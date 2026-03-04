「和歌山旬味覺醒：紀伊半島冬日最溫柔的「山、海、釀」之旅

和歌山旬味饗宴。 (攝影 / 廖晨光)





位於日本本州最南端的和歌山縣，擁有依山傍海的壯闊地景與深厚人文底蘊。從被譽為日本醬油發源地的「湯淺町」古街，到太平洋海岸鬼斧神工的「橋杭岩」奇景；從熊野信仰文化孕育的古老聚落，到漁港現撈鮪魚的美味與冬季限定的「紀州梅林」花海。紀伊半島以其融合自然、歷史與美食的多重魅力，構築出一條極具深度的文化旅遊軸線。走訪和歌山，透過文化聚落、美食體驗與自然奇景串連，可親身感受這片土地流轉千年的文化溫度與風土滋味。









漫步日本醬油發源地「湯淺古街」。 (攝影 / 廖晨光)







本州最南端的串本町道之驛，遠眺彷彿守護著本州最南端的衛兵奇景「橋杭岩」。 (攝影 / 廖晨光)







全日本生鮪魚產量第一的勝浦漁港直送鮮甜美味鮪魚饗宴。 (攝影 / 廖晨光)

醬香瀰漫的百年古鎮 走進「湯淺町」釀造文化原點



被譽為日本醬油發源地的湯淺町靜謐小鎮，因完整保存江戶至明治時期的街道景觀，被日本政府指定為「重要傳統建造物群保存地區」。漫步於古街，最引人注目的，是町屋外牆黑白分明的「黑漆喰」設計。黑色木板牆與白色泥牆形成強烈對比，搭配格子窗與低矮屋簷，彷彿走進一幅江戶時代的生活畫卷。









時光凝結的醬油原鄉：湯淺町以「釀造町」類別被列入日本第一個「重要傳統建造物群保存地區」。 (攝影 / 廖晨光)







漫步江戶建築的活博物館,彷彿走進一幅江戶時代的生活畫卷。(攝影 / 廖晨光)







湯淺古街的町屋風格特色在於細膩的「黑漆喰」牆面與精緻的「蟲籠窗」（すむしこ）。 (攝影 / 廖晨光)







漫步湯淺町時光老街。 (攝影 / 廖晨光)



湯淺町醬油釀造歷史可追溯至13世紀，當時僧侶從中國帶回味噌製法，意外發現發酵過程產生的液體風味極佳，逐漸演變為今日的醬油。全盛時期，當地曾擁有近百家釀造業者，成為日本醬油文化的重要根源。









太田久助吟製創業超過150年的金山寺味噌老店。湯淺日式醬油（溜醬油）據說源自金山寺味噌在釀造發酵過程中桶底所產生濃稠液體。 (攝影 / 廖晨光)







日本和歌山湯淺「金山寺味噌」為可直接食用的特色「嚐味噌」(なめ味噌)。 (攝影 / 廖晨光)







創業於1841年的「角長」醬油廠至今仍使用百年木桶手工釀造醬油。







創業於1841年的「角長」醬油廠至今仍使用百年木桶手工釀造醬油。釀造師遵循古法，讓天然「藏付酵母」在木桶中緩慢發酵，歷經數年淬鍊，形成層次豐富的醬香。空氣中淡淡的焦糖與發酵氣息，讓整座小鎮彷彿仍停留在數百年前的時光裡。









巨大的木造發酵桶散發著百年的歲月感。 (攝影 / 廖晨光)







百年木桶手工釀造醬油在空氣中飄散著醇厚且帶著豆香的發酵氣息。 (攝影 / 廖晨光)







天然「藏付酵母」在木桶中緩慢發酵，形成層次豐富的醬香。 (攝影 / 廖晨光)







「角長」醬油廠資料館陳設系列古老的工具及設備。 (攝影 / 廖晨光)





採摘冬日紅寶石 草莓園裡的甜蜜時光





和歌山亦是日本知名水果產地，位在日高郡的「Strawberry Farm MAATO工坊」(まあと工房)，旅客可在溫室內體驗親手採摘高架栽培頂級草莓的便利，並於現場採摘且盡情品嚐以獨特農法培育的頂級草莓。此現體驗活動提供了高人氣的「Yotsuboshi」、甜味和濃郁風味兼具的「Suzu」，以及酸甜平衡絕妙的「Haruhi」等頂級稀有品種草莓。讓遊客可同時品嘗比較，一顆顆不同品種懸掛枝頭飽滿鮮紅的草莓，入口瞬間釋放濃郁甜味與細緻果香的美味差異。現採現吃的體驗，不僅展現土地的豐饒，也成為旅途中最直接的幸福感受。









和歌山日高郡「Strawberry Farm MAATO工坊」(まあと工房) 採摘的冬日紅寶石。(攝影 / 廖晨光)







