世界野生動植物日 到台北動物園區來場動植物界的尋「馬」記！

今(3)日除了是元宵節外，今天還有天文奇觀「月全食」，但今天還是國際認定的「世界野生動植物日（World Wildlife Day）」，適逢今(2026)年生肖為「馬」年，今年不妨到台北市立動物園來場「尋馬記」，認識一下與馬有關的動植物。動物包括：馬科有迷你馬、蒙古野馬、斑馬、家驢、非洲野驢等；名字有「馬」字，非馬科的羊駝(草泥馬)、河馬、馬來貘、馬來熊等！現在同場加映，也可以找一下園區內的「馬」名植物！









蒙古野馬







馬來貘



台北市立動物園，園區植物的豐富且多樣性，意外成為許多熱愛植物團體辦理戶外教學的好地方，為呼應生肖馬年，動物園特別將園區裡中文名字有「馬」的植物，做成「馬年植物尋寶地圖」，提供大家在參觀動物園時可以「按圖索驥」，找找這些隱藏在園區數以萬計的植栽中，帶著「馬」字名稱的植物，民眾可在園區「走馬看花」，體驗探索園區環境的另種樂趣！









馬利筋是樺斑蝶等昆蟲的食草，可以在昆蟲館發現







馬鞍山雙蓋蕨生長在臺灣動物區的蕨園中







馬纓丹是常見園藝植物，在園區許多地方都有機會發現







臺灣動物區藏著馬藍，是種能萃取做染料的植物







蘭嶼馬蹄花夏秋之際會結出橘色果實。







主軸步道上的紅背馬藍(波斯紅草)會開紫色的花朵







石蒜科的亞馬遜百合位在永續食堂旁的主軸步道上



今(2026)年逢農曆生肖馬年，許多遊客紛紛來到臺北市立動物園拜訪並認識馬科家族的動物們，不過動物園內其實還藏著許多名稱和「馬」有關的植物，例如：馬藍、馬利筋、馬櫻丹、亞馬遜百合、馬拉巴栗等。有些植物俗名中的「馬」來自分類學上的音譯，或者由產地（如馬鞍山雙蓋蕨）、型態（如蘭嶼馬蹄花）得名，有些則已不可考。







動物園為遊客整理了「馬年植物尋寶地圖」，大家不妨在參訪園區時順道找找這些植物在哪裡，拍個網美照，也算是不同過往的應景樂趣，說不定還能發現一些眼熟的種類。像是原產於中美洲的馬拉巴栗，就經常會以「發財樹」盆栽的樣子出現在家戶門口，在園區內可以觀察到它生長為雨林喬木的樣貌。廣泛分布在美洲熱帶的「馬利筋」，會開出橘紅相間的鮮豔小花，在臺灣經常作為園藝植物使用，也是樺斑蝶等昆蟲的食草和蜜源植物。有些植物則在傳統文化中發揮藥用的功能，或是為日常生活所用，如曾經在臺灣北部廣為種植的馬藍，就是過往藍染的天然原料，也因此發展出地方上極具特色的染織工藝。





聯合國將每年的3月3日訂為「世界野生動植物日（World Wildlife Day）」，鼓勵大眾看見大自然的美麗和多樣性，了解野生動植物也對人文世界的獨特貢獻。今(2026)年世界野生動植物日的主題是「Medicinal and Aromatic Plants: Conserving Health, Heritage and Livelihoods藥用與芳香植物：守護健康、遺產與生計」，藥用與香料植物不僅是自然資源，更是將人類社會的健康與自然環境深度連結。不只關注植物在生態系中的角色，也看見人類和它們相依共存的密切關係。



提醒民眾，請用眼睛、相機珍惜地觀察記錄動植物就好，請勿任意攀折摘取花木，也不要將枝葉投入動物活動場域中！







以上圖片：臺北市立動物園提供