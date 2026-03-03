【台中西區】大米義式廚房｜置身歐式宮廷的浪漫饗宴！以頂級海陸排餐點綴儀式感，節慶約會首選餐廳

2026-03-03 黑門莉


『大米義式廚房』是一處能讓人慢下腳步、舒心用餐的空間

歐風式的用餐環境也非常適合情人節約會、慶生紀念、團體聚餐或是單純想犒賞辛勞自己的精緻聚會，這裡秉持著對高品質原型食物的堅持，減去多餘的負擔，保留了海陸食材最原始的鮮甜與營養。讓講究飲食健康的你，也能在浪漫的宮廷儀式感中，享受一場平衡且品味最純粹的飲食時光


『大米義式廚房』位於五權路與臺灣大道二段的長春藤預防醫學健康管理大樓的二樓


搭乘交通工具來用餐也很方便，臨近公車茄苳腳站


餐廳貼心的有附設停車場，無論汽車／機車來用餐都能免費停車


一走入就滿滿的歐洲古典風情


靜謐的二樓入口，引導饕客離開喧囂，進入一個專注於品味純粹、重視用餐品質的美食空間


入口處的牆上這整排閃耀著金屬光澤的榮譽，就是『大米義式廚房』主廚實力的最佳證明


入口玄關處讓人在踏入用餐區前，先沉浸在如歐洲宮廷般的浪漫儀式感


再走進入後，隨即映入眼簾的，是一處以歐式經典圓背椅鋪陳出的優雅午茶場域

伴隨精緻的鳥籠造型三層架，在此渡過慵懶放鬆的午後，在鏡面天花板延伸出的開闊與優雅中，細細品味這份放鬆


這處空間規劃極其適合大團體聚會，寬敞的長桌配置與潔白餐巾交織出純粹的高雅氣息

讓賓客即使身處多人聚會，也能深刻感受如同私人晚宴般的尊榮與私密感


Menu

『大米義式廚房』的品牌理念～由創辦人莊雅清所創立，核心精神為「從一顆米，開始一份感動」，強調選用天然食材與慢火細作，傳遞大地溫度的暖心料理。讓來用餐的客人們，享有源於食材本質的真誠美味，沉浸於一場既能驚艷味蕾、又能引領身體回歸平衡的純粹饗宴

線上Menu&預約


用餐提醒

- 用餐時間：若遇客滿，每桌用餐時間限制為 2 小時

- 低消與服務費：每人最低消費為 NT$380（未含服務費），內用需另加 10% 服務費

- 攜帶限制：店內禁止攜帶外食，且禁帶寵物

- 開瓶費：紅/白酒為 NT$500/瓶；烈酒為 NT$1200/瓶

- 特別需求：如需素食、對食物過敏或需要嬰兒座椅，請於訂位時提前告知，以便餐廳安排


餐點內容極其豐富，從清爽沙拉、精緻開胃菜，到濃郁的義大利麵、燉飯與豪華海陸排餐、手作甜點與特調飲品應有盡有


鄉村麵包初榨橄欖油&濃縮巴薩米克醋 $90、主廚精選義式經典日日例湯 $180、小農時蔬沙拉火腿乳酪職人瑞可達起司 $580、蘑菇佩克里諾羊起司麻花麵 $1180、炙燒北海道干貝海鮮4P草蝦墨魚燉飯 $890、諾曼第風味漬水果 $180、主廚精選經典甜點 $250


鄉村麵包初榨橄欖油&濃縮巴薩米克醋

內嵌著紮實的核桃乳酪與亞麻

籽仁的五穀雜糧麵包，簡單佐以初榨橄欖油與陳年巴薩米克醋，以健康且無負擔的本質美味，揭開這場平衡饗宴的序曲



主廚精選義式經典日日例湯


主廚每日依當令食材製作，新鮮度高，讓每一口都喝的到當季的鮮美滋味

造訪當日的義式經典例湯為蕈菇濃湯，濃郁菇香在舌尖散開，濃湯醇厚溫熱入喉，用冬日最豐饒的鮮甜滋味打開味蕾


小農時蔬沙拉火腿乳酪職人瑞可達起司

小農時蔬沙拉以極具儀式感的"花束造型"登場

被優雅地包裹在襯紙中並繫上精緻的深藍色緞帶，彷彿一份來自大地的浪漫禮物


五彩繽紛的食材匯集了新鮮爽脆的小農履歷蔬果，更豪邁地鋪上了鹹香火腿片、

各式乳酪丁、綿密細緻的職人瑞可達起司及巴薩米克醋。光是視覺就令人食指大動～ 

驚艷感官、征服味蕾，這道如花束般絢麗的小農時蔬沙拉，都是不容錯過的必點之選


炙燒北海道干貝海鮮4P草蝦墨魚燉飯

若想品嚐極具代表性的義式經典，墨魚系列的麵食與燉飯無疑是首選！

我們選了海味豐盛的墨魚燉飯... 集結了北海道干貝、草蝦、蛤蜊與花枝的鮮美，甜椒、洋蔥蔬菜的清甜，在新鮮墨魚醬汁的包裹下，透過主廚慢火細作，米粒吸飽了海鮮精華卻依然保有道地的微硬米芯感，搭配上各類海鮮Ｑ嫩與彈牙豐富口感，呈現出最純正的義式風味


