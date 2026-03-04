「和歌山旬味覺醒：紀伊半島冬日最溫柔的「山、海、釀」之旅

2026-03-04 17:03 旅遊經

和歌山旬味饗宴。 (攝影 / 廖晨光)

 

【旅遊經 廖晨光／日本和歌山縣採訪報導】

 

位於日本本州最南端的和歌山縣，擁有依山傍海的壯闊地景與深厚人文底蘊。從被譽為日本醬油發源地的「湯淺町」古街，到太平洋海岸鬼斧神工的「橋杭岩」奇景；從熊野信仰文化孕育的古老聚落，到漁港現撈鮪魚的美味與冬季限定的「紀州梅林」花海。紀伊半島以其融合自然、歷史與美食的多重魅力，構築出一條極具深度的文化旅遊軸線。走訪和歌山，透過文化聚落、美食體驗與自然奇景串連，可親身感受這片土地流轉千年的文化溫度與風土滋味。

 


漫步日本醬油發源地「湯淺古街」。 (攝影 / 廖晨光)


本州最南端的串本町道之驛，遠眺彷彿守護著本州最南端的衛兵奇景「橋杭岩」。 (攝影 / 廖晨光)


全日本生鮪魚產量第一的勝浦漁港直送鮮甜美味鮪魚饗宴。 (攝影 / 廖晨光)

醬香瀰漫的百年古鎮  走進「湯淺町」釀造文化原點

 

被譽為日本醬油發源地的湯淺町靜謐小鎮，因完整保存江戶至明治時期的街道景觀，被日本政府指定為「重要傳統建造物群保存地區」。漫步於古街，最引人注目的，是町屋外牆黑白分明的「黑漆喰」設計。黑色木板牆與白色泥牆形成強烈對比，搭配格子窗與低矮屋簷，彷彿走進一幅江戶時代的生活畫卷。



時光凝結的醬油原鄉：湯淺町以「釀造町」類別被列入日本第一個「重要傳統建造物群保存地區」。 (攝影 / 廖晨光)


漫步江戶建築的活博物館,彷彿走進一幅江戶時代的生活畫卷。(攝影 / 廖晨光)


湯淺古街的町屋風格特色在於細膩的「黑漆喰」牆面與精緻的「蟲籠窗」（すむしこ）。 (攝影 / 廖晨光)


漫步湯淺町時光老街。 (攝影 / 廖晨光)

 

湯淺町醬油釀造歷史可追溯至13世紀，當時僧侶從中國帶回味噌製法，意外發現發酵過程產生的液體風味極佳，逐漸演變為今日的醬油。全盛時期，當地曾擁有近百家釀造業者，成為日本醬油文化的重要根源。



太田久助吟製創業超過150年的金山寺味噌老店。湯淺日式醬油（溜醬油）據說源自金山寺味噌在釀造發酵過程中桶底所產生濃稠液體。 (攝影 / 廖晨光)


日本和歌山湯淺「金山寺味噌」為可直接食用的特色「嚐味噌」(なめ味噌)。 (攝影 / 廖晨光)


創業於1841年的「角長」醬油廠至今仍使用百年木桶手工釀造醬油。


創業於1841年的「角長」醬油廠至今仍使用百年木桶手工釀造醬油。釀造師遵循古法，讓天然「藏付酵母」在木桶中緩慢發酵，歷經數年淬鍊，形成層次豐富的醬香。空氣中淡淡的焦糖與發酵氣息，讓整座小鎮彷彿仍停留在數百年前的時光裡。



巨大的木造發酵桶散發著百年的歲月感。 (攝影 / 廖晨光)


百年木桶手工釀造醬油在空氣中飄散著醇厚且帶著豆香的發酵氣息。 (攝影 / 廖晨光)


天然「藏付酵母」在木桶中緩慢發酵，形成層次豐富的醬香。 (攝影 / 廖晨光)


「角長」醬油廠資料館陳設系列古老的工具及設備。 (攝影 / 廖晨光)

 

採摘冬日紅寶石  草莓園裡的甜蜜時光

 

和歌山亦是日本知名水果產地，位在日高郡的「Strawberry Farm MAATO工坊」(まあと工房)，旅客可在溫室內體驗親手採摘高架栽培頂級草莓的便利，並於現場採摘且盡情品嚐以獨特農法培育的頂級草莓。此現體驗活動提供了高人氣的「Yotsuboshi」、甜味和濃郁風味兼具的「Suzu」，以及酸甜平衡絕妙的「Haruhi」等頂級稀有品種草莓。讓遊客可同時品嘗比較，一顆顆不同品種懸掛枝頭飽滿鮮紅的草莓，入口瞬間釋放濃郁甜味與細緻果香的美味差異。現採現吃的體驗，不僅展現土地的豐饒，也成為旅途中最直接的幸福感受。



