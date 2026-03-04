馬來西亞三大熱帶雨林秘境 結合奢華度假、自然探索與文化體驗 一次收藏雨林魅力

馬來西亞熱帶雨林步道平坦，是適合闔家大小親近自然、療癒充電的避寒好選擇。 圖：Mulu Marriott Resort & Spa／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期冷空氣頻繁報到，氣溫忽冷忽熱讓不少民眾開始規劃「避寒型旅遊」。從台灣飛往沙巴僅3.5小時，前往吉隆坡、檳城也僅約4.5小時，位於赤道附近的馬來西亞，憑藉全年溫暖氣候，成為熱門避寒目的地。

馬來西亞隱身於熱帶雨林的頂級度假村與世界級自然景觀，也為旅客提供遠離都市、親近自然的旅遊選擇。以下精選三大必訪雨林秘境，為台灣旅客提供雨林度假的靈感提案。

◉ 霹靂州／1.3億年的原始雨林

▲柏隆皇家州立公園是世界最古老的熱帶雨林之一。 圖：馬來西亞觀光局／來源

馬來西亞霹靂州北部有一座1.3億年歷史的原始熱帶雨林「柏隆皇家州立公園」（Royal Belum State Park），其形成時間甚至比亞馬遜與剛果雨林更為悠久。園區佔地逾11萬公頃，是馬來半島少數大面積未開發的原始森林，記錄超過100種哺乳動物與300種鳥類，是全馬來西亞唯一能一次觀測到10種犀鳥的地方，每年10月更可見上千隻皺盔犀鳥遷徙景象，場面壯觀；同時這裡也是尋訪世界最大花朵萊佛士花（Rafflesia）、馬來虎與亞洲象等珍稀物種的絕佳場域。

為了守護這片古老雨林，入園實行預約制，遊客需提前兩週申請准證並由官方嚮導帶領，方能搭船穿越天猛莪湖（Temenggor Lake）進入保護區，展開深入原始雨林的探索行程。

・霹靂州推薦雨林住宿：班加藍溫泉靜居（The Banjaran Hotsprings Retreat）

▲班加藍溫泉靜居為雨林環繞，主打回歸自然、為身心充電的療癒度假體驗。 圖：馬來西亞觀光局／來源

位於霹靂州首府怡保（Ipoh）的「班加藍溫泉靜居」，是一座隱身於石灰岩山丘與熱帶雨林之中的五星級奢華度假村，主打天然地熱溫泉與洞穴療癒體驗。度假村距離市區僅約15分鐘車程，園區內規劃44棟獨立別墅，皆設有私人泳池與溫泉池，營造靜謐隱私的度假氛圍。

園區亮點包括可俯瞰湖景與石灰岩山壁的戶外地熱溫泉池，以及蒸氣溫泉洞、冥想洞與水晶洞等天然洞穴設施，讓旅客在原始自然中放慢步調、調整身心。而最令人驚艷的，莫過於設於古老鐘乳石洞內的餐廳 Jeff’s Cellar，在逾2.6億年歷史的奇岩怪石環繞下享用精緻創意料理，是追求獨特體驗的旅客首選。

▲於2025年全新翻修的洞穴餐廳 Jeff’s Cellar。 圖：The Banjaran Hotsprings Retreat, Ipoh Malaysia／來源

◉ 砂拉越州／史前巨洞的熱帶雨林

▲MY Nature Resort 鄰近多個自然生態保育園區。 圖：MY Nature Resort／來源

位於砂拉越州美里（Miri）的「尼亞國家公園」與「姆魯國家公園」，同為聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，使砂拉越成為兼具史前文明與地質奇觀的雨林探險重鎮。2024年入選世界遺產的「尼亞國家公園」，保存逾4萬年的史前壁畫與人類遺跡，巨大岩洞內棲息數百萬隻金絲燕與蝙蝠，當地原住民至今仍沿襲傳統採集燕窩方式，展現人類與自然共生的生活型態。

作為砂拉越規模最大的「姆魯國家公園」，則擁有全球最大的砂拉越洞窟與世界級石灰岩洞穴系統；每日傍晚，更上演上百萬隻蝙蝠盤旋出洞的壯觀景象。透過完善的步道設施與專業導覽，即便是親子家庭客也能輕鬆深入雨林，沿著1.6億年歷史的古老地下河道，展開一場地心探險之旅。

▲於熱帶雨林探索中心有機會近距離捕捉長鼻猴於林間跳躍的身影。 圖：馬來西亞觀光局／來源

・砂拉越州推薦雨林住宿：姆魯萬豪度假村（Mulu Marriott Resort & Spa）

▲2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園。 圖：馬來西亞觀光局／來源

姆魯萬豪度假村距離姆魯國家公園入口僅約5分鐘車程，旅客不僅能在訂房時直接加購探索四大名洞的導覽套裝行程，度假村內更設有專屬私人碼頭，住客可直接搭乘傳統木製長舟，前往本南族部落與手工藝市集，深入體驗在地文化。渡假村內還設有姆魯唯一的五星級 SPA，讓旅客在雨林跋涉後，能透過頂級水療洗去一整天的疲憊。

◉ 沙巴州／與鳥平視的生態雨林

▲數百萬隻蝙蝠盤旋出洞的壯觀景象。 圖：砂拉越旅遊局／來源

位於沙巴山打根（Sandakan）、距離機場僅30分鐘車程的「熱帶雨林探索中心」（RDC），是獲國際鳥盟（IBA）認證的賞鳥聖地。園區擁有全長620公尺、懸於25公尺高的樹冠步道，這座天空之橋打破了傳統地面視角，讓旅客能站在鳥的生活平面，近距離捕捉長鼻猴、犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。

中心亦提供夜間導覽，帶領遊客尋訪眼鏡猴與麝貓蹤跡。若延伸行程至鄰近的京那巴當河（Kinabatangan River），搭乘遊船沿河緩行，即可在不深入密林的情況下，輕鬆一覽河岸野生動物與雨林的垂直生態。

▲為雨林環繞的姆魯萬豪度假村。 圖：Mulu Marriott Resort & Spa／來源

▲山打根雨林探索中心最大亮點為為長達620公尺的高空樹冠步道。 圖：Rainforest Discovery Centre／來源

・沙巴州推薦雨林住宿：MY Nature Resort

▲「西必洛人猿中心」的紅毛猩猩。 圖：馬來西亞觀光局／來源

坐落於沙巴「西必洛雨林」中的 MY Nature Resort 共設 28 間半獨立式小屋，多數房型附設面向森林的陽台與大片落地窗，讓旅客在房內即可觀察雨林景觀。

園區鄰近「西必洛人猿中心」（Sepilok Orangutans Rehabilitation Centre）、「婆羅洲馬來熊保育中心」（Bornean Sun Bear Conservation Centre）與雨林探索中心，並設有長達1,000 公尺的高架木棧道直通森林保護區，方便安全深入雨林探索。由於緊鄰保護區，周邊可常見長尾獼猴、長臂猿與犀鳥等野生動物；每日傍晚，看著大赤鼯鼠自林間滑翔而出的畫面，是專屬於這裡的住客難忘的雨林體驗。

▲於熱帶雨林探索中心可見犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。 圖：馬來西亞觀光局／來源

