起司瀑布對決莎莎辣醬！南港LaLaport米與多蜜更新菜單　白飯殺手醬汁引話題

2026-03-04 10:46 引新聞

台灣年輕世代在社群上熱愛「美食站隊」，從披薩加不加鳳梨、香菜吃不吃到咖哩飯拌不拌，極端的美食信仰總能引爆熱烈討論。看準這股話題趨勢，位於南港 LaLaport 的超人氣日式漢堡排專賣店「米與多蜜」，於初春強勢推出全新企劃，宣告「米與多蜜更新菜單」全面上線！本次新品打破傳統洋食框架，以「流心四重起司醬」與「墨西哥莎莎辣醬」兩款風格迥異的極端風味，向全台吃貨下戰帖。這場被譽為「白飯殺手神仙打架」的醬汁對決，不僅帶來視覺與味覺的雙重震撼，更搭配「巨無霸升級醬汁５選１」與「飲品無限續」的超狂亮點，要在南港商圈掀起一波大口吃肉的排隊狂潮。

圖／南港 LaLaport「米與多蜜」推出全新菜單，四重起司瀑布激戰莎莎辣醬。（米與多蜜提供）
圖／南港 LaLaport「米與多蜜」推出全新菜單，四重起司瀑布激戰莎莎辣醬。（米與多蜜提供）

米與多蜜漢堡排靈魂配角大對決！四重起司瀑布激戰莎莎辣醬

日式漢堡排的靈魂除了手打肉排的紮實口感，醬汁更是決定成敗的關鍵。米與多蜜更新菜單後，首推兩大話題新品，精準擊中不同味蕾信仰的粉絲。

代表「極致濃郁派」的夢幻逸品『流心四重起司醬』，嚴選四種頂級起司以黃金比例調配。當刀尖劃開高溫炭烤的手打肉排瞬間，金黃色的濃郁起司醬宛如瀑布般宣洩而下，與飽滿鮮甜的肉汁完美交融。一口咬下，起司的鹹香與炭烤焦香在口中迸發，帶來令人無法抗拒的極致幸福感，絕對是起司控必須朝聖的視覺與味覺饗宴。

圖／流心四重起司醬是起司控必須朝聖品項。（米與多蜜提供）
圖／流心四重起司醬是起司控必須朝聖品項。（米與多蜜提供）

而代表「爽辣刺激派」的『墨西哥莎莎辣醬』，則是專為重口味愛好者量身打造的「白飯殺手」。主廚揉合多種獨門辛香料，打造出微酸帶辣的強烈墨西哥風情。將厚實多汁的漢堡排霸氣沾滿紅艷的莎莎辣醬，酸爽的滋味瞬間喚醒疲憊的味蕾，讓人忍不住一口漢堡排、大口猛扒白飯，體驗最純粹的狂野快感。你是濃郁起司派還是狂野莎莎派？這場舌尖上的對決，正等著消費者親自到店盲測評斷。

實現醬汁自由！米與多蜜限定巨無霸升級醬汁５選１

為了讓這場美食體驗升級，米與多蜜更新菜單的最大亮點，便是重磅推出「限定巨無霸升級醬汁５選１」的客製化服務。消費者來到南港 LaLaport，不再受限於單一風味，而是能自由作主漢堡排的靈魂配角。

這項全新升級將店內經典與創新醬汁大集結，醬汁份量全面加大。消費者可以看著厚實的手打漢堡排，暢快地浸潤在自己最愛的濃厚醬汁中。每一口肉排都能完美吸附滿滿醬汁，徹底解決過去「吃到一半醬汁不夠配飯」的痛點。米與多蜜用最霸氣的份量，兌現讓顧客「大口吃肉、大口續飯」的極致承諾，輕鬆實現年輕族群最嚮往的「醬汁自由」。

圖／米與多蜜將漢堡排醬汁份量全面加大。（米與多蜜提供）
圖／米與多蜜將漢堡排醬汁份量全面加大。（米與多蜜提供）

爽度加倍無極限！米與多蜜套餐升級飲品無限續

除了極致美味的肉排與醬汁，米與多蜜更新菜單更將「爽度」推向新高點。現在只要點購套餐，皆可享有「飲品無限續」的超值服務！無論是享受起司瀑布的濃郁，或是挑戰莎莎辣醬的刺激，都能隨時搭配清爽的無限暢飲，讓靈魂醬汁、厚實肉排與冰涼飲品組成最強戰力，保證讓每位顧客吃飽喝足、滿血復活。

米與多蜜坐落於交通便利的南港 LaLaport，客單價精準設定在 $400 至 $500 元之間，展現極高的性價比。這樣親民的中等價位與多樣化的口味選擇，不僅完美契合 20 至 35 歲年輕族群、學生與南港軟體園區上班族的日常午晚餐需求；其溫馨明亮的日式洋食氛圍，更是親子家庭客群輕鬆聚餐的首選。一個人來能享受專屬的療癒時光，與朋友同行更能點擊不同醬汁互相分享。米與多蜜正透過這波全新菜單，邀請全台吃貨前來南港 LaLaport 應戰，選出你心中的最強白飯殺手！

引新聞

引新聞

從事媒體業25年資歷，擅長用文字去記錄每一個瞬間，到每一個場合，很習慣透過雙眼去觀察、雙耳去聆聽，然後再把這些寫成一篇文章，當然拍照也是靈魂，一張好的照片勝過千言萬語，希望能結合現階段經營引新聞這個平台的資源，分享更多優質內容給女子漾。

#漢堡 #墨西哥

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

