島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！

2026-03-04 06:27 旅遊經

島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！圖為「鮮」島檯照(圖：漢來美食提供)


【旅遊經 洪書瑱報導】


甫榮獲「2025網友最愛全台十大人氣吃到飽餐廳」第1名的「島語」再現新島！「島語」是漢來美食於2023年10月7日，在台北漢來開立首間店的自助用餐的新品牌，憑藉創新餐檯設計與高端用餐體驗，迅速躍升為許多人心目中最想到訪的自助餐廳，坊間還有「全臺最難訂位的吃到飽餐廳」的稱號，而2店為今(2025)年8月22日，在高雄漢神百貨開出全台第二座「島語」自助餐廳，短短經過4個個月後，第三座島語於昨(29)日在桃園台茂購物中心「浮出水面」。為讀者開箱，也為讀者推薦桃園台茂店10大必吃！



第三座島語於昨(29)日在桃園台茂購物中心「浮出水面」(攝影：洪書瑱)


服務人員服務，呈現一場島嶼的風采，展現如棕櫚樹及椰子樹的綠陰！(攝影：洪書瑱)

 

※. 島語3店──「桃園台茂店」五大特色：

一、為原本漢來海港台茂店改裝升級，並更換品牌，從原本海港的300個座位數，減少成為270個，讓客人擁有更舒適、寬敞的用餐區域。


二、台茂購物中心也將原本餐廳前的其他專櫃全數撤離，提供島語作為候位區使用。候位區相當舒適美觀，還有免費茶水供應，讓消費者在未進店等候時，就能提前感受「島語」的「食尚」與「優雅」！



候位區相當舒適美觀(攝影：洪書瑱)

三、島語餐廳共有9座島檯，分別為：沁「飲料區」、鮮「海鮮區」、盛「日料區」、爍「烤物區」、極「炸物」、煲「砂鍋湯品區」、膳「中式料理」、炙「西餐」、繽「甜點區」等9座。



「鮮」島檯(攝影：洪書瑱)


沁島檯(攝影：洪書瑱)


沁島檯(攝影：洪書瑱)


四、島語桃園台茂店的坪數雖然相較於高雄漢神店坪數略減一些，但所有的設施卻一樣不少，加上獨特挑高的天花板，讓整個空間更顯大器。透過空間設計師將洞穴意象置入迎賓入口，開啟山海環繞的沉浸式體驗。座席區的規畫上，特意區分為前後二大區塊，前區的座位置於中央，周圍各島環抱，並透過裝置藝術手法在天花板上刻畫出海流意象線條，利用光源明暗波動的變化，創造出山海流動的情境。後區座席則讓人彷彿進入另一個洞穴，以科技投影的手法，將四季山林青翠的豐饒色彩投射在巨大的透光燈罩，打造猶如小劇場般的環境。


島語 桃園台茂店廳景照(圖：漢來美食提供)


島語 桃園台茂店廳景照(圖：漢來美食提供)，

五、除了一般座位區，還有特別座，與島語高雄店一樣，設置4個板前座位，供應現炸天婦羅的「極區」，坐在此專區，可以欣賞到專業廚師現場演釋，以細膩手法與食材鮮度，提供客人美食製作的互動式體驗，讓消費者有一種如同在日式料理用餐的儀式感，但座位數不多，僅有四五位幸運賓客可入席(可預定，但不保證有位)。



板前座位(攝影：洪書瑱)

 

※.除了選擇自己所愛的美食外，同時推薦饕客10大必吃、必喝：



推薦饕客10大必吃、必喝(攝影：洪書瑱)


一、引進日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」，採傳統生酛釀造工法，延長發酵時間使口感呈現清爽辛口、輕盈易飲的風味，極俱日本文化與匠人精神。酒體入口柔順清香，非常好喝，而且還可以免費喝到飽！



日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」(攝影：洪書瑱)


二、亞洲50大最佳酒吧Bar TCRC聯名調酒－桃園店限定款特調「好桃氣」，以伏特加為基底，搭配本土老字號黑面蔡楊桃汁、水蜜桃調和，交融著綠茶清香，佐餐小酌十分清香解膩。另也推薦「蜂蜜拿鐵」使用高雄60年蜂蜜品牌－文誠蜂蜜調製，純天然無添加且通過藥物檢驗合格，風味自然香醇。



「好桃氣」與「蜂蜜拿鐵」(攝影：洪書瑱)


