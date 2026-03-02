@UdnCms3Tag-e0a8ca64-8eb3-49d0-b8fe-2f599dd860c4







踏上千年朝聖之路：和歌山「熊野古道」世界遺產之路

【旅遊經 廖晨光 / 日本和歌山報導】

位於日本紀伊半島南部的和歌山縣，群山疊翠、雲霧繚繞，隱藏著一條早已超過千年歷史的信仰之路 — 「熊野古道」。這不僅僅是幾條蜿蜒於山林间的古老石徑，更是一條通往心靈深處的時光隧道。它於2004年以「紀伊山地的靈場與參拜道」之名，被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產，與遠在西班牙的「聖雅各之路」（Camino de Santiago）並列，成為全球唯二獲此殊榮的「巡禮道路」。當「慢旅遊」與「心靈療癒」成為現代旅人的關鍵字，這條千年古道正以它獨有的步調，向世界發出誠摯的邀請。



走進千年信仰之路

熊野古道的魅力，根源於日本獨特的「熊野信仰」。自古以來，這片土地被視為「現世與他界交會之地」，象徵著死亡與再生。人們相信，唯有通過艱險的參拜旅程，才能抵達位於深山之中的朝聖的終點 —「熊野三山」。「熊野三山」是象徵未來的「熊野本宮大社」、代表過去的「熊野速玉大社」，以及與那智瀑布相連、展現自然磅礴之力的「熊野那智大社」三座神社的統稱。日本平安時代起，從皇室貴族到平民百姓，無不懷抱著祈求重生的心願踏上這條路，日本史書上形容當時參拜人潮絡繹不絕的景象，稱之為 「蟻之熊野詣」，可見其信仰之虔誠與影響之深遠 。









圖說：熊野三山隨處可見三隻腳的烏鴉圖騰。牠是神明的使者，負責指引道路。牠也是日本足球協會的會徽，象徵著「將球導向勝利」。 (攝影/ 廖晨光)





圖說：大門坂（Daimon-zaka）是通往那智大社的神聖入口，更承載了千年來的朝聖信仰。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：熊野古道「中邊路」是最精華、也是保存最完整的一段，被譽為「日本最美的森林步道」。 (攝影/ 廖晨光)

「熊野古道」中邊路：在千年石階上，與歷史並肩同行

「熊野古道」網絡中並非單一朝聖路線，而是歷史堆疊出多條參拜道所構成，其中最具代表性「熊野古道」概分為中邊路（主要經典路線）、大邊路（沿著海岸線而行的古道，從田邊經由串本前往熊野）、小邊路（連接高野山與熊野本宮大社的深山峻嶺路線）、伊勢路（連接伊勢神宮與熊野三山的道路）、紀伊路（連接大阪渡邊津與田邊的傳統起點路線）、町石道（連接高野山真言宗聖地與熊野神社），和吉野＆大峯路線（連結吉野與熊野修行路線，因山路偏僻難度高，只推薦給專業的登山者）。熊野古道精華路線之「中邊路」（Nakahechi），為古時皇室貴族從京都前往朝聖的最主要路徑。







圖說：在「大門坂」，旅人可換上平安時代貴族的朝聖服飾，親身感受跨越千年的朝聖氛圍。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：踏上這段全日本最美的森林步道，參天古杉與青苔石階彷彿將時間定格在千年前的平安時代。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：經典的「中邊路」，青苔石階、百年杉木、山霧繚繞，每一步都像走進千年前的信仰時光。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：朝聖和歌山「熊野古道」，不是為了挑戰公里數，而是為了在山林之間，慢慢找回自己。 (攝影/ 廖晨光)



「中邊路」無疑是最經典、最富盛名的一條。它西起和歌山縣的田邊市，向東橫切半島，直達「熊野三山」。這條道路自古便是皇族與貴族進行「熊野御幸」的正式參拜路線，可謂是官方認證的「御幸道」。今日的中邊路，以其保存良好的古道風貌、完善的設施與適中的難度，成為無數健行愛好者的首選。







