大巨蛋/松菸美食推薦｜鳥作洋食 超好吃爆漿起司漢堡排歐姆蛋咖哩 松菸必吃日式漢堡排！寵物友善餐廳推薦 慶生聚餐首選！

這間店隱身在信義區的靜謐巷弄內的鳥作洋食，店內環境整潔明亮，沒有太多刻意營造的華麗裝潢，反而給人一種像家一樣的親切感。最讓我感動的是，這裡對寵物極度友善！我們本來是推著寵物車前往，但親切的店員主動告訴我們：「狗狗在不影響其他客人的狀況下，只要牽繩就可以落地喔！」看著比比能舒服地待在身邊，這頓飯吃起來真的格外有溫度~

鳥作洋食

🏠 地址：臺北市信義區忠孝東路四段 553 巷 16 弄 2 號 1 樓

🚇 交通：近松山文創園區、信義區巷弄內

⏰ 營業時間：11:30-15:30 / 17:00-21:00 (週一～日)

💰 服務費：需加收 10% 服務費

鳥作洋食外觀走的是簡約卻不失質感的日式風格。純白色的牆面搭配大片明亮的落地窗，在充滿文藝氣息的松菸周邊顯得格外清新，像是一間會出現在日劇裡的溫馨食堂！

鳥作洋食的靈魂在於主廚深厚的日式與西餐雙重背景。這裡的料理將西方的手法，完美融合了日式料理的元素與食材，每道餐點都精緻得像藝術品，卻又不失溫暖的飽足感~

這裡不管是上班族午休吃飯，或是下班後跟姊妹聚會都非常適合。整體價位雖然中間偏高，內用需加收一成服務費，但那份細膩的服務與美味絕對對得起這個價格。如果是小資族想嚐鮮，我也很推薦只要 200 元還附飲品的商業午餐，CP 值超高！不過要提醒大家，這間溫馨小店生意非常好，正餐時間常常人潮滿滿，記得一定要提早訂位喔！

走進店內，環境整潔且明亮，沒有過多浮誇、刻意營造的網美裝潢，取而代之的是木質調的桌椅與暖黃色的燈光，給人一種舒心、毫不壓迫的居家感~

最讓我印象深刻的是這裡的空間動線，雖然位處寸土寸金的信義區，但桌距安排得恰到好處~

對於像我這樣帶著比比推車前往的毛家長來說，這裡的友善程度簡直是滿分！

和風醬雞肉沙拉

這道沙拉作為饗樂雙人套餐的開端，展現了主廚對食材新鮮度的極致要求。選用最新鮮的羅馬生菜作為基底，每一片葉子都經過細心的清洗與冰鎮，呈現出細緻而帶有脆度的完美狀態~

主廚利用低溫慢煮鎖住肉汁，確保每一塊雞胸肉都像布丁般嫩滑，完全不乾柴。最後再經過高溫炙烤，將表皮烤至迷人的金黃色，帶著一股淡淡的碳木焦~

將沾滿酸甜比例完美的特製和風醬的雞肉與生菜一同入口，那種冷熱交替、軟嫩與脆爽並存的層次感，簡直是感官的饗宴。它不只是一份沙拉，更是主廚用日式細膩手法詮釋西式食材的完美範例，讓人每一口都吃得到健康與溫馨~

炙燒明太子櫛瓜

如果妳問我今天最驚艷的配角是誰，我絕對會毫不猶豫地投給這道「炙燒明太子櫛瓜」一票！這道菜上桌時，那股炙燒後的香氣直接撲鼻而來！

在櫛瓜上方，鋪滿了特調的明太子美奶滋，經過高溫炙烤後，美奶滋轉化為濃郁且帶有焦糖感的誘人風味，最後點綴上晶瑩剔透的醃漬鮭魚卵。強烈建議一定要趁熱入口！溫熱的櫛瓜與明太子那種微鹹、微甜的濃郁感相互輝映，加上鮭魚卵在舌尖破裂時釋放出的鮮鹹海味，整道菜在口中達到了一種完美的平衡~