和歌山日高郡「Strawberry Farm MAATO工坊」(まあと工房) 採摘的冬日紅寶石。(攝影 / 廖晨光)


溫室內採高架栽培的頂級草莓。 (攝影 / 廖晨光)


體驗活動提供數種甜味和濃郁風味的頂級品種草莓，讓遊客可同時品嘗比較美味。(攝影 / 廖晨光)


甜味和濃郁風味兼具的「Suzu」頂級品種草莓。 (攝影 / 廖晨光)


摘採草莓時要採一顆吃一顆，不宜同時採很多顆。且吃草莓秘訣要從蒂頭端開始品嘗。 (攝影 / 廖晨光)

 

太平洋雕刻的藝術  三段壁與千疊敷壯麗奇景

 

沿著白濱海岸前行，抵達著名地質景觀三段壁。高約50公尺的懸崖筆直矗立於海岸，巨浪撞擊岩壁發出震耳回響。搭乘電梯深入地下洞窟，可近距離觀察海浪侵蝕岩層的壯觀景象。此地亦曾是古代熊野水軍的據點，為景觀增添神秘色彩。



看著太平洋巨浪撞擊懸崖，感受大自然千萬年的雕刻神技。 (攝影 / 廖晨光)


南紀白濱著名地質景觀三段壁。 (攝影 / 廖晨光)


南紀白濱著名地質景觀三段壁。。 (攝影 / 廖晨光)


三段壁高約50公尺的懸崖筆直矗立於海岸 (攝影 / 廖晨光)


地下洞窟巨浪撞擊岩壁發出震耳回響。 (攝影 / 廖晨光)


遊客可搭乘電梯深入地下約50公尺洞窟一探壯觀景象。 (攝影 / 廖晨光)


搭乘電梯深入三段壁地下洞窟，可近距離觀察海浪侵蝕岩層的壯觀景象。 (攝影 / 廖晨光)

 

不遠處的千疊敷則展現截然不同的景致。廣闊砂岩平台經數百萬年海蝕形成，層層紋理宛如鋪展千張榻榻米。夕陽時分，整片岩盤染上金色光輝，與太平洋交織成令人屏息的絕景。



太平洋雕刻的藝術 千疊敷壯麗奇景。 (攝影 / 廖晨光)


廣闊砂岩平台經數百萬年海蝕形成的景致。 (攝影 / 廖晨光)


夕陽西下海面波光粼粼，千疊敷整片岩盤染上金色光輝。 (攝影 / 廖晨光)


最佳海景第一排，無敵景觀心曠神怡。 (攝影 / 廖晨光)

 

橫跨海面的地質奇蹟  橋杭岩守望千萬年歲月

 

來到本州最南端串本町，矗立海中的「橋杭岩」呈現另一種自然震撼。約40餘座岩柱筆直排列，綿延約850公尺，宛如橋樑支柱橫跨海面。這些岩石形成於約1500萬年前火山活動與海蝕作用，是日本著名天然紀念物之一。退潮時，旅客可步行接近岩柱，近距離觀察大自然雕刻的痕跡。



橫跨海面的千萬年地質奇蹟 - 橋杭岩守望歲月。 (攝影 / 廖晨光)


矗立海中的橋杭岩位日本本州最南端串本町。 (攝影 / 廖晨光)


本州最南端奇岩——橋杭岩見證大地力量。 (攝影 / 廖晨光)


40餘座岩柱筆直排列的橋杭岩。 (攝影 / 廖晨光)


如衛兵般矗立海面的地質奇蹟- 橋杭岩。 (攝影 / 廖晨光)

漁港直送的鮮甜  勝浦鮪魚與徐福壽司傳承美味

 

和歌山的海洋資源同樣令人驚艷。位於那智勝浦的勝浦漁港，是日本重要的鮪魚卸貨港之一，其鮪魚漁獲量高居日本之冠。在舉行漁獲拍賣和大量鮪魚交易的「勝浦漁港市場」旁，有一勝浦漁港にぎわい市場 (Nigiwai Market)，店家提供遊客新鮮鮪魚現切現售，鮮紅魚肉色澤透亮，入口柔嫩鮮甜，展現世界級海洋資源的魅力。|



智勝浦的勝浦漁港，是日本重要的卸貨港之一。 (攝影 / 廖晨光)


和歌山的海洋資源令人驚艷。 (攝影 / 廖晨光)