圖說：歷代上皇、貴族們出巡到熊野三山參拜的「熊野御幸」，都以中邊路做為正式的參拜路線。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：在這裡健行，與其說是體力挑戰，不如說是一場與自然的對話。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：「大門坂茶屋」提供「平安衣裳」租借體驗，身穿當時貴族服飾走在古道上，彷彿時光倒流回千年前。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：這裡不能錯過的便是「平安服飾體驗」，陳列各式供旅人選擇搭配。 (攝影/ 廖晨光)





圖說：專人協助下換上色彩鮮艷、層疊繁複的平安時代貴族裝束（女裝為「壺裝束」），腳踩輕便的草履。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：色彩鮮艷、層疊繁複的平安時代貴族裝束。 (攝影/ 廖晨光)



在通往「熊野那智大社」的深邃的黛綠杉林與古樸石疊路徑上，大門坂（Daimon-zaka）是最具熊野古道美學價值的路段。這條長約 600 公尺的石疊路（Ishidatami）由青苔覆蓋的石階組成，與分矗古道兩側象徵迎賓的八百年樹齡的「夫婦杉」（Meoto-sugi）為熊野古道的人氣指標。為了重現平安時代的奢華與虔誠，當地「大門坂茶屋」提供旅人「平安服飾」（Heian Isyo）體驗。女性穿著層次繁複的「壺裝束」（Tsubo-shozoku），男性則著「狩衣」（Kariginu）。當旅人身著體驗平安時代服飾踏上石階。那一刻，冰涼的空氣與靜謐的林間，彷彿讓時間徹底凝結。





圖說：夫婦杉兩棵並排而立，樹齡高達 800 年的巨大杉木，象徵長久相伴，是旅人必拍的地標。 (攝影/ 廖晨光)







身穿「平安衣裳」的旅人行走在「夫婦杉」與積滿青苔的石階之間。 (攝影/ 廖晨光)

遺世獨立的千年秘境

自「大門坂」拾級而上，循中邊路古道前行約2.7公里即可登頂參拜世界遺址「熊野三山」之「熊野那智大社」與相鄰的「青岸渡寺」。沿途杉木參天、石階覆苔，林蔭交織間瀰漫靜謐而莊嚴的氛圍。行至「青岸渡寺」旁，可見朱紅色的青岸渡寺三重塔矗立山腰，與後方自133公尺高處傾瀉而下的那智瀑布相互輝映。白瀑如練直落深潭，水霧繚繞山谷，與三重塔、蒼林構成熊野最具代表性的經典景觀。







圖說：走在深邃的黛綠杉林與古樸石疊中，體驗中邊路精華段之美。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：熊野那智大社為熊野三山之一，為自然崇拜的聖地。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：熊野三山之一的那智勝浦的「熊野那智大社」，自古以來參拜熊本三山所走的道路則被稱為「熊野古道」。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：熊野那智大社旁的大樟樹（樟靈社），樹齡 850 年，樹幹中心已中空，信徒可以手持願望木牌穿過樹洞，祈求除厄轉運。(攝影/ 廖晨光)





圖說：那智山青岸渡寺為超過 1600 年歷史的天台宗古剎。它是聯合國教科文組織世界遺產，與相鄰的熊野那智大社共同構成了那智山的信仰中心。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：那智山青岸渡寺是日本關西地區著名的「西國三十三所」觀音靈場的首站，供奉如意輪觀音。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：西國三十三所第一番札所是聯合國教科文組織世界遺產「紀伊山地的靈場與參拜道」的一部分。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：寺內的朱紅色三重塔是該地的標誌性建築，與後方落差 133 公尺的「那智瀑布」交相輝映，是拍攝和歌山代表性美景的最佳位置。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：那智瀑布本身就是「飛瀧神社」的「神體」。令人深刻感受到古人為何會對這股自然力量產生敬畏之心。 (攝影/ 廖晨光)





