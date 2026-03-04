星宇航空首條歐洲航線開賣 8/1起直飛布拉格 攜手蔡依林重現《布拉格廣場》

為迎接首條歐洲航線開航，特別邀請亞洲流行天后 JOLIN 蔡依林擔任航線大使。 圖：星宇航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】星宇航空宣布，第一條歐洲航線「台北－捷克布拉格」將於08/01正式啟航，即日起全面開賣，正式宣告跨足歐洲航網。為迎接首條歐洲航線開航，星宇航空特別邀請亞洲流行天后蔡依林擔任航線大使，以全新風貌重新翻拍、編曲經典歌曲《布拉格廣場》，並遠赴布拉格當地取景，透過音樂與影像，再次喚起旅人對歐洲最美城市之一的浪漫想像，也為星宇航空的歐洲首航揭開序幕。

▲JOLIN 遠赴當地取景拍攝，完成當年未能親赴布拉格拍攝 MV 的遺憾。 圖：星宇航空／提供

全新 MV《布拉格廣場 JOLIN Version》星宇航空布拉格開航主題曲已於 YouTube 及 Apple Music、Spotify、KKBOX 等各大串流平台正式上線。此條航線將以 Ａ350-900機型執飛，開航初期每週3班。

星宇航空翟健華執行長表示，歐洲航線的開闢是星宇航空重要里程碑，很高興首條歐洲航線「台北－布拉格」正式開賣。布拉格因其歷史悠久的歐式古城風光深受台灣觀光客喜愛，是熱門旅歐目的地之一，同時，隨著半導體產業供應鏈布局逐步成形，也將進一步帶動商務與旅遊往來，具備高度發展潛力。

▲布拉格是捷克的首都與最大城市，位於歐洲中心地帶，地理位置極佳且擁有豐富觀光資源。 圖：星宇航空／提供

布拉格是捷克的首都與最大城市，位於歐洲中心地帶，地理位置極佳且擁有豐富觀光資源，歷經羅馬式、哥德式、文藝復興及巴洛克等不同時期的洗禮，是建築愛好者的朝聖之地，更被列為聯合國教科文組織世界文化遺產。布拉格也因密集的教堂、修道院以及無數帶有尖頂的建築，而有「百塔之城」的稱號。

▲每年11月底在布拉格舊城廣場舉辦的聖誕市集被譽為歐洲最美市集之一，旅客可以在濃厚聖誕氛圍下品嚐煙囪捲、熱紅酒、烤香腸……等等的當地美食。 圖：星宇航空／提供

每年11月底在布拉格舊城廣場舉辦的聖誕市集被譽為歐洲最美市集之一，旅客可以在濃厚聖誕氛圍下品嚐煙囪捲、熱紅酒、烤香腸……等等的當地美食。布拉格亦鄰近維也納、慕尼黑等多個歐洲主要城市，交通便利，長期以來都是中歐地區的文化、藝術與商業樞紐。無論是查理大橋、布拉格城堡，或蜿蜒流經市區的伏爾塔瓦河，都是吸引全球旅客的旅遊亮點，使布拉格成為歐洲最具魅力的旅遊城市之一。

布拉格最為人熟知的即是蔡依林2003年推出的《布拉格廣場》，經典曲風傳唱至今，這次 JOLIN 擔任單曲製作人，親自操刀改編，以全新風貌重新詮釋「JOLIN Version」，並遠赴當地取景拍攝，完成當年未能親赴布拉格拍攝 MV 的遺憾。

JOLIN 表示，從演唱者到製作人的角色轉換中盡量讓自己不要想太多，希望呈現創作當下的心境，過程像是在「玩」，在十分「鬆」的狀態下完成。 有別於初版風格，「JOLIN Version」以 Alternative R&B、嘻哈曲風編曲，融入現代、電子元素，呼應星宇航空打破傳統、持續創新的品牌精神。

MV 中，蔡依林實際走訪老城廣場、天文鐘，在伏爾塔瓦河遊船上欣賞查理大橋，從「座位5A」開啟音樂盒做為故事起點，受損卻依然起舞的舞者在盒中緩緩旋轉，致敬成長路上的挫折與堅強，展開一段與過去自我對話的旅程。畫面中亦藏有多項巧思及彩蛋，包括以騎士象徵歌迷長年的陪伴，以及畫面藏有布拉格航班班號 JX101等細節，歡迎歌迷們發掘隱藏彩蛋，並親身搭乘星宇航空前往布拉格朝聖 JOLIN 所到之處。08/01開航將有布拉格限定首航禮，敬請期待！

星宇航空「台北－布拉格」航線將於08/01起開航，每週二、四、六飛航三班，正式跨足歐洲版圖，10/01起將增班為每週四班，帶給旅客舒適如家的全新選擇。

