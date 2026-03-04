賞櫻划算攻略！全日本88折與超狂6%回饋 滿額再抽日本不限航點機票

優惠輕鬆入手～浪漫十足的京都賞櫻一日遊。 圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年3至4月正是日本賞櫻的最佳時節，預計吸引大批台灣旅客前往日本！但每次出國總讓人猶豫刷哪張信用卡，或出國前安排行程，到底怎樣買最划算。

看準日本賞櫻商機，Klook 獨家攜手國泰世華銀行推出限定優惠，即日起至04/30，使用國泰世華 CUBE 信用卡購買 Klook 全日本指定商品，切換日本賞權益，不僅享有超高6%小樹點（信用卡）回饋，輸入限量優惠碼還享88折，滿額再抽日本不限航點機票，享受最划算的賞櫻之旅，再賺下一趟日本度假的機會。

▲秀峰閣湖月擁有富士山觀景足浴露台，可盡情欣賞壯麗美景。 圖：Klook／提供

上網買賞櫻商品 刷 CUBE 信用卡小樹點6%回饋無上限

針對此次活動，凡於 Klook 購買日本指定商品，刷國泰世華 CUBE 信用卡並切換日本賞權益，即可享6%小樹點（信用卡）回饋無上限。輸入限量優惠碼，日本指定商品再享88折，優惠疊加後折扣低至83折。

商品涵蓋行程體驗、飯店與交通，從賞櫻必去的富士山與京都奈良一日遊、可拍櫻花美照的和服體驗，到日本各大樂園如長崎豪斯登堡、JUNGLIA 叢林樂園、teamLab 展覽等熱門活動。飯店包含富士山周邊人氣飯店如秀峰閣湖月、馥府河口湖、湖山亭產屋都在內。交通如新幹線、Skyliner，以及日本租車也適用。

此外，預訂星野集團日本飯店輸入限量優惠碼「CUBEHO2685」，除了日本賞權益回饋外，再享獨家85折，旗下虹夕諾雅、界、RISONARE、OMO 等知名系列飯店皆適用，不論是頂級旅宿或親子渡假飯店，都能聰明圓夢。

▲去年新開幕米飛兔園區的長崎豪斯登堡也適用活動優惠。 圖：Klook／提供

單筆滿1萬元 再抽東京來回機票

活動期間，凡購買日本商品刷國泰世華 CUBE 信用卡，單筆滿1萬元即可參加抽獎，且抽獎機會可累積，有機會獲得日本不限航點機票（等值台幣15,000元），共2位名額，讓下一趟的賞櫻或賞楓之旅更輕鬆！

希望幫助旅客在旅程中的每一筆消費都更有價值更聰明，節省下來的預算可用於享受當地燒肉或購物，也讓賞櫻體驗更從容自在。

