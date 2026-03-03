日本石垣島桃林寺｜當地獨一無二的文化瑰寶｜地表最樸素的金剛力士

當麗星郵輪「探索星號」緩緩駛近石垣港的時候，一場偉大的探索行動正要悄悄展開。多數人是為了「日本馬爾地夫」的美名而來，為了「石垣藍」的透明海水，為了米其林三星景點川平灣，為了油花如雪的石垣牛。然而這一次，我們選擇把更多的時間交給一段安靜卻深刻的相遇，一對曾在海嘯中失而復得、鎮守三百餘年的金剛力士像。

一座市場，一座島的心臟

從石垣港離島碼頭搭接駁巴士進城，不過數分鐘車程。步行穿過街巷，便來到石垣島公設市場。對在地人而言，它並不是景點，而是生活本身，宛如是自家廚房般的存在。這裡以野菜、果物、魚、肉市場為核心，並有遮陽、遮雨棚與人行步道，不僅能買到新鮮石垣牛、當地海鮮和熱帶水果，還能品嚐地道沖繩小吃，並挑選特色伴手禮等，是了解石垣島魅力、感受島嶼風情的必到景點，當然，這也是我們完成任務之後饋賞自己的最佳場所。

巷弄間不時可見沖繩特有的守護神獅子「西薩」シーサー（Shisa）。牠們或張口或閉口，常成雙成對地立於屋簷與門前。張口者吐出邪氣、招納福氣；閉口者守住家門、護持安寧。一呼一守，一出一入，構成島嶼信仰最直觀的符號語言。這樣的「一張一閉」，正是稍後在桃林寺山門前所見精神的前奏。原本是驅邪的信仰符號，如今也化身為迷人的觀光大使，在紀念品店裡以百千姿態微笑現身。

四百年風雨的見證

不過十多分鐘，便可看到紅瓦屋頂在陽光下微泛赭光，這便是創建於1614年的桃林寺。1771年明和大海嘯將其吞沒，翌年重建；四百年來，颱風與歲月反覆考驗，它仍是島民的信仰核心。

山門兩側矗立的，正是1737年製作的仁王像—金剛力士與密迹力士。它們曾在海嘯中被沖走，後於海岸尋回，堪稱奇蹟。如今已被指定為縣有形文化財，是沖繩現存最古老的木雕仁王像。與其它寺院常見的威猛剛烈不同，桃林寺的仁王怒目之中帶著罕見的樸素，像歷經滄桑後仍守分寸的長者。

阿吽—始與終的密語

金剛力士是佛教寺院山門兩側最具象徵性的護法神，威猛之姿象徵守護正法、降伏外道的力量。我們最熟悉的形象便是出自封神演義的哼哈二將。雖源於小說，祂倆卻早已超越文本，成為深入人心的信仰力量。

無論是金剛力士或哼哈二將，都呈現「一張口、一閉口」的造型。張口者為「阿形」，閉口者為「吽形」。這並非單純的雕塑形式，而是一套深刻的宇宙象徵。

「阿」源自梵語字母的第一音，「吽」則為最後一音，漢字只是表音工具。以首音與末音涵蓋全部，是一種象徵整體的語言智慧。日語五十音起於「あ」，止於「ん」；希臘字母始於Alpha，終於Omega；《聖經》以A與Ω象徵神的永恆。東西文明殊途同歸，皆以「開始」與「終了」指向不生不滅。

站在山門前，忽然明白金剛力士的顯化，不只是守門，更是在提醒：在萬象流轉之中，守住那份不生不滅、無來無去的平常心。

紅瓦的節制之美與鐘聲餘韻

桃林寺本堂與山門覆以紅瓦，色澤溫潤，與日本他處寺院迥然。相傳紅瓦能以較低溫燒製，節省柴火；在人口漸增、資源緊縮的年代，這是一種務實而節制的選擇。於是，節能成為風景，風景成為傳統生活的取捨，最終昇華為文化的標誌。

本堂前方設有鐘樓，每逢除夕與新年期間，吸引了眾多當地居民與觀光客前來參拜。「除夜之鐘」是於跨年午夜前由寺院敲響108下鐘聲，用以消除人類的108種煩惱，達到除厄、淨化身心並迎接新年好運的傳統儀式，也是日本過年（正月）的除厄習俗的核心活動之一。

一旁的權現堂是與桃林寺同時創建的，同樣在大海嘯中受損，但經過修復後，於1981年被指定為國家重要文化財。在沖繩縣因戰爭而幾乎所有傳統建築被燒毀的情況下，權現堂是唯一現存的珍貴木造建築。走到後方的神殿前，可以發現設設計獨特的「半步梯」，踏面窄小，無法完整平踏，只能低頭踮足而行。這並非刁難，而是一種空間設計的教化，迫使人放慢腳步、降低身姿，於行動中生起敬畏。建築不只是物理結構，更是一種精神引導。

以味覺作結束，帶走的不是風景

完成這場安靜的探索，最好的犒賞莫過於一席石垣牛燒肉，入口即化卻不膩，甜味清朗，有人稱它為「和牛界的愛馬仕」，當炭火微紅、肉香四溢之際，你已知此行圓滿。

石垣島的海固然湛藍，灣固然絕美，但真正讓人動容的，是那對在海嘯後重回山門的守護者。它們以樸素之姿，告訴我們：歷史會沖刷萬物，唯有心的定力，能在浪濤退去後，依然站立。

這趟旅程，不只是一段航程，更是一場關於守護與節制、始與終、生與滅的凝視。當船再度離港，回望紅瓦與山門，我們帶走的，不只是風景，而是一種更沉穩的自己。

