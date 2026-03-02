和歌山千年名湯物語 (下篇) ~ 【海之絕景】太平洋與千年古湯之行

@UdnCms3Tag-6e6cca0c-4468-45d9-a7c6-b73f903b4423



和歌山千年名湯物語_海之絕景，圖為「浦島飯店」忘歸洞為天然海蝕洞窟溫泉，巨大洞門面向太平洋。(攝影：廖晨光)



【旅遊經 廖晨光 / 日本和歌山報導】



和歌山縣不僅有深邃的山林，更擁有綿長而壯麗的太平洋海岸線。在和歌山海線，溫泉與海洋僅有一岩之隔。從日本最古老的海岸溫泉，到天然海蝕洞窟中的祕湯，這是一場與海洋共鳴的視覺與觸覺盛宴。



和歌山的魅力，一半在深邃的山林，另一半則在壯闊的大海。紀伊半島臨太平洋的一側，以嶙峋的礁岩、湛藍的海水與千年不絕的湧泉交織成一幅動人的地圖。從日本最古老的史書記載，到現代化的度假體驗，這裡的溫泉不僅是溫度的傳遞，更是與海洋靈魂的深度共鳴。









洞穴溫泉池與海洋之間僅隔一石。(攝影：廖晨光)







日本最古老之一的白濱溫泉「崎之湯」。(攝影：廖晨光)







日本最古老之一的白濱溫泉「崎之湯」大門。(攝影：廖晨光)







日本最古老之一的白濱溫泉「崎之湯」。(攝影：廖晨光)







日本最古老之一的白濱溫泉「崎之湯」。(攝影：廖晨光)





現代美學演繹古湯魅力：SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE

位於和歌山縣的「白濱溫泉」與四國兵庫縣的「有馬溫泉」及愛媛縣的「道後溫泉」並列為「日本三大古湯」。白濱溫泉，歷史可追溯至日本最早史書《日本書紀》，是名副其實的「日本最古湯」之一，1300年來未曾間斷。



|



「SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE」海濱溫泉飯店。(攝影：廖晨光)







「無邊際足湯」讓疲憊的雙腳浸泡在暖湯中，平視前方一望無際的太平洋水平線。(攝影：廖晨光)







「SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE」海濱溫泉飯店夕陽。(攝影：廖晨光)



入住佇立於太平洋高台上的「SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE」是一間位於日本和歌山縣白濱町的知名海濱溫泉飯店。它以壯麗的太平洋海景、無邊際足湯以及獨特的露天溫泉聞名。其以現代化的設計與壯闊海景重新定義了古湯魅力。戶外無邊際足湯 (Infinity Footbath)全長約 30 公尺，住客可以一邊泡腳一邊欣賞太平洋的日落美景，是飯店最受歡迎的拍照打卡點，也是最受旅人喜愛的療癒角落。







三段湯露天風呂，擁抱太平洋的壯闊。(攝影：廖晨光)



館內最具代表性的「三段湯露天風呂」，以三層階梯式浴池採無邊際設計向大海開展，三層不同高度的浴池由上而下延伸，最深處達120公分。站在最前方的立湯區，身體半浸溫泉，視線毫無阻礙地延伸至無盡的水平線。海天一色之間，人彷彿漂浮於海洋與天空交界處——隨著時間流轉，從晨曦金輝到夕燒雲霞，海天一色的景致令人屏息，每一刻都是獨一無二的絕景。







住客可一邊泡腳一邊欣賞太平洋的日落美景。(攝影：廖晨光)







以壯麗的太平洋海景、無邊際足湯以及獨特的露天溫泉而聞名。(攝影：廖晨光)



清晨・崎之湯 與海浪共鳴的千年露天溫泉

天光微亮，自「SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE」飯店徒步至山腳下日本最古老之一的「崎之湯」。其位於和歌山縣的「白濱溫泉」與四國兵庫縣的「有馬溫泉」及愛媛縣的「道後溫泉」並列為「日本三大古湯」。而擁有太平洋絕景的「崎之湯（Sakinoyu）」是白濱溫泉中最具代表性、擁有1300多年歷史的古老溫泉。這座溫泉直接建於海岸礁石岩盤上，與白濱溫泉同樣古老的歷史，使它成為現存最珍貴的天然海岸溫泉之一。



泡湯池與海洋之間，僅隔著原生岩盤。浪潮拍打的聲響在耳邊迴盪，浪花濺起的瞬間帶來清涼觸感。當朝陽從海平面升起，金色光芒鋪滿海面，那一刻——時間彷彿靜止。這正是白濱溫泉千年來令人魂牽夢縈的理由。







日本最古老之一的白濱溫泉「崎之湯」與四國兵庫縣的「有馬溫泉」及愛媛縣的「道後溫泉」並列為「日本三大古湯」。(攝影：廖晨光)







與海浪共鳴的千年露天溫泉-白濱溫泉「崎之湯」。(攝影：廖晨光)



浦島飯店忘歸洞 世界罕見的天然洞窟溫泉







「浦島飯店」（Hotel Urashima）大廳。(攝影：廖晨光)







「浦島飯店」（Hotel Urashima）玄武洞溫泉。(攝影：廖晨光)





位於紀伊勝浦海岸的「浦島飯店」（Hotel Urashima）本身就是一座傳奇。飯店座落於突出的半島，旅客從勝浦港搭乘專屬的「龜號」渡船前往。船緩緩駛離碼頭，岸上喧囂逐漸遠去，這趟前往溫泉國度的旅程，本身就充滿儀式感。







飯店以《浦島太郎》傳說為主題，旅客可從「勝浦港」搭乘專屬的「龜號」渡船前往溫泉國度。(攝影：廖晨光)





「浦島飯店」座落於突出於宛如島嶼的半島上。(攝影：廖晨光)



館內最著名的「忘歸洞」，是經年累月海浪侵蝕形成的天然洞窟。這座巨大的天然洞窟面向浩瀚太平洋，海浪聲在岩壁間產生共鳴，營造出神秘而雄偉的氛圍。泡湯時，前方是無限海洋，身後是壯麗岩壁——名為「忘歸」，正因泡過之後令人流連忘返，不忍離去。







享譽盛名的「忘歸洞」，是經年累月海浪侵蝕形成的天然洞窟溫泉。(攝影：廖晨光)



另一處「玄武洞」則大自然鬼斧神工與溫泉結合，營造出神秘而震撼的泡湯體驗。另一處不容錯過的奇湯「玄武洞」與忘歸洞的開闊感不同，玄武洞展現展現更加粗獷磅礡的岩石結構。洞內氛圍靜謐且充滿神祕感，泉水從洞穴深處湧出，與洞口湧入的太平洋浪潮聲形成強烈對比。當旅人浸泡在溫潤的浴池中，可以近距離觀察那宛如鬼斧神工雕琢出的岩壁稜線。一邊是幽暗深邃的岩洞，一邊是波濤洶湧的大海，玄武洞以其粗獷中帶有寧靜的獨特魅力，與忘歸洞共同構築出紀伊半島最具代表性的「祕湯傳奇」。







「玄武洞」是經年累月海浪侵蝕形成的天然洞窟溫泉。(攝影：廖晨光)







泡湯時前方是無限海洋，身後是壯麗岩壁。(攝影：廖晨光)







在海蝕洞窟「玄武洞」溫泉中，享受獨特神秘而震撼的泡湯體驗。(攝影：廖晨光)





和歌山的溫泉地圖，是一頁跨越千年的文化史詩。無論是山林間的世界遺產，還是海岸邊的天然洞窟，紀伊半島正等待著每一位旅人，以身體閱讀，以心靈感受。

