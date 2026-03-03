[台南活動]2026新營波光節，湖畔微光7件夢幻作品，首度結合潮流IP及科技互動裝置活潑登場！

近年造成轟動的藝術燈節「新營波光節」已經是每年入冬的必訪行程，過去 新營波光節 最大特色就是以光影沿著水岸鋪展，光影倒映在湖面上，美得令人難忘，整個畫面很安靜，卻讓人不自覺放慢腳步，而今年新營波光節以光之夢為主題也首次推出光兔DILO與鼠尼SUNI等IP，打造一個親子族群的燈節品牌，今年總共有7件藝術作品，從湖畔光影到步道小驚喜，每一處都充滿夢幻與童趣！


新營波光節位於新營天鵝湖，活動期間為 2/7 至 3/8，恰好與鄰近的鹽水月津港燈節同期舉辦，非常推薦來台南旅遊時，將這兩大燈節一次排進行程，不論是白天走讀小鎮、傍晚賞燈拍照，或夜晚感受水岸光影的浪漫氛圍，都能一次滿足。


走進展區後，會發現整個 2026 新營波光節並不是把作品一件件擺好讓人欣賞，而是透過「夢境小精靈」的概念，把觀展動線串成一段完整的夜間藝術體驗。


一抵達現場，就被天鵝湖的繽紛絢麗的燈光與湖面的倒影深深吸引，光影隨著水波輕輕晃動，相信大家會直接拍個不停。我們照個看板指引以逆時針的方式環湖，首先在大道上的第一個作品是時空之序，七彩變化的圈環，透過地面與湖面的層層倒影，再加上背景天鵝湖的裝置藝術相互呼應，像精心設計過的取景框。



第二個作品共生島：湖畔的波光派對是定時投影，所以我們決定繞回來再停留觀賞，沿途光影在樹梢、步道與水面之間交錯，有時是色彩鮮明、充滿童趣的畫面，有時又轉為低調柔和的光線，夢幻感直接拉滿。




第三個作品湖光聽風：與鼠尼共度悠閒位於湖畔涼亭內，這裡肯定會是最受小朋友喜愛的作品之一。將活動的人氣 IP「鼠尼」置於涼亭之中，彷彿邀請大小朋友一起坐下來，悠閒地感受波光節的夜色魅力。周邊步道也點綴了許多發光小物，讓整個空間更加童趣，是一個很可愛的角落，而這些不遠不近的作品位置安排也讓人停下腳步，而不是只是單純繞著環湖一圈。




第四個作品Nidium在環湖步道外側的草地區， 層次分明的燈光線條緩緩變化，樂樂好奇地站在作品前，看著光影忽明忽暗，最後完整綻放成一朵玫瑰，那一瞬間的畫面，真的有種即將踏入異世界的奇幻感受。


途中還設置了一處有趣的投影互動區，大人們透過雙手投影出各種動物剪影，小朋友的目光立刻被吸引，全場瞬間變成猜謎時間。


沿途不論走到哪一段、站在哪一個角度，都非常適合停下腳步拍照。除了以往熟悉的環湖光環境之外，今年在環湖步道上也特別增加了不少宛如藝術作品般的燈光裝飾，大家不妨善用這些光影元素，替自己捕捉幾張人臉亮亮的人像照。




橋前有服務台，也有看板介紹還需要後面的作品位置，提供給拍到忘了其它作品位置的民眾再惡補一下，笑XD

第五個作品橋上相遇的光設置於天鵝湖的拱橋上，是一件充滿趣味的互動裝置。只要站上橋面的圓盤、隨著腳步跳躍或移動，燈光就會隨之亮起，湖面與橋身瞬間被點亮，還會延伸出流動的彩色線條，感受光影與身體連動的驚喜。



不得不說今年互動裝置帶來的參與感非常特別，不需要刻意學習規則，只要靠近、揮動身體、改變站的位置，光就會隨之產生回應，有種自己也成為作品一部分的參與感，而且在操作方式上，設計得相當直覺，一旁的說明也淺顯易懂，不需要過分閱讀，看到樂樂盡情探索光影變化，讓陪伴本身也成為觀展的一部分，為燈節增添更多生活感。


橋上看遠方的光環境，遠遠的時空之序點綴在整個畫面內也是非常好看。




第六個作品彼此之間的漣漪 ，靜靜映照在湖面上，圍繞的水面及涼亭頂的光圈線條，透過節奏就像行走過後水面濺起的漣漪。




第七個作品夜晚夢遊慶典相當可愛，這過這些燈光及螢光的藝術作品，讓原本有些生硬且黑暗的森林，突然變得活潑起來，增添了滿滿童趣，走進去就像進入一個光影與幻想交織的奇妙世界，他們的眼睛是會轉動的哦！難怪在對岸就一直覺得有眼睛在看我XD



環湖一圈的尾端來到一個經典不敗的作品區，雖然不是波光節的藝術作品之一，但每年都在這裡拍上一張代表作~透過螢光材質的星星和月亮等掛滿天，數大便是美，微光閃爍，頓時變得繽紛夢幻，為波光節增添了更多互動與趣味感。

最後回來看作品二共生島：湖畔的波光派對 是一個互動作品，只要揮舞手腳，就能喚醒通往「共生島」的魔法入口，而波光節經典作品水霧投影，也會伴隨著香草CP的音樂旋律來場水霧秀~



水霧作品照片取自臺南市政府文化局


這次光兔 DILO 與鼠尼 SUNI 不只是可愛的視覺角色，也穿梭在整個散步路線上，像是悄悄出現在夜色裡的引路人，陪著大家沿著湖畔前行。喜歡兔子跟Q版圖向的樂樂會自然地被吸引，開心地在展場中尋找光吐跟鼠尼的身影，而樂爸也放下步調，回到單純看光、感受空間的狀態，只能說今年的新營波光節整體動線規劃得相當友善，路線清楚、空間寬敞，還有設置戳章集章，再加上人氣IP，特別適合親子一起參與。




整體來說，2026 新營波光節不只是看展，更像是一段被光包圍的夜間日常。沒有距離感的藝術、剛剛好的科技互動，再加上角色 IP 串聯出的故事感，讓整場活動不只適合拍照，也適合慢慢走、慢慢看。如果你想找一個晚上，好好感受城市在夜裡慢慢發光的樣子，那這一站，真的很值得。


海報取自臺南市政府文化局

2026新營波光節　活動資訊

展期﹥2/07(六)~3/8(日)

展區﹥新營天鵝湖公園

漫遊時段﹥𝟭𝟳:𝟯𝟬~𝟮𝟮:𝟬𝟬

FB活動專頁｜https://www.facebook.com/profile.php?id=61555273618078

IG活動專頁｜https://www.instagram.com/xinyingboguangjie?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==







#新營波光節

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

