州交通路線圖APP推薦

FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#景點 #親子 #小朋友

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

