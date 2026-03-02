探索北投：三層崎花海與溫泉之旅的完美結合

示意圖／Gemini

過年帶小孩去哪玩？

龍騰辭舊歲，馬躍迎新春！隨著2026金馬年報到，許多家長已經準備好趁著春節假期，帶家中的小朋友出門奔跑放電。近年來，全台各地的特色公園如雨後春筍般湧現，從驚險刺激的超長溜滑梯，到啟發五感的共融式設施，公園不再只是罐頭遊具的堆疊，更是結合地景、智慧與生態的城市遊樂場。

究竟哪一座公園在過去一年人氣最高？哪裡又是網友公認最值得朝聖的放電神殿？《網路溫度計DailyView》特別蒐集全台灣具有共融式遊戲場的公園名單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2025/02/02～2026/02/01）的網路討論聲量。現在就跟著我們的腳步，看看2026年全台十大特色公園榜單，在馬年春節陪孩子展開一場精彩的冒險探秘！

No.10 風禾公園｜桃園

翻攝官網／桃園觀光導覽網地址：桃園市桃園區慈文路688號

不用飛沖繩，桃園就有超狂滑梯樂園！占地4.8公頃的風禾公園，不只是全台首座防災避難公園，更是家長眼中的「放電勝地」。這裡最吸睛的莫過於由日本引進、長達50公尺的滾輪溜滑梯，讓大人小孩都甘願頂著排隊人龍一玩再玩。此外，園區利用坡地地形設置了6座磨石子滑梯及共融式沙坑，甚至貼心備有專為輪椅使用者設計的「高架沙桌」，讓每位孩子都能享受玩沙樂趣。網友一致好評：「有好幾種溜滑梯，好玩」、「適合全家大小一起來休憩的一個公園」、「溜小孩小狗的好地方，有草有魚池，有廁所，旁邊收費停車場很大」。

除了刺激的遊樂設施，公園內的萬坪草地也是踢足球、野餐的絕佳聖地。近一年的聲量高點出現在桃園國慶升旗典禮，現場特別移師風禾公園舉辦，除了滿天國旗隨風飄揚，現場更有70隻穿戴整齊的「黑貓中隊」公仔列隊陪伴市民升旗，將在地歷史轉化為超萌打卡點，引發網友討論。

No.9 頭城運動公園｜宜蘭

地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里3-1號

作為宜蘭首座親子共融公園，頭城運動公園憑藉著4公頃的超大腹地與兩大主題遊戲區，穩坐東台灣放電勝地榜單。這裡最大的特色就是「緊鄰鐵道」，孩子在攀爬滑行時，不時能看見普悠瑪或太魯閣號疾馳而過，絕對會讓小小火車迷興奮不已。園區內除了經典的蜂巢溜滑梯，最特別的莫過於「創意動力台車」，讓孩子透過手拉繩索移動車廂，一秒變身小小鐵道員。

近年完成翻新的「第二遊戲場」則以藍色環形攀爬網與大海龜地景為核心，打造出如大海洋般的遊戲場，兩層樓高的滑梯與海盜船遊具，讓不同年齡層的孩子都能找到挑戰。網友好評指出：「這裡分區明確，大孩子跟小寶寶不會撞在一起」、「公園佔地不小，人不多，所以不像都市的公園般人多擁擠」、「幾乎所有兒童玩的遊戲都有，小朋友會玩到不想回家」。

No.8 榮星花園公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市中山區民權東路三段1號

位於中山區精華地帶的榮星花園公園，是一座結合歷史情懷與現代共融設計的城市綠洲。這裡最傳奇的莫過於它是台北市區極罕見的「賞螢勝地」，在志工多年復育下，瑠公圳自然濕地生態池每年春夏交替之際，總能見到點點螢光飛舞，讓都會孩子不必跑遠就能親近自然。此外，園內的九重葛花廊保留了早期的歐風浪漫，至今仍是許多老台北人心中最經典的婚紗拍攝點。

榮星花園的遊戲場作為台北市首座特色遊戲場，目前正展開「全齡共融」的全新升級計畫。除了保留深受歡迎的磨石子山丘滑梯與戲沙池，未來還將增設更具挑戰性的地形攀爬網與隧道通道。近期的聲量高峰則落在今年初的賞梅盛況，園內十多棵梅花在冷冽空氣中盛開，如白雪般覆蓋枝頭，吸引無數攝影愛好者前來搶拍。

