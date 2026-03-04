花蓮元宵夜熱鬧滾滾！起源火舞震撼登場 陳鴻攜商圈創意上菜 10萬好禮掀高潮

記者/鄭欣宜報導

元宵節全台燈會熱鬧展開，2026花蓮太平洋燈會3日晚間於日出大道迎來元宵晚會高潮，吸引鄉親與遊客湧入。從傍晚書燈發放開始即出現排隊人龍，節慶氣氛濃厚。晚會由花蓮在地「起源劇團」以震撼天際的火舞秀揭開序幕，驚豔全場；亞洲美食天王陳鴻更攜手在地商圈店家端出「創意元宵料理」，讓民眾大飽眼福同時大享口福。壓軸的總價值逾10萬元摸彩好禮大放送，加上璀璨星空煙火秀，讓整晚氣氛沸騰到最高點，打造出2026開春花蓮最溫馨歡樂的元宵團圓夜。

亞洲美食天王陳鴻化身美食推廣大使，與「洄瀾薯道」創辦人兼董事長劉瑞祺一同介紹花蓮伴手禮與美食。圖/花蓮縣政府提供

晚會由花蓮在地「起源劇團」揭開序幕，劇場級火舞秀在火光與音樂節奏交織中，為元宵夜點燃第一波熱度，現場觀眾掌聲與驚嘆聲此起彼落。隨後亞洲美食天王陳鴻登台主持，親民魅力與台下鄉親打成一片，不只主持，更化身「美食推廣大使」推出「創意元宵上菜」單元，邀集花蓮商圈店家端出創意元宵料理，並結合燈謎互動，台上台下笑聲不斷，也展現燈會與商圈共榮的成果。

璀璨星空煙火秀在日出大道主燈旁綻放，為 2026 花蓮太平洋燈會元宵晚會畫下完美句點。圖/花蓮縣政府提供

元宵限定加碼的888份「翻閱奇蹟」書燈於傍晚發放即吸引排隊民眾，拿到限量提燈的民眾開心表示：「今年的書本燈造型很別緻可愛，迫不及待想趕快帶回家跟孩子一起組裝，當作元宵節最棒的紀念！」。晚會壓軸抽出總價值10萬元獎項，幸運獲獎民眾興奮上台領獎，將氣氛推向頂點，最後星空煙火綻放夜空，象徵著新的一年花蓮運勢將如煙火般絢麗、如主燈般美好，為團圓佳節畫下璀璨句點。

今年燈會限定的「翻閱奇蹟」書燈造型別緻可愛，吸引眾多民眾珍藏留念。圖/花蓮縣政府提供

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝鄉親與商圈店家共同參與，讓燈會不僅是賞燈活動，更成為凝聚城市情感與帶動地方觀光的重要節慶。2026花蓮太平洋燈會將展出至3月8日，邀請民眾把握機會前來賞燈。

花蓮縣府代表與工作人員親手將限量的「翻閱奇蹟」書燈發放給排隊小朋友，傳遞溫馨佳節祝福。圖/花蓮縣政府提供

