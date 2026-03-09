公路旅行愛好者看過來！歡慶「66號公路」一百週年 亞利桑那66之旅精彩一整年

@UdnCms3Tag-96399ab5-bf97-461b-9ae1-790eaeff96c8

【旅奇傳媒/編輯部報導】公路迷請注意！如同健行者一生嚮往踏上的西班牙朝聖之路，對公路旅行愛好者而言，橫跨美國、象徵自由探索精神的「66號公路」（Route 66），正是許多全球公路旅行愛好者此生必訪的夢幻清單。這條被譽為「美國母親之路」的經典公路，承載無數追夢與探索的故事，而其中最具代表性且保存最完整風貌的精華路段，就位於亞利桑那州。

沿線串聯歷史小鎮、經典懷舊文化地標與壯麗自然奇景，全方位展現美國公路旅行的文化底蘊與自由精神。隨著2026年百年紀念活動展開，踏上亞利桑那 Route 66 的代表路段，不僅是一段自駕遊經典之旅，更是一場融合歷史人文深度體驗。以下是亞利桑那州「66號公路」亮點介紹！

穿越世界級不思議自然奇景

以旗桿鎮（Flagstaff）作為據點，深入北亞利桑那州壯麗地貌，體驗高山松林、火山地形與舉世聞名的黑暗星空。這座海拔約2,100公尺山城是全球首座「國際黑暗天空城市」，周邊環繞大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）與舊金山山脈（San Francisco Peaks） 等自然奇景，被譽為探索北亞利桑那的理想門戶。

位於市區的洛威爾天文台（Lowell Observatory）不僅是歷史最悠久的天文台，更是世界著名的研究重鎮，天文學家於此發現冥王星，奠定其在現代天文史上的重要地位。透過天文展示與觀星體驗，感受純淨夜空所帶來的宇宙魅力。

向東前行即可抵達壯觀的巴林傑隕石坑（Meteor Crater），這座保存完整的隕石撞擊遺址直徑逾1公里，是地球上最具代表性的撞擊地貌之一。參觀探索中心透過互動展示認識隕石與太陽系演化，並於觀景步道俯瞰震撼地形，近距離感受宇宙在這處地質奇景留下的印記。北亞利桑那匯聚宇宙與地球交織而成的壯闊奇景，為公路之旅增添獨一無二的自然探索體驗。

沿著「66號公路」自新墨西哥州進入亞利桑那州，造訪全線公路唯一直接穿越的化石森林國家公園（Petrified Forest National Park），馳騁於歷史公路之上，近距離欣賞全球規模最大的矽化木群之一所帶來的震撼景觀；繽紛層岩與礦物色彩交織而成的彩繪沙漠（Painted Desert）呈現宛如異世界般的景觀，見證地球漫長的地質演變。

於報紙岩觀景平台（Newspaper Rock）遠眺珍貴史前岩畫遺址，岩石上的圖騰與符號訴說古文明的生活印記。園區內亦保留「66號公路」舊路段遺址作為紀念地標，一輛復古老爺車靜靜佇立，成為昔日公路年代的重要象徵，感受穿越時空的魅力。

《汽車總動員》打卡狂潮

沿著「母親之路」懷舊餐館隨處可見，位於塞利格曼（Seligman）的 Delgadillo’s Snow Cap Drive-In 是經典必訪停靠站，不僅提供多汁漢堡與奶昔的老派美食，展現濃濃公路情懷更被視為 Route 66 精神發源地。

創辦人 Juan Delgadillo 與被譽為「Route 66 守護天使」的兄弟 Angel Delgadillo 共同推動母親之路保存運動，成功喚起全球對 Route 66 的關注，如今餐廳仍延續幽默互動與熱情款待的傳統，而 The Original Route 66 Gift Shop（原 Angel 理髮店）結合遊客中心與博物館功能呈現公路復興歷程，影響皮克斯動畫《汽車總動員》（Cars）的靈感來源。