No.7 凹子底森林公園｜高雄

翻攝官網／高雄畫刊地址：高雄市鼓山區明誠三路與龍德路交叉口

坐落在農16特區、捷運凹子底站出口旁的凹子底森林公園，不僅是北高雄的「都市之肺」，更是極致便利的放電勝地。園區內最狂的亮點是「森林鳥巢遊戲場」，以巨型鳥巢、孵化鳥蛋為意象，打造出3.7公尺高的三塔式滑梯組，孩子們像小鳥般在蛋屋與爬網間穿梭探險，刺激感滿分。針對高雄炎熱的天氣，這裡更貼心設置了「水漾森林戲水區」，每年4月至10月開放，自動噴灑的水霧花灑讓孩子在都市叢林中也能清涼消暑。

除了遊樂設施，公園的自然景觀更是聲量保證。每逢1月中旬至2月初，生態池畔種植超過15年的落羽松進入最佳賞味期，綠、黃、焦糖紅交織的漸層色澤倒映在水面，美到讓訪客感嘆不已。網友盛讚：「坐捷運就可到達的落羽松」、「落羽松每一棵色調均不同，漸層分明，非常漂亮」、「小孩放學一定要再來這邊放電一下」、「各種設施小孩會玩瘋，喜歡沙坑的可帶工具來」。

No.6 青年公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市萬華區水源路199號

擁有24公頃超大面積的青年公園，是台北市第四大公園，其前身更是日治時期的練兵場與「南機場」。這裡最迷人的特色在於「跨世代的連結」，園區內保留了無數台北人的童年回憶「太空堡壘溜滑梯」，這座如飛碟般的水泥磨石子滑梯結合了巨型沙坑，至今仍是孩子最愛的捉迷藏勝地。此外，為了致敬南機場歷史，園內還設有「飛行探索遊戲場」，5公尺高的塔台溜滑梯與全台首座飛機主題遊具，讓孩子在玩樂中體驗翱翔天際的快感。

青年公園的配套設施堪稱「全台最完善」，從收費的高爾夫練習場、8座游泳池，到免費的「交通公園教學區」，讓孩子在模擬馬路中學習交通安全知識。網友大力推薦：「從小到大最愛的公園，乾淨寬敞，散步遛狗都超舒服的」、「特色公園有沙坑可玩，多層堆疊的溜滑梯可以跟孩子玩捉迷藏」、「有許多草皮及健身或遊樂設施，適合各個年齡層來踏青」。

No.5 八二三紀念公園｜新北

翻攝官網／來新北玩公園地址： 新北市中和區安平路與中安街交界

被譽為「雙和之肺」的八二三紀念公園（又稱「四號公園」、「中和公園」），是中永和地區規模最大的綠洲。這座公園最迷人之處在於它「文武雙全」的獨特氣質：園區中心座落著國立臺灣圖書館，內部擁有超完善的親子繪本中心；戶外則陳列了戰車、戰鬥機等除役武器。為了呼應書香背景，園內的共融遊戲場特別打造了「書本造型磨石子滑梯」，連沖洗區都是可愛的「鉛筆造型洗腳池」，讓孩子在玩樂中也能感受到濃濃的書卷味。

除了書本遊戲區，靠近安平派出所側還隱藏著一座「森林樹屋遊戲場」！這座以小木屋為主題的亮點設施，包含刺激的6公尺高旋轉溜滑梯，以及多種難度的攀爬網，滿足從幼童到大孩子挑戰自我的渴望。網友評價：「雖然假日人很多，不太好停車，但這裡真是個寶藏公園」、「生態相當豐富，有超多的鴿子，超多的麻雀，超多的松鼠」、「生態遊樂園有巨大的沙坑，孩子簡直都要玩翻了」。

No.4 大佳河濱公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局、台北市政府工務局地址：台北市中山區濱江街（基隆河8、9號水門進入）

佔地42公頃的大佳河濱公園，堪稱全台最強的「海洋主題水陸遊樂場」。歷時五年打造，以「Play for All」為目標，這裡不僅擁有全國最大的共融沙坑，還隱藏了三座「恐龍化石」等著小小考古學家來挖掘。最受歡迎的莫過於北市首見的「雙軌道滑索」，孩子們可以瞬間化身小泰山享受疾速快感；而全台少見的「面對面親子鞦韆」，讓家長能與孩子面對面共盪，捕捉最純粹的歡笑瞬間。

隨著2020年第三期工程完工，園區變身繽紛海洋世界，巨型章魚、鯨魚及海豚地景穿梭其間，搭配夏季（6至9月）定時開放的戲水區，儼然是免門票的「河濱版兒童新樂園」。近一年的聲量高峰落在9月的「莫內向日葵花海」，18萬株向日葵在夕陽下閃耀金光，配上船型眺望台，視覺震撼力十足。網友點評：「很適合來拍整片向日葵花海」、「蠻漂亮的河濱公園，公園很大非常適合全家大小一同前往」、「大佳河濱公園夏天真的很熱，少遮蔽物。在傍晚散步會比較涼快」。

