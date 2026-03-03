美麗的燈籠隧道與古蹟 台南祀典武廟

台南祀典武廟廟旁真的氛圍感滿滿，有一條常常的燈籠隧道。無論白天或黑夜，都別有一番風味。

如果是想要浪漫的感覺，推薦晚上去走，晚上吃飽飯，一家人或情侶一起去走走逛逛消化晚餐，真的好合適。

白天很適合觀光客、帶著孩子去欣賞美麗的彩繪燈籠。這個台南到處有燈會的日子，我個人特別推薦這個適合帶孩子去逛的燈籠隧道。雖然執筆的是國小學生，但每個燈籠都好有故事。我在細細欣賞燈籠的上的彩繪時，聽見過好幾個小孩興奮的家人分享，這個是赤嵌樓、這個是億載京城等古蹟，還有開心的說著我知道這個、我知道那個。立人國小亦是台南藝術相當之名的學校，其作品真的很適合去走走與欣賞。

晚上逛完燈籠隧道，旁邊的祀典武廟、祀典大天后宮、赤崁樓等，都是台南很有名的古蹟喔，可以順道規劃成一個區域行程。

分享幾個我拍的燈籠特寫。