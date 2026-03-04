花蓮元宵夜熱鬧滾滾！起源火舞震撼登場 陳鴻攜商圈創意上菜 10萬好禮掀高潮

2026-03-04 11:42 享民頭條

記者/鄭欣宜報導

元宵節全台燈會熱鬧展開，2026花蓮太平洋燈會3日晚間於日出大道迎來元宵晚會高潮，吸引鄉親與遊客湧入。從傍晚書燈發放開始即出現排隊人龍，節慶氣氛濃厚。晚會由花蓮在地「起源劇團」以震撼天際的火舞秀揭開序幕，驚豔全場；亞洲美食天王陳鴻更攜手在地商圈店家端出「創意元宵料理」，讓民眾大飽眼福同時大享口福。壓軸的總價值逾10萬元摸彩好禮大放送，加上璀璨星空煙火秀，讓整晚氣氛沸騰到最高點，打造出2026開春花蓮最溫馨歡樂的元宵團圓夜。

亞洲美食天王陳鴻化身美食推廣大使，與「洄瀾薯道」創辦人兼董事長劉瑞祺一同介紹花蓮伴手禮與美食。圖/花蓮縣政府提供
亞洲美食天王陳鴻化身美食推廣大使，與「洄瀾薯道」創辦人兼董事長劉瑞祺一同介紹花蓮伴手禮與美食。圖/花蓮縣政府提供

晚會由花蓮在地「起源劇團」揭開序幕，劇場級火舞秀在火光與音樂節奏交織中，為元宵夜點燃第一波熱度，現場觀眾掌聲與驚嘆聲此起彼落。隨後亞洲美食天王陳鴻登台主持，親民魅力與台下鄉親打成一片，不只主持，更化身「美食推廣大使」推出「創意元宵上菜」單元，邀集花蓮商圈店家端出創意元宵料理，並結合燈謎互動，台上台下笑聲不斷，也展現燈會與商圈共榮的成果。

璀璨星空煙火秀在日出大道主燈旁綻放，為 2026 花蓮太平洋燈會元宵晚會畫下完美句點。圖/花蓮縣政府提供
璀璨星空煙火秀在日出大道主燈旁綻放，為 2026 花蓮太平洋燈會元宵晚會畫下完美句點。圖/花蓮縣政府提供

元宵限定加碼的888份「翻閱奇蹟」書燈於傍晚發放即吸引排隊民眾，拿到限量提燈的民眾開心表示：「今年的書本燈造型很別緻可愛，迫不及待想趕快帶回家跟孩子一起組裝，當作元宵節最棒的紀念！」。晚會壓軸抽出總價值10萬元獎項，幸運獲獎民眾興奮上台領獎，將氣氛推向頂點，最後星空煙火綻放夜空，象徵著新的一年花蓮運勢將如煙火般絢麗、如主燈般美好，為團圓佳節畫下璀璨句點。

今年燈會限定的「翻閱奇蹟」書燈造型別緻可愛，吸引眾多民眾珍藏留念。圖/花蓮縣政府提供
今年燈會限定的「翻閱奇蹟」書燈造型別緻可愛，吸引眾多民眾珍藏留念。圖/花蓮縣政府提供

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝鄉親與商圈店家共同參與，讓燈會不僅是賞燈活動，更成為凝聚城市情感與帶動地方觀光的重要節慶。2026花蓮太平洋燈會將展出至3月8日，邀請民眾把握機會前來賞燈。

花蓮縣府代表與工作人員親手將限量的「翻閱奇蹟」書燈發放給排隊小朋友，傳遞溫馨佳節祝福。圖/花蓮縣政府提供
花蓮縣府代表與工作人員親手將限量的「翻閱奇蹟」書燈發放給排隊小朋友，傳遞溫馨佳節祝福。圖/花蓮縣政府提供

更多詳情請至:

2026花蓮太平洋燈會官方網站https://lantern.hl.gov.tw/

花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://reurl.cc/dqv7E6

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#燈會 #花蓮

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

18+