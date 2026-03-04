起司瀑布對決莎莎辣醬！南港LaLaport米與多蜜更新菜單　白飯殺手醬汁引話題

台灣年輕世代在社群上熱愛「美食站隊」，從披薩加不加鳳梨、香菜吃不吃到咖哩飯拌不拌，極端的美食信仰總能引爆熱烈討論。看準這股話題趨勢，位於南港 LaLaport 的超人氣日式漢堡排專賣店「米與多蜜」，於初春強勢推出全新企劃，宣告「米與多蜜更新菜單」全面上線！本次新品打破傳統洋食框架，以「流心四重起司醬」與「墨西哥莎莎辣醬」兩款風格迥異的極端風味，向全台吃貨下戰帖。這場被譽為「白飯殺手神仙打架」的醬汁對決，不僅帶來視覺與味覺的雙重震撼，更搭配「巨無霸升級醬汁５選１」與「飲品無限續」的超狂亮點，要在南港商圈掀起一波大口吃肉的排隊狂潮。

圖／南港 LaLaport「米與多蜜」推出全新菜單，四重起司瀑布激戰莎莎辣醬。（米與多蜜提供）

米與多蜜漢堡排靈魂配角大對決！四重起司瀑布激戰莎莎辣醬

日式漢堡排的靈魂除了手打肉排的紮實口感，醬汁更是決定成敗的關鍵。米與多蜜更新菜單後，首推兩大話題新品，精準擊中不同味蕾信仰的粉絲。

代表「極致濃郁派」的夢幻逸品『流心四重起司醬』，嚴選四種頂級起司以黃金比例調配。當刀尖劃開高溫炭烤的手打肉排瞬間，金黃色的濃郁起司醬宛如瀑布般宣洩而下，與飽滿鮮甜的肉汁完美交融。一口咬下，起司的鹹香與炭烤焦香在口中迸發，帶來令人無法抗拒的極致幸福感，絕對是起司控必須朝聖的視覺與味覺饗宴。

圖／流心四重起司醬是起司控必須朝聖品項。（米與多蜜提供）

而代表「爽辣刺激派」的『墨西哥莎莎辣醬』，則是專為重口味愛好者量身打造的「白飯殺手」。主廚揉合多種獨門辛香料，打造出微酸帶辣的強烈墨西哥風情。將厚實多汁的漢堡排霸氣沾滿紅艷的莎莎辣醬，酸爽的滋味瞬間喚醒疲憊的味蕾，讓人忍不住一口漢堡排、大口猛扒白飯，體驗最純粹的狂野快感。你是濃郁起司派還是狂野莎莎派？這場舌尖上的對決，正等著消費者親自到店盲測評斷。

實現醬汁自由！米與多蜜限定巨無霸升級醬汁５選１

為了讓這場美食體驗升級，米與多蜜更新菜單的最大亮點，便是重磅推出「限定巨無霸升級醬汁５選１」的客製化服務。消費者來到南港 LaLaport，不再受限於單一風味，而是能自由作主漢堡排的靈魂配角。

這項全新升級將店內經典與創新醬汁大集結，醬汁份量全面加大。消費者可以看著厚實的手打漢堡排，暢快地浸潤在自己最愛的濃厚醬汁中。每一口肉排都能完美吸附滿滿醬汁，徹底解決過去「吃到一半醬汁不夠配飯」的痛點。米與多蜜用最霸氣的份量，兌現讓顧客「大口吃肉、大口續飯」的極致承諾，輕鬆實現年輕族群最嚮往的「醬汁自由」。

圖／米與多蜜將漢堡排醬汁份量全面加大。（米與多蜜提供）

爽度加倍無極限！米與多蜜套餐升級飲品無限續

除了極致美味的肉排與醬汁，米與多蜜更新菜單更將「爽度」推向新高點。現在只要點購套餐，皆可享有「飲品無限續」的超值服務！無論是享受起司瀑布的濃郁，或是挑戰莎莎辣醬的刺激，都能隨時搭配清爽的無限暢飲，讓靈魂醬汁、厚實肉排與冰涼飲品組成最強戰力，保證讓每位顧客吃飽喝足、滿血復活。

米與多蜜坐落於交通便利的南港 LaLaport，客單價精準設定在 $400 至 $500 元之間，展現極高的性價比。這樣親民的中等價位與多樣化的口味選擇，不僅完美契合 20 至 35 歲年輕族群、學生與南港軟體園區上班族的日常午晚餐需求；其溫馨明亮的日式洋食氛圍，更是親子家庭客群輕鬆聚餐的首選。一個人來能享受專屬的療癒時光，與朋友同行更能點擊不同醬汁互相分享。米與多蜜正透過這波全新菜單，邀請全台吃貨前來南港 LaLaport 應戰，選出你心中的最強白飯殺手！