No.3 文心森林公園｜台中

翻攝官網／台中市政府地址：台中市南屯區文心路一段289號

坐擁全台最大「圓滿戶外劇場」的文心森林公園，是台中最具代表性的藝文綠洲。除了曾接待Lady Gaga等國際巨星，這裡最讓爸媽瘋狂的是全台首創的「12感官遊戲體驗區」。園區打破罐頭遊具框架，將遊具依據感官、體能、智力分為體能型、感官型與心智型三大類。其中最獨特的設施是「木珠溜滑梯」，溜下來的觸感如同在滾健康步道；此外，還有能收集自然界風聲與鳥鳴的「集聲箱」，以及在步道旁種植香草植物、撥弄間可產生氣味的「味覺體驗步道」。

這裡的設施相當多元且具啟發性，包括結合金屬風鈴與彩色圓珠牆的「迷宮探索」、可組合各式圖案的「伸縮木樁」，以及盤型鞦韆、平衡木與搖搖杯等，整座遊戲場更鋪滿了孩子喜愛的大型沙坑。交通方面，公園就位在捷運文心森林公園站出口旁，極高的交通便利性吸引大批民眾前往。網友表示：「登上文心森林公園的制高點視野超棒，有椅子有樹蔭適合野餐、休息」、「很喜歡這裏的草皮，讓人安心的躺在草皮上」、「有毛小孩玩的地方，兒童遊樂區也都是客滿」。

No.2 中央公園｜台中

翻攝官網／中央公園地址：台中市西屯區中科路296號

被譽為「台中之肺」的中央公園，是水湳經貿園區最耀眼的綠色地標。這座由法國設計師操刀的智慧綠能公園，將魯道夫‧史代納的「十二感官」哲學落實於空間設計中，打破了傳統公園只有塑膠遊具的框架，讓地景建築本身就具備強大的互動性。其中最受歡迎的「平衡體驗區」，由三層不同密度的巨大攀爬網構成，讓民眾能如同漂浮在半空中挑戰重心平衡；而由彩色玻璃帷幕打造的「視覺體驗區」則像一座夢幻的光影迷宮，讓孩子在穿梭間感受色調變化的奇幻魅力。此外，設置72支風鈴桿的「聽覺體驗區」，透過風力敲擊出豐富的鈴聲層次，讓人在都會森林中也能與大自然共鳴。

中央公園不僅是感官探索的樂園，更是一座與科技並行的「智慧公園」。園內種植了上萬棵樹木，搭配廣闊且極具文青感的五節芒草區，成為社群媒體上瘋傳的拍照聖地。園區更導入了先進的環境監測系統，讓遊客能透過App即時掌握氣溫與空品，享受兼具創新與低碳的遊憩空間。網友感嘆這裡的宏偉與貼心：「是一座能讓人從城市裡呼吸出來的公園」、「平衡體驗區真的太好玩了」、「現場還有管理人員在場引導，讓家長帶小孩玩起來特別安心」。

No.1 大安森林公園｜台北

翻攝官網／共融式遊戲場地址：台北市大安區新生南路二段1號

今年強勢奪下冠軍寶座的，正是被譽為「台北市之肺」的大安森林公園！這座佔地約26公頃的綠意殿堂，近年因全新升級的「森林之王」遊戲場再次成為全台家長的朝聖地。該區以森林冒險為設計靈感，打造出木造的多功能高塔，集攀岩牆、吊橋與多難度繩索攀爬於一身；最貼心的是滑梯下方採用天然木屑鋪面，不僅安全，更讓孩子在都市中也能觸碰大自然的質地。此外，園內保留了經典的恐龍造型磨石子滑梯與大型戲沙坑，並配備專為身障兒設計的「高架沙桌」與全平面「森林旋轉盤」，落實所有孩子都能平等共玩的理念。

大安森林公園不僅遊具精彩，更具備深厚的生態底蘊。園內的生態池是夜鷺、黑冠麻鷺等鳥類的棲息地，而在基金會與市府的長期努力下，每年4至5月更是市區極為珍貴的賞螢熱點。每年3月登場的「台北杜鵑花季」則讓園區化身粉嫩花海，搭配著名的下沉式捷運站景觀與露天音樂台的藝文演出，讓這裡具備多層次的休閒功能。網友盛讚：「台北人最幸福最大最棒的公園」、「鋪張野餐墊就能在樹蔭下放鬆」、「不管是帶小孩放電、慢跑運動，還是單純坐著休息看鴿子、松鼠和烏龜，都很愜意」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月2日至2026年2月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

