[台南活動]2026新營波光節，湖畔微光7件夢幻作品，首度結合潮流IP及科技互動裝置活潑登場！

近年造成轟動的藝術燈節「新營波光節」已經是每年入冬的必訪行程，過去 新營波光節 最大特色就是以光影沿著水岸鋪展，光影倒映在湖面上，美得令人難忘，整個畫面很安靜，卻讓人不自覺放慢腳步，而今年新營波光節以光之夢為主題，也首次推出光兔DILO與鼠尼SUNI等IP，打造一個親子族群的燈節品牌，今年總共有7件藝術作品，從湖畔光影到步道小驚喜，每一處都充滿夢幻與童趣！

新營波光節位於新營天鵝湖，活動期間為 2/7 至 3/8，恰好與鄰近的鹽水月津港燈節同期舉辦，非常推薦來台南旅遊時，將這兩大燈節一次排進行程，不論是白天走讀小鎮、傍晚賞燈拍照，或夜晚感受水岸光影的浪漫氛圍，都能一次滿足。

走進展區後，會發現整個 2026 新營波光節並不是把作品一件件擺好讓人欣賞，而是透過「夢境小精靈」的概念，把觀展動線串成一段完整的夜間藝術體驗。

一抵達現場，就被天鵝湖的繽紛絢麗的燈光與湖面的倒影深深吸引，光影隨著水波輕輕晃動，相信大家會直接拍個不停。我們照個看板指引以逆時針的方式環湖，首先在大道上的第一個作品是時空之序，七彩變化的圈環，透過地面與湖面的層層倒影，再加上背景天鵝湖的裝置藝術相互呼應，像精心設計過的取景框。

第二個作品共生島：湖畔的波光派對是定時投影，所以我們決定繞回來再停留觀賞，沿途光影在樹梢、步道與水面之間交錯，有時是色彩鮮明、充滿童趣的畫面，有時又轉為低調柔和的光線，夢幻感直接拉滿。

第三個作品湖光聽風：與鼠尼共度悠閒位於湖畔涼亭內，這裡肯定會是最受小朋友喜愛的作品之一。將活動的人氣 IP「鼠尼」置於涼亭之中，彷彿邀請大小朋友一起坐下來，悠閒地感受波光節的夜色魅力。周邊步道也點綴了許多發光小物，讓整個空間更加童趣，是一個很可愛的角落，而這些不遠不近的作品位置安排也讓人停下腳步，而不是只是單純繞著環湖一圈。

第四個作品Nidium在環湖步道外側的草地區， 層次分明的燈光線條緩緩變化，樂樂好奇地站在作品前，看著光影忽明忽暗，最後完整綻放成一朵玫瑰，那一瞬間的畫面，真的有種即將踏入異世界的奇幻感受。

途中還設置了一處有趣的投影互動區，大人們透過雙手投影出各種動物剪影，小朋友的目光立刻被吸引，全場瞬間變成猜謎時間。

沿途不論走到哪一段、站在哪一個角度，都非常適合停下腳步拍照。除了以往熟悉的環湖光環境之外，今年在環湖步道上也特別增加了不少宛如藝術作品般的燈光裝飾，大家不妨善用這些光影元素，替自己捕捉幾張人臉亮亮的人像照。

橋前有服務台，也有看板介紹還需要後面的作品位置，提供給拍到忘了其它作品位置的民眾再惡補一下，笑XD

第五個作品橋上相遇的光設置於天鵝湖的拱橋上，是一件充滿趣味的互動裝置。只要站上橋面的圓盤、隨著腳步跳躍或移動，燈光就會隨之亮起，湖面與橋身瞬間被點亮，還會延伸出流動的彩色線條，感受光影與身體連動的驚喜。

不得不說今年互動裝置帶來的參與感非常特別，不需要刻意學習規則，只要靠近、揮動身體、改變站的位置，光就會隨之產生回應，有種自己也成為作品一部分的參與感，而且在操作方式上，設計得相當直覺，一旁的說明也淺顯易懂，不需要過分閱讀，看到樂樂盡情探索光影變化，讓陪伴本身也成為觀展的一部分，為燈節增添更多生活感。

橋上看遠方的光環境，遠遠的時空之序點綴在整個畫面內也是非常好看。

第六個作品彼此之間的漣漪 ，靜靜映照在湖面上，圍繞的水面及涼亭頂的光圈線條，透過節奏就像行走過後水面濺起的漣漪。

第七個作品夜晚夢遊慶典相當可愛，這過這些燈光及螢光的藝術作品，讓原本有些生硬且黑暗的森林，突然變得活潑起來，增添了滿滿童趣，走進去就像進入一個光影與幻想交織的奇妙世界，他們的眼睛是會轉動的哦！難怪在對岸就一直覺得有眼睛在看我XD

環湖一圈的尾端來到一個經典不敗的作品區，雖然不是波光節的藝術作品之一，但每年都在這裡拍上一張代表作~透過螢光材質的星星和月亮等掛滿天，數大便是美，微光閃爍，頓時變得繽紛夢幻，為波光節增添了更多互動與趣味感。

最後回來看作品二共生島：湖畔的波光派對 是一個互動作品，只要揮舞手腳，就能喚醒通往「共生島」的魔法入口，而波光節經典作品水霧投影，也會伴隨著香草CP的音樂旋律來場水霧秀~

水霧作品照片取自臺南市政府文化局

這次光兔 DILO 與鼠尼 SUNI 不只是可愛的視覺角色，也穿梭在整個散步路線上，像是悄悄出現在夜色裡的引路人，陪著大家沿著湖畔前行。喜歡兔子跟Q版圖向的樂樂會自然地被吸引，開心地在展場中尋找光吐跟鼠尼的身影，而樂爸也放下步調，回到單純看光、感受空間的狀態，只能說今年的新營波光節整體動線規劃得相當友善，路線清楚、空間寬敞，還有設置戳章集章，再加上人氣IP，特別適合親子一起參與。

整體來說，2026 新營波光節不只是看展，更像是一段被光包圍的夜間日常。沒有距離感的藝術、剛剛好的科技互動，再加上角色 IP 串聯出的故事感，讓整場活動不只適合拍照，也適合慢慢走、慢慢看。如果你想找一個晚上，好好感受城市在夜裡慢慢發光的樣子，那這一站，真的很值得。

海報取自臺南市政府文化局

2026新營波光節 活動資訊

展期﹥2/07(六)~3/8(日)

展區﹥新營天鵝湖公園

漫遊時段﹥𝟭𝟳:𝟯𝟬~𝟮𝟮:𝟬𝟬

