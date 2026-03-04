馬來西亞三大熱帶雨林秘境 結合奢華度假、自然探索與文化體驗 一次收藏雨林魅力

馬來西亞熱帶雨林步道平坦，是適合闔家大小親近自然、療癒充電的避寒好選擇。　圖：Mulu Marriott Resort & Spa／來源
馬來西亞熱帶雨林步道平坦，是適合闔家大小親近自然、療癒充電的避寒好選擇。　圖：Mulu Marriott Resort & Spa／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期冷空氣頻繁報到，氣溫忽冷忽熱讓不少民眾開始規劃「避寒型旅遊」。從台灣飛往沙巴僅3.5小時，前往吉隆坡、檳城也僅約4.5小時，位於赤道附近的馬來西亞，憑藉全年溫暖氣候，成為熱門避寒目的地。

馬來西亞隱身於熱帶雨林的頂級度假村與世界級自然景觀，也為旅客提供遠離都市、親近自然的旅遊選擇。以下精選三大必訪雨林秘境，為台灣旅客提供雨林度假的靈感提案。

◉ 霹靂州／1.3億年的原始雨林

▲柏隆皇家州立公園是世界最古老的熱帶雨林之一。　圖：馬來西亞觀光局／來源
▲柏隆皇家州立公園是世界最古老的熱帶雨林之一。　圖：馬來西亞觀光局／來源

馬來西亞霹靂州北部有一座1.3億年歷史的原始熱帶雨林「柏隆皇家州立公園」（Royal Belum State Park），其形成時間甚至比亞馬遜與剛果雨林更為悠久。園區佔地逾11萬公頃，是馬來半島少數大面積未開發的原始森林，記錄超過100種哺乳動物與300種鳥類，是全馬來西亞唯一能一次觀測到10種犀鳥的地方，每年10月更可見上千隻皺盔犀鳥遷徙景象，場面壯觀；同時這裡也是尋訪世界最大花朵萊佛士花（Rafflesia）、馬來虎與亞洲象等珍稀物種的絕佳場域。

為了守護這片古老雨林，入園實行預約制，遊客需提前兩週申請准證並由官方嚮導帶領，方能搭船穿越天猛莪湖（Temenggor Lake）進入保護區，展開深入原始雨林的探索行程。  

・霹靂州推薦雨林住宿：班加藍溫泉靜居（The Banjaran Hotsprings Retreat）

▲班加藍溫泉靜居為雨林環繞，主打回歸自然、為身心充電的療癒度假體驗。　圖：馬來西亞觀光局／來源
▲班加藍溫泉靜居為雨林環繞，主打回歸自然、為身心充電的療癒度假體驗。　圖：馬來西亞觀光局／來源

位於霹靂州首府怡保（Ipoh）的「班加藍溫泉靜居」，是一座隱身於石灰岩山丘與熱帶雨林之中的五星級奢華度假村，主打天然地熱溫泉與洞穴療癒體驗。度假村距離市區僅約15分鐘車程，園區內規劃44棟獨立別墅，皆設有私人泳池與溫泉池，營造靜謐隱私的度假氛圍。

園區亮點包括可俯瞰湖景與石灰岩山壁的戶外地熱溫泉池，以及蒸氣溫泉洞、冥想洞與水晶洞等天然洞穴設施，讓旅客在原始自然中放慢步調、調整身心。而最令人驚艷的，莫過於設於古老鐘乳石洞內的餐廳 Jeff’s Cellar，在逾2.6億年歷史的奇岩怪石環繞下享用精緻創意料理，是追求獨特體驗的旅客首選。

▲於2025年全新翻修的洞穴餐廳 Jeff’s Cellar。　圖：The Banjaran Hotsprings Retreat, Ipoh Malaysia／來源
▲於2025年全新翻修的洞穴餐廳 Jeff’s Cellar。　圖：The Banjaran Hotsprings Retreat, Ipoh Malaysia／來源

◉ 砂拉越州／史前巨洞的熱帶雨林

▲MY Nature Resort 鄰近多個自然生態保育園區。　圖：MY Nature Resort／來源
▲MY Nature Resort 鄰近多個自然生態保育園區。　圖：MY Nature Resort／來源

位於砂拉越州美里（Miri）的「尼亞國家公園」與「姆魯國家公園」，同為聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，使砂拉越成為兼具史前文明與地質奇觀的雨林探險重鎮。2024年入選世界遺產的「尼亞國家公園」，保存逾4萬年的史前壁畫與人類遺跡，巨大岩洞內棲息數百萬隻金絲燕與蝙蝠，當地原住民至今仍沿襲傳統採集燕窩方式，展現人類與自然共生的生活型態。

作為砂拉越規模最大的「姆魯國家公園」，則擁有全球最大的砂拉越洞窟與世界級石灰岩洞穴系統；每日傍晚，更上演上百萬隻蝙蝠盤旋出洞的壯觀景象。透過完善的步道設施與專業導覽，即便是親子家庭客也能輕鬆深入雨林，沿著1.6億年歷史的古老地下河道，展開一場地心探險之旅。

▲於熱帶雨林探索中心有機會近距離捕捉長鼻猴於林間跳躍的身影。　圖：馬來西亞觀光局／來源
▲於熱帶雨林探索中心有機會近距離捕捉長鼻猴於林間跳躍的身影。　圖：馬來西亞觀光局／來源

・砂拉越州推薦雨林住宿：姆魯萬豪度假村（Mulu Marriott Resort & Spa）

▲2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園。　圖：馬來西亞觀光局／來源
▲2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園。　圖：馬來西亞觀光局／來源