主廚將櫛瓜切成厚薄適中的圓片，經過精準的火候控制，讓櫛瓜外皮帶有烤過的香氣，內裡卻依然保留了滿滿的飽滿水分，咬下去的瞬間，清甜的瓜汁會在口中炸開！

起司小漢堡歐姆蛋咖哩飯

這盤歐姆蛋咖哩飯真的「可愛到犯規」！三個小漢堡整齊排列，漢堡排由牛肉與豬肉混合而成，吃得出明顯的牛肉香氣與不規則肉末的厚實感！

最驚喜的是裡面包了莫札瑞拉與帕達諾起司，切開後流出的牽絲起司真的太誘人！這漢堡排可不是一般的肉餅，它是主廚選用黃金比例的牛肉與豬肉混合而成，吃得出牛肉明顯的濃厚香氣與豬肉的豐富肉汁~最犯規的地方在於漢堡排內裹了滿滿的莫札瑞拉與帕達諾起司，當妳用餐具輕輕切開，溫熱的起司緩緩流出，那種牽絲的畫面感簡直是吃貨的最高救贖。

咖哩醬色澤深邃，濃郁卻不黏膩死鹹，搭配滑嫩的蛋包，好下飯到讓人一口接一口停不下來！搭配上那層宛如絲綢般滑順、半熟度剛好的歐姆蛋包，每一口都是濃郁、滑順與起司鹹香的交織~

烤布里起司漢堡排細直麵

這道主食展現了西餐的優雅，布里起司烤過後呈現軟綿質地，覆蓋在多汁的漢堡排上。細直麵條非常有嚼勁與 Q 彈，紅醬基底中還有清脆的鴻喜菇與櫛瓜，口感紮實且幸福感十足~

這道菜走的是經典西洋料理風格，最核心的亮點就是覆蓋在厚實漢堡排上的布里起司。布里起司經過適度的烘烤後，呈現出一種宛如奶油般柔軟、入口即化的細緻質地，它淡淡的乳香與漢堡排紮實多汁的口感形成了鮮明的對比！

漢堡排口感更顯得紮實有嚼勁，每一口都能吃到肉質的原始香氣，沾著微融的起司醬一起吃，真的會有一種莫名的幸福感！

麵條的部分，主廚選用了 Q 彈有勁的細直麵，熟度控制得恰到好處，即便吸附了紅醬基底的精華，依然保持著極佳的咬感。這紅醬底並非單調的番茄味，而是加入了清脆的鴻喜菇與櫛瓜丁同煮，增加了口感的豐富度與自然的甜味。每一條麵都均勻裹上了酸甜適中且充滿層次的醬汁，搭配上厚實的漢堡排，整道菜給人一種極具「份量感」的滿足！

熔岩巧克力佐開心果冰淇淋/提拉米蘇

這款熔岩巧克力的處理方式堪稱完美！巧克力蛋糕本體選用了高品質的可可，散發著成熟穩重的苦甜香氣，外皮帶有微酥的口感，而中心則是溫熱、濃滑的巧克力漿~開心果的香氣非常純粹且濃郁，口感綿密滑順，完全沒有人工添加的膩感~

我特別喜歡這款提拉米蘇的甜度表現，它走的是一種「大人式」的優雅路線。主廚巧妙地利用可可粉與濃縮咖啡的苦感，去平衡馬斯卡彭乳酪的豐潤，讓整份甜點吃起來濃而不膩！

柚香氣泡飲 / 果香奶茶

在充滿豐富口味的餐點過後，這兩款飲品扮演了非常稱職的「平衡者」角色。柚香氣泡飲是非常適合夏天或是在吃完漢堡排後的首選，豐富的氣泡感搭配上淡淡的柚子果清香，微酸的口感能迅速洗去口中的濃郁，讓味蕾重新回歸清爽。每一口都能喝到細碎的柚子皮，讓整杯飲料多了一份層次感~

而 果香奶茶 則是溫柔派的代表，茶底帶有淡淡的熱帶果實香氣，與濃醇的乳香完美融合，喝起來順滑而不甜膩。這種帶有「暖意」的奶茶，非常適合在與姊妹聊天、逗弄比比的悠閒午后慢慢品嚐~

在鳥作洋食，我感受到不只是料理的溫度，還有對毛孩的包容。看著比比在旁邊安靜地陪著我們用餐，那種「人寵共處」的幸福感，是再豪華的裝潢都比不上的。

不管妳是想跟家人分享精緻的餐點，還是想帶著毛小孩來一場午后約會，鳥作洋食 絕對是我在大安區巷弄間的真心推薦。這裡的「饗樂雙人套餐」從頭到尾都沒有冷場，誠意滿滿 ~