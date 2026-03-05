2026-03-05 16:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
紫色花季ｘ典藏名宿｜初夏限定夢幻薰衣草 居遊藝術世界巡禮
【旅奇傳媒/編輯部報導】當春日將盡，空氣中已悄然換上初夏薰衣草的恬適氣息！這段介於暖陽與烈日之間的時光，正是最適合遠行的季節。太平洋旅行社以頂級旅遊策劃視角，精選全球最具代表性的薰衣草花田，結合世界級名宿、私藏景觀與慢旅節奏，推出「初夏薰衣草限定旅程」。這不僅是一趟賞花之旅，更是一場為少數人保留的紫色時光收藏－在一年之中最短暫、也最優雅的季節裡，替自己預約一段值得回味多年的風景。
薰衣草的盛放期向來短暫，錯過便需再等一年，因此更顯珍貴。對於真正懂生活的旅人而言，旅行的價值從來不在於奔波與打卡，薰衣草賞花之旅以「住宿即目的地」為核心思維，將頂級飯店與名宿視為旅程主軸，是頂級旅遊收藏者、熟齡夫妻及閨蜜相偕不可錯過的旅行；讓清晨的第一道光、窗外的遠山輪廓、傍晚微風中的花田香氣，都成為旅程的一部分，不再走馬看花，而是住進風景裡，體驗獨屬於初夏的「花田 × 風景 × 生活美學」。
【紫色花季ｘ名宿收藏】薰衣草居遊藝術 世界精選之旅
《日本》
● 紫薰夏韻．輕井澤 HIRAMATSU．馥府銀座五日（https://url.pac-group.net/8paxwx）
・薰衣草景點｜丹原薰衣草公園
・出發日期｜07/06、07/20、08/02、08/17
初夏高原的空氣清透悠長，丹原薰衣草公園鋪展出層層紫浪。行程入住輕井澤 HIRAMATSU，並安排2025年11月全新開幕的東京馥府銀座，將山林靜謐與都會奢雅完美銜接，適合鍾愛輕井澤綠林氣韻與東京品味生活的旅人。
●【鉑金會】東京寶格麗．FUFU 河口湖．私藏富士山五日（https://url.pac-group.net/8paxyw）
・薰衣草景點｜河口湖薰衣草花田
・出發日期｜06/09、06/15、07/07、07/21
以富士山為背景，河口湖薰衣草花田鋪陳浪漫紫色花毯！旅程保證入住 FUFU 河口湖名宿，結合雅奢首選東京寶格麗，讓壯麗山景與精品旅宿相互映襯，在義式精緻、法式優雅與日系美學中交鋒，帶來自然且夢幻的瑰麗棲居之旅。
● 伊豆舞孃・箱根佳久・每日飽覽富士山七日
・薰衣草景點｜河口湖薰衣草花田
・出發日期｜06/28、07/02
多日從不同角度凝望富士山，讓風景成為每日生活的一部分。薰衣草與火山地景、溫泉美學交織，節奏舒緩而層次豐富，呼吸之間感受自然風光的美好恩賜。行程保證入住米其林一星鑰－箱根強羅．佳久，適合偏好深度停留與享受景觀變化的收藏型旅人。
● 北海道森湖秘境釧路溼原．世界遺產知床半島七日
・薰衣草景點｜富田農場
・出發日期｜07/04、07/07、07/11、07/26
作為日本最具代表性的薰衣草農場，富田農場的紫色花田延伸至丘陵與遠山。串聯知床世界遺產、釧路溼原與原始自然景觀，遠離都市喧囂，回歸純淨與清新，適合嚮往森林氣息與遼闊天地的旅人。
《法國》
● 南法巴黎文華東方．普羅旺斯蔚藍海岸13日（https://url.pac-group.net/8payaw）
・薰衣草景點｜塞南克修道院
・出發日期｜06/29、07/06
世界最具代表性的薰衣草聖地，紫色花田環繞千年修道院，畫面如詩如畫，彷彿走進電影之中。結合巴黎文華東方與南法蔚藍海岸，從藝術之都到地中海陽光，收藏歐洲最優雅的紫色盛夏。
《紐西蘭》
▲6人成行的紐西蘭薰衣草季之旅，深入探訪米爾福德峽灣的廣袤景觀。 圖：太平洋旅行社／提供
●【6人成行．薰衣草季】紐西蘭南北島．極致米爾福德峽灣．皇后鎮哈比村光影14日
・薰衣草景點｜Lavender Farm
・出發日期｜03/12
與北半球花期錯峰的南半球限定薰衣草花季，安排造訪南島 Lavender Farm，並深入米爾福德峽灣，體驗壯闊自然景觀；漫步皇后鎮湖山光影，走進電影場景般的純淨天地。6人即可成行，小團深度體驗，更適合全球旅遊收藏型旅人，一次體驗自然 × 人文 × 私藏花季的奢享旅程。
《澳洲》
● 阿德雷德ｘ墨爾本．袋鼠島 Ocean Lodge．酒鄉巴羅莎11日
・薰衣草景點｜Emu Bay Lavender Farm
南澳代表性薰衣草農場坐落海岸線旁，交織出紫色花田與蔚藍海景的獨特畫面。入住袋鼠島頂級度假住宿 Ocean Lodge，深度探訪巴羅莎酒鄉，結合葡萄酒文化體驗，並串聯阿德雷德與墨爾本，兼具自然與城市層次風貌。
延續高端產品線的策劃精神，本系列並非單點式賞花安排，而是將「花季ｘ名宿ｘ風景」整合為完整體驗設計，創造出與市場差異化的獨特遊程。每條路線皆為花期限定、名額有限，從日本高原與富士山麓、到北海道丘陵，從南法修道院，再延伸至南半球的純淨花海，橫跨不同緯度與文化層次，滿足不同收藏階段旅客的期待。這些行程的共通點，是對節奏的講究、對細節的要求，以及太平洋旅行對旅宿品質毫不妥協的堅持－讓每一次停留，都成為值得細細品味的片刻。
一年之中最紫的夢幻季節，即將展開！花期有限，名宿房源更為稀少，真正懂得生活的人，從不把美好交給偶然，對於頂級旅遊收藏者，或是希望以優雅步調共享風景的夫妻、戀人、閨密，此刻正是提早規劃的最佳時機，誠摯邀請參閱詳細旅程（https://url.pac-group.net/8rpees），為自己預留這段年度唯一的紫色絢爛時光，當薰衣草花海盛放之際，您已置身風景之中，享有初夏限定的絕美時光。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野