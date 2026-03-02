@UdnCms3Tag-d122d4c0-2488-4796-836e-d372842773a9



2025年韓國旅行最熱門的旅遊目的地出爐 熱門城市及景點報你知！(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】







2025年近尾聲，身為國人最愛的旅遊國度之一──韓國，您知道嗎？台灣旅客的首選城市是哪裡嗎？讓城市的最熱門、以及最先考慮的是「造訪目的地」又是何處呢？不妨隨著韓國觀光公社所進行的《外國旅客調查》，來了解國人與自己的喜好，有那些不同？根據資料顯示，國人在計劃前往韓國旅行時，台灣旅客的首選目的地，依序為：首爾(67.5%)、釜山(22.7%)及濟州(8.2%)，另外，香港旅客造訪首爾，依複選來說，比例甚至高達94.8%。

而韓國這三座熱門城市──首爾、釜山、濟州中，最熱門的旅遊景點為？根據過去一整年VISITKOREA繁體中文網站使用者搜尋關鍵字的資料分析，獲得其結果出爐──首爾以朝鮮王朝規模最大、也是最美的正宮「景福宮」位居榜首，釜山則是釜山著名的賞日出聖地──海東龍宮寺、濟州以濟州島最具代表性的賞日出地點「城山日出峰」最受矚目。

※.首爾──





首爾是韓國的首都，也是一個充滿活力和歷史的現代都市，在林立的高樓中，擁有600年歷史的典雅宮殿，整座城市聚集著矚目的韓國文化、音樂、美妝、時尚與表演的舞台。目前的新興旅遊景點，包括：聖水洞、首爾林、弘大、江南、新沙洞林蔭道、樂天塔等，而外國旅客最愛的首爾旅遊景點為──「景福宮」、「望遠市場」與「北村韓屋村」！





一、朝鮮王朝的第一座法宮──景福宮：









景福宮(圖：韓國觀光公社PHOTOKOREA-Live Studio提供)





韓國旅遊必排的人氣排行首位景點，就是朝鮮王朝第一座法宮—景福宮，始建於1395年。「景福宮」取名自「新王朝能獲得廣大福運、繁榮興盛」之意。穿著韓服即可免費入場，夜景更加燦爛及優美，民眾可以一次感受日夜美景，但提醒前往前請查詢每年夜間開放期間。擁有許多文物、看點及體驗，也適合與小孩一同前往。值得一提的是──景福宮是韓流巨星「BTS」迷你專輯中所收錄的《小宇宙》及《IDOL》的現場演唱地址，在紫色光芒的襯托下，熠熠生輝的景福宮更加成為熱門話題 。而最in的旅遊方式，就是穿韓服免費入場，拍下美美的應景照，由於「景福宮」東側是「三清洞」與「北村韓屋村」，建議一道順遊！







二、個性店家所聚集的傳統市場──望遠市場：









望遠市場(圖：韓國觀光公社PHOTOKOREA-Live Studio提供)







逛傳統市場是旅行的一大樂趣，也能藉此熟悉當地文化風情的地方。望遠市場經過翻新過後煥然一新，不僅提供多樣傳統美食，市場周邊獨具特色的咖啡館、甜點烘培坊及選品店等漸漸人氣高漲，望遠市場近幾年越來越受到外國旅客的喜愛，也常出現在像是《劉QUIZ ON THE BROCK》及《我獨自生活》等熱門電視節目中。而「漢江」就在附近，天氣晴朗時，最chill的玩法，可在市場買些食物到漢江野餐。







三、傳統韓屋櫛比鱗次的美麗小區──北村韓屋村：









北村韓屋村(圖：韓國觀光公社PHOTOKOREA提供，攝影：이재국)



北村韓屋村作為《Kpop獵魔女團》的主要舞臺登場後，成為更受歡迎的景點。附近有景福宮、昌德宮、宗廟及三清洞，適合一起排入行程。這裡的特別之處由於韓屋村，是一處有民眾實際居住地方，因此，前往參觀之前，需留意參觀管制時間，通常17時至翌日早上10時為宵禁時間。

※.釜山──



位於韓國東南部的海洋城市，在韓國是僅次於首爾的第二大城，以壯麗的海景、地標性建築及獨特的美食聞名，而釜山也是亞洲最大電影節—釜山國際影展的舉辦地，因此一年到頭吸引許多旅客前來。金碧輝煌的濱海天際線、充滿活力的傳統市場、衝浪愛好者乘風破浪的白沙灘、以及代表當地特色的美食巷弄等，每個角落充滿了看點及樂趣。其中海雲台、甘川洞文化村、釜山 X the SKY和鑽石塔，廣安里海水浴場都受到許多遊人喜歡，另熱門景點前三名為海東龍宮寺、白淺灘文化村與釜山松島海上纜車！





一、實現願望的靈驗寺院──海東龍宮寺：









海東龍宮寺(圖：韓國觀光公社PHOTOKOREA提供，攝影：김지호)







