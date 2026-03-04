春櫻映東境 蒐羅東日本必遊五大春季賞櫻名所！

2026-03-04 10:02 旅遊經

春櫻映東境 蒐羅東日本必遊五大春季賞櫻名所！圖為宮城縣白石川「一目千本櫻」

【旅遊經 洪書瑱報導】

冬季春來，春意已在日本東部悄然降臨，而櫻花宛如對春天讚頌的詩歌。國人甚愛前往日本賞櫻，若想前往東日本，相對來說此地的春天來得稍晚，約莫在三月下旬至四月底，山巒、古城遺跡與河畔城鎮，在櫻花逐漸盛開之際，天地就如同被染上一層柔粉色彩，造訪旅客除了可以遠離城市喧囂外，還能細細品味東日本獨有、層次豐富且寧靜悠然的春日風光。為此，為國人蒐羅東日本五大春季賞櫻名所，絕不能錯過，遊客能在春季盡情體驗日本櫻花最動人的絕美景致。

※.日本東北地區推薦賞櫻景點──

 

景點1：弘前公園（青森縣




弘前公園被譽為日本「三大賞櫻名所」之一，園內約有兩千六百株櫻花樹競相綻放，為日本首屈一指的賞花（hanami）勝地，其中最令人著迷的景象之一為「花筏 （hanaikada）」，當花瓣飄落，鋪展於弘前城護城河上，彷彿粉色花毯，營造出如夢似幻、季節限定的絕美景色。四月中旬的「弘前櫻花祭」，活動期間設有夜間點燈與各式攤販，晝夜呈現不同風情，讓遊客能從多樣場景中充分品味櫻花之美。

◎.弘前櫻花祭

活動期間：四月中旬至五月上旬（實際日期視年度情況調整）

最佳觀賞期間：四月中旬至下旬

交通資訊（自東京站出發）：

●東京站 →（東北新幹線）→ 新青森站：最快約 2 小時 58 分鐘

●弘前站 → 弘前公園：徒步約 30 分鐘，或搭計程車約 10 分鐘

景點2：角館武家屋敷通（秋田縣）



 


角館武家屋敷素有「陸奧小京都」之稱，在春日櫻花點綴下更顯風雅。武家宅邸的黑色木造圍牆，與垂枝櫻花相映，交織成柔美景致。沿著古街綿延而成的櫻花並木，只需漫步其中，便能充分體會日本獨有的優雅氛圍與永恆魅力。其中每一年都會舉辦「角館櫻花祭」，祭典期間將舉行夜間點燈，柔和燈光映照櫻花與武家屋敷街景，形成夢幻般的對比，營造出季節獨有的迷人景致。

◎.角館櫻花祭

期間：四月中旬至下旬（實際日期視年度情況調整）

最佳觀賞期間：四月中旬至下旬

交通方式（自東京站出發）：

●東京站 →（秋田新幹線）→ 角館站：最快約 2 小時 59 分鐘

●角館站 → 武家屋敷通：步行約 15 分鐘



景點3：高遠城址公園（長野縣）



 

高遠城址公園被譽為「天下第一櫻」，是日本最具代表性的賞櫻名所之一，備受國內外讚譽。園內栽有約一千五百株「高遠小彼岸櫻」，略帶濃郁的粉紅色花朵，為古城遺跡披上一層絳紅的色彩，構築成一幅令人心醉的春日畫卷。值得一提的是──此處因地勢較高，花期較東京稍晚，通常在四月上旬至中旬迎來滿開。因此，對於希望在東京近郊櫻花季逐漸結束後，仍持續追櫻的旅客而言，非常推薦，可作為第二次賞花的絕佳去處。每年所舉行的「高遠城址公園櫻花祭」，祭典期間將舉辦櫻花夜間點燈，並設有攤販與各式季節活動，讓遊客體驗白天與夜晚截然不同的賞櫻風情。

◎.高遠城址公園櫻花祭

期間：四月上旬至中旬（實際日期視花況而定）

最佳觀賞期間：四月上旬至中旬

交通方式（自東京站出發）：

●東京站 →（JR 中央線特急「梓」號）→ 茅野站：最快約 2 小時 23 分鐘

●茅野站 →（JR 巴士）→ 高遠巴士站：約 50 分鐘

●高遠巴士站 → 高遠城址公園：徒步約 20 分鐘

ps.JR EAST PASS 亦適用於茅野站與高遠巴士站之間的 JR 巴士路線。

景點4：北上展勝地（岩手縣）



 

「北上展勝地」以綿延約兩公里的櫻花並木而聞名，約一萬株櫻花同時綻放，是東北地區規模最大、最具代表性的賞櫻名所之一，獲選為「日本櫻花名所百選」之一。河岸、櫻花與晴空構築出遼闊開放的景致，無論拍照取景或悠閒散策皆相當適宜。在櫻花綻美之際，亦會舉行「北上展勝地櫻花祭」，祭典的一大看點，是沿北上川約兩公里長的櫻花林蔭大道，活動期間設有夜間點燈、攤販、觀光馬車等多樣活動，日夜皆展現不同風貌，讓遊客能從不同角度享受櫻花之美。