姆魯萬豪度假村距離姆魯國家公園入口僅約5分鐘車程，旅客不僅能在訂房時直接加購探索四大名洞的導覽套裝行程，度假村內更設有專屬私人碼頭，住客可直接搭乘傳統木製長舟，前往本南族部落與手工藝市集，深入體驗在地文化。渡假村內還設有姆魯唯一的五星級 SPA，讓旅客在雨林跋涉後，能透過頂級水療洗去一整天的疲憊。

◉ 沙巴州／與鳥平視的生態雨林

▲數百萬隻蝙蝠盤旋出洞的壯觀景象。　圖：砂拉越旅遊局／來源
▲數百萬隻蝙蝠盤旋出洞的壯觀景象。　圖：砂拉越旅遊局／來源

位於沙巴山打根（Sandakan）、距離機場僅30分鐘車程的「熱帶雨林探索中心」（RDC），是獲國際鳥盟（IBA）認證的賞鳥聖地。園區擁有全長620公尺、懸於25公尺高的樹冠步道，這座天空之橋打破了傳統地面視角，讓旅客能站在鳥的生活平面，近距離捕捉長鼻猴、犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。

中心亦提供夜間導覽，帶領遊客尋訪眼鏡猴與麝貓蹤跡。若延伸行程至鄰近的京那巴當河（Kinabatangan River），搭乘遊船沿河緩行，即可在不深入密林的情況下，輕鬆一覽河岸野生動物與雨林的垂直生態。

▲為雨林環繞的姆魯萬豪度假村。　圖：Mulu Marriott Resort & Spa／來源
▲為雨林環繞的姆魯萬豪度假村。　圖：Mulu Marriott Resort & Spa／來源

▲山打根雨林探索中心最大亮點為為長達620公尺的高空樹冠步道。　圖：Rainforest Discovery Centre／來源
▲山打根雨林探索中心最大亮點為為長達620公尺的高空樹冠步道。　圖：Rainforest Discovery Centre／來源

・沙巴州推薦雨林住宿：MY Nature Resort

▲「西必洛人猿中心」的紅毛猩猩。　圖：馬來西亞觀光局／來源
▲「西必洛人猿中心」的紅毛猩猩。　圖：馬來西亞觀光局／來源

坐落於沙巴「西必洛雨林」中的 MY Nature Resort 共設 28 間半獨立式小屋，多數房型附設面向森林的陽台與大片落地窗，讓旅客在房內即可觀察雨林景觀。

園區鄰近「西必洛人猿中心」（Sepilok Orangutans Rehabilitation Centre）、「婆羅洲馬來熊保育中心」（Bornean Sun Bear Conservation Centre）與雨林探索中心，並設有長達1,000 公尺的高架木棧道直通森林保護區，方便安全深入雨林探索。由於緊鄰保護區，周邊可常見長尾獼猴、長臂猿與犀鳥等野生動物；每日傍晚，看著大赤鼯鼠自林間滑翔而出的畫面，是專屬於這裡的住客難忘的雨林體驗。

▲於熱帶雨林探索中心可見犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。　圖：馬來西亞觀光局／來源
▲於熱帶雨林探索中心可見犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。　圖：馬來西亞觀光局／來源

#馬來西亞

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

春櫻映東境 蒐羅東日本必遊五大春季賞櫻名所！

春櫻映東境 蒐羅東日本必遊五大春季賞櫻名所！

#櫻花 #青森縣 #賞櫻景點

旅遊經 2026.03.04 0
晶華迎接草莓季 再邀首爾草莓蛋糕霸主─「經典草莓園蛋糕」回歸，還有多款草莓甜品！

晶華迎接草莓季 再邀首爾草莓蛋糕霸主─「經典草莓園蛋糕」回歸，還有多款草莓甜品！

#甜點 #經典 #消費者

旅遊經 2026.03.04 21
馬來西亞三大熱帶雨林秘境 結合奢華度假、自然探索與文化體驗 一次收藏雨林魅力

馬來西亞三大熱帶雨林秘境 結合奢華度假、自然探索與文化體驗 一次收藏雨林魅力

#馬來西亞

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.04 15
元宵節現「紅月」 線上、線下追月「趣」！

元宵節現「紅月」 線上、線下追月「趣」！
旅遊經 2026.03.04 39
星宇航空首條歐洲航線開賣 8/1起直飛布拉格 攜手蔡依林重現《布拉格廣場》

星宇航空首條歐洲航線開賣 8/1起直飛布拉格 攜手蔡依林重現《布拉格廣場》

#KKBOX #蔡依林

旅奇傳媒 2026.03.04 44
賞櫻划算攻略！全日本88折與超狂6%回饋 滿額再抽日本不限航點機票

賞櫻划算攻略！全日本88折與超狂6%回饋 滿額再抽日本不限航點機票

#信用卡 #日本 #賞櫻 #Klook #豪斯登堡

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.04 13
台北凱撒Checkers自助餐廳推出「寶島美食季」 一站式品嚐全台美味

台北凱撒Checkers自助餐廳推出「寶島美食季」 一站式品嚐全台美味

#台北凱撒

旅遊經 2026.03.04 19
島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！

島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！

#沉浸式體驗 #自助餐廳

旅遊經 2026.03.04 27
東北角紫菜正當時 品嚐季節限定浪濤淬鍊的冬季珍饈

東北角紫菜正當時 品嚐季節限定浪濤淬鍊的冬季珍饈
旅遊經 2026.03.04 16
馬年神農街元宵花燈展

馬年神農街元宵花燈展

#花燈 #禮物

isa小眼睛 2026.03.04 16
18+