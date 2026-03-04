陪伴台中市民半世紀的中央市場 華麗轉身為「菜奇鴉公園」，10月完工亮相！

陪伴台中市民近半世紀的北區中央公有零售市場，也就是台中人所稱為的「中央市場」，像是一座封存了台中 1970 年代記憶的「時光膠囊」，已在去(2025)年 7 月 1 日啟動拆除作業，今(2026)年3月開工，將華麗轉身，成為台中首座塗鴉主題公園──取台語諧音名為「菜奇鴉公園」，預計10月完工，成為北區舊城再生與青年文化進駐的重要新地標！

台中市市長盧秀燕推動「舊城再生、宜居台中」政策，拆除既有建物後正式啟動轉型再生，迎來城市翻轉新契機！台中市政府建設局投入3,500萬元推動公園開闢工程，已於今年3月開工，將打造全市首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」，預計10月完工，未來，中央市場舊址將成為融合公園綠地、社會住宅及商業空間的多功能園區，打造兼具生活、休憩與居住機能的城市新亮點。









「菜奇鴉公園」象徵舊城區活化邁向藝術化與多元發展的新里程。公園命名融合市場台語諧音與街頭塗鴉文化，延續在地庶民記憶，同時注入創意元素，使公共空間轉型為展現城市活力的平台。園區規劃為共融式兒童遊戲場與體健設施，打造全齡共享環境，兼顧孩童遊憩與銀髮族健康需求。

公園面積為3,384平方公尺，整體設計以「街區再生、活力藝術」為核心理念，在保留歷史紋理基礎上導入當代表現語彙。公園內設置溜滑梯、遊戲沙坑及「市場家家酒」主題設施，讓孩童在遊戲中延續市場生活意象；體健區則配置銀髮友善運動器材，完善鄰里健康空間；另設塗鴉主題牆作為視覺焦點，提供創作與交流場域，拉近藝術與市民距離。

台中市建設局表示，「菜奇鴉公園」以「創意」與「共融」為雙主軸，不僅增加北區綠地與休憩量能，也延續「台中美樂地」計畫精神，透過綠地開闢與文化導入，為舊城區注入嶄新活力，完工後可望成為北區重要休憩據點。

圖片：台中市政府建設局提供