◎.北上展勝地櫻花祭

期間：四月上旬至下旬（實際日期視花況而定）

最佳觀賞期間：四月中旬至下旬

景點5：白石川「一目千本櫻」（宮城縣）

以白雪皚皚的藏王連峰為背景，白石川一目千本櫻沿河綿延約八公里，滿開時氣勢非凡。「一目千本櫻」之名，寓意一眼望去，千株櫻花盡收眼底，充分體現此地壯麗規模與攝人心魄的美景。旅客可沿著河岸悠閒漫步，欣賞櫻花、流水與殘雪山景交織而成的東北經典春日景致，如詩如畫。約在四月上旬時，會舉辦「大河原櫻花祭」，祭典亮點包括：櫻花夜間點燈，以及列車行經河邊櫻花並木旁的如畫景致，尤其受到攝影愛好者的喜愛。

◎.大河原櫻花祭

期間：四月上旬至中旬（實際日期視花況而定）

最佳觀賞期間：四月上旬至中旬

交通資訊（自東京站出發）：

●東京站 →（東北新幹線）→ 仙台站：最快約 1 小時 30 分鐘

●仙台站 →（JR 東北本線）→ 大河原站：約 35 分鐘

●從大河原站步行約 5 分鐘

 

春遊東日本，在賞櫻花之美的同時，日本東部各地提供溫泉體驗，旅客可在泡湯放鬆之際，欣賞山巒殘雪與新芽萌發的季節更迭景色，甚至能規劃一場山岳景觀與櫻花美景的健行路線，也是春日限定的特色體驗，讓旅人深度感受東日本豐富而細膩的季節風貌，也能藉機細細體會自然、歷史與文化和諧交融的「和」風之美！

在日本櫻花季之際，想流暢且划算的方式完成東日本春季賞櫻之旅，不妨利用JR EAST PASS，於指定區間內，於連續五日（或十日）期間無限次搭乘 JR 東日本列車，包括東北新幹線、北陸新幹線，以及範圍內的在來線與特急列車。旅客可在票券有效期間內，自由往返東京、東北、長野、新潟等東日本各地。JR EAST PASS票券近期已全面更新，現已開賣，可於 3 月 14 日起正式啟用，鐵路周遊券（JR EAST PASS），讓旅客可搭乘新幹線暢行東日本各地，相關票券不限特定區域，讓行程規劃更加自由順暢。

※.特別優惠資訊：

 

相關訊息，可至 JR 東日本官方網站(https://www.jreast.co.jp/zh-CHT/multi/pass/eastpass.html)查詢！

以上圖片：JR 東日本提供

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#櫻花 #青森縣 #賞櫻景點

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

最新文章

2026內湖草莓季盛大開幕！春季採果新體驗等您來享受

2026內湖草莓季盛大開幕！春季採果新體驗等您來享受

#草莓 #草莓園

旅遊經 2026.03.04 13
起司瀑布對決莎莎辣醬！南港LaLaport米與多蜜更新菜單　白飯殺手醬汁引話題

起司瀑布對決莎莎辣醬！南港LaLaport米與多蜜更新菜單　白飯殺手醬汁引話題

#墨西哥 #漢堡

引新聞 2026.03.04 14
春櫻映東境 蒐羅東日本必遊五大春季賞櫻名所！

春櫻映東境 蒐羅東日本必遊五大春季賞櫻名所！

#櫻花 #青森縣 #賞櫻景點

旅遊經 2026.03.04 28
晶華迎接草莓季 再邀首爾草莓蛋糕霸主─「經典草莓園蛋糕」回歸，還有多款草莓甜品！

晶華迎接草莓季 再邀首爾草莓蛋糕霸主─「經典草莓園蛋糕」回歸，還有多款草莓甜品！

#甜點 #經典 #消費者

旅遊經 2026.03.04 39
馬來西亞三大熱帶雨林秘境 結合奢華度假、自然探索與文化體驗 一次收藏雨林魅力

馬來西亞三大熱帶雨林秘境 結合奢華度假、自然探索與文化體驗 一次收藏雨林魅力

#馬來西亞

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.04 26
元宵節現「紅月」 線上、線下追月「趣」！

元宵節現「紅月」 線上、線下追月「趣」！
旅遊經 2026.03.04 49
星宇航空首條歐洲航線開賣 8/1起直飛布拉格 攜手蔡依林重現《布拉格廣場》

星宇航空首條歐洲航線開賣 8/1起直飛布拉格 攜手蔡依林重現《布拉格廣場》

#KKBOX #蔡依林

旅奇傳媒 2026.03.04 51
賞櫻划算攻略！全日本88折與超狂6%回饋 滿額再抽日本不限航點機票

賞櫻划算攻略！全日本88折與超狂6%回饋 滿額再抽日本不限航點機票

#信用卡 #日本 #賞櫻 #Klook #豪斯登堡

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.04 14
台北凱撒Checkers自助餐廳推出「寶島美食季」 一站式品嚐全台美味

台北凱撒Checkers自助餐廳推出「寶島美食季」 一站式品嚐全台美味

#台北凱撒

旅遊經 2026.03.04 27
島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！

島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！

#沉浸式體驗 #自助餐廳

旅遊經 2026.03.04 32
18+