漁港直送的鮪魚鮮甜，肉色澤透亮，入口柔嫩鮮甜。(攝影 / 廖晨光)


走進漁港市場，新鮮鮪魚現切現售。 (攝影 / 廖晨光)


魚市場現烤魚下巴令人食指大動。 (攝影 / 廖晨光)


智勝浦的勝浦漁港內可愛的小鮪魚絨毛玩偶。 (攝影 / 廖晨光)

此外，新宮市的徐福壽司延續和歌山獨特的古老發酵壽司文化。其中以津本式熟成魚製作的壽司及「秋刀魚壽司」壽司最具代表性。將肉質鮮美的秋刀魚先用米糠浸泡以去除苦味，然後再用以那智勝浦町的丸正醋充分醃製後所做成的壽司，風味濃郁且帶有深厚歷史韻味，曾獲選為和歌山縣優良縣產品。



新宮市的徐福壽司位在JR新宮站的正前方。 (攝影 / 廖晨光)


徐福壽司創業至今約70年為當地傳統壽司店，店內環境小巧，共有4個板前座位和2張小桌子。 (攝影 / 廖晨光)


徐福壽司的新宮名物「秋刀魚壽司」(さんま姿寿司) 為在地美食首選。 (攝影 / 廖晨光)


熟成魚握壽司風味濃郁且帶有深厚歷史韻味。 (攝影 / 廖晨光)


綜合握壽司。 (攝影 / 廖晨光)


各式壽司拼盤。 (攝影 / 廖晨光)

冬季限定的味覺盛宴  幻之魚「九繪」極致饗宴

 

若說冬季的和歌山有什麼絕不能錯過的美味，那便是被日本料理界譽為「夢幻之魚」的雲紋石斑魚「クエ」（Kue）。因生長緩慢、捕獲不易，成為高級料理的象徵。此行前往南紀白濱町「海味山珍𝙼𝙰𝚁𝚄𝙺𝙸𝚈𝙾」體驗這場限定的味覺盛宴。



南紀白濱町「海味山珍 MARUKIYO」居酒屋。 (攝影 / 廖晨光)


日本料理界譽為「夢幻之魚」的雲紋石斑魚「クエ」（Kue）。 (攝影 / 廖晨光)


旬味饗宴 ~晶瑩剔透的雲紋石斑魚「クエ」生魚片。 (攝影 / 廖晨光)

 

雲紋石斑魚全席料理從晶瑩剔透的生魚片揭開序幕，肉質細緻富含彈性。接著驚艷的酥炸魚鱗及外酥內嫩完美鎖住魚肉鮮甜的唐揚炸魚。而擔當主角的雲紋石斑魚火鍋，魚皮釋放大量天然膠質，使湯頭逐漸轉為濃郁乳白色，入口醇厚鮮甜。最後再以吸收魚骨精華的雜炊收尾，將整場味覺體驗推向巔峰。這場味覺盛宴不只是料理，完整呈現了紀伊半島「山海共生」的飲食文化精髓，更是一場對自然恩賜的致敬。



展現紀伊半島「山海共生」的飲食文化精髓。 (攝影 / 廖晨光)|


雲紋石斑魚火鍋含大量天然膠質，湯頭入口醇厚鮮甜。 (攝影 / 廖晨光)


外酥內嫩完美鎖住魚肉鮮甜的唐揚炸魚。 (攝影 / 廖晨光)


吸收魚骨精華的雜炊，將味覺體驗推向巔峰。 (攝影 / 廖晨光)

 

雪花紛飛中的紀州梅林 冬日最浪漫風景

 

和歌山縣為日本最大梅子產地，南部町更是高品質「南高梅」的故鄉。每年冬末初春，山坡綻放數萬株梅花，形成如白雪覆蓋山野的壯麗景觀。偶遇瑞雪紛飛之際，眼前白色雪花緩緩飄落在梅花枝葉間，滿山梅林如灑上一層層雪白糖霜，更多了一份夢境般的純淨，呈現冬日最浪漫景觀，構築出紀伊半島最詩意的季節畫面。



南部梅林春季詩篇，正綻放白色的芬芳。 (攝影 / 廖晨光)


紀州南部梅林被譽為日本最大的梅林美稱。 (攝影 / 廖晨光)


梅花綻放薰香凜然。 (攝影 / 廖晨光)


偶遇瑞雪紛飛飄落在梅花枝葉間。 (攝影 / 廖晨光)


和歌山縣指定文化財。 (攝影 / 廖晨光)


「一目百萬、香氣十里」和歌山縣南部梅林限時開園活動。 (攝影 / 廖晨光)

