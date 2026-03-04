春櫻映東境 蒐羅東日本必遊五大春季賞櫻名所！圖為宮城縣白石川「一目千本櫻」

【旅遊經 洪書瑱報導】

冬季春來，春意已在日本東部悄然降臨，而櫻花宛如對春天讚頌的詩歌。國人甚愛前往日本賞櫻，若想前往東日本，相對來說此地的春天來得稍晚，約莫在三月下旬至四月底，山巒、古城遺跡與河畔城鎮，在櫻花逐漸盛開之際，天地就如同被染上一層柔粉色彩，造訪旅客除了可以遠離城市喧囂外，還能細細品味東日本獨有、層次豐富且寧靜悠然的春日風光。為此，為國人蒐羅東日本五大春季賞櫻名所，絕不能錯過，遊客能在春季盡情體驗日本櫻花最動人的絕美景致。

※.日本東北地區推薦賞櫻景點──



景點1：弘前公園（青森縣）











弘前公園被譽為日本「三大賞櫻名所」之一，園內約有兩千六百株櫻花樹競相綻放，為日本首屈一指的賞花（hanami）勝地，其中最令人著迷的景象之一為「花筏 （hanaikada）」，當花瓣飄落，鋪展於弘前城護城河上，彷彿粉色花毯，營造出如夢似幻、季節限定的絕美景色。四月中旬的「弘前櫻花祭」，活動期間設有夜間點燈與各式攤販，晝夜呈現不同風情，讓遊客能從多樣場景中充分品味櫻花之美。

◎.弘前櫻花祭

活動期間：四月中旬至五月上旬（實際日期視年度情況調整）



最佳觀賞期間：四月中旬至下旬



交通資訊（自東京站出發）：



●東京站 →（東北新幹線）→ 新青森站：最快約 2 小時 58 分鐘



●弘前站 → 弘前公園：徒步約 30 分鐘，或搭計程車約 10 分鐘

景點2：角館武家屋敷通（秋田縣）







角館武家屋敷素有「陸奧小京都」之稱，在春日櫻花點綴下更顯風雅。武家宅邸的黑色木造圍牆，與垂枝櫻花相映，交織成柔美景致。沿著古街綿延而成的櫻花並木，只需漫步其中，便能充分體會日本獨有的優雅氛圍與永恆魅力。其中每一年都會舉辦「角館櫻花祭」，祭典期間將舉行夜間點燈，柔和燈光映照櫻花與武家屋敷街景，形成夢幻般的對比，營造出季節獨有的迷人景致。

◎.角館櫻花祭



期間：四月中旬至下旬（實際日期視年度情況調整）



最佳觀賞期間：四月中旬至下旬



交通方式（自東京站出發）：



●東京站 →（秋田新幹線）→ 角館站：最快約 2 小時 59 分鐘



●角館站 → 武家屋敷通：步行約 15 分鐘







景點3：高遠城址公園（長野縣）







高遠城址公園被譽為「天下第一櫻」，是日本最具代表性的賞櫻名所之一，備受國內外讚譽。園內栽有約一千五百株「高遠小彼岸櫻」，略帶濃郁的粉紅色花朵，為古城遺跡披上一層絳紅的色彩，構築成一幅令人心醉的春日畫卷。值得一提的是──此處因地勢較高，花期較東京稍晚，通常在四月上旬至中旬迎來滿開。因此，對於希望在東京近郊櫻花季逐漸結束後，仍持續追櫻的旅客而言，非常推薦，可作為第二次賞花的絕佳去處。每年所舉行的「高遠城址公園櫻花祭」，祭典期間將舉辦櫻花夜間點燈，並設有攤販與各式季節活動，讓遊客體驗白天與夜晚截然不同的賞櫻風情。

◎.高遠城址公園櫻花祭



期間：四月上旬至中旬（實際日期視花況而定）



最佳觀賞期間：四月上旬至中旬



交通方式（自東京站出發）：



●東京站 →（JR 中央線特急「梓」號）→ 茅野站：最快約 2 小時 23 分鐘



●茅野站 →（JR 巴士）→ 高遠巴士站：約 50 分鐘



●高遠巴士站 → 高遠城址公園：徒步約 20 分鐘



ps.JR EAST PASS 亦適用於茅野站與高遠巴士站之間的 JR 巴士路線。

景點4：北上展勝地（岩手縣）







「北上展勝地」以綿延約兩公里的櫻花並木而聞名，約一萬株櫻花同時綻放，是東北地區規模最大、最具代表性的賞櫻名所之一，獲選為「日本櫻花名所百選」之一。河岸、櫻花與晴空構築出遼闊開放的景致，無論拍照取景或悠閒散策皆相當適宜。在櫻花綻美之際，亦會舉行「北上展勝地櫻花祭」，祭典的一大看點，是沿北上川約兩公里長的櫻花林蔭大道，活動期間設有夜間點燈、攤販、觀光馬車等多樣活動，日夜皆展現不同風貌，讓遊客能從不同角度享受櫻花之美。

◎.北上展勝地櫻花祭



期間：四月上旬至下旬（實際日期視花況而定）



最佳觀賞期間：四月中旬至下旬

景點5：白石川「一目千本櫻」（宮城縣）

以白雪皚皚的藏王連峰為背景，白石川一目千本櫻沿河綿延約八公里，滿開時氣勢非凡。「一目千本櫻」之名，寓意一眼望去，千株櫻花盡收眼底，充分體現此地壯麗規模與攝人心魄的美景。旅客可沿著河岸悠閒漫步，欣賞櫻花、流水與殘雪山景交織而成的東北經典春日景致，如詩如畫。約在四月上旬時，會舉辦「大河原櫻花祭」，祭典亮點包括：櫻花夜間點燈，以及列車行經河邊櫻花並木旁的如畫景致，尤其受到攝影愛好者的喜愛。

◎.大河原櫻花祭



期間：四月上旬至中旬（實際日期視花況而定）



最佳觀賞期間：四月上旬至中旬



交通資訊（自東京站出發）：



●東京站 →（東北新幹線）→ 仙台站：最快約 1 小時 30 分鐘



●仙台站 →（JR 東北本線）→ 大河原站：約 35 分鐘



●從大河原站步行約 5 分鐘



春遊東日本，在賞櫻花之美的同時，日本東部各地提供溫泉體驗，旅客可在泡湯放鬆之際，欣賞山巒殘雪與新芽萌發的季節更迭景色，甚至能規劃一場山岳景觀與櫻花美景的健行路線，也是春日限定的特色體驗，讓旅人深度感受東日本豐富而細膩的季節風貌，也能藉機細細體會自然、歷史與文化和諧交融的「和」風之美！

在日本櫻花季之際，想流暢且划算的方式完成東日本春季賞櫻之旅，不妨利用JR EAST PASS，於指定區間內，於連續五日（或十日）期間無限次搭乘 JR 東日本列車，包括東北新幹線、北陸新幹線，以及範圍內的在來線與特急列車。旅客可在票券有效期間內，自由往返東京、東北、長野、新潟等東日本各地。JR EAST PASS票券近期已全面更新，現已開賣，可於 3 月 14 日起正式啟用，鐵路周遊券（JR EAST PASS），讓旅客可搭乘新幹線暢行東日本各地，相關票券不限特定區域，讓行程規劃更加自由順暢。

※.特別優惠資訊：





相關訊息，可至 JR 東日本官方網站(https://www.jreast.co.jp/zh-CHT/multi/pass/eastpass.html)查詢！

以上圖片：JR 東日本提供