蘑菇佩克里諾羊起司麻花麵

這道主餐選用小羔羊，以芥末籽醬為媒介，表面豪邁地裹上一層堅果碎烘烤

主廚建議五分熟度，羊排完全沒有那種讓人害怕的羊羶味，入口先是堅果的焦香與脆感，隨之而來的是羊排外酥內嫩的豐厚脂香！


不同於常見的義大利直麵或細麵，麻花捲麵是很甚少吃到的麵體

這款源自南義大利的經典麵食，外型由單一條麵條對折並自行扭轉而成，獨特的螺旋構造使其能更完美地吸附並抓緊醬汁。將麻花捲麵與佩克里諾羊起司及羊碎肉一同烹煮，讓細膩的肉汁與濃郁起司在每一口咀嚼時，都能爆發出層次豐富的羊肉鮮甜，主廚巧妙地展現出回歸食材本質的純粹魅力


諾曼第風味漬水果

以威士忌、白蘭地與萊姆酒三種酒，將多樣新鮮水果浸潤其中。不僅保留了果肉的清甜，更賦予了成熟的酒香底蘊，呈現微醺卻不醉人的迷人層次，是一道大人味的甜點


主廚精選經典甜點是香橙乳酪蛋糕

乳酪蛋糕的口感濃郁、滑順且綿密，挖起一口吃進嘴裡，濃厚的乳酪香氣會率先在口中散開，融合了香橙特有的酸甜果香，清爽果香與厚實奶香完美融合，化解了乳酪的厚重感，還多了層次餘韻。一箭穿心的醬汁繪飾，讓每一口酸甜都染上了浪漫的色彩～


打卡活動贈送每日現榨天然無添加的新鮮果汁一杯


生活需要一點儀式感，而大米義式廚房則將這份驚喜藏在了每一處細節裡

從儀式感滿分的小農花束沙拉，到最後那一抹一箭穿心的甜點端上桌時，每一口鮮甜都是對生活最溫柔的致敬

下個紀念日，就選在這裡，讓美食為你訴說那些未盡的浪漫吧！



大米義式廚房

【住址】台中市西區台灣大道二段68號二樓（捷運茄苳腳站）

【TEL】04-2301-9126

【營業時間】週一~週日 11:30~21:00

一成服務費／附設停車場


#義大利麵

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

【台中西區】大米義式廚房｜置身歐式宮廷的浪漫饗宴！以頂級海陸排餐點綴儀式感，節慶約會首選餐廳

【台中西區】大米義式廚房｜置身歐式宮廷的浪漫饗宴！以頂級海陸排餐點綴儀式感，節慶約會首選餐廳

#義大利麵

黑門莉 2026.03.03 15
[台南活動]2026新營波光節，湖畔微光7件夢幻作品，首度結合潮流IP及科技互動裝置活潑登場！

[台南活動]2026新營波光節，湖畔微光7件夢幻作品，首度結合潮流IP及科技互動裝置活潑登場！

#新營波光節

Rhsuan 2026.03.03 12
美麗的燈籠隧道與古蹟 台南祀典武廟

美麗的燈籠隧道與古蹟 台南祀典武廟
isa小眼睛 2026.03.03 17
信義區午餐新選擇！緯豆集團「心開冰室」插旗A8，港式套餐228元起、完整菜單與開幕優惠一次看

信義區午餐新選擇！緯豆集團「心開冰室」插旗A8，港式套餐228元起、完整菜單與開幕優惠一次看

#信義區 #心開冰室

女子漾／編輯周意軒 2026.03.03 69
呱吉親自擺攤！2026台北蚤之市免費入場：20萬件古物、百萬古董車，老靈魂必逛

呱吉親自擺攤！2026台北蚤之市免費入場：20萬件古物、百萬古董車，老靈魂必逛

#蚤之市 #古物市集

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.03 23
燈懸三千盞 丙午馬年府城成功燈會

燈懸三千盞 丙午馬年府城成功燈會

#日本 #林百貨 #土地銀行

isa小眼睛 2026.03.03 12
君品酒店推米其林三星年菜 +二大圍爐宴，在家也能吃三星年菜

君品酒店推米其林三星年菜 +二大圍爐宴，在家也能吃三星年菜

#上海 #年菜 #君品酒店

旅遊經 2026.03.03 12
跨足米蘭、日本走向國際的2026府城普濟燈會

跨足米蘭、日本走向國際的2026府城普濟燈會

#日本 #米蘭 #燈會

isa小眼睛 2026.03.03 18
桃園魯冰花季登場 浪漫黃金花海閃耀大北坑！

桃園魯冰花季登場 浪漫黃金花海閃耀大北坑！
旅遊經 2026.03.03 15
新北春日遊不同「花漾」 一日遊賞超美木蓮花海與粉櫻步道秘境！

新北春日遊不同「花漾」 一日遊賞超美木蓮花海與粉櫻步道秘境！

#櫻花

旅遊經 2026.03.03 16
18+