溫室內採高架栽培的頂級草莓。 (攝影 / 廖晨光)







體驗活動提供數種甜味和濃郁風味的頂級品種草莓，讓遊客可同時品嘗比較美味。(攝影 / 廖晨光)







甜味和濃郁風味兼具的「Suzu」頂級品種草莓。 (攝影 / 廖晨光)







摘採草莓時要採一顆吃一顆，不宜同時採很多顆。且吃草莓秘訣要從蒂頭端開始品嘗。 (攝影 / 廖晨光)





太平洋雕刻的藝術 三段壁與千疊敷壯麗奇景



沿著白濱海岸前行，抵達著名地質景觀三段壁。高約50公尺的懸崖筆直矗立於海岸，巨浪撞擊岩壁發出震耳回響。搭乘電梯深入地下洞窟，可近距離觀察海浪侵蝕岩層的壯觀景象。此地亦曾是古代熊野水軍的據點，為景觀增添神秘色彩。









看著太平洋巨浪撞擊懸崖，感受大自然千萬年的雕刻神技。 (攝影 / 廖晨光)







南紀白濱著名地質景觀三段壁。 (攝影 / 廖晨光)







南紀白濱著名地質景觀三段壁。。 (攝影 / 廖晨光)







三段壁高約50公尺的懸崖筆直矗立於海岸 (攝影 / 廖晨光)







地下洞窟巨浪撞擊岩壁發出震耳回響。 (攝影 / 廖晨光)







遊客可搭乘電梯深入地下約50公尺洞窟一探壯觀景象。 (攝影 / 廖晨光)







搭乘電梯深入三段壁地下洞窟，可近距離觀察海浪侵蝕岩層的壯觀景象。 (攝影 / 廖晨光)





不遠處的千疊敷則展現截然不同的景致。廣闊砂岩平台經數百萬年海蝕形成，層層紋理宛如鋪展千張榻榻米。夕陽時分，整片岩盤染上金色光輝，與太平洋交織成令人屏息的絕景。









太平洋雕刻的藝術 千疊敷壯麗奇景。 (攝影 / 廖晨光)







廣闊砂岩平台經數百萬年海蝕形成的景致。 (攝影 / 廖晨光)







夕陽西下海面波光粼粼，千疊敷整片岩盤染上金色光輝。 (攝影 / 廖晨光)







最佳海景第一排，無敵景觀心曠神怡。 (攝影 / 廖晨光)





橫跨海面的地質奇蹟 橋杭岩守望千萬年歲月



來到本州最南端串本町，矗立海中的「橋杭岩」呈現另一種自然震撼。約40餘座岩柱筆直排列，綿延約850公尺，宛如橋樑支柱橫跨海面。這些岩石形成於約1500萬年前火山活動與海蝕作用，是日本著名天然紀念物之一。退潮時，旅客可步行接近岩柱，近距離觀察大自然雕刻的痕跡。









橫跨海面的千萬年地質奇蹟 - 橋杭岩守望歲月。 (攝影 / 廖晨光)







矗立海中的橋杭岩位日本本州最南端串本町。 (攝影 / 廖晨光)







本州最南端奇岩——橋杭岩見證大地力量。 (攝影 / 廖晨光)







40餘座岩柱筆直排列的橋杭岩。 (攝影 / 廖晨光)







如衛兵般矗立海面的地質奇蹟- 橋杭岩。 (攝影 / 廖晨光)

漁港直送的鮮甜 勝浦鮪魚與徐福壽司傳承美味



和歌山的海洋資源同樣令人驚艷。位於那智勝浦的勝浦漁港，是日本重要的鮪魚卸貨港之一，其鮪魚漁獲量高居日本之冠。在舉行漁獲拍賣和大量鮪魚交易的「勝浦漁港市場」旁，有一勝浦漁港にぎわい市場 (Nigiwai Market)，店家提供遊客新鮮鮪魚現切現售，鮮紅魚肉色澤透亮，入口柔嫩鮮甜，展現世界級海洋資源的魅力。|









智勝浦的勝浦漁港，是日本重要的卸貨港之一。 (攝影 / 廖晨光)







和歌山的海洋資源令人驚艷。 (攝影 / 廖晨光)







漁港直送的鮪魚鮮甜，肉色澤透亮，入口柔嫩鮮甜。(攝影 / 廖晨光)







走進漁港市場，新鮮鮪魚現切現售。 (攝影 / 廖晨光)







魚市場現烤魚下巴令人食指大動。 (攝影 / 廖晨光)







智勝浦的勝浦漁港內可愛的小鮪魚絨毛玩偶。 (攝影 / 廖晨光)

