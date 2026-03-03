【台中西區】大米義式廚房｜置身歐式宮廷的浪漫饗宴！以頂級海陸排餐點綴儀式感，節慶約會首選餐廳

『大米義式廚房』是一處能讓人慢下腳步、舒心用餐的空間

歐風式的用餐環境也非常適合情人節約會、慶生紀念、團體聚餐或是單純想犒賞辛勞自己的精緻聚會，這裡秉持著對高品質原型食物的堅持，減去多餘的負擔，保留了海陸食材最原始的鮮甜與營養。讓講究飲食健康的你，也能在浪漫的宮廷儀式感中，享受一場平衡且品味最純粹的飲食時光

『大米義式廚房』位於五權路與臺灣大道二段的長春藤預防醫學健康管理大樓的二樓

搭乘交通工具來用餐也很方便，臨近公車茄苳腳站

餐廳貼心的有附設停車場，無論汽車／機車來用餐都能免費停車

一走入就滿滿的歐洲古典風情

靜謐的二樓入口，引導饕客離開喧囂，進入一個專注於品味純粹、重視用餐品質的美食空間

入口處的牆上這整排閃耀著金屬光澤的榮譽，就是『大米義式廚房』主廚實力的最佳證明

入口玄關處讓人在踏入用餐區前，先沉浸在如歐洲宮廷般的浪漫儀式感

再走進入後，隨即映入眼簾的，是一處以歐式經典圓背椅鋪陳出的優雅午茶場域

伴隨精緻的鳥籠造型三層架，在此渡過慵懶放鬆的午後，在鏡面天花板延伸出的開闊與優雅中，細細品味這份放鬆

這處空間規劃極其適合大團體聚會，寬敞的長桌配置與潔白餐巾交織出純粹的高雅氣息

讓賓客即使身處多人聚會，也能深刻感受如同私人晚宴般的尊榮與私密感

Menu

『大米義式廚房』的品牌理念～由創辦人莊雅清所創立，核心精神為「從一顆米，開始一份感動」，強調選用天然食材與慢火細作，傳遞大地溫度的暖心料理。讓來用餐的客人們，享有源於食材本質的真誠美味，沉浸於一場既能驚艷味蕾、又能引領身體回歸平衡的純粹饗宴

【線上Menu&預約】

用餐提醒

- 用餐時間：若遇客滿，每桌用餐時間限制為 2 小時

- 低消與服務費：每人最低消費為 NT$380（未含服務費），內用需另加 10% 服務費

- 攜帶限制：店內禁止攜帶外食，且禁帶寵物

- 開瓶費：紅/白酒為 NT$500/瓶；烈酒為 NT$1200/瓶

- 特別需求：如需素食、對食物過敏或需要嬰兒座椅，請於訂位時提前告知，以便餐廳安排

餐點內容極其豐富，從清爽沙拉、精緻開胃菜，到濃郁的義大利麵、燉飯與豪華海陸排餐、手作甜點與特調飲品應有盡有

鄉村麵包初榨橄欖油&濃縮巴薩米克醋 $90、主廚精選義式經典日日例湯 $180、小農時蔬沙拉火腿乳酪職人瑞可達起司 $580、蘑菇佩克里諾羊起司麻花麵 $1180、炙燒北海道干貝海鮮4P草蝦墨魚燉飯 $890、諾曼第風味漬水果 $180、主廚精選經典甜點 $250

鄉村麵包初榨橄欖油&濃縮巴薩米克醋

內嵌著紮實的核桃乳酪與亞麻

籽仁的五穀雜糧麵包，簡單佐以初榨橄欖油與陳年巴薩米克醋，以健康且無負擔的本質美味，揭開這場平衡饗宴的序曲





主廚精選義式經典日日例湯

主廚每日依當令食材製作，新鮮度高，讓每一口都喝的到當季的鮮美滋味

造訪當日的義式經典例湯為蕈菇濃湯，濃郁菇香在舌尖散開，濃湯醇厚溫熱入喉，用冬日最豐饒的鮮甜滋味打開味蕾

小農時蔬沙拉火腿乳酪職人瑞可達起司

小農時蔬沙拉以極具儀式感的"花束造型"登場

被優雅地包裹在襯紙中並繫上精緻的深藍色緞帶，彷彿一份來自大地的浪漫禮物

五彩繽紛的食材匯集了新鮮爽脆的小農履歷蔬果，更豪邁地鋪上了鹹香火腿片、

各式乳酪丁、綿密細緻的職人瑞可達起司及巴薩米克醋。光是視覺就令人食指大動～

驚艷感官、征服味蕾，這道如花束般絢麗的小農時蔬沙拉，都是不容錯過的必點之選

炙燒北海道干貝海鮮4P草蝦墨魚燉飯

若想品嚐極具代表性的義式經典，墨魚系列的麵食與燉飯無疑是首選！

我們選了海味豐盛的墨魚燉飯... 集結了北海道干貝、草蝦、蛤蜊與花枝的鮮美，甜椒、洋蔥蔬菜的清甜，在新鮮墨魚醬汁的包裹下，透過主廚慢火細作，米粒吸飽了海鮮精華卻依然保有道地的微硬米芯感，搭配上各類海鮮Ｑ嫩與彈牙豐富口感，呈現出最純正的義式風味

蘑菇佩克里諾羊起司麻花麵

這道主餐選用小羔羊，以芥末籽醬為媒介，表面豪邁地裹上一層堅果碎烘烤

主廚建議五分熟度，羊排完全沒有那種讓人害怕的羊羶味，入口先是堅果的焦香與脆感，隨之而來的是羊排外酥內嫩的豐厚脂香！

不同於常見的義大利直麵或細麵，麻花捲麵是很甚少吃到的麵體

這款源自南義大利的經典麵食，外型由單一條麵條對折並自行扭轉而成，獨特的螺旋構造使其能更完美地吸附並抓緊醬汁。將麻花捲麵與佩克里諾羊起司及羊碎肉一同烹煮，讓細膩的肉汁與濃郁起司在每一口咀嚼時，都能爆發出層次豐富的羊肉鮮甜，主廚巧妙地展現出回歸食材本質的純粹魅力

諾曼第風味漬水果

以威士忌、白蘭地與萊姆酒三種酒，將多樣新鮮水果浸潤其中。不僅保留了果肉的清甜，更賦予了成熟的酒香底蘊，呈現微醺卻不醉人的迷人層次，是一道大人味的甜點

主廚精選經典甜點是香橙乳酪蛋糕

乳酪蛋糕的口感濃郁、滑順且綿密，挖起一口吃進嘴裡，濃厚的乳酪香氣會率先在口中散開，融合了香橙特有的酸甜果香，清爽果香與厚實奶香完美融合，化解了乳酪的厚重感，還多了層次餘韻。一箭穿心的醬汁繪飾，讓每一口酸甜都染上了浪漫的色彩～

打卡活動贈送每日現榨天然無添加的新鮮果汁一杯

生活需要一點儀式感，而大米義式廚房則將這份驚喜藏在了每一處細節裡

從儀式感滿分的小農花束沙拉，到最後那一抹一箭穿心的甜點端上桌時，每一口鮮甜都是對生活最溫柔的致敬

下個紀念日，就選在這裡，讓美食為你訴說那些未盡的浪漫吧！





【住址】台中市西區台灣大道二段68號二樓（捷運茄苳腳站）

【TEL】04-2301-9126

【營業時間】週一~週日 11:30~21:00

一成服務費／附設停車場