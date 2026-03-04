【春日限定美景】 「老梅綠石槽」綠境已開，來趟北海岸「綠野鮮蹤」小旅行！

【旅遊經 洪書瑱報導】

許多地方春天的櫻花為天地鋪上一層粉紅色彩，但在新北的春天，絕不能錯過這一處「綠境」！隨著春風吹拂北海岸，一年一度的夢幻景觀再度登場，新北市石門區的老梅綠石槽已現正進入最佳觀賞期，大片翠綠海藻覆蓋在整齊排列的石槽上，與湛藍海水相互輝映，形成如抹茶地毯般的天然奇景，吸引攝影愛好者與旅遊民眾爭相造訪，北觀處為推廣在地特色旅遊，於3月至5月中在老梅海灘每日乾潮期間，安排行動旅服志工於現場為民眾解說綠石槽地景，民眾現在開始，就可計劃前往北海岸來趟「綠野鮮蹤」小旅行！









3月至5月中，石槽表面會覆上一層鮮綠色海藻(石蓴)







行動旅服導覽



北觀處表示，老梅綠石槽為北海岸獨特的海蝕地形，原本為火山岩層經長時間海浪侵蝕形成的溝槽地貌。每年約3月至5月間，石槽表面會覆上一層鮮綠色海藻(石蓴)，呈現短暫卻絢麗的自然景觀。近期氣候穩定、日照充足，使得綠藻生長狀況良好，覆蓋率約達50%，正是旅遊與拍照打卡的最佳時機。









建議「清晨時分」到訪拍照，是攝影玩家公認的「黃金時段」







老梅綠石槽為自然形成景觀，綠藻覆蓋期約僅短短數週，欲前往的民眾可先於網路上查詢石門區的潮汐表，選擇乾潮前後1至2小時內抵達，或可利用北觀處官網綠石槽即時影像先行了解當地狀況，若想拍出最美照片，建議「清晨時分」到訪拍照，不僅人潮少，而且陽光斜射在綠石槽與海面上，色彩層次分明，是攝影玩家公認的「黃金時段」，在微風徐徐的春日中，更為旅程增添舒適愜意氛圍！

為維護自然生態與旅遊品質，特別呼籲民眾請勿踩踏綠石槽，以免破壞自然景觀與造成滑倒危險，也建議穿著止滑鞋款，留意海岸濕滑地面，並請避開滿潮時段，及注意現場安全公告等，另外，海岸環境維護不易，請民眾發揮公德心，垃圾不落地，共同保護這片美麗的海岸線。









石門婚紗廣場







富貴角燈塔







石門肉粽，圖為蛋黃粽



提醒您，老梅地區停車位較少，建議民眾可搭乘大眾運輸862、863或台灣好行皇冠北海岸線於老梅站下車，步行約5至10分鐘即可抵達。除了欣賞綠石槽外，也可順遊周邊景點如：臺灣本島極北點富貴角燈塔、富基漁港、婚紗廣場與海岸步道，感受春日海岸的自然魅力，還可品嚐新鮮海產及石門肉粽。

※.資訊站：



老梅綠石槽即時影像：https://reurl.cc/VmyLXy



新北市石門潮汐預報：https://reurl.cc/EbOo20

相關訊息可至北觀處官網(https://www.northguan-nsa.gov.tw)或「北觀粉絲團-幸福北海岸」粉絲團查詢。

以上圖片：北觀處提供