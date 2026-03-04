大巨蛋/松菸美食推薦｜鳥作洋食 超好吃爆漿起司漢堡排歐姆蛋咖哩 松菸必吃日式漢堡排！寵物友善餐廳推薦 慶生聚餐首選！

2026-03-04 12:58 貝ㄦ貪食怪

這間店隱身在信義區的靜謐巷弄內的鳥作洋食，店內環境整潔明亮，沒有太多刻意營造的華麗裝潢，反而給人一種像家一樣的親切感。最讓我感動的是，這裡對寵物極度友善！我們本來是推著寵物車前往，但親切的店員主動告訴我們：「狗狗在不影響其他客人的狀況下，只要牽繩就可以落地喔！」看著比比能舒服地待在身邊，這頓飯吃起來真的格外有溫度~

鳥作洋食

🏠 地址：臺北市信義區忠孝東路四段 553 巷 16 弄 2 號 1 樓

🚇 交通：近松山文創園區、信義區巷弄內

⏰ 營業時間：11:30-15:30 / 17:00-21:00 (週一～日)

💰 服務費：需加收 10% 服務費

鳥作洋食外觀走的是簡約卻不失質感的日式風格。純白色的牆面搭配大片明亮的落地窗，在充滿文藝氣息的松菸周邊顯得格外清新，像是一間會出現在日劇裡的溫馨食堂！

鳥作洋食的靈魂在於主廚深厚的日式與西餐雙重背景。這裡的料理將西方的手法，完美融合了日式料理的元素與食材，每道餐點都精緻得像藝術品，卻又不失溫暖的飽足感~

這裡不管是上班族午休吃飯，或是下班後跟姊妹聚會都非常適合。整體價位雖然中間偏高，內用需加收一成服務費，但那份細膩的服務與美味絕對對得起這個價格。如果是小資族想嚐鮮，我也很推薦只要 200 元還附飲品的商業午餐，CP 值超高！不過要提醒大家，這間溫馨小店生意非常好，正餐時間常常人潮滿滿，記得一定要提早訂位喔！

走進店內，環境整潔且明亮，沒有過多浮誇、刻意營造的網美裝潢，取而代之的是木質調的桌椅與暖黃色的燈光，給人一種舒心、毫不壓迫的居家感~


最讓我印象深刻的是這裡的空間動線，雖然位處寸土寸金的信義區，但桌距安排得恰到好處~

對於像我這樣帶著比比推車前往的毛家長來說，這裡的友善程度簡直是滿分！

和風醬雞肉沙拉

這道沙拉作為饗樂雙人套餐的開端，展現了主廚對食材新鮮度的極致要求。選用最新鮮的羅馬生菜作為基底，每一片葉子都經過細心的清洗與冰鎮，呈現出細緻而帶有脆度的完美狀態~

主廚利用低溫慢煮鎖住肉汁，確保每一塊雞胸肉都像布丁般嫩滑，完全不乾柴。最後再經過高溫炙烤，將表皮烤至迷人的金黃色，帶著一股淡淡的碳木焦~

將沾滿酸甜比例完美的特製和風醬的雞肉與生菜一同入口，那種冷熱交替、軟嫩與脆爽並存的層次感，簡直是感官的饗宴。它不只是一份沙拉，更是主廚用日式細膩手法詮釋西式食材的完美範例，讓人每一口都吃得到健康與溫馨~

炙燒明太子櫛瓜 

如果妳問我今天最驚艷的配角是誰，我絕對會毫不猶豫地投給這道「炙燒明太子櫛瓜」一票！這道菜上桌時，那股炙燒後的香氣直接撲鼻而來！

在櫛瓜上方，鋪滿了特調的明太子美奶滋，經過高溫炙烤後，美奶滋轉化為濃郁且帶有焦糖感的誘人風味，最後點綴上晶瑩剔透的醃漬鮭魚卵。強烈建議一定要趁熱入口！溫熱的櫛瓜與明太子那種微鹹、微甜的濃郁感相互輝映，加上鮭魚卵在舌尖破裂時釋放出的鮮鹹海味，整道菜在口中達到了一種完美的平衡~