此外，新宮市的徐福壽司延續和歌山獨特的古老發酵壽司文化。其中以津本式熟成魚製作的壽司及「秋刀魚壽司」壽司最具代表性。將肉質鮮美的秋刀魚先用米糠浸泡以去除苦味，然後再用以那智勝浦町的丸正醋充分醃製後所做成的壽司，風味濃郁且帶有深厚歷史韻味，曾獲選為和歌山縣優良縣產品。









新宮市的徐福壽司位在JR新宮站的正前方。 (攝影 / 廖晨光)







徐福壽司創業至今約70年為當地傳統壽司店，店內環境小巧，共有4個板前座位和2張小桌子。 (攝影 / 廖晨光)







徐福壽司的新宮名物「秋刀魚壽司」(さんま姿寿司) 為在地美食首選。 (攝影 / 廖晨光)







熟成魚握壽司風味濃郁且帶有深厚歷史韻味。 (攝影 / 廖晨光)







綜合握壽司。 (攝影 / 廖晨光)







各式壽司拼盤。 (攝影 / 廖晨光)

冬季限定的味覺盛宴 幻之魚「九繪」極致饗宴



若說冬季的和歌山有什麼絕不能錯過的美味，那便是被日本料理界譽為「夢幻之魚」的雲紋石斑魚「クエ」（Kue）。因生長緩慢、捕獲不易，成為高級料理的象徵。此行前往南紀白濱町「海味山珍𝙼𝙰𝚁𝚄𝙺𝙸𝚈𝙾」體驗這場限定的味覺盛宴。









南紀白濱町「海味山珍 MARUKIYO」居酒屋。 (攝影 / 廖晨光)







日本料理界譽為「夢幻之魚」的雲紋石斑魚「クエ」（Kue）。 (攝影 / 廖晨光)







旬味饗宴 ~晶瑩剔透的雲紋石斑魚「クエ」生魚片。 (攝影 / 廖晨光)





雲紋石斑魚全席料理從晶瑩剔透的生魚片揭開序幕，肉質細緻富含彈性。接著驚艷的酥炸魚鱗及外酥內嫩完美鎖住魚肉鮮甜的唐揚炸魚。而擔當主角的雲紋石斑魚火鍋，魚皮釋放大量天然膠質，使湯頭逐漸轉為濃郁乳白色，入口醇厚鮮甜。最後再以吸收魚骨精華的雜炊收尾，將整場味覺體驗推向巔峰。這場味覺盛宴不只是料理，完整呈現了紀伊半島「山海共生」的飲食文化精髓，更是一場對自然恩賜的致敬。









展現紀伊半島「山海共生」的飲食文化精髓。 (攝影 / 廖晨光)|







雲紋石斑魚火鍋含大量天然膠質，湯頭入口醇厚鮮甜。 (攝影 / 廖晨光)







外酥內嫩完美鎖住魚肉鮮甜的唐揚炸魚。 (攝影 / 廖晨光)







吸收魚骨精華的雜炊，將味覺體驗推向巔峰。 (攝影 / 廖晨光)





雪花紛飛中的紀州梅林 冬日最浪漫風景



和歌山縣為日本最大梅子產地，南部町更是高品質「南高梅」的故鄉。每年冬末初春，山坡綻放數萬株梅花，形成如白雪覆蓋山野的壯麗景觀。偶遇瑞雪紛飛之際，眼前白色雪花緩緩飄落在梅花枝葉間，滿山梅林如灑上一層層雪白糖霜，更多了一份夢境般的純淨，呈現冬日最浪漫景觀，構築出紀伊半島最詩意的季節畫面。









南部梅林春季詩篇，正綻放白色的芬芳。 (攝影 / 廖晨光)







紀州南部梅林被譽為日本最大的梅林美稱。 (攝影 / 廖晨光)







梅花綻放薰香凜然。 (攝影 / 廖晨光)







偶遇瑞雪紛飛飄落在梅花枝葉間。 (攝影 / 廖晨光)







和歌山縣指定文化財。 (攝影 / 廖晨光)







「一目百萬、香氣十里」和歌山縣南部梅林限時開園活動。 (攝影 / 廖晨光)

深度體驗日本文化原鄉 和歌山展現慢旅行真諦



和歌山的魅力，在於其完整保存的文化與自然共生景觀。從湯淺町延續七百年的醬油釀造文化，到季節限定的「夢幻之魚」的雲紋石斑魚全餐料理；從太平洋雕刻的海岸奇景，到梅林綻放的季節風物，每一處景點都承載著時間與土地交織的故事。這裡沒有都市的喧囂，只有緩慢流動的時光與真實存在的文化。和歌山，不只是旅行的目的地，更是一場回歸自然與歷史本質的深度體驗。更多資訊請參閱和歌山縣官方旅遊指南