位於金曼（Kingman）的 Mr. D’z Route 66 Diner，一邊享用漢堡配奶昔，一邊穿越回經典美國公路年代。這間極具代表性的公路餐館，讓人彷彿走進復古電影場景。坐在吧檯欣賞滿牆 Route 66 紀念收藏與熱鬧的點唱機，並從趣味十足的黑膠唱片造型菜單挑選老派美食。大快朵頤招牌沙士漂浮冰淇淋，再挑戰超巨型香蕉船，餐廳門外色彩繽紛的復古老爺車更是拍照打卡的完美背景。

餐後穿越馬路即可造訪亞利桑那 Route 66 博物館（Route 66 Museum）館內以生動壁畫、歷史照片與立體模型重現這條「美國母親之路」的故事，讓公路文化鮮活呈現。同一棟歷史建築 Historic Kingman Powerhouse 內還設有金曼遊客中心與電動車博物館，讓旅程在懷舊與未來科技之間展開精彩對話。

成立逾半世紀、享譽全球的 Eagles 樂團以經典歌曲 Take It Easy 以溫斯洛（Winslow）小鎮為靈感，唱出美國公路文化的浪漫意象，描繪沿線的生活縮影。當地設立的「Standing on the Corner」地標雕像，向這段音樂與公路交織的文化記憶致敬。

2026為迎接百年紀念推出全新「音樂公路」體驗，當車輛以約每小時約56 公里速度行駛於城鎮東側特製路面時，透過輪胎震動將演奏經典歌曲 Take It Easy 提及 Winslow 的旋律段落，帶領旅客走進經典旋律的美國公路故事。

位於亞利桑那荒漠公路上的哈克貝里綜合商店（Hackberry General Store）被譽為「66號公路」的文化寶庫，館內收藏地圖、招牌與歷史文物，戶外更可見復古加油機、Mobil 飛馬標誌與經典車款展示，庭院遍布懷舊路牌，營造濃厚美式公路氛圍，其中1957年紅色 Corvette 成為旅客青睞的拍照地標，完美定格經典公路旅行記憶。

熱鬧一整年！ 世紀公路盛典接力登場

2026年適逢美國歷史傳奇公路百年紀念，亞利桑那州作為保存最完整路段所在地，將推出一系列橫跨全年、融合公路文化、運動挑戰與社區慶典的精彩活動，邀請全球旅人親身感受母親之路的經典魅力。

4月最後一週登場的 Route 66 Bike Week，騎士將從加州 Needles 騎行至塞利格曼，沿著現存最長未中斷路段穿越小鎮與歷史景點，重溫美國公路文化與電影場景魅力。

5月舉行的「歡樂路跑」（Route 66 Fun Run）為全美歷史最悠久的公路慶典活動之一，來自世界各地的參與者將自塞利格曼出發，行經金曼至托波克（Topock）。沿途社區同步舉辦歡迎活動，展現在地熱情與文化傳承。

11月舉行的「公路馬拉松」（Route 66 UltraRun），邀請跑者將挑戰100英里賽，自 Peach Springs 西側的 Hualapai 印地安保留地起跑，沿著現存最長且未中斷的歷史公路路段前進，最終於托波克終點完賽，完成極具象徵意義百年里程碑挑戰，體驗結合運動與公路精神的極限旅程。

百年慶典期間，塞利格曼亦將舉辦慶祝活動，揭幕全新紀念地標並舉行盛大社區派對；適逢10月於金曼舉辦「66號公路街道競速」（Route 66 Street Drags）活動為全球最大合法街道直線加速賽事，於歷史公路中央上演速度與熱血的震撼場面，成為當地年度最受矚目的極限盛事之一。

從騎行、公路旅行到社區慶典與極限賽事，亞利桑那將以精采紛呈的公路文化體驗迎接百年里程碑，敬邀旅客踏上這條傳奇公路，共同見證美國公路精神的世紀傳承。