圖說：熊野古道沿途有被統稱為九十九王子的神社群遺址，眾多「王子」造型各異，有的「王子」是用小小的石碑矗立古道旁。 (攝影/ 廖晨光)







在熊野古道沿途，可見引導參拜者、庇護旅途平安的「九十九王子」小型神社及遺址，而所謂「九十九王子」並非實際數量，而是象徵「數量極多」，非一個確切的數字。眾多「王子」造型各異，有的「王子」是用小小的石碑矗立古道旁，有些規模大些的還會坐落神社跟鳥居。在古代都有其特定的宗教任務，有祈求健康與長壽、保旅人平安或象徵淨化除晦（Harai），也有治療牙痛的。其中「發心門王子」神社是一個重要的里程碑，相傳是「熊野本宮大社」的神域入口，其意為「發起悟道之心」。從這裡開始，距離最終的聖地 —「熊野本宮大社」僅剩約7公里的路程，是熊野古道中人氣No.1的步行路線，也是許多時間有限的旅人最佳體驗路段。







圖說：冬天瑞雪紛飛之際，信眾為庇佑旅人的王子披上稻草披風，展現自古人文關懷。 (攝影/ 廖晨光)





圖說：從「發心門王子」出發的健行體驗，這是進入神域的門戶。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：熊野古道沿途各王子之「押印帳」集章活動。​ (攝影/ 廖晨光)





圖說：山林原本只是靜謐與微冷，卻在不知不覺間，天空悄悄飄下雪花。 (攝影/ 廖晨光)





圖說：抬頭望向高聳的杉木林，白色雪花在枝葉間緩緩飄落，讓整座山林多了一份夢境般的純淨。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：走在熊野古道山林間，天空忽然靜靜飄下雪花。落在杉木枝頭，也落在早已覆滿青苔的石階上。山林變得更安靜了，彷彿連時間，也慢慢放輕了腳步。 (攝影/ 廖晨光)



由於歲月變遷更迭，部分「王子」現僅存遺址或石碑，但祂們如同信仰道路上的燈塔，靜靜佇立千年，守護往來朝聖的旅人，也連結從京都到「熊野三山」的艱辛朝聖之路。當你踏上被杉木根與苔蘚覆蓋的石階步道，耳邊只剩風聲、鳥鳴與自己的心跳與喘息，彷彿瞬間穿越時空，與千年前的古人同行。







圖說：三軒茶屋為重要地標，連接小邊路和中邊路的中繼站。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：前往熊野本宮大社的步道上，喜遇了一場初綻的瑞雪。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：在前往熊野本宮大社的步道上，喜遇了一場初綻的瑞雪，森林宛如灑上一層糖霜。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：此段熊野古道維護古法，完整呈現江戶、昭和、令和時代的古道差異及歷史。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：途經「見晴台地」熊野展望台，可遠眺日本第一大鳥居 — 熊野本宮大社舊址「大齋原」。 (攝影/ 廖晨光)



漫步古道將抵終點達熊野本宮大社前夕，途經「見晴台地」熊野展望台，雲霧山嵐散去之際遠眺遠處谷地，聳立著日本第一大鳥居 — 熊野本宮大社舊址的「大齋原」就在眼前。它靜靜佇立在熊野川的沙洲上，面對著廣闊的天空與群山，那份山水寧靜是一路旅途中最好的回報。





圖說：雪後的空氣格外清澈，當走出林間、視野逐漸開闊的那一刻，山嵐之中，竟驚見一座巨大的鳥居靜靜矗立於溪畔。那是大齋原大鳥居。 (攝影/ 廖晨光)