主廚將櫛瓜切成厚薄適中的圓片，經過精準的火候控制，讓櫛瓜外皮帶有烤過的香氣，內裡卻依然保留了滿滿的飽滿水分，咬下去的瞬間，清甜的瓜汁會在口中炸開！

起司小漢堡歐姆蛋咖哩飯

這盤歐姆蛋咖哩飯真的「可愛到犯規」！三個小漢堡整齊排列，漢堡排由牛肉與豬肉混合而成，吃得出明顯的牛肉香氣與不規則肉末的厚實感！

最驚喜的是裡面包了莫札瑞拉與帕達諾起司，切開後流出的牽絲起司真的太誘人！這漢堡排可不是一般的肉餅，它是主廚選用黃金比例的牛肉與豬肉混合而成，吃得出牛肉明顯的濃厚香氣與豬肉的豐富肉汁~最犯規的地方在於漢堡排內裹了滿滿的莫札瑞拉與帕達諾起司，當妳用餐具輕輕切開，溫熱的起司緩緩流出，那種牽絲的畫面感簡直是吃貨的最高救贖。

咖哩醬色澤深邃，濃郁卻不黏膩死鹹，搭配滑嫩的蛋包，好下飯到讓人一口接一口停不下來！搭配上那層宛如絲綢般滑順、半熟度剛好的歐姆蛋包，每一口都是濃郁、滑順與起司鹹香的交織~

烤布里起司漢堡排細直麵

這道主食展現了西餐的優雅，布里起司烤過後呈現軟綿質地，覆蓋在多汁的漢堡排上。細直麵條非常有嚼勁與 Q 彈，紅醬基底中還有清脆的鴻喜菇與櫛瓜，口感紮實且幸福感十足~

這道菜走的是經典西洋料理風格，最核心的亮點就是覆蓋在厚實漢堡排上的布里起司。布里起司經過適度的烘烤後，呈現出一種宛如奶油般柔軟、入口即化的細緻質地，它淡淡的乳香與漢堡排紮實多汁的口感形成了鮮明的對比！

漢堡排口感更顯得紮實有嚼勁，每一口都能吃到肉質的原始香氣，沾著微融的起司醬一起吃，真的會有一種莫名的幸福感！

麵條的部分，主廚選用了 Q 彈有勁的細直麵，熟度控制得恰到好處，即便吸附了紅醬基底的精華，依然保持著極佳的咬感。這紅醬底並非單調的番茄味，而是加入了清脆的鴻喜菇與櫛瓜丁同煮，增加了口感的豐富度與自然的甜味。每一條麵都均勻裹上了酸甜適中且充滿層次的醬汁，搭配上厚實的漢堡排，整道菜給人一種極具「份量感」的滿足！

熔岩巧克力佐開心果冰淇淋/提拉米蘇

這款熔岩巧克力的處理方式堪稱完美！巧克力蛋糕本體選用了高品質的可可，散發著成熟穩重的苦甜香氣，外皮帶有微酥的口感，而中心則是溫熱、濃滑的巧克力漿~開心果的香氣非常純粹且濃郁，口感綿密滑順，完全沒有人工添加的膩感~

我特別喜歡這款提拉米蘇的甜度表現，它走的是一種「大人式」的優雅路線。主廚巧妙地利用可可粉與濃縮咖啡的苦感，去平衡馬斯卡彭乳酪的豐潤，讓整份甜點吃起來濃而不膩！

柚香氣泡飲 / 果香奶茶

 在充滿豐富口味的餐點過後，這兩款飲品扮演了非常稱職的「平衡者」角色。柚香氣泡飲是非常適合夏天或是在吃完漢堡排後的首選，豐富的氣泡感搭配上淡淡的柚子果清香，微酸的口感能迅速洗去口中的濃郁，讓味蕾重新回歸清爽。每一口都能喝到細碎的柚子皮，讓整杯飲料多了一份層次感~

 而 果香奶茶 則是溫柔派的代表，茶底帶有淡淡的熱帶果實香氣，與濃醇的乳香完美融合，喝起來順滑而不甜膩。這種帶有「暖意」的奶茶，非常適合在與姊妹聊天、逗弄比比的悠閒午后慢慢品嚐~  

在鳥作洋食，我感受到不只是料理的溫度，還有對毛孩的包容。看著比比在旁邊安靜地陪著我們用餐，那種「人寵共處」的幸福感，是再豪華的裝潢都比不上的。

不管妳是想跟家人分享精緻的餐點，還是想帶著毛小孩來一場午后約會，鳥作洋食 絕對是我在大安區巷弄間的真心推薦。這裡的「饗樂雙人套餐」從頭到尾都沒有冷場，誠意滿滿 ~

貝ㄦ貪食怪

貝ㄦ貪食怪

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

#信義區 #日式料理

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