海東龍宮寺建於1376年，是韓國唯一一座建在海岸邊的寺廟，這裡的「日出」景致被廣大遊客評為「釜山最美」。值得一提的是──因在壬辰倭亂期間損毀，後來經過重建成為現貌。由於韓國寺廟通常建在山上，但海東龍宮寺坐落於東海之濱，坐擁獨特的景觀。曾在1974年，寺院住持在為期100天的祈禱中，夢見身著白袍的觀世音菩薩騎著龍升天，加上這裡背山面海，因此將寺名改為「海東龍宮寺」，以「只要虔誠祈求，菩薩便會助你實現一個願望」的傳說而聞名，而且景觀極其壯麗，海浪聲與誦經聲交織的氛圍，相當療癒。

二、海景美不勝收的濱海小路──白淺灘文化村









白淺灘文化村(圖：韓國觀光公社PHOTOKOREA提供，攝影：이병현)



白淺灘文化村的「여울」是個純韓語的詞彙，指的是水流湍急的水域。「白淺灘街」取名於自蓬萊山腳下蜿蜒流入大海的溪流，其景如同白色雪花飛舞的急流，可愛小巷中有許多裝置藝術，是個迷人的景點。其中白淺灘文化村最受旅人青睞的原因之一，因韓國女歌手IU的歌曲《Through the Night》MV及電影《正義辯護人》都在此拍攝外景而讓此地聲名大噪。



三、飛機及郵輪的完美結合──釜山松島海上纜車









松島海上纜車(圖：韓國觀光公社PHOTOKOREA- 釜山觀光公社提供)





松島海上纜車位於松島海水浴場，橫跨海灘的路線，可欣賞令人嘆為觀止的美景。纜車博物館、空中鞦韆等主題設施及看點多。韓國綜藝節目《NewJeans Code In Busan》中，NewJeans成員們乘坐纜車感嘆腳下的海上風光的片段，讓「這兒」成為了話題主角。



※.濟州──





在韓國南部，是一座深受韓國人喜愛的寶藏島嶼，甚至被韓國人視為蜜月之鳥。濟州島被譽為「世界七大自然奇觀」，可說整個島嶼就是一個巨大旅遊資產。一年四季都有看頭、美食、娛樂活動，因此濟州被選為韓國人每年最想去的旅遊景點首位。也因為《苦盡柑來遇見你》，讓海女文化以及油菜花田，再次受到矚目，濟州的高級酒店及渡假村等設施齊全，島上遍布著各式各樣的迷人咖啡館及餐廳。濟州鄉土飲食中充分體現了海洋的饋贈，例如：燉白帶魚、海膽海帶湯、烤馬頭魚等菜餚，另外，漢拏橘、黑豬肉及豬肉麵等都是濟州島特色著名的美食。





一、聯合國教科文組織世界自然遺產──城山日出峰：









城山日出峰(圖：韓國觀光公社PHOTOKOREA提供，攝影：김지호)



因5,000年前發生在海底的火山爆發，如今已成為令人驚嘆的旅遊景點，能觀看壯觀日出之地，還能近距離欣賞海女們展演及品嚐海女美食，另能欣賞海岸，也能搭遊船出海，還有機會還能騎馬體驗。城山日出峰原是座火山島，即便是小孩也能輕鬆攻頂，非常適合家庭旅行。在山頂所看到的日出日落，將成為您旅途中的難忘回憶。城山日出峰被聯合國教科文組織列為世界自然遺產，已成為濟州島旅遊的必遊之地，並在Netflix電視劇《苦盡柑來遇見你》中，作為劇中背景後人氣更加暴漲。

二、難以忘懷的海岸風光──涉地可支









涉地可支(圖：韓國觀光公社PHOTOKOREA提供，攝影：박자양)





涉地可支這個名字有點拗口，原因是源自濟州方言，意思是從陸地突入大海的「海岬」。每年晚冬至春季(1月至4月)油菜花盛開，花田與大海交相輝映。前往燈塔的路上有鐵製階梯，能輕鬆登上燈塔，在欄杆眺望的海岸美景將讓人終生難忘，同時別忘了留下人生照！

三、種滿芬芳山茶樹的植物園──山茶花之丘(Camellia Hill)









山茶花之丘(圖：韓國觀光公社PHOTOKOREA提供，攝影：김지호)





山茶花在韓國被稱為冬柏（동백），直觀地表達「在冬天盛開的松柏（長青樹）」之意，對濟州島而言，山茶花不只是美麗的風景，更承載了極其深厚且令人動容的歷史與文化意義，從「血染的花魂」到「和平的象徵」，更是一朵「公義之花」！在濟州島中「山茶花之丘」是一處擁有世界上最大的山茶花，以及最早開花的山茶花等多種山茶花，約有6千棵，園裡有野生花區、草坪廣場、生態蓮花池等看點，還附有住宿設施。山茶花從11月下旬至3月盛開，其中以12月至1月最美。山茶花之丘全年無休，但入場費(成人10,000韓元)及開放時間(冬季/夏季)有所不同，請務必確認後再行前往。

而您最愛韓國的旅遊目的地是哪兒呢？下一趟韓國旅遊想去哪兒呢？最愛吃的韓國美食又是什麼呢？不妨和此篇略略比較一番，感受別人與自己眼中的韓國是否有所不同？