元宵節現「紅月」 線上、線下追月「趣」！

月全食(月山帶食)，王志信攝(圖源來自：臺北市天文館官網)

【旅遊經 洪書瑱報導】



今(3)日是元宵節，今天除了吃元宵、湯圓外，感受元宵節慶典外，最受矚目還有不同平日的「天象」張力──「月全食」，能看到大家所稱的「紅月」，今天的月全食不僅發生在晚間的黃金時段，「紅月」的全食階段更將持續近一小時，是天文迷不可錯過的景象，今天民眾可藉由天文館啟動現場、線上雙軌追月外，2026屏東追星季，也將在今(3)日揭開序幕！根據中央氣象署資料顯示，今日全台各地幾乎水氣甚多，民眾若怕雲雨遮月，除了把握雲隙觀測外，亦可改追線上直播！









月球於17:50升起時進入地球本影而開始缺角，圖為月全良藍帶，耿崇華攝(圖源來自：臺北市天文館官網)







此次「月食」，臺灣可見「月出帶食」，月球於17:50升起時進入地球本影而開始缺角；19:04「食既」後完全進入地影，月面呈現暗紅色，即俗稱的「血月」；19:34達到「食甚」，至20:03「生光」結束全食階段，開始逐漸轉虧為盈，最終於21:18完全「復圓」。值得一提的是──這次月全食恰逢元宵節，如此巧合上次在1990年，而下次是2072年！而臺灣下次發生月全食是在2028年的最後一天，不過要看到全食時的「紅月」則在次日凌晨，也就是2029年元旦的0:16至1:28，相較之下，今年觀賞月全食免熬夜最為輕鬆！







臺北天文館表示，過去觀賞天象常受天候影響，但科技帶來突破，這次將與美國、日本、香港等全球多處天文機構合作，17:45起，民眾只要鎖定「臺北天文館YT頻道」，解說員將化身星空主播，隨時切換全球最佳視角，提供清晰的月食畫面，並配合專業解說與問題解答，為民眾帶來一場不受天候限制的月食奇觀饗宴。

除了線上直播之外，臺北天文館今晚18:30至21:30，將開放觀測室，民眾可透過望遠鏡，實際觀賞月全食；一樓大廳同步播放YouTube頻道月食直播；二樓月全食海報展區於17:30起至20:30，每小時安排一場定時導覽；展示場也自17時起免費入場，延長開放至20時；宇宙劇場則在17時、18時及19時播放歐洲南方天文臺（ESO）製作的經典鉅作「從地球到宇宙」。







示意圖_天文導覽(圖：屏東縣政府提供)







示意圖_民眾觀星(圖：屏東縣政府提供)



而南台灣屏東，將於今(3)日舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，活動突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，並串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門等四大衛星場地，透過五地同步連線直播，打造橫跨屏北、屏南及離島的觀星盛會。

屏東縣政府交通旅遊處表示，為提升觀測成功率，活動首度採用多點連線直播機制，透過不同地理區位分散風險，有效降低雲層遮蔽影響。無論身處主會場或透過線上觀看，民眾皆可即時掌握各地觀測畫面，沉浸於全縣同步「追月」的壯觀氛圍，讓天文觀測不再受限於單一地點。

屏東縣立體育館的主會場，活動將於當晚18:00正式展開。現場除了邀請星空大使施世治老師進行專業月全食導覽外，更規劃多樣化互動內容，包含：月球解說與導覽（深入淺出認識月全食成因與月球奧秘）、有獎徵答互動（增加天文知識的趣味性)、天文望遠鏡觀測（現場提供專業設備，近距離觀察暗紅色的月球）、月食攝影教學（指導民眾如何用手機或相機捕捉最美的紅月瞬間）。









※.臺北天文館月全食現場直播：

※. 「屏東月全食SOLO之夜」活動資訊：





活動時間：2026年3月3日（二）18:00－21:00



主會場：屏東縣立體育館（免報名，自由參加）



直播連線：高樹國小中庭、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小操場、恆春東城門



重要時刻：初虧 17:50、食既 19:04、食甚 19:34、生光 20:03、復圓 21:18







屏東活動海報(圖：屏東縣政府提供)