深度體驗日本文化原鄉  和歌山展現慢旅行真諦

 

和歌山的魅力，在於其完整保存的文化與自然共生景觀。從湯淺町延續七百年的醬油釀造文化，到季節限定的「夢幻之魚」的雲紋石斑魚全餐料理；從太平洋雕刻的海岸奇景，到梅林綻放的季節風物，每一處景點都承載著時間與土地交織的故事。這裡沒有都市的喧囂，只有緩慢流動的時光與真實存在的文化。和歌山，不只是旅行的目的地，更是一場回歸自然與歷史本質的深度體驗。更多資訊請參閱和歌山縣官方旅遊指南
https://tw.visitwakayama.jp/

或 https://www.facebook.com/wakayamatw


欲了解「踏上千年朝聖之路：和歌山「熊野古道」世界遺產之路」，請至(https://www.travelrich.com/news/overseasnews/overseasnews12140.html)

欲了解「和歌山千年名湯物語 (上篇) ~ 【山之祕境】熊野古道與世界遺產之湯」，請至(https://www.travelrich.com.tw/news/overseasnews/overseasnews12129.html)

欲了解「和歌山千年名湯物語 (下篇) ~ 【海之絕景】太平洋與千年古湯之行」，請至(https://www.travelrich.com.tw/news/overseasnews/overseasnews12130.html)

欲了解「日本和歌山「御燈祭」千人奔騰聖火奇觀」，請至

(https://www.travelrich.com/news/overseasnews/overseasnews12122.html)

#攝影 #日本 #紀伊半島

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

最新文章

「和歌山旬味覺醒：紀伊半島冬日最溫柔的「山、海、釀」之旅

「和歌山旬味覺醒：紀伊半島冬日最溫柔的「山、海、釀」之旅

#攝影 #日本 #紀伊半島

旅遊經 2026.03.04 12
世界野生動植物日 到台北動物園區來場動植物界的尋「馬」記！

世界野生動植物日 到台北動物園區來場動植物界的尋「馬」記！
旅遊經 2026.03.04 11
「后里泰安櫻花季」粉燦登場！賞櫻、賞燈一次滿足

「后里泰安櫻花季」粉燦登場！賞櫻、賞燈一次滿足

#賞櫻景點 #櫻花祭 #賞花

旅奇傳媒 2026.03.04 9
春季甜點新品推薦！COLD STONE×紅葉蛋糕、OREO甜甜圈、統一布丁泡芙必吃

春季甜點新品推薦！COLD STONE×紅葉蛋糕、OREO甜甜圈、統一布丁泡芙必吃

#甜點 #甜甜圈 #蛋糕 #冰淇淋

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.04 24
K-POP迷必衝！「TMA VR展」登台，SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN在眼前開唱

K-POP迷必衝！「TMA VR展」登台，SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN在眼前開唱

#演唱會 #韓星 #展覽 #SEVENTEEN #ENHYPEN

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.04 21
4月開山！立山黑部住宿該怎麼選擇？懶人包速速看～

4月開山！立山黑部住宿該怎麼選擇？懶人包速速看～

#住宿 #名古屋 #黑部立山

FunTime旅遊比價 2026.03.04 12
女神月萬歲 凱撒飯店連鎖推出「專屬」優惠，最低38折起！

女神月萬歲 凱撒飯店連鎖推出「專屬」優惠，最低38折起！

#板橋凱撒 #手作課程 #假期

旅遊經 2026.03.04 11
原來福岡這麼好玩！解鎖藏在九州市區的職人體驗與繽紛樂園之親子景點

原來福岡這麼好玩！解鎖藏在九州市區的職人體驗與繽紛樂園之親子景點

#景點 #親子 #小朋友

FunTime旅遊比價 2026.03.04 20
【春日限定美景】 「老梅綠石槽」綠境已開，來趟北海岸「綠野鮮蹤」小旅行！

【春日限定美景】 「老梅綠石槽」綠境已開，來趟北海岸「綠野鮮蹤」小旅行！

#北海岸 #老梅綠石槽 #富基漁港

旅遊經 2026.03.04 27
大巨蛋/松菸美食推薦｜鳥作洋食 超好吃爆漿起司漢堡排歐姆蛋咖哩 松菸必吃日式漢堡排！寵物友善餐廳推薦 慶生聚餐首選！

大巨蛋/松菸美食推薦｜鳥作洋食 超好吃爆漿起司漢堡排歐姆蛋咖哩 松菸必吃日式漢堡排！寵物友善餐廳推薦 慶生聚餐首選！

#日式料理 #信義區

貝ㄦ貪食怪 2026.03.04 18
18+