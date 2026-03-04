女神月萬歲 凱撒飯店連鎖推出「專屬」優惠，最低38折起！

板橋凱撒「女王的甜蜜假期」每晚4,999元起，攜手韓系人氣咖啡廳「Butter Cake Café」供應網紅蛋糕，再加贈藝術手作金箔鏡畫體驗課程。圖凱撒飯店連鎖提供

【旅遊經 洪書瑱報導】



3月8日國際婦女節即將到來，凱撒飯店連鎖為慶祝這個專屬的女神月，聯合旗下台北凱撒、板橋凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北趣淘及台南趣淘等飯店共同響應，即日起至3月31日推出「專屬女神月」餐飲住房優惠，以及自助餐廳女性同行用餐第二位享38折優惠並免費升級和牛料理吃到飽外，南洋料理推出辛格皇家饗宴套餐，同行兩位女性加贈乙瓶粉紅氣泡酒。住房活動以致敬女性為主題推出各式專案，兩天一夜雙人2,538元起，結合餐飲、SPA舒壓、藝術手作課程等多項服務體驗，讓每位到訪的女性，都能感受最佳禮遇，讓自己找機會疼愛自己一下。

※.「台北凱撒」：







台北凱撒Checkers自助餐廳兩位同行其中一為位女性，平日用餐第二位38折優惠。圖凱撒飯店連鎖提供







推出「好命女王，鐵定美麗」住房專案，每晚4,599元起，享Checkers自助晚餐及悠活原力女性保健品。Checkers自助餐廳則是推出兩位同行其中一位為女性，即享平日用餐第二位38折優惠，平均每位853元起。







※.「板橋凱撒」：

以「寵愛自己」為主題，推出「女王的甜蜜假期」每晚4,999元起，攜手韓系人氣咖啡廳「Butter Cake Café」供應網紅蛋糕，再加贈藝術手作金箔鏡畫體驗課程。Lotus蓮花餐廳則由印度籍契賽爾主廚推出「辛格皇家饗宴」四人組合餐，提供特製龍蝦咖哩、手抓羊肉燜飯、穆格王朝烤全雞與芒果費爾尼等印度宮廷香料盛宴，為響應女神月，凡點購組合餐同行兩位女性再免費加贈粉紅氣泡酒。

※.「台北凱達」：





台北凱達「女王假期 療癒紓壓住房專案」每晚2,538元起，加贈萬華雲心閣養生會1,000元優惠券。圖／凱撒飯店連鎖提供



推出「女王假期，療癒紓壓」住房專案，每晚2,538元起、加贈萬華雲心閣養生會館專案價1,000元優待券，提供舒壓體驗。餐飲則是百宴自助餐廳「女神加1獨享禮遇」，三人同行中只要有一位女性，即享一人免費用餐。

※.墾丁凱撒：







墾丁凱撒大飯店「女神專屬 療癒假期」每晚每人3838元起，入住18坪花園客房享雙人SPA服務與自助早餐。圖凱撒飯店連鎖提供



邀您來場南國度假活動，飯店主打深度放鬆體驗，推出「女神專屬，療癒假期」每晚每人3,838元起，入住18坪花園客房含早餐，再贈雙人60分鐘SPA全背按摩。以及台南趣淘漫旅「GRL PWR! 女力萬歲」住房專案，每晚3,388元起，三位女性同行拍照打卡即可享第三位免費，並加贈送300元晚餐餐飲抵用券，暢玩館內六項戶外設施，平日續住第二晚再享每房1,738元優惠價，體驗春日熱血精采假期。







內湖凱旋酒店專屬優惠專案「Just 兔 You」，每晚4,599元起，打造浪漫天鵝布置並享Bunny Ville 兔子酒。圖凱撒飯店連鎖提供







台北趣淘漫旅攜手台灣甜點品牌「簡單李」推出「生日簡單禮」限定專案，凡當月壽星入住即可獲得生日禮盒乙份。圖凱撒飯店連鎖提供







台南趣淘漫旅「GRL PWR! 女力萬歲」每晚3,388元起，三位女性同行拍照打卡即可享第三位免費，並加贈送300元晚餐餐飲抵用券，暢玩館內六項戶外設施。圖凱撒飯店連鎖提供



除迎合三月女神節主題之外，內湖凱旋酒店則以飯店特色發想、推出「Just 兔 You」住房專案，每晚4,599元起，打造浪漫天鵝布置並享Bunny Ville 兔子酒，感受都會溫馨旅行氛圍。台北趣淘漫旅攜手台灣甜點品牌「簡單李」推出整年度「生日簡單禮」限定專案，凡當月壽星入住即可獲得生日禮盒乙份。







《禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒》





相關訊息可至凱撒飯店連鎖官網(https://www.caesarpark.com.tw)查詢。