三、漢來因旗下有名人坊，其「烤鴨」讓人趨之若鶩，而島語也獲得「真傳」，故不能錯過！



烤鴨(攝影：洪書瑱)


四、現烤生蠔，與坊間不同，島語的生蠔噴上琴酒，不僅增香，也增其風味！



現烤生蠔(攝影：洪書瑱)

 

五、將年節經典菜色──「極品佛跳牆」，用料豪氣澎湃，讓饕客不用等節慶犒賞，平日用餐也能感受豐盛年味！



極品佛跳牆(攝影：洪書瑱)

 

六、頂級冰鎮鱈場蟹腳、法國海螺、來自南極深海、數量珍稀的「雪蟹腳」，以及供應肉質紮實飽滿的「野生沙公」，絕對是海鮮控的最受！


頂級冰鎮鱈場蟹腳(攝影：洪書瑱)

 

七、使用淨安牧場漢來島語雞 (專為島語獨家育種)的「甕仔雞」！

 

八、「法式田螺」竟然也成為自助餐一員，在自助餐界實屬罕見！



法式田螺(攝影：洪書瑱)


九、現煎「魚子醬蒜香帆立貝」，貝柱的鮮嫩、裙邊的彈牙，雙重口感搭配進口頂級魚子醬，提供更具水準的西式料理。



魚子醬蒜香帆立貝(攝影：洪書瑱)


十、「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」 ，湯中不僅現煮，還使用松葉蟹腳，入口因胡椒略帶辣味，冬冷時，既美味又保暖！



花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯(攝影：洪書瑱)

 

除了十大美食必吃推薦，若還有胃容量，不妨酌情參考：肉控族，不要錯過「炙區」所提供西式直火現烤──「牛排、戰斧豬排、迷迭香料羊排」搭配精緻畫盤及附菜，營造置身高級西餐廳的精緻體驗；「盛區」供應日式料理，包含現點現做「炙燒握壽司、手捲」，及每日自台東成功漁港直送的「現流生魚片」，新鮮高品質深受顧客喜愛；「極區」主廚特別研發「古早味八寶卷、花枝丸、花枝蝦仁油條」等炸物點心，以職人精神呈現復古台式風貌；「鮮區」綜合生菜採用三欣園藝培植之無毒鮮蔬，農場新鮮直送，保留葉菜清脆口感，以節能溫室精準培育作物，減少環境負擔；「炙區」西式開胃湯品「法式松露野菇濃湯」嚴選世界麵包冠軍得主－王鵬傑師傅特製的小可頌搭配；「繽區」除了供應島語引以為傲的高品質自製甜品外，迎接桃園店開幕還新增了數款日式和菓子「奶黃水無月」、「芋芯冰糕」等，其口味獨特、造型小巧可愛。



現烤香魚(攝影：洪書瑱)


酥皮濃湯(攝影：洪書瑱)


盛區供應日式料理，圖為「盛合生魚片」(圖：漢來美食提供)


甜點(攝影：洪書瑱)

 

「島語」素有「全臺最難訂位的吃到飽餐廳」的稱號，如桃園台茂店在12／11開放訂位首日，甫開放12/29晚餐~2/28(春節除外)的官網線上訂位，2分鐘全數訂滿。之後若想預訂「島語」非春節假期的預訂，許多人只知線上預訂，但有時因頻寬、網速及操作速度問題，而搶不到訂席，有一個秘招分享，許多人並不知道預訂有三種方式，於每月1號上午11點開放訂位，可預訂2個月場次，除了線上，還可通過「現場」、「電話」，因分配名額相當，故目前「現場」、「電話」較易「搶訂成功」。另外，春節期間「島語」，台北漢來店、高雄漢神店的春節訂位已於11/17開放訂位，目前已訂滿了，但桃園台茂店將於2026/1/6(二)開放農曆春節 (除夕2/16~初五2/21)訂位，但提醒除夕2/16，以及初二2/18僅開放現場訂位、電話訂位，並無開放線上預訂，請想搶訂的民眾多加留意！

島語桃園台茂店1月份訂席，甫開放2分鐘內，即被訂額滿，有達人分享，不妨於每月一日開放訂位時，不用等，於現場排隊(幾點現場接受預訂)預訂，因為名額較多，更有機會可以預訂到大家想要的位席！


提醒您，飲酒過量有礙身體健康！


 

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

