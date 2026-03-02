台北東門站美食挖寶！生食控與熟食派的完美和解🤝兩人只要1500元吃爆永康街超高CP值神店「小原田」🍣巨無霸爆汁大生蠔、銷魂焦糖醬燒鰻魚飯、超猛海膽握壽司一次滿足，這頂級用料老闆真的有賺錢嗎？

小原田日本料理永康店真的是我們的超級愛店！

推開木門的瞬間，濃郁的碳烤醬香就像冬天街頭現烤地瓜一樣把我們吸進去 🍠肚子立刻失控狂叫！

巨無霸日本大生蠔喚醒靈魂 🦪

前菜的選擇超級重要！點菜的起手式，我毫不猶豫指了菜單上只要NT$200元的海洋珠寶，也就是那顆傳說中的日本大生蠔！

還有一個更划算的點法是「主餐升級套餐生蠔 +$150」也推薦給大家～

端上桌時我們真的差點在店裡尖叫出聲 😍！尺寸居然跟手掌一樣大！

處理海鮮就像走鋼索一樣危險，只要稍微有一絲絲不新鮮，那可怕腥味就會像沒換水的魚缸一樣讓人反胃想吐，但這裡的品質簡直無懈可擊 💯

這顆大生蠔太神了

品嚐它就像跟蔚藍的大海熱情深吻～你必須先輕輕擠上幾滴新鮮酸爽的檸檬汁，接著雙手托起沉甸甸的貝殼，閉上眼睛一口氣滑進嘴裡 🌊

鮮甜汁液瞬間爆發，冰涼又飽滿的肥美鮮肉在舌尖瘋狂跳舞，彷彿聽到海浪拍打著岩石。這種極致的海味衝擊絕對讓你過癮！

一點可怕腥味都沒有，取而代之的是極度滑順的牛奶般豐潤口感，微酸的檸檬完美帶出了海鮮最純粹的鮮甜！吃完滿嘴都是淡淡的海洋清香





生食控的終極救贖與特上握壽司 🍣

接下來是我的專屬主場！身為一個沒有生魚片就活不下去的狂熱份子，這盤特上握壽司絕對是這輩子必點的神物 👑

醋飯如同建築打地基，師傅手心的溫度跟米粒的鬆緊度，完全決定了這顆壽司的生死存亡！

這裡的醋飯微酸帶甜，在嘴裡輕輕散開的呼吸感超級無敵棒 👏

木製階梯擺盤超浮誇，上面華麗躺著鮮橘色海膽、肥美生食干貝還有各式各樣切得超級厚實的當季精選漁獲，光用看的就讓人瘋狂 🦐

第一口絕對要先吃海膽！那貫鋪滿誘人海膽的鮪魚放進嘴裡，綿密到像在吃鮮甜海洋奶油，魚脂香氣瞬間融化在舌尖的感覺太銷魂了 🤤

干貝的柔軟度也堪稱一絕，咀嚼時散發出淡淡的自然海味清甜，配上一點點現磨芥末的微嗆

這把整個海鮮的層次拉升到另一個次元！這才是真正的奢華

能在台北市中心吃到這種品質的十貫握壽司，滿滿的油脂香氣四溢，老闆到底有沒有在賺錢啊 💸？每一貫都直擊靈魂





熟食派靈魂醬燒鰻魚飯 🍱

朋友看我吃得爽也沒閒著～她面前那盒小份醬燒鰻魚飯正無聲無息地散發著企圖毀滅減肥計畫的邪惡光芒 ✨

烤鰻魚是深奧藝術，控制炭火就像談一場充滿心機的戀愛，火太小沒香氣，火太大會烤出焦苦味

師傅必須一直站在高溫烤爐前死死盯著翻動 🔥

反覆刷上特製秘醬，直到鰻魚表面呈現出那種微焦的迷人焦糖色，逼出滿滿油脂

她小心翼翼地用黑色木筷夾起一塊魚肉放進嘴巴 🥢 肉質軟嫩不用咀嚼，濃郁醬汁完美滲透進晶瑩剔透的熱呼呼白飯裡，那種豐富層次讓人完全失去理智

忍不住一口接一口狂扒飯 🍚！怕生食朋友的首選，每一口都是扎實溫暖的感動，那股迷人炭香在鼻腔縈繞不去

她還一直嚷嚷著下次發薪水絕對要直接點大份來吃個過癮 😂 這滋味真的太無敵！





居酒屋下酒小菜夢幻聯盟 🍢

光吃主食怎麼會滿足，我們還瘋狂加點了一堆超猛的美味烤物跟邪惡炸物，企圖用滿桌的肉類來豐富這頓完美到不行的週末豐盛大餐 🍻





蔥鹽牛舌鋪滿翠綠蔥鹽配上脆彈多汁的薄切牛舌，油脂跟微嗆蔥香在嘴裡完美交織！

那種越嚼越香、肉汁瘋狂湧出的滋味真的會讓人深深上癮 🥩

這口感簡直太犯規！烤牛肉串跟烤香菇也表現出超高水準

牛肉串外表烤得微微焦脆，裡面卻保留了誘人的粉紅色澤與鮮甜肉汁，咬下瞬間大噴汁的厚實香菇真的讓我驚艷到不行 🍄

它就像吸飽精華高湯的海綿一樣濕潤軟嫩，最後用起士可樂餅收尾

這份療癒系點心，金黃酥脆外皮包裹著熱呼呼會牽絲的濃郁起士，咬下去喀滋喀滋的酥脆聲音超級悅耳 🧀

女生的胃就裝這個！說到這有個心酸插曲，前幾天看新聞報導說物價大漲，一堆私藏小店紛紛調漲，能在永康街超級黃金地段找到這種佛心店家真的很幸運 🥺





好險我們有提早來，如果再晚個半小時抵達現場，整間店面瞬間就被剛下班的飢餓人潮給塞滿

生活充滿鳥事與壓力，只要能跟好姐妹吃頓大餐，讓這些銷魂美味狠狠撫慰疲憊身心，這破碎的世界好像又重新充滿了微小的美好希望 🌅

帶上最挑嘴的閨蜜吧，找個下班後的夜晚親自來試試看，推開那扇木門，用滿桌香氣四溢的精緻美食好好療癒辛苦工作一整天的自己 💪～記得先訂位免排隊喔！