圖說：熊野三山之「熊野本宮大社」。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：當走進「熊野本宮大社」時，雪花紛飛而下，沒有言語，只有感動。沒有刻意追尋，卻遇見最完美的風景。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：大片雪花紛飛而下，神社靜靜矗立在群山之中，黑色社殿與純白雪景交織，神聖、莊嚴，而美得令人屏息。 (攝影/ 廖晨光)

世界遺產・湯之峰溫泉「つぼ湯」壺湯 ~ 千年熊野參詣者的淨身聖地





沿熊野古道深入山林，湯之峰溫泉靜靜流淌了約1800年。自古以來，前往熊野本宮大社參拜的信徒，必先在此潔淨身心，是熊野信仰中不可或缺的淨身「湯垢離」之地，是朝聖者千年不變的傳統。其中最具代表性的「つぼ湯」壺湯（Tsuboyu），是目前世界上唯一被列入世界文化遺產且開放大眾入浴的公共溫泉浴池。其坐落在石橋下一間古樸的小木屋中，壺湯採私湯方式供 1–2人使用，您可自費獨享30分鐘，體驗世界遺產傳統日式深山泡湯文化。在裊裊蒸汽中，讓溫熱的泉水撫慰身心，想像著古人也是在此淨身後，才以清淨之身前往本宮大社參拜，這份歷史的連結感油然而生。





圖說：世界遺產「つぼ湯」壺湯，被列入世界文化遺產的溫泉浴池。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：湯之峰溫泉「つぼ湯」壺湯木屋外觀。是熊野信仰「湯垢離」的重要淨身之地。 (攝影/ 廖晨光)





圖說：最具代表性的「つぼ湯」壺湯，是目前唯一被列入世界文化遺產且開放大眾入浴的公共溫泉浴池。 (攝影/ 廖晨光)

或可選擇夜宿傳統的日式溫泉旅館，於山林中露天風呂享受一個無人打擾的泡湯時光，是旅途中最奢侈的享受。對於徒步走過熊野古道的朝聖者而言，在此淨身不僅能洗去旅途的疲憊，更是與神靈溝通前的心靈淨化。此際感受的不只是溫度，更是信仰的厚度。





圖說：熊野古道川湯溫泉「山水館川湯綠屋」之露天風呂。 (攝影/ 廖晨光)







圖說：熊野古道沿線的川湯溫泉「仙人風呂」，以露天野溪溫泉特殊景觀聞名。 (攝影/ 廖晨光)



走向未來：用雙腳書寫自己的朝聖物語

如今的中邊路，不僅是歷史的遺跡，更是一個充滿人情味與儀式感的「慢旅」目的地。沿途除了有清楚的指標，還有極具特色的「押印帳」集章活動。從滝尻王子到熊野本宮大社，沿途設有數十個紀念章押印所，集滿後不僅能換取「完步證明書」，為每一步足跡留下了具體的紀念 。







圖說：「熊野古道」正式名稱為紀伊山地的靈場與參拜道。在 2004 年被聯合國教科文組織列為世界遺產，與西班牙的「聖雅各之路」並列為世界唯二以「參拜道」身份登錄的遺產。 (攝影/ 廖晨光)





圖說：極具特色的熊野古道「押印帳」集章活動。(攝影/ 廖晨光)







圖說：熊野古道「押印帳」集章完步証明書。(攝影/ 廖晨光)







圖說：巨大的鳥居佇立在天地之間，彷彿連結人間與神域的入口。沒有喧囂，沒有聲音，只有敬畏與感動，在心中慢慢升起。 (攝影/ 廖晨光)

無論你是選擇用三到五天完成全程，或是只挑選發心門王子到本宮大社這段7公里的精華路線，熊野古道中邊路都不只是一趟健行。在這條千年古道上，你走的不是距離，而是一段與自然對話、與歷史相遇、最終與自己內心重逢的療癒之旅。 當你低頭專注於腳下的石階，抬頭望見穿透杉木林的一縷陽光時，或許就能明白，為何千年來，人們總說——「走路，